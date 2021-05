Gdzie i jak znaleźć wolne terminy na szczepienia przeciw koronawirusowi? Rząd wprowadził nową wyszukiwarkę

Bon Turystyczny 2021. Do kiedy i jak skorzystamy z bonu turystycznego? 150 tysięcy Wielkopolan aktywowało już bony

Do tej pory w województwie wielkopolskim aktywowano blisko 152,5 tys. bonów turystycznych, na kwotę ponad 35,5 mln zł. To zaledwie niecałe 37 proc. wszystkich przysługujących Wielkopolanom bonów. Do aktywowania pozostało ich jeszcze prawie 262 tys. Mamy jednak na to czas do przyszłego roku. Skorzystać z bonu możemy do 31 marca 2022. Jak można bon dostać, na co i gdzie go wykorzystać?