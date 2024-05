Gdzie iść na spacer w woj. wielkopolskim. Gdzie wybrać się w weekend 11 - 12 maja? 10 najlepszych tras

W woj. wielkopolskim nie brakuje miejsc na spacer. Mamy dla Was 10 sugestii. Możecie namówić znajomych i razem odkrywać uroki naszego regionu. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. wielkopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Ścieżki spacerowe po woj. wielkopolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. wielkopolskim, które inni już przetestowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w woj. wielkopolskim ma być od 15°C do 23°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 13% do 33%. 🌳 Trasa spacerowa: trasa dookoła jeziora Brzuchowo Początek trasy: Łobżenica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 3,26 km

Czas trwania spaceru: 43 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podejść: 478 m

Suma zejść: 474 m Slaw17 poleca tę trasę Trasa piesza dookoła jeziora Brzuchowo położonego we wsi Płocicz.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Wycieczka do Rezerwatu Uroczysko Jary Początek trasy: Łobżenica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,3 km

Czas trwania spaceru: 413099 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podejść: 336 m

Suma zejść: 105 m Spacerowiczom trasę poleca A.rz57

Wycieczka do Rezerwatu Uroczysko Jary. Ruszamy ze Złotowa samochodem. Zostawiamy go przy leśniczówce Nowy Dwór. Początkowo drogą asfaltową idziemy w kierunku Górznej. Gdy znudził nam się asfalt weszliśmy w las. Do pierwszego jeziorka szliśmy po bezdrożu lasem. Piękne wrażenia i widoki. Teren dość pagórkowaty. Ponieważ woda była zamarznięta to całe jeziorko obeszliśmy dookoła po lodzie. Częściowo wo0kół brzegu biegnie droga leśna. Następnie skierowaliśmy się do następnego jeziora. Tu odpoczęliśmy na pomoście i ruszyliśmy w drogę powrotną. Początkowo przez las, aby dojść do jego skraju w dolince.. Tom dolinką, początkowo po uczęszczanej a następnie częściowo zarośniętej drodze dotarliśmy do samochodu. Widoki przepiękne. Zadowolą na pewno wszystkich: dzieci i dorosłych. Polecam na wiosenny spacer.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Cmentarz choleryczny Początek trasy: Bojanowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,04 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 85 m

Suma zejść: 98 m Trasę dla spacerowiczów poleca Fotoimpresje

Spacer którego głównym celem był bardzo rzadko odwiedzany i trudno dostępny Cmentarz Choleryczny. Dalsza część spaceru to już bez konkretnego planu a tylko z chęci wykorzystania wolnego dnia i ładnej pogody. Cmentarz znajduje się na granicy Targówka i Pragi Północ, w trójkącie utworzonym przez tory linii Nadwiślańskiej. Istnieje tu dokładnie od 1872, a pochowano na nim 484 osoby zmarłe podczas jednej z epidemii cholery. Na Cmentarz nie da się dostać legalnie, więc jeśli podejmiecie wyzwanie, to na własną odpowiedzialność. Możliwe są dwie drogi. Najłatwiej dojść tam na piechotę, jeśli rowerem, to trzeba go prowadzić przez ostatnie metry lub wspinać się z nim na stromy nasyp kolejowy.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Trasa biegu Tower Triathlon pierwsza z dwóch pętli Początek trasy: Miejska Górka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 2,53 km

Czas trwania spaceru: 35 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podejść: 101 m

Suma zejść: 76 m Mag.blacha poleca tę trasę

Pierwsza z dwóch pętli trasy biegowej Tower Triathlon.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Mińsk Mazowiecki - Jeruzal (Wilkowyje) Początek trasy: Stawiszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 75,84 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podejść: 2 477 m

Suma zejść: 2 467 m Wielogorski poleca tę trasę na spacer

PKSem z Mińska Mazowieckiego do Jeruzala - miejscowości gdzie kręcono serial Ranczo (Wilkowyje) i z powrotem na krótki spacer przez Mińsk Mazowiecki.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Lubuska Droga św. Jakuba: Gniezno – Murowana Goślina – Słubice Początek trasy: Buk

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 285,04 km

Czas trwania spaceru: 95 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podejść: 1 756 m

Suma zejść: 1 805 m Trasę dla spacerowiczów poleca SPDSJ

Lubuska Droga św. Jakuba łączy już istniejącą i od kilku lat służącą pielgrzymom Wielkopolską Drogę św. Jakuba, która biegnie z Gniezna przez Poznań, Głogów, Zgorzelec do Pragi, z drogami niemieckimi w Brandenburgii. Zaczyna się w Murowanej Goślinie od kościoła parafialnego pw. św. Jakuba i prowadzi przez Oborniki, Szamotuły, Ostroróg, Obrzycko, Wronki, Biezdrowo, Sieraków, Międzychód, Pszczew, Rokitno, Międzyrzecz, Bledzew, Lubniewice, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Rzepin do Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Jej przebieg na Ziemi Lubuskiej i w Zachodniej Wielkopolsce w większości wyznacza Europejski Długodystansowy Szlak Pieszy E11. Jest ona naturalnym przedłużeniem Drogi Polskiej (Camino Polacco) z Olsztyna przez Toruń do Gniezna i najkrótszym szlakiem pątniczym prowadzącym z Wielkopolski w kierunku zachodnim. Liczy ok. 250 km (z odcinkami alternatywnymi trochę więcej), łączy ponad 50 miejscowości. Wiedzie wpierw przez rolnicze krajobrazy Wielkopolski, aby od okolic Wronek i Sierakowa skrajem Puszczy Noteckiej wnikać coraz głębiej w rozległe lasy Ziemi Lubuskiej, z rzadka tylko ukazując szersze widoki pól i jezior. Te piękne okolice mają także niezwykle ciekawą historię, o której świadczą nie tylko dokumenty, ale też wspaniałe zabytki kultury materialnej i duchowej.

Droga Lubuska stanowi część wspólnego polsko-niemieckiego projektu noszącego nazwę: „Drogi św. Jakuba na wschód i zachód od Odry – Jakobsweg östlich und westlich der Oder“. W latach 2005-07 został on przygotowany i opracowany przez polskich i niemieckich studentów pod kierunkiem naukowym prof. dr Ulricha Knefelkampa z Katedry Historii Średniowiecznej i Regionalnej Historii Kultury Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Podczas wyjazdów i wędrówek projektowanym szlakiem wytyczono jego przebieg, wykonano opis i stosowną dokumentację. Zostały także przeprowadzone badania źródeł i przekazów historycznych pozwalających na odtworzenie przebiegu dawnych traktów handlowych oraz szlaków pielgrzymkowych. W dniu 4 lipca 2007 roku odbyło się w Słubicach uroczyste symboliczne otwarcie Lubuskiej Drogi św. Jakuba, ale wtedy nie poszły za tym dalsze działania. Brakowało oznakowania i infrastruktury. Nie wydano też przewodnika ani żadnych materiałów promocyjnych. Te drogi istniały tylko wirtualnie, a skąpa i trudno dostępna informacja w internecie znana była bardzo nielicznym. Ostatnio jednak sytuacja zaczęła się zmieniać. Wiosną 2010 roku ruszyło znakowanie w Brandenburgii i w dwóch polskich przygranicznych powiatach Słubice i Sulęcin, które ukończono jesienią. Instalowane są też tablice informacyjne i miejsca odpoczynku. Jest to współdziałanie strony polskiej i niemieckiej w ramach Euroregionu „Pro Europa Viadrina” obejmujące 114 km szlaku w Polsce i 221 km w Niemczech. Dlatego Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” podjęło inicjatywę mającą na celu realizację pozostałej części szlaku w Wielkopolsce i powiecie międzyrzeckim. Chodzi o stworzenie komplementarnej przestrzeni Drogi św. Jakuba, ze spójnym oznakowaniem, promocją, informacją, itd. Przygotowywane jest również wydanie przewodnika w języku polskim i niemieckim opisującego całą Drogę Lubuską od Murowanej Gośliny do granicy.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak czerwony Kostrzyn n/O - Gorzów Wielkopolski, cz. 5 Początek trasy: Czempiń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,04 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podejść: 520 m

Suma zejść: 517 m MichauSm poleca tę trasę na spacer

Czerwony szlak im. Hetmana Czarnieckiego, cz. 5 Trasa: Bogdaniec, stacja kolejowa - Bogdaniec, Zagroda Młyńska (zwiedzanie) - Gąśnik - Jenin - Bogdaniec, stacja kolejowa. Wysiadam na stacji kolejowej Kolei Wschodniej (Ostbahn) i od razu widzę, że na ścianie spotkało się generałów dwóch: jeden pruski, a drugi ruski ;). Od nazwiska pierwszego wieś nosiła przed wojną nazwę Dühringshof (Bernhard Alexander von Düringshofen), a od nazwiska drugiego nosi obecną nazwę Bogdaniec (Siemion Bogdanowicz). Jak to zwykle, spod obecnej farby z nazwą stacji przebija dawna niemiecka nazwa miejscowości. Od razu wiadomo, że jest się na Ziemiach Zachodnich. :) Głównie zwiedzanie Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu (oddział Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim). Po remoncie — wspaniały obiekt i naprawdę warty polecenia. Spędziłem tam 3 godziny w bardzo miłym towarzystwie, szczególnie Pan Józek jest skarbnicą wiedzy o tym obiekcie (i przepracował w tym młynie sporo lat). Świetna lekcja historii i uzupełnienie bardziej "miejskiej" ekspozycji w Muzeum Lubuskim im. Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, które zwiedzaliśmy w ubiegłym roku. Poza tym bogdanieckie wzgórza i lasy w zimowej szacie — żałuję, że nie wziąłem nart śladowych (śniegu było dość).

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szybki spacer po Wrocławiu Początek trasy: Miejska Górka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,15 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 32 m

Suma zejść: 22 m Trasę dla spacerowiczów poleca Tabrzo Spacer po wrocławskiej starówce i nie tylko po zakończeniu szkolenia firmowego. Stopień trudności ustawiłem na "łatwy" ale uwzględniając dwie ciężkie torby i aparat w ręku wcale tak łatwo nie było ;)

Starówkę Wrocławia pięknie odbudowano i gdyby nie kilka nieszczęśliwie wklejonych neobrył to chyba byłaby jedną z piękniejszych w Polce. Rewaloryzacja Dworca Głównego we Wrocławiu to również wysoki poziom!

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Piętnastka chorzemińska Początek trasy: Stawiszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,93 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podejść: 647 m

Suma zejść: 655 m Trasę dla spacerowiczów poleca Chalupczok

Trasa dookoła Jeziora Wolsztyńskiego, przez wieś Chorzemin i tamtejsze lasy, niedaleko wieży obserwacyjnej, Nowy Młyn i położony przy nim staw Morskie Oko, Dojcę i bagienny teren Karpicka.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Bory Tucholskie dookoła Jeziora Karsińskiego Początek trasy: Łobżenica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,02 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 215 m

Suma zejść: 246 m Spacerowiczom trasę poleca Tourbike Kilkugodzinna wycieczka piesza dookoła jeziora. Z Małych Swornychgaci do Swornychgaci 5,8 km żółtym szlakiem. Druga część trasy przez Psią Górę, Owink i fragment PNBT. Dla uważnych obserwatorów sporo ptaków (m.in.: łabedzie, kormorany, zimorodki) i saren.

Nawiguj

Spacerowanie - korzyści

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Pieszo po Wielkopolsce. Co najbardziej warto zobaczyć?

Wielkopolska to historycznie najstarsza część państwa polskiego. Na miłośników wycieczek czekają tu zabytki z zamierzchłej przeszłości, związane z panowaniem Piastów, jak słynne Drzwi Gnieźnieńskie, bazylika archikatedralna w Poznaniu, ale też zrekonstruowane grodziska w Grzybowie i Pobiedziskach. Jeśli wolicie zwiedzać raczej zabytki innej natury niż tylko kościoły, zamki i grody, wyruszcie na wyprawę po wielkopolskim szlaku budowli drewnianych. Zaprowadzi was nie tylko do pięknych i nastrojowych kościółków, ale też np. do zabytkowych wiatraków, które można oglądać np. w Osiecznej, Śmiglu i Dziekanowicach. Entuzjaści natury mają w Wielkopolsce wiele tras do wyboru na wycieczki i spacery. W samym Wielkopolskim Parku Narodowym wytyczono ok. 85 km pieszych szlaków. Dobrym miejscem na spacer jest też unikalne arboretum w Kórniku, gdzie na niedużej przestrzeni możecie oglądać wiele rodzimych i tropikalnych roślin, a także zwiedzić słynny zamek. Wycieczki piesze można sobie urozmaicić przejażdżką kolejką wąskotorową – takie usługi świadczy np. Średzka Kolej Powiatowa. Dodatkowo w Wolsztynie działa jedna z ostatnich w Europie parowozowni, gdzie nadal zabiera się turystów na wycieczki pociągami ciągniętymi przez klasyczne stare lokomotywy. To prawdziwa turystyczna gratka dla całej rodziny.