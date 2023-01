Gdzie kończy się rygor, a zaczyna przemoc? Dlaczego dziesięcioro dzieci musiało odejść z domu dziecka?

Rodzina zastępcza z 20-letnim stażem natychmiastowo rozwiązana

Państwo Bąkowscy z Modliszewa to rodzina, która od dwudziestu lat tworzy rodzinę zastępczą, a od kilku lat Rodzinny Dom Dziecka. Alina i Marek przez lata wychowali wiele dzieci, które obecnie mają już swoje rodziny. Zdarza się, że trafiają do nich dzieci z FAS i upośledzeniem umysłowym. Często są to dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym, czy „po przejściach”, z traumami. Dzieci, którym ciężko jest przyjąć do wiadomości, że trafiły do zastępczej rodziny.

Rodzina doskonale znana jest w powiecie gnieźnieńskim nie tylko z powodu zajęcia zawodowego. Małżeństwo włącza się w wiele lokalnych inicjatyw, a pan Marek (58 l.) jest z zamiłowania historykiem. Historię okolicznych wsi zna doskonale i co roku organizuje Rajd Zbója Macieja przez Modliszewo i okolice. Pani Alina (57 l.) z kolei od lat działa w Kole Gospodyń Wiejskich.