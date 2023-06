Gdzie nad jezioro w Poznaniu? Te akweny czekają na plażowiczów i amatorów kąpieli. Oto czynne miejskie kąpieliska

Zasady na poznańskich kąpieliskach

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przypominają o przestrzeganiu pozostałych zasad wynikających z regulaminów kąpielisk. Należy między innymi respektować ostrzeżenia i polecenia ratowników oraz nie pozostawiać dzieci do lat 10 bez opieki. Służby ratownicze apelują, by po spożyciu alkoholu nie wchodzić do wody. Przy kąpieliskach zabronione jest również grillowanie, można jednak korzystać ze zlokalizowanych w pobliżu punktów gastronomicznych.

Rekreacja nad jeziorami w Poznaniu

Przerwa na krytej Chwiałce

W środę, 31 maja ostatni raz w tym sezonie można było skorzystać z pływalni krytej na Chwiałce. Na basenach wewnętrznych rozpoczyna się przerwa technologiczna, która potrwa do września. Pływalnia Miejska Chwiałka szykuje się do otwarcia basenów odkrytych. By móc je uruchomić, trzeba przepompować wodę z niecek krytych do tych znajdujących się pod chmurką. Datę otwarcia pływalni letniej na Chwiałce Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji podadzą po przeprowadzeniu uzdatniania wody i uzyskaniu wyników badań. W najbliższym czasie poinformują również o starcie sezonu na pływalni letniej Kasprowicza.