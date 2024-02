Gdzie najchętniej szukają pracy Wielkopolanie? Ilu mieszkańców Wielkopolski pracuje w innych województwach?

Ilu mieszkańców Wielkopolski pracuje w innych województwach?

W Polsce w 2021 r. dojeżdżało do pracy 5 mln 182,6 tys. pracowników najemnych, czyli co 3 z pracujących. W Wielkopolsce, do pracy z innych gmin, powiatów, województw, dojeżdżało 558 tys. pracowników. 36,2 tys. Wielkopolan dojeżdżało do pracy w innych województwach. Dla porównania w spisie z 2011 r. wyjeżdżających do pracy poza województwo było 23,5 tys.