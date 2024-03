Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 11.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (11.03 18:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Gmina Suchy Las, miejscowość Złotniki ul. Radosna 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7D, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ul. Bluszczowa 1, 1a, 2, 2A, 2B, 3, 5, 7, 28, ul. Pawłowicka 1, 3, 3a, 5, ul. Różana cała, ul. Tulipanowa cała, ul. Konwaliowa cała, ul. Kwiatowa cała z wyjątkiem nr 4, ul. Wrzosowa 28, ul. Zielona 26, 34, ul. Dworcowa 7, 9, 14, 22, ul. Zielona od nr 21 do nr 43 nieparzyste, 26, 28, 30, 32, 36, 38, ul. Obornicka 25, 27, 27a, 29, 31, 33, BERPO S.C., , wywóz odpadów "GRYF", Familytrans sp. z o.o., Auto JUMPY Dariusz K. Mirosław B., Elektromechanika Chłodnicza Zbigniew R., SUPERBET GROUP Sp. z o.o., MAGMART Magdalena J., Producent odzieży roboczej i reklamowej "ROBOSTAR", SODEX Sp. z o.o., działki nr 288/5, 290/3, 290/7, 291/12, 293/6, 294/2, 12.03 od godz. 8:30 do 17:00

Gmina Sieraków, miejscowość Grobia 3, 4, 5, 6, 7a, 8, 8b, 9, od nr 10 do nr 16f, 17, 17a, 17b, 18,18j, 18E, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31b, 36, 37, 38, 39, 40, 63, 64a, handel częściami samochodowymi nowymi i używanymi blacharstwo-lakiernictwo Tomasz S., PODOLSKI Sp. z o.o. Sp. K., OSP, szkoła, GTTR Sp. z o.o., gospodarstwo rolne Damian W., Gmina Sieraków, miejscowość Jaroszewo 16b, 14.03 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Chrzypsko Małe 3A, od nr 5 do nr 13, 21, 21A, 21B, 22, 24, 25, 27, 99, 100, 100A, 101, 107, 108, 134, ul. Osiedle Dębówiec od nr 1A do nr 2, od nr 5 do nr 13, 100, 135, ul. Za Mostem cała, działki nr 34/1, 34/6, 38/1, 41/1, 41/9, 87/10, 134/14, 134/18, 135/16, 135/19, 135/20, od nr 135/26 do nr 135/33, 136/5, 136/8, 136/20, 137/17, 137/22, sklep, Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Chrzypsko Wielkie, ul. Kolejowa 1A, 3A, 5, 6, 7, 7A, 7B, 7E, 7F, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, działki nr 435/8, 435/8, 436/4, 439/2, 439/5, od nr 439/11 do nr 439/25, 454/6, 454/7, 454/12, 458, 459/2, 459/3, 459/4, 459/6, 465/2, 493/3, 21.03 od godz. 8:00 do 13:00

Leszno ul. Chorwacka nr 1 do 13. 12.03 od godz. 8:30 do 16:30

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Paproć od 30 do 34A, 34F, oraz od 39 do 44B, 60, działki 33/16, 41/2, 41/5, 41/8, 79, 905/1, 18.03 od godz. 13:00 do 17:00

Gmina Opalenica, miejscowość Opalenica, ul. Cicha cała, ul. Podzamcze cała, ul. Zamkowa 52A, 59, ul. Stefana Żeromskiego 21B, 25, ul. Władysława Stanisława Reymonta 21A, ul. Półwiejska od nr 1 do nr 55 nieparzyste, od nr 4A do nr 32 parzyste, ul. Energetyczna od nr 14 do nr 42 parzyste, 39, ul. Magnoliowa 4, 6, ul. Osiedle Centrum 16/13, ul. 3 Maja 55, 59, 61, działki nr 1202/8, 1206/5, 1383/2, 1385/2, 1400/6, 1428/5, 1428/13, 1440/4, 1442/4, 1442/5, 1442/7, 1442/8, 1442/10, 1443/8, 1443/9, 1443/10, 1693, 1771/2, 1771/4, 1771/5, 2214, kotłownia przy ul. Władysława Stanisława Reymonta, budynek wodociągowy przy ul. Stefana Żeromskiego, wuklanizator przy ul. Półwiejskiej, 21.03 od godz. 11:00 do 14:30

Kościan ul. Boczna nr 4 do 38A parzyste, nr 7 do 15 nieparzyste, Pracownia Artystyczna ABI; ul. Działkowa nr 1; ul. Graniczna nr 1 do 4, nr 5 do 13A nieparzyste, nr 15A, 17, 19; ul. Łąkowa nr 9, nr 11 do 23, nr 24 do 38 parzyste, nr 27, 29, 31, LOLO S.C, SKR Kościan, stacja gazowa (dz. 3254/12), działka nr 3133/3; ul. Młyńska nr 14, 14ABCD, 15, Urząd Gminy Kościan, GOPS Kościan; ul. Bukowa - cała ulica; ul. Towarowa - cała ulica (oprócz nr 1).

13.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kościan ul. Boczna nr 4 do 38A parzyste, nr 7 do 15 nieparzyste, Pracownia Artystyczna ABI; ul. Działkowa nr 1; ul. Graniczna nr 1 do 4, nr 5 do 13A nieparzyste, nr 15A, 17, 19; ul. Łąkowa nr 14 do 38 parzyste, nr 27, 29, 31, LOLO S.C., działka nr 3133/3; ul. Bukowa - cała ulica; ul. Towarowa - cała ulica (oprócz nr 1).

14.03 od godz. 8:00 do 14:00