Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 11.04? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (11.04 9:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Dziećmiarki 61 do 66A, dz. 3/20 11.04 od godz. 7:00 do 13:00

Góra: ul. Głogowska nr 2, 6; ul. Podwale nr 2 do 10 parzyste, nr 3; ul. Staromiejska garaże. 11.04 od godz. 8:30 do 13:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Kobierno ulica Raszkowska 99, Roszki ulica Krotoszyńska 124, Różopole 8A, od 9 do 15, 15A, 16B, od 17 do 28, 65, 66, 23/2. 4.11 od godz. 8:45 do 10:00

Góra: ul. Głogowska nr 7 do 15 nieparzyste, Specjalistyczna Praktyka Lekarska HERYNG, Sklep MALINKA; ul. Reymonta nr 1, 3, 5, ELECTRO-INWEST; ul. Sikorskiego nr 1, 3; ul. Starogórska nr 2A do 14 i 20 do 42 parzyste, nr 25, 27, Cech Rzemiosł Różnych, KOCHIQUE, Lombard-Komis; ul. Wiosny Ludów - cała ulica. 12.04 od godz. 8:00 do 12:00

Wysocko Wielkie ulice Morelowa 2, Polna 8C, 10, 10A, od 12 do 14, 14a, 15, 16A, 16B, od 17 do 19, 20A, 20B, od 21 do 24, 28, 29, od 31 do 35, 35B, 36, 38, 40, 42, od 44 do 46, 49, 53, 55, 57, 63, 63B, 71, 73, 77, 22936, 456/1, 498/2, 510/2, Słoneczna , 875/6, Zakątek 5. 4.11 od godz. 11:00 do 15:00

Fabianów ulice Szkolna 1, od 3 do 6, 8, 9, od 15 do 18, 23, 29, 31, 33, 35, 39, Fabianów, ul. Szkolna-176, Środkowa 6, 6 A, 193/5 35. 4.11 od godz. 8:00 do 11:30

Baranowiec 9, 10A, od 11 do 17, od 19 do 22, 24, 26, 28, Z, Karszew 51, 52, Tarnówka 33, 34, 40, 41, Z, Tarnówka Wiesiołowska 31, 32, 35, 36, od 42 do 44, 46, Zalesie 27, 29, 31, 32, 34, 35, od 39 do 41, 51, 119, 139, Zalesie Małe , 115/1. 4.11 od godz. 9:00 do 13:00

Lipiny , 80/3, Plebanki od 2 do 12, 70139, 2. 4.11 od godz. 10:00 do 12:30

Krzykosy ulice Główna 10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Akacjowa 2, 4, Brzozowa 10, 12, 14, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 1, 2, Krótka 2, 4, 1, Okrężna 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 23, 25, 29, 31, 34, 36, 10, , Kręta 1, 10, 4, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 10, 12, 14, 5, 6, 7, 9, Leśna 10, Strażacka 10, 14, Szkolna 1, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 18B, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 6,8, 7, 8, 9, 13, Jabłoniowa 7, 1, 12, 2, 2 C, 2B, 2D, 3, 4, 5, dz. 187/8, Łąkowa 6, Słoneczna 2, 3, 5, 7, Zacisze 1, 10, 6, 7, 8, Polna 2, 6, DZ.187/12, Tęczowa 1, 11 15.04 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Suchy Las miejscowość Golęczewo ul. Wiśniowa cała, ul. Pszczelarska cała, ul. Szosa Poznańska cała, ul. Spokojna cała, ul. Czereśniowa 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 32, 35, 36, 38, 39, 39B, 41, 44, ul. Kwiatowa 30, 32, 36, 43, 47, 49, 51, 53, 55, ul. Dworcowa od 1 do 20C, 21A, ul. Poznańska 2, działki nr 298/9, 298/15, 298/18, 298/19, 298/22, 300, 303/2, 304/5, 308/4, 309/2, 309/4, 311/8, 311/13, 312/4, 312/6, 314/5, 315/2, 315/7, 315/19, 360/5, 371/2, 377/14, 374/15, 384, 385, 391, 395/11, 395/15, 396/1, 400/6, 400/21, 400/23, 400/24, 400/25, 400/26, 400/28, 400/29, 400/30, 408/2, 422/1, 422/7, 450, 535, 539, zintegrowany węzeł przesiadkowy, zakład tworzyw sztucznych Jaworscy, "CRYSTOFER" P.P.H.U Krzysztof Gaik, Firma Mischke PHU, Maromi Roman Gieremek, Arcus Jerzy Raszyski i Anna Bocian Sp. J., Firma usługowa Demmet Michał Dembiński, Zajazd Dziupla, Autopol, świetlica wiejska, parking, przepompownia ścieków przy ul. Dworcowej, znaki aktywne DK11, stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska SA, miejscowość Złotkowo ul. Zachodnia 39, Złota 39, 17.04 od godz. 8:00 do 15:00

Kozubów 9, 20, 22, od 24 do 30, 60986, Podłużyce 8, 10, 15, 60988. 4.11 od godz. 10:00 do 15:00

Kolonia Lipiny od 1 do 3, 5, Lipiny Dolne-Kolonia 4. 4.11 od godz. 10:00 do 12:30

miejscowość Drawsko ul. Szkolna od nr 1 do nr 20, 21A-B, amfiteatr, ul. Królickiego, ul. Szacherskiego, ul. Armii Poznań, ul. Wybudowanie 17, 17A-B, 18, 20, 21, dz. nr 495. 17.04 od godz. 9:30 do 12:00

Miejscowość Stara Łubianka ul. Kościuszkowców od nr 40 do nr 65A, dz. 138/2, 141/1, 595/1, ul. Rolna nr 12, dz. 278, 280/34, ul. Poprzeczna nr 12A, 13ABC, 14ABC. 16.04 od godz. 7:00 do 9:30

Włoszakowice: ul. Dworcowa - cała ulica (oprócz zasil. kablowego do nr 9 - nastawnia PKP); ul. Kurpińskiego nr 32, 32A, 33A, 33B, 33C, AMD Handel-Poligrafia, YORD, PHU JÓZEFCZUK; ul. Otto nr 1 do 7, 11, Zespół Szkół, DOR MED, Obiekt handlowy. 15.04 od godz. 8:00 do 14:30

Miejscowość Stara Łubianka ul. Kościuszkowców od nr 40 do nr 55, dz. nr 138/2, 140/1. 16.04 od godz. 7:00 do 14:00

gm. Krzemieniewo: Garzyn ul. Jesionowa nr 1 do 15, działka nr 51, Gminne Centrum Kultury, przepompownia ścieków, Sklep PLUS; ul. Leszczyńska nr 30 do 40 parzyste, OHZ GARZYN; ul. Kościelna, os. Zakątek - całe ulice. 16.04 od godz. 9:00 do 14:30

gm. Krzemieniewo: Garzyn ul. Jesionowa nr 1 do 15, działka nr 51, Gminne Centrum Kultury, przepompownia ścieków, Sklep PLUS; ul. Leszczyńska nr 30 do 40 parzyste, OHZ GARZYN; ul. Kwiatowa - cała ulica (oprócz nr 22 Hydrofornia); ul. Brzozowa, Kasztanowa, Kościelna, Łąkowa, os. Zakątek - całe ulice. 17.04 od godz. 8:30 do 15:30

Święciechowa: ul. Brzechwy nr 1, 1A, 2, 3, 5, działki nr 1226/46 do 49; ul. Tuwima nr 1, 1A. 17.04 od godz. 10:30 do 16:30

Gmina Duszniki miejscowość Sękowo ul. Szkolna od 1 do 10, 15, od 22 do 27, ul. Magnoliowa cała, działki nr 260/1, 335/7, 335/9, 335/12, 335/13, 339/7, OSP w Sękowie, sklep "U Romki", 23.04 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły ul. Jastrowska od 31 do 45 nieparzyste działki 1345/18, 1345/19, od 2921/6 do 2921/13 23.04 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 4 do 25. 17.04 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowość Nadarzyce nr od 1 do 19, 75, 76, dz. nr 103/4, 103/8, kościół. 16.04 od godz. 9:00 do 13:00

miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 27 do 37, kościół. 15.04 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowość Nadarzyce nr od 20 do 28, dz. nr 79/1, 80, 82, 87/5, 135/4. 18.04 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 27 do 37, Kościół. 19.04 od godz. 9:00 do 14:00

miejscowość Nadarzyce od nr 32 do nr 42 dz. nr 121/5, Szkoła. 18.04 od godz. 14:30 do 18:00

Gmina Chrzypsko Wielkie miejscowość Chrzypsko Wielkie ul. Główna 3, od 17 do 46, 48, oprócz nr 20, ul. Polna od 1 do 4C, 15, ul. Kolejowa od 1 do 7, 46, ul. Szkolna 1, 2, działki nr 105/4, 108/2, 109, 111/2, 111/3, 111/5, 134/3, 421/6, 421/7, 421/10, 421/12, 427/2, 430/5, 430/6, 430/7, 430/9, OSP Chrzypsko Wielkie, Stolarstwo s.c. Tomasz Kucz Piotr Stańko, PKP Energetyka SA, Zespół Szkół w Chrzypsku Wielkim, 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Sieraków miasto Sieraków ul. Okręg Wileński od 4A do 9, ul. Świętego Franciszka cała, działki nr 316/7, 316/10, 316/21, 2195/15 12.04 od godz. 8:00 do 12:00

Kościan Al. Koszewskiego nr 1, 46, cmentarz komunalny, kościół; ul. Bączkowskiego nr 11A do 21 nieparzyste, nr 22 do 44 parzyste, działka nr 1737, 1829/4, cmentarz, garaże, MOSiR - Stadion Miejski im. Tomkiewicza, Ośrodek Rehabilitacyjny, PPH FORTEKS, sklep spożywczy SPOŁEM; ul. Maya nr 16 do 24 parzyste, Centrum Rozwoju Dziecka; ul. Ogrodowa - cała ulica; Park Morawskiego działka nr 1819/38; Skwer Krimpen nr 1, ZAJAZD U DUDZIARZA, działki nr 1819/32, 1819/37, Wiatrak. 17.04 od godz. 8:00 do 11:00

Chodzież ul. Kochanowskiego numery nieparzyste od 49 do 75, działki 3404/4, 3389/2. 15.04 od godz. 8:00 do 15:00

Chodzież ul. Kochanowskiego numery nieparzyste od 49 do 75, działki 3404/4, 3389/2. 12.04 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Sieraków, miejscowość Bucharzewo od nr 1 do nr 12, Gmina Sieraków, miejscowość Marianowo od nr 1 do nr 12, 18.04 od godz. 8:00 do 17:00

Leszno ul. Szymanowskiego nr 15 do 60, Stolarstwo KAMIŃSKI, TECH-MECH. 12.04 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dąbrówka, ul. Poznańska od nr 1 do nr 23 nieparzyste, od nr 10 do nr 24 parzyste, 2, 4, 6, ul. Parkowa 7, 8, działki nr 71/2, 12.04 od godz. 9:00 do 13:00

Gortatowo: ul. Dożynkowa od 25 do 55 nieparzyste, od 34 do 70 parzyste, dz. 83/8, ul. Jasna, ul. Sielanka, ul. Orkiszowa, ul. Solna, ul. Owsiana ul. Calineczki, ul. Czerwonego Kapturka, ul. Bajkowa 74, od 57 do 65 nieparzyste. 15.04 od godz. 8:00 do 11:00

Gruszczyn: ul. Chopina, ul. Mechowska 30, od 15 do 31 nieparzyste, ul. Żuławskiego, ul. Wacława z Szamotuł, ul. Moniuszki, ul. Wieniawskiego, ul. Kurpińskiego, ul. Karłowicza, ul. Noskowskiego, ul. Różyckiego, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Nowowiejskiego od 2 do 34 parzyste, , ul. Zapolskiej, ul. Tuwima, od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 22 parzyste, ul. Mrożka od 2 do 88 parzyste. 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Mosina ulice Krosińska 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 25 A, 4, 5, 6, 6 B, 6 C, 6 D, 6 E, 6 F, 6 I, 6A, 6G, 7, 9, 1, 3, Leśmiana , Śremska 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44A, 45, 46, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24A, 25, 26, 26 A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 35, 37, 58, 76, 77, 78, 79, 36, Kwiatowa 1, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Podgórna 22, 22 A, 24, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 37, Sosnowa 2, Wybickiego 19, Klonowa 2, 3, Słoneczna 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Krosno ulica Krosińska 27A 16.04 od godz. 10:00 do 12:00

Gruszczyn: ul. Katarzyńska od 71 do 105D nieparzyste, 86A-L, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Miłosza, ul. Mrożka od 1 do 87 nieparzyste. 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Kicin: ul. Rumiankowa, ul. Okrężna od 5 do 17 nieparzyste, ul. Szkolna od 1 do 11 nieparzyste, ul. Widok od 1 do 13 nieparzyste, od 10 do 24 parzyste, ul. Poznańska od 1 do 37 nieparzyste bez 9, od 2 do 24 parzyste, 24A, ul. Janschera od 2 do 24C parzyste, od 1 do 5E nieparzyste, ul. Zacisze.

17.04 od godz. 8:00 do 11:00

Kicin: ul. Gnieźnińska od 33 do 89 nieparzyste bez 63, ul. Balonowa 1, od 2 do 10 parzyste.

17.04 od godz. 8:00 do 11:00

Kicin: ul. Pod Lasem, ul. Berberysowa, ul. Lawendowa 3, 5, 7, 9, 11, 13, ul. Cyprysowa 3, przepompownia ścieków, ul. Sosnowa od 1 do 7 nieparzyste, od 2 do 8 parzyste, ul. Widok od 2 do 8 parzyste, ul. Daglezjowa, ul. Poznańska 9.

17.04 od godz. 8:00 do 11:00