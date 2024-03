Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 12.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w wielkopolskim 12.03? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w wielkopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Gdzie obecnie (12.03 7:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat międzychodzki Gmina Sieraków miejscowość Sieraków ul. Poznańska 40, 40B, Pawilon Handlowy, Delikatesy Centrum Sp. z o.o., Passiflora Sp. z o.o., Hurtownia Papiernicza,

12.03 od godz. 7:00 do 10:00 Sieraków ul. Poznańska, ul. Przedszkolna, ul. Wroniecka.

12.03 od godz. 6:58 do 9:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat pleszewski Koźminiec od 45 do 48, 50, od 54 do 60, od 63 do 66, 66A, 66B, od 67 do 72, 74, 74A, 75, 76, 76A, od 77 do 80, 82, --225/5, dz. nr-217/1, Koźminiec-241/7.

3.12 od godz. 8:30 do 10:30 powiat jarociński Jarocin ulice Kasztanowa 10, Park 2A, 4A, 5.

3.12 od godz. 8:00 do 11:00

Witaszyce ulice Mostowa 18B, 18E, 19, 20A, od 21 do 25, 25A, od 26 do 29, Piaskowa od 10 do 15, 723/14, 812, 813.

3.12 od godz. 9:00 do 14:00 gm. Góra: Czernina działka 389/1 hydrofornia - TEKOM.

13.03 od godz. 8:30 do 15:30 gm. Góra: Bronów nr 5 do 19, sklep.

13.03 od godz. 8:30 do 14:00 Góra ul. Głogowska nr 17 do 25 nieparzyste, działki nr 652/8, 2049/3 do 8 i 12, PODO-LOGIC, FHU REMIX, Pizzeria DELLA CASA, REA.

15.03 od godz. 7:30 do 15:30 Góra ul. Dąbrówki działka nr 679/1.

15.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat kaliski Jastrzębniki 1, 1 A, 1 C, 1 E, 1 I, 1B, 1D, 2, 3, 3 A, 4, 4A, 5, 6, 6A, od 7 do 9, 9A, 10, 10A, od 11 do 13, 13A, od 14 do 17, 17A, od 18 do 23, 23A, od 24 do 29, 29A, od 31 do 35, 40A, od 45 do 48, 50, 50A, 51, 52, od 54 do 62, od 64 do 71, 72 B, 72A, 72B, 73a, 73B, 81, 82A, 83, od 85 do 89, od 92 do 94, 94A, od 95 do 99, 99A, 100, 104, 106, 109, 111, 112, od 115 do 117, 119, od 121 do 123, 125, 127, 194/1, 208/2, Jastrzębniki-284/1, Szadek 6, 6A, 8, 11A, 20, 21, 21 B, 21 C, 21A, 22, 22 B, 22A, od 23 do 47, od 49 do 53, 55, 57, 244/2, 244/4, dz. 344,345,348.

3.12 od godz. 9:00 do 10:30

Poklęków od 24 do 26.

3.12 od godz. 9:30 do 13:30 Szadek 15A, 48.

3.12 od godz. 9:00 do 10:30 Ceków 34, 34 B, 35, 35A, 36, 37, 37A, 37B, 37C, od 38 do 40, 172/1, Ceków-Kolonia 6, 7A, Nowe Prażuchy 5A.

3.12 od godz. 9:30 do 13:30 Russów 1, 4, 5, 18, 42, 45A, Russówek 4, 18, 20, 90.

3.12 od godz. 9:30 do 13:30 powiat ostrowski Mączniki ulice Aleja Rzekty 76, 96/62, Rubinowa 2, 5, Szafirowa 53, 78, Szmaragdowa 11, 21 15, 27/116, 96/45.

3.12 od godz. 9:00 do 10:00 Mączniki ulice Aleja Rzekty 76, 96/62, Rubinowa 2, 5, Szafirowa 53, 78, Szmaragdowa 11, 21 15, 27/116, 96/45.

3.12 od godz. 10:00 do 12:30 Bogufałów 7, 7A, 7B, 7C, 9, od 22 do 25, od 29 do 31, 34, 36, 10/3.

3.12 od godz. 10:00 do 12:00

gm. Piaski: Podrzecze nr 29B do 36A, nr 39 do 41, Wyrób i Renowacja Powozów Konnych, hydrofornia (działka nr 183/2), przepompownia ścieków (działka nr 99).

14.03 od godz. 8:30 do 15:30 Piaski ul. Dworcowa nr 16 do 20 (oprócz nr 18C), nr 22, 23, 23A, działki nr 217/4 i 5, stadion (dz. 895).

15.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat kolski Kościelec ulice Kwiatowa 2A, Miodowa od 3 do 5, od 10 do 12, 14, Kościelec 2, od 6 do 9, 19, 28/5.

3.12 od godz. 9:00 do 14:00 Osiek Wielki 59 A.

3.12 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Złotniki ul. Radosna 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7D, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ul. Bluszczowa 1, 1a, 2, 2A, 2B, 3, 5, 7, 28, ul. Pawłowicka 1, 3, 3a, 5, ul. Różana cała, ul. Tulipanowa cała, ul. Konwaliowa cała, ul. Kwiatowa cała z wyjątkiem nr 4, ul. Wrzosowa 28, ul. Zielona 26, 34, ul. Dworcowa 7, 9, 14, 22, ul. Zielona od nr 21 do nr 43 nieparzyste, 26, 28, 30, 32, 36, 38, ul. Obornicka 25, 27, 27a, 29, 31, 33, BERPO S.C., , wywóz odpadów "GRYF", Familytrans sp. z o.o., Auto JUMPY Dariusz K. Mirosław B., Elektromechanika Chłodnicza Zbigniew R., SUPERBET GROUP Sp. z o.o., MAGMART Magdalena J., Producent odzieży roboczej i reklamowej "ROBOSTAR", SODEX Sp. z o.o., działki nr 288/5, 290/3, 290/7, 291/12, 293/6, 294/2,

12.03 od godz. 8:30 do 17:00

miejscowość Płytnica Kolonia, Leśniczówka Zagórze.

13.03 od godz. 7:30 do 10:30 Miejscowość Kujanki dz. nr. 28/62.

15.03 od godz. 8:00 do 12:00 Miejscowość Zakrzewo ul. Wojska Polskiego: 1, 3; ul. Człuchowska: 9, 10 (Stacja Paliw), 11, 13, 17, 19; ul. Edmunda Jana Osmańczyka: 23, 25, 36, 36a, 38, 42, 44, 48, 49.

15.03 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Suchy Las miejscowość Golęczewo ul. Spokojna cała, Dworcowa 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 8, Poznańska 8, Szosa Poznańska 2A, 8, działki nr 371/2, 374/15, 377/14, 384, 385, skup palet, "U Binia",

18.03 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Suchy Las miejscowość Golęczewo ul. Spokojna cała, Dworcowa 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 8, Poznańska 8, Szosa Poznańska 2A, 8, działki nr 371/2, 374/15, 377/14, 384, 385, skup palet, "U Binia",

19.03 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Suchy Las miejscowość Złotniki ul. Cisowa cała, Jałowcowa cała, Wrzosowa 14, 18, 22, 24, Zielona 19, działki nr 282/3, 282/4, 283/11, 283/12, 283/13, 283/14, 283/17, 283/18, 283/19, 283/20, 305/7, 305/10, 306/18, 306/23, 1163, 1164, 1165, 1176, 1191, 1192, 1193, 1194,

18.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat koniński Rychwał ulice Grabowska , Grabowa-335/16 (GPO), Konińska , Grabowa-335/13 (GPO) , Grabowa-335/10 (GPO).

3.12 od godz. 9:00 do 12:00 Grabowa od 26 do 28, 28A, 29, 29A, 30 M, 30A, 0006-336/11 (GPO), 270 (GPO), 304, 307 (GPO), 325, 326, 327, 335/5, 336/12 (GPO), 336/14 (GPO), 336/8 (GPO), 356/1 (GPO), Grabowa-356/2 (GPO).

3.12 od godz. 9:00 do 12:00 Półwiosek Stary 4, 5, 5B, 6, 6B, 6D, 7A, 7B, 8, 9, 9A, 10, 10/1, od 11 do 18, 20, 20A, 21, 21A, 22, 23, 23A, od 24 do 26, 26A, 27, 28, 28A, 29, 29A, 30, 31, od 33 do 37, 39, 58, ., DZ. 1, DZ. 5, DZ. 6, DZ. 8, DZ. 9, 10/13, 10/7, 126, 13/1 (GPO), 167/4 (GPO), 17/1, 18/5, 18/7 (GPO), 188 (GPO), 23/9, 5/24 (GPO), 6/18, 65/3, 67/3, 68/2, 7/1, --9/19, 9/7, 9/9 (GPO), dz. 6/9, dz. 5/19, DZ. 9/11.

3.12 od godz. 9:00 do 13:00

Bylew 1, 2, 3A, od 4 do 7, 7A, od 8 do 13, 13A, od 14 do 17, 17A, od 18 do 20, 20A, 21, 22, L-282, --130, 169/2 (GPO), 257/4 (GPO), Bylew-155/2 (GPO), Bylew-Parcele 3A, 5, 8A, 12, 16A, 19, 164/2 (GPO), 261/2 (GPO), 262/4, Bylew Parcele-184/3 (GPO), Bylew-287/10 (GPO).

3.12 od godz. 9:00 do 14:00

Bylew 10, 13A, 20, 22, 257/4 (GPO), Bylew-Parcele 3A, 5, 8A, 16A, 19, 164/2 (GPO), 261/2 (GPO), 262/4, Bylew Parcele-184/3 (GPO), Bylew-287/10 (GPO).

3.12 od godz. 9:00 do 14:00 powiat słupecki Borówiec 1, 2, Jarotki od 21 do 24, 24A, od 25 do 28, 28A, 29, W.

3.12 od godz. 9:00 do 13:00 Zagórów ulica Polna 1, 1 A, 3, 7, bn, 13, 1781/1 (GPO).

3.12 od godz. 7:00 do 15:00

Drzewce 60, 62.

3.12 od godz. 7:00 do 15:00 powiat gnieźnieński Gaj , 117/27 (GPO), Gaj-117/10, Gaj-117/9 (GPO), Ostrowite Prymasowskie 3/5, 3/21 (GPO), 3/34 (GPO), 3/37 (GPO), 3/42 (GPO), 3/43 (GPO), 3/9 (GPO), DZ. NR 3/6.

3.12 od godz. 10:00 do 12:00 Kowalewo

12.03 od godz. 8:00 do 8:45 Kowalewo

12.03 od godz. 13:30 do 15:00 Strzyżewo Kościelne 28 - 37, 40A, dz. 55/4, dz. 55/5, dz. 55/6, dz. 55/3, dz. 56/3, dz. 57/2, dz. 62/8, dz. 62/7, dz. 62/3, dz. 62/4, dz. 62/2, dz. 62/1, Ganina 2 - 9B, dz. 81/7, dz. 81/8, dz. 79/4, dz. 73/3, dz. 71, dz. 62/8, dz. 88/1, dz. 95/1, dz. 99/2, dz. 103/1

12.03 od godz. 8:30 do 14:30 miejscowość Kotuń ul. Bursztynowa, ul. Rubinowa, ul. Koralowa, ul. Szmaragdowa, ul. Pilska numery od 1 do 17.

13.03 od godz. 9:00 do 10:00

Kiszkowo ul. Ogrodowa 11, 11A, 11B, 11C, ul. Pobiedziska Oczyszczalnia ścieków

13.03 od godz. 9:00 do 15:00 Miejscowość Szydłowo dz. nr 131/15.

14.03 od godz. 7:00 do 14:00

Mierzewo 1 - 18, Królewiec dz. 1/4

14.03 od godz. 8:00 do 14:30 Gniezno ul. Kołłątaja, ul. Słowackiego 16 - 36 Parzyste

15.03 od godz. 8:00 do 8:30 Gniezno ul. Kołłątaja, ul. Słowackiego 16 - 36 Parzyste

15.03 od godz. 13:00 do 13:30 Gniezno ul. Kołłątaja, ul. Słowackiego 24, 24A, 26, 26A, 28, 30, 32, 34, 34A, 36

15.03 od godz. 8:00 do 13:30 powiat turecki Kuny , 638/2, Leonia 17, 20A, 29, 37, 39, 42, 43, 46, 48, 55, 60056, 60057, 60958, 60961, 624/1, 82/1, Olesin od 1 do 4, 7, 8, 11, 13, 15, 16A, 18A, 21, od 25 do 29, 35, 56, 60961.

3.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat krotoszyński Zalesie od 3 do 5, od 7 do 9, 9A.

3.12 od godz. 8:15 do 12:15 gm. Kobylin: Starygród - cała miejscowość.

12.03 od godz. 8:30 do 15:30 Leszno Leszno Al. Jana Pawła II nr 9, 11, ADJ Kursy Językowe; ul. Leszczyńskich nr 43A.

12.03 od godz. 7:15 do 9:15 Leszno ul. 17 Stycznia nr 1, 3A, IKA.

12.03 od godz. 7:45 do 8:45 Leszno ul. Chorwacka nr 1 do 13.

12.03 od godz. 8:30 do 16:30 Leszno pl. Komeńskiego nr 6, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

12.03 od godz. 8:45 do 9:45 powiat poznański Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewiec, ul. Kolejowa cała, ul. Środkowa cała, ul. Szkolna 4, 16, 22, 32, 33, ul. Leśna 1, 5, działki nr 192/71,

12.03 od godz. 8:00 do 11:00

Puszczykowo ul. Reymonta

12.03 od godz. 8:00 do 11:00 Komorniki: ul. Żabikowska 12, ul. Kalinowa od 3 do 61 nieparzyste.

12.03 od godz. 8:30 do 13:30 Glinka Duchowna ul. Ogródkowa, ul. Słowackiego

13.03 od godz. 8:00 do 11:00 Gortatowo: ul. Chlebowa 3, 5, 8, 12, 11, 11-A-D, 18, ul. Cyprysowa.

13.03 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Stęszew miejscowość Stęszew działki nr 435, 436, 437,

13.03 od godz. 8:00 do 11:00 Gruszczyn: ul. Brzask 1, 2, ul. Świt, ul. Krańcowa 36, od 37 do 55 nieparzyste, ul. Szronowa, ul. Jutrzenki 2.

13.03 od godz. 8:00 do 13:00 Komorniki: os. Spółdzielcze 1, 2, 3, 4, 5, 6, ul. Wielocha od 3 do 19 nieparzyste, ul. Brzozowa 24, ul. Lipowa, ul. Topolowa 10, ul. Jesionowa 13, 14, 15, 16, 17, ul. Akacjowa, ul. Polna 95.

13.03 od godz. 8:30 do 11:30

Runowo 64, 64/2, mieszalnia pasz

13.03 od godz. 8:30 do 13:30 Rogalinek ul. Kostrzewskiego, ul. Kościelna, ul. Kręta, ul. Mostowa, ul. Piaskowa, ul. Polna, ul. Sikorskiego

13.03 od godz. 9:00 do 9:45 Rogalinek ul. Kostrzewskiego, ul. Kościelna, ul. Kręta, ul. Mostowa, ul. Piaskowa, ul. Polna, ul. Sikorskiego

13.03 od godz. 14:15 do 15:00 Rogalinek ul. Kostrzewskiego 18, 20, ul. Kościelna 2, ul. Kręta, ul. Mostowa 31, 31a, 37, ul. Piaskowa, ul. Polna, ul. Sikorskiego 4 - 44. Oraz działki przyległe

13.03 od godz. 9:00 do 15:00 Rogalinek ul. Kręta 20, 20C, dz. 264/4, dz. 265/5, dz. 265/17, ul. Kostrzewskiego HOPOL

13.03 od godz. 10:00 do 13:00

Gmina Stęszew miejscowość Dębienko ul. Nowa od 15 do 29 nr nieparzyste, Kasztanowa 5, od 6 do 16 nr parzyste, Notecka 25, działki nr 16/5, 392/26, Szymon Przydanek MDS-TRANSSPED Transport Międzynarodowy i Spedycja, miejscowość Dębno ul. Nowa 9, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29

13.03 od godz. 11:30 do 14:30

Gmina Dopiewo miejscowość Palędzie ul. Malinowa 41, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce, oświetlenie uliczne ul. Wzdłuż Torów, przepompownia ścieków deszczowych, działka nr 19/18,

13.03 od godz. 15:00 do 19:00 Uzarzewo: ul. Akacjowa 17.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Gruszczyn: ul. Katarzyńska 2, 4, 4A-D.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Gruszczyn: ul. Polna 10, 14, 18, ul. Robiniowa, ul. Krańcowa 4, 5, 7, 9, 11, dz. 258/4.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Kobylnica: ul. Swarzędzka 15, ul. Polna od 1 do 45 nieparzyste, ul. Słonecznikowa od 4 do 16 parzyste, ul. Krótka, ul. Dworcowa 20A.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Katarzynki: ul. Koszykowa, ul. Łanowa, ul. Zaciszna, ul. Gruszczuńska, ul. Konwaliowa, ul. Sassankowa, ul. Liliowa, Słomiana.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kobylnica: ul. Poznańska od 2 do 24 parzyste, od 35 do 85 nieparzyste, ul. Dolna, ul. Na Skarpie, ul. Skośna, ul. Szkolna od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 12 parzyste.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Kobylnica: ul. Poznańska od 1 do 37 nieparzyste, ul. Wiatrakowa od 1 do 17 nieparzyste, od 2 do 14 parzyste, ul. Poprzeczna, ul. Krańcowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Leśna.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kobylnica: ul. Gruszczyńska dz. 404, ul. Młyńska, ul. Spichlerzowa.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Uzarzewo: ul. Kasztanowa od 10 do 22 parzyste, ul. Kalinowa.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Gruszczyn: ul. Klonowa od 2 do 12 parzyste, od 3 do 11 nieparzyste, ul. Jaworowa, ul. Morwowa, ul. Cisowa od 1 do 9 nieparzyste, ul. Krańcowa 12, 15, 16, 19, 23, 26, 29, 31.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kobylnica: ul. Wiatrakowa od 27 do 45 nieparzyste, od 16 do 52 parzyste, ul. Spichlerzowa.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Uzarzewo: ul. Akacjowa, ul. Czeremchowa, ul. Kasztanowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, dz. 31/5, dz. 36/1.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Kobylnica: ul. Bławatkowa.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Mosina ul. Gruszkowa 1 - 4, 8, ul. Piaskowa 19 - 41 oraz działki przyległe

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Cerekwica, ul. Piaskowa 6, od nr 10 do nr 48 parzyste, 19, 21A, 21B, 23, ul. Marii Pietras cała, działki nr 97/41, 97/42, 97/43, 100/76,

14.03 od godz. 8:00 do 10:00 Kobylnica: ul. Dolinowa 3, 5, 7, 9, ul Szkolna 19A.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kobylnica: ul. Poznańska od 125 do 187 nieparzyste, ul. Swarzędzka 2, 2A, 5, 9, 11, dz. 221/25, ul. Dworcowa od 1 do 38, ul. Słonecznikowa od 3 do 15 nieparzyste.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Katarzynki: ul. Glebowa.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Bogucin: ul. Jabłoniowa bez 2, ul. Gruszowa, ul. Jagodowa.

14.03 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo, ul. Polna od nr 29 do nr 71A nieparzyste, działki nr 32, 66/15, 66/16, 66/18, 66/19, 66/20, 66/21, 66/29, 66/38, 66/39,

14.03 od godz. 8:00 do 17:00 Gruszczyn: ul. Promyk, ul. Klonowa, ul. Platynowa, ul. Jałowcowa od 1 do 27 nieparzyste oraz od 2 do 16 parzyste, ul. Cisowa od 11 do 25 nieparzyste, ul. Tęczowa 1, 1A, ul. Zorza, ul. Jutrzenki, ul. Rosy, ul. Krańcowa 40.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Komorniki: ul Brzoskwiniowa 5, 7, ul. Truskawkowa od 11 do 57 nieparzyste, od 12 do 40 parzyste.

14.03 od godz. 8:30 do 14:00 Borówiec ul. Kempingowa, Mościenica ul. Jesienna, ul. Mościenicka 73, 74, Os. Pod Dębem 23 - 30, Os. Wczasowe, ul. Zimowa 5. Oraz działki przyległe

14.03 od godz. 9:00 do 12:30 Gułtowy ul. Estkowskiego, ul. Jaśminowa, ul. Różana, ul. Wrzosowa , ul. Wiejska 45, dz. 114 (Sklep Dino)

14.03 od godz. 9:00 do 11:00 Głęboczek

14.03 od godz. 9:00 do 14:00 Pobiedziska ul. Fabryczna 2a, Palmark, Bistro, Stacja Paliw, ul. Skośna 4, 4a

14.03 od godz. 9:00 do 12:00 Głęboczek

14.03 od godz. 9:00 do 17:00 Mosina 21, ul. Brzoskwiniowa, ul. Czereśniowa, ul. Gruszkowa, ul. Jagodowa, ul. Łąkowa, ul. Piaskowa, ul. Poziomkowa, ul. Skrajna, ul. Sowiniecka

15.03 od godz. 5:00 do 7:00

Dębogóra: ul. Dębowa 24, 26, 28, od 31 do 45 nieparzyste.

15.03 od godz. 8:00 do 12:00

Luboń: ul. Buczka od 1 do 15 nieparzyste, 19, 21, 21A-E, 23E, od 4 do 40 parzyste, ul. Skromna 1, ul. Fabianowska 2, 4.

15.03 od godz. 8:30 do 14:00 Potasze ul. Jarzębinowa 12, 13, dz. 439/2, dz. 434/1, dz. 439/4, dz. 438/2, dz. 434/3, dz. 438, Owińska 12, 13, dz. 438/2, dz. 434/3, dz. 438, dz. 434/1

15.03 od godz. 9:00 do 15:00 Szczodrzykowo Ferma Krów

15.03 od godz. 9:00 do 12:30 Siekierki Wielkie ul. Orzechowa 1, 3, 13, 15, dz. 1080, dz. 1081, dz. 1086, dz. 1087

15.03 od godz. 10:00 do 16:00 Kicin: ul. Bratkowa.

18.03 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Mrowino, ul. Kopernika działka nr 133/5

18.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Stęszew, miejscowość Witobel, ul. Wrocławska 18, 20, 75, 81, 83, 85, 87, 89, 93, ul. Polna 2, działki nr 84, 90/2, 91/7, 93/1, Gmina Stęszew, miejscowość Łódź 2,

18.03 od godz. 8:30 do 16:30 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Sierosław działki nr 40/19, 40/31, 40/33,

18.03 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Stęszew, miejscowość Trzebaw, ul. Nowa cała, ul. Mariana Kuika 9, 11, 11a, 12, 14, ul. Spokojna od nr 1 do nr 10, od nr 17 do nr 19B, ul. Topolowa 1, 2, 3, 14, 15, ul. Polna 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 4A, 5, Kaplica św. Stanisława Biskupa i Męczennika, hydrofornia przy ul. Topolowej,

19.03 od godz. 7:30 do 13:30

Bogucin: ul. Wrzosowa od 41 do 47 nieparzyste, 47A, od 42 do 62 parzyste.

19.03 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Stęszew, miejscowość Witobel ul. Wrocławska 18, 20, 75, 81, 85, 87, 89, 93, działki nr 90/2, 93/1,

19.03 od godz. 8:30 do 17:00 Mosina ulice Brzozowa , Czereśniowa , Piaskowa , Topolowa , Jabłkowa , Porzeczkowa , Targowa , Agrestowa , Obrzańska , Skrajna , Śliwkowa

20.03 od godz. 5:00 do 7:00 Janikowo: ul. Ogrodnicza 9.

20.03 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Stęszew, miejscowość Witobel ul. Wrocławska 18, 20, 75, 81, 85, 87, 89, 93, działki nr 90/2, 93/1,

20.03 od godz. 8:30 do 17:00 Gmina Stęszew, miejscowość Zamysłowo, ul. Moderska 10, 11, 12, 19, ul. Twardowska 1, działki nr 194, 197/1, 197/2, 451/5, 451/6, 451/9,

20.03 od godz. 9:00 do 15:00

Mosina ulice Marcinkowskiego , Piaskowa , Morelowa , Targowa , Brzozowa , Topolowa , Wiśniowa , Sowińskiego , Śliwkowa , Wiatrowa

21.03 od godz. 5:00 do 7:00 Gruszczyn: ul. Żwirki i Wigury od 3 do 29 nieparzyste, 29A, od 4 do 34 parzyste, 34A.

21.03 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Stęszew, miejscowość Strykowo, ul. Towarowa cała, ul. Cyprysowa cała, Marek S. Zakład tokarsko-ślusarski, działki nr 150/3, 150/4, 150/6, 151/17, 151/19, 152/6, 152/7,

21.03 od godz. 9:00 do 15:00 Czerwonak: ul. Morenowa od 2 do 10 parzyste, ul. Zielona od 2 do 12 parzyste, od 7 do 33 nieparzyste.

22.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat chodzieski miejscowość Prosna 77.

12.03 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Podanin osiedle Błękitne 1, dz. nr 240.

14.03 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Zbyszewice 3, 3A, 3B, 4, dz. nr 131/5-6, dom pogrzebowy.

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Stróżewice numery 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18.

15.03 od godz. 8:00 do 12:00 powiat gostyński gm. Gostyń: Gola - cała miejscowość (oprócz nr 9 do 37, oraz 63, 63A, przepompownia działka nr 101/4).

12.03 od godz. 8:00 do 15:00 Gostyń ul. Energetyka nr 12 do 16; ul. Nowe Wrota nr 8, 9; ul. Wrocławska nr 14 do 27.

16.03 od godz. 8:30 do 12:30 Poniec ul. Drożdżyńskiego - cała ulica (oprócz nr 12A i 13A); ul. Szkolna nr 1, 1A, 2B, nr 6 do 9, Amfiteatr, Kino, Kościół pw. Chrystusa Króla (dz. 338), Szkoła Podstawowa (Budynek A i B), Hala Widowiskowo-Sportowa, przepompownia ścieków; ul. Śliwińskiego - cała ulica (oprócz nr 9 i 14); ul. Wolności nr 11, 12.

16.03 od godz. 9:30 do 14:30

Gostyń ul. Dolna nr 35 do 41 nieparzyste, nr 38, działki nr 2209/23 i 24.

18.03 od godz. 8:00 do 13:00 gm. Gostyń: Dusina działki nr 163, 164/10, Hydrofornia, OSP, plac zabaw.

18.03 od godz. 11:00 do 12:00 Gostyń ul. Ogrodowa działki nr 1283/3 i 7, 1284/4 i 5, T-Mobile Polska (dz. 3749).

18.03 od godz. 13:30 do 16:30 powiat szamotulski Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły działki nr 4266/4, 4266/5, 4269/6

12.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły działki nr 3261/20, 3261/21

13.03 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Chojno Wieś nr 43, 88, dz. nr 98/2, 101, 80357/19, 80357/28, 558/1.

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Kaźmierz miejscowość Radzyny ul. Limonkowa 15, 16, działki nr 151/55, 151/132, 151/133, 151/198, 151/201,

14.03 od godz. 10:00 do 14:00

Gmina Kaźmierz miejscowość Kaźmierz ul. Wiśniowa 13, 14, 15, 16, 17, Czereśniowa 13, 16, 18, 18A, 18B, 19, 21, 23, 25, 212, Agrestowa 1, 2, działki nr 895, 982/11, 1339, 1340, 1350,

15.03 od godz. 8:00 do 10:00 Gmina Kaźmierz miejscowość Kopanina 31, ul. Krzemowa 9, 13, 14, 15, działki nr 40, 45/3, 45/9,

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Pniewy, miejscowość Dęborzyce 3b, od nr 23 do nr 65, działki nr 83/5, 83/6, 85/13, 145, przepompownia, Gmina Pniewy, miejscowość Buszewo, działka nr 16,

15.03 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Pniewy, miejscowość Lwówek, ul. Świętojańska cała, ul. Polna cała, ul. Magazynowa 1, ul. Grobla cała z wyjątkiem nr 1, 2, 2a, 3 oraz działek 145 i 146/3, ul. Powstańców Wielkopolskich od nr 2 do nr 20 parzyste, od nr 5 do nr 19 nieparzyste, 42, 44, ul. 3 Stycznia 1, działki nr 100/9, 100/11, Salony meblowe Szwedek i Roszkiewicz S.C., PHUiT Stefan Ł., Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Lwówku, główny inspektorat nadzoru drogowego w Lwówku punkt kontrolny nr IRPK 6 398 403, Bramownica GDDKiA przy na ul. Powstańców Wielkopolskich, Polski Związek Działkowców im. Dr. Zb. Świtalskiego, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, probostwo,

18.03 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Ostroróg, miejscowość Szczepankowo 63, 64, 64a, 65, 66, działki nr 23/1,

19.03 od godz. 8:00 do 15:30 Gmina Ostroróg, miejscowość Szczepankowo 63, 64, 64a, 65, 66, działki nr 23/1,

20.03 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Pniewy, miejscowość Pniewy, ul. Poziomkowa 17, ul. Malinowa 10, 11, 14, 15, działki nr 411/40, 411/42, 411/48, 415/5, 415/6, 415/13, 415/15, 415/16,

19.03 od godz. 8:30 do 12:30 Gmina Pniewy, miejscowość Zajączkowo 4, 5,

20.03 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Pniewy, miejscowość Głuponie 68a, 69, 70, 71, 72, 72a, 72b, 74, 75, Boisko, działki nr 313/2, 386/4, przepompownia ścieków, P.W. "ROBINEX" Robert Mączkowski, TPSA,

22.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kościański gm. Śmigiel: Bronikowo ul. Kasztanowa nr 12.

12.03 od godz. 8:00 do 14:00

Kościan ul. Boczna nr 4 do 38A parzyste, nr 7 do 15 nieparzyste, Pracownia Artystyczna ABI; ul. Działkowa nr 1; ul. Graniczna nr 1 do 4, nr 5 do 13A nieparzyste, nr 15A, 17, 19; ul. Łąkowa nr 9, nr 11 do 23, nr 24 do 38 parzyste, nr 27, 29, 31, LOLO S.C, SKR Kościan, stacja gazowa (dz. 3254/12), działka nr 3133/3; ul. Młyńska nr 14, 14ABCD, 15, Urząd Gminy Kościan, GOPS Kościan; ul. Bukowa - cała ulica; ul. Towarowa - cała ulica (oprócz nr 1).

13.03 od godz. 8:00 do 15:00 Kościan ul. Boczna nr 4 do 38A parzyste, nr 7 do 15 nieparzyste, Pracownia Artystyczna ABI; ul. Działkowa nr 1; ul. Graniczna nr 1 do 4, nr 5 do 13A nieparzyste, nr 15A, 17, 19; ul. Łąkowa nr 14 do 38 parzyste, nr 27, 29, 31, LOLO S.C., działka nr 3133/3; ul. Bukowa - cała ulica; ul. Towarowa - cała ulica (oprócz nr 1).

14.03 od godz. 8:00 do 14:00

Śmigiel ul. Kościuszki nr 56 do 72 parzyste.

15.03 od godz. 7:30 do 10:00 Kościan: ul. Boczna nr 4 do 38A parzyste, nr 7, 9, 13, 15, Pracownia ABI; ul. Bukowa nr 1; ul. Działkowa nr 1; ul. Łąkowa nr 14 do 38 parzyste, nr 27, 29, 31, działka nr 3133/3; ul. Towarowa nr 2 do 7, działki nr 3207/5, 3216/1 (oświetlenie).

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 gm. Kościan: Nowy Dębiec działki nr 152/3 do 21; ul. Daliowa nr 7; ul. Malwowa nr 1; ul. Wczasowa nr 71.

15.03 od godz. 11:00 do 14:00 Czempiń ul. Sokolnicza, ul. Chłapowskiego 3,

19.03 od godz. 7:00 do 13:00 powiat wągrowiecki miejscowość Chawłodno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 33A-C.

12.03 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Łekno ul. Pałucka 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, dz. nr 452, 453, 458/5, ul. W. Janta-Połczyńskiego 1, 9, 13, dz. nr 503/1, 649/1.

13.03 od godz. 7:00 do 16:00 miejscowość Stołężyn ul. Wągrowiecka numery 9, od 12 do 14, 16, 18, 20.

15.03 od godz. 7:30 do 15:00 miejscowość Łaziska numery od 45 do 59, działki 213/11, 220, 2013/12, Szkoła.

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 Lechlinek 7 - 11 oraz działki przyległe, Łosiniec 1, 1A, 1B, dz. 87/9, dz. 87/16, Lechlin dz. 91

15.03 od godz. 9:00 do 14:00 miejscowość Łukowo dz. 165/7

18.03 od godz. 8:00 do 12:00 powiat rawicki gm. Jutrosin: Szkaradowo nr 118, 124 do 139, 163 do 177, Piekarnia-Cukiernia MAŁECKI, działka nr 641/2.

12.03 od godz. 8:15 do 13:00

gm. Rawicz: Masłowo ul. Weissa nr 5 (dz. 449/2), 7 (dz. 449/1).

12.03 od godz. 9:00 do 12:00 gm. Bojanowo: Czechnów nr 1 do 12, boisko sportowe (dz. 9).

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 gm. Bojanowo: Sowiny nr 2 do 30, nr 37, Zakład Stolarski ROB-DREW, przepompownia ścieków PS2 (działka nr 243).

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 Rawicz Wały Poniatowskiego nr 7, 9, 11.

14.03 od godz. 9:30 do 14:30 gm. Jutrosin: Ostoje nr 13 do 18, 37 do 45.

15.03 od godz. 8:00 do 13:00 gm. Miejska Górka: Dłoń działka nr 122/1.

15.03 od godz. 8:30 do 11:30 gm. Jutrosin: Ostoje nr 3 do 18, 37 do 55, Zakład Wędliniarski GRZYWACZEWSKI, świetlica wiejska, działka nr 114/1.

18.03 od godz. 8:00 do 13:00

Rawicz ul. Zwierzyniecka nr 3, Schronisko dla zwierząt.

18.03 od godz. 8:30 do 15:30 powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Krucz dz. nr 284

12.03 od godz. 9:00 do 14:00 miejscowość Kamiennik 43, 43A, 61, dz. nr 343, miejscowość Drawsko 1 dz. nr 234.

13.03 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Siedlisko 102, 103, 104, 106, 107, 108, 108d, miejscowość Nowa Wieś 70, 71.

13.03 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Wapniarnia 4A, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 20A, 21, działki 52/1, 65/4, 65/5, 65/7, miejscowość Kadłubek - osada numery od 1 do 11, działki 4/5, 7/33, 7/35, 7/39, 7/40, 7/49, 7/52, 16/5, 16/11, zul, przejazd kolejowy -szafa PKP, miejscowość Dłużewo numery od 1 do 7.

14.03 od godz. 7:30 do 14:00

miejscowość Dziembowo numery od 78 do 99, działki 239/3, 239/5, 414/2, 456, 464/9, kościół, PGR, Przedszkole, Przepompownia, Ujęcie Wody.

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Kamiennik 43, 43A, 59, działka 343, Drawsko 1 leśniczówka.

15.03 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Mikołajewo ul. Leśna 12.

16.03 od godz. 8:00 do 14:00 Trzcianka ul. Łomnicka 3.

16.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat wrzesiński Września ul. Libelta, ul. Traugutta, ul. Pułku Piechoty 13, dz. 1092, ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - 33, ul. Stasiewskiego 21 - 34, 11 - 19 Nieparzyste, oraz działki przyległe

12.03 od godz. 9:00 do 10:00 Września ul. Libelta, ul. Traugutta, ul. Pułku Piechoty 13, dz. 1092, ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - 33, ul. Stasiewskiego 21 - 34, 11 - 19 Nieparzyste, oraz działki przyległe

12.03 od godz. 13:00 do 14:00

Września ul. Powstańców Wielkopolskich 1 do 9a

12.03 od godz. 9:00 do 14:00 Bierzglinek ul. Czeremchowa, ul. Magnoliowa, ul. Cyprysowa, ul. Malwowa, ul. Bukowa 46, 48, 50, 54, 56

13.03 od godz. 10:30 do 14:00 Kokoszki 1 - 27, Nekla ul. Wiosny ludów 3, 64, 66. Oraz działki przyległe

14.03 od godz. 9:00 do 14:00 Nekla ulice Starczanowska 10, 11, 13, 13A, 16, 16A, 17, 18, 19, 21, 23, 23A, 25, 8, 27, Dworcowa 35, 37, 54, 56, 56a, Różana 6, 8, Jastrzębia 1, Orla 10, 18, 2, 4, 6, 8, dz. 662/17, Sowia dz. 662/26, Starczanowo 99

22.03 od godz. 9:00 do 12:00 powiat złotowski miejscowość Okonek ul. Jeziorna dz. 2138/23, 2138/24.

13.03 od godz. 8:00 do 13:00

Miejscowość Prądy wieża Era.

14.03 od godz. 7:00 do 13:00 gm. Wąsosz: Rudna Mała nr 2 do 20, sklep, świetlica wiejska (dz. 95/24).

15.03 od godz. 8:30 do 12:30 Miejscowość: Sławianowo działka numer 305

18.03 od godz. 8:00 do 13:00 gm. Wąsosz: Kobylniki - cała miejscowość.

18.03 od godz. 8:30 do 14:30 powiat międzychodzki Gmina Kwilcz miejscowość Prusim ul. Nad Jeziorem cała

13.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Sieraków, miejscowość Grobia 3, 4, 5, 6, 7a, 8, 8b, 9, od nr 10 do nr 16f, 17, 17a, 17b, 18,18j, 18E, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31b, 36, 37, 38, 39, 40, 63, 64a, handel częściami samochodowymi nowymi i używanymi blacharstwo-lakiernictwo Tomasz S., PODOLSKI Sp. z o.o. Sp. K., OSP, szkoła, GTTR Sp. z o.o., gospodarstwo rolne Damian W., Gmina Sieraków, miejscowość Jaroszewo 16b,

14.03 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Chrzypsko Małe 3A, od nr 5 do nr 13, 21, 21A, 21B, 22, 24, 25, 27, 99, 100, 100A, 101, 107, 108, 134, ul. Osiedle Dębówiec od nr 1A do nr 2, od nr 5 do nr 13, 100, 135, ul. Za Mostem cała, działki nr 34/1, 34/6, 38/1, 41/1, 41/9, 87/10, 134/14, 134/18, 135/16, 135/19, 135/20, od nr 135/26 do nr 135/33, 136/5, 136/8, 136/20, 137/17, 137/22, sklep, Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Chrzypsko Wielkie, ul. Kolejowa 1A, 3A, 5, 6, 7, 7A, 7B, 7E, 7F, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, działki nr 435/8, 435/8, 436/4, 439/2, 439/5, od nr 439/11 do nr 439/25, 454/6, 454/7, 454/12, 458, 459/2, 459/3, 459/4, 459/6, 465/2, 493/3,

21.03 od godz. 8:00 do 13:00

powiat śremski Łęg, Sosnowiec, Olsza, Bystrzek, Binkowo ogrodnictwo, Pysząca,

13.03 od godz. 8:00 do 10:00 powiat obornicki Gmina Oborniki miejscowość Objezierze działki nr 218, 2043/67

13.03 od godz. 8:30 do 12:00 Rogoźno ul. Wojska Polskiego 1, 1A, 2, 3, 5, 7, działki 1429/1, 1471/1, ul. Seminarialna 3, 4, 5, 6, 6A, 7, działka 1443/3, ul. Przemysława II 3, działki 1413/10, 1413/16.

14.03 od godz. 7:30 do 13:30 Gmina Oborniki miejscowość Gołaszyn 9A, 25, 101, 107, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 150, działki nr 40/8, 197, 204, 218, 228, 230, 236, 241, 245, 246, 249, 252,

21.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat leszczyński gm. Święciechowa: Henrykowo ul. Zaborowska nr 7 do 35 nieparzyste, nr 16, 20, 22, nr 48 do 54 parzyste, działka nr 578/9.

13.03 od godz. 8:30 do 15:30

gm. Włoszakowice: Bukówiec Górny ul. Leśna nr 2; ul. Pawłowskiego nr 1 do 8; ul. Powstańców Wlkp. nr 1 do 18, nr 19 do 29 nieparzyste, Restauracja STODOŁA, działka nr 1123/3; ul. Wańskiego nr 1 do 3C nieparzyste, nr 2C; ul. Wiatraczna - cała ulica (oprócz nr 3A oraz dz. 1075/3 i 1087/2 do 4).

14.03 od godz. 8:00 do 12:00 Gowarzewo ul. Jesionowa, ul. Śnieżna 7, ul. Tulecka 3, 9 - 19 Nieparzyste, 28 - 36 Parzyste. Oraz działki przyległe

18.03 od godz. 8:00 do 12:00 gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Przemysłowa dz. 364/13, Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej.

18.03 od godz. 9:00 do 15:00

Gowarzewo ul. Morelowa

18.03 od godz. 13:00 do 17:00 powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Glinno 21, 200, 201, 205A, działki nr 9/1, 871/1, 871/5, 871/8, miejscowość Sękowo 15, 16, 18, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21, 21A, 21B, 22A, 123, 205A, działki nr 9/1, 137/11, 137/12, 139/4, 400/1,

14.03 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Paproć od 30 do 34A, 34F, oraz od 39 do 44B, 60, działki 33/16, 41/2, 41/5, 41/8, 79, 905/1,

18.03 od godz. 13:00 do 17:00 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Bukowiec, ul. Powstańców Wielkopolskich działka nr 213/1,

19.03 od godz. 8:00 do 10:00 Gmina Nowy Tomyśl miasto Nowy Tomyśl ul. 3 Stycznia 1, 3, 5, 7, 9, 13, Zbąszyńska 1, 5, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 16, 16A, 18, 23, Kanałowa 12, działki nr 52/8, 55/2, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Cukiernia Jan Kachlicki, Wojskowa Komenda Uzupełnień, sklep Przedsiębiorstwo Handlowe Techmot Grzegorz Wichtowski, Suszarnicza Spółka "OGRODNIK" S.A., naprawa gaśnic, przepompownia ścieków przy ul. Kanałowej/Komunalnej,

20.03 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Opalenica, miejscowość Opalenica, ul. Nowa 17, 19, działki nr 320/2, magazyn przy ul. Nowej, Młyn Stanisław B. Roman K. Sp. J.,

21.03 od godz. 7:30 do 11:00

Gmina Opalenica, miejscowość Opalenica, ul. Cicha cała, ul. Podzamcze cała, ul. Zamkowa 52A, 59, ul. Stefana Żeromskiego 21B, 25, ul. Władysława Stanisława Reymonta 21A, ul. Półwiejska od nr 1 do nr 55 nieparzyste, od nr 4A do nr 32 parzyste, ul. Energetyczna od nr 14 do nr 42 parzyste, 39, ul. Magnoliowa 4, 6, ul. Osiedle Centrum 16/13, ul. 3 Maja 55, 59, 61, działki nr 1202/8, 1206/5, 1383/2, 1385/2, 1400/6, 1428/5, 1428/13, 1440/4, 1442/4, 1442/5, 1442/7, 1442/8, 1442/10, 1443/8, 1443/9, 1443/10, 1693, 1771/2, 1771/4, 1771/5, 2214, kotłownia przy ul. Władysława Stanisława Reymonta, budynek wodociągowy przy ul. Stefana Żeromskiego, wuklanizator przy ul. Półwiejskiej,

21.03 od godz. 11:00 do 14:30

powiat pilski miejscowość Pobórka Wielka - wieś numery od 47 do 54, działki 10/2, 11, 43, 44, hydrofornia.

14.03 od godz. 8:00 do 14:00

Piła ul. Andersa dz. nr 324.

15.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Dźwierszno Małe nr 53C-K, dz. nr 153/27-32.

18.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat wolsztyński gm. Przemęt: Wieleń ul. Wczasowa nr 48ABC, 50; ul. Spacerowa - cała ulica (oprócz nr 2).

15.03 od godz. 7:30 do 10:00 gm. Przemęt: Wieleń ul. Wczasowa nr 38.

15.03 od godz. 10:00 do 12:30 powiat grodziski Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Kąkolewo ul. Lotnicza cała, działki nr 391/23, 391/25, 391/30, 391/31, 391/33, 391/34, 391/35, 391/36, 391/38, 391/39, 391.40,

15.03 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Wielichowo, miejscowość Wielichowo, ul. Słoneczna 6, działki nr 337, 340, 355/3,

20.03 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Rakoniewice, miejscowość kuźnica Zbąska 8, 54, 54A, Gmina Rakoniewice, Błońsko 8, 55, 56, 56a, 57, działki nr 202/1, pieczarkarnie przy nr 55,

22.03 od godz. 9:00 do 14:00

powiat średzki Środa Wielkopolska ul. Wrzesińska 31 - 44, ul. Zamojskich 12 - 43. Oraz działki przyległe

18.03 od godz. 8:30 do 14:00 Środa Wielkopolska ul. Fromborska, ul. Kopernika 4, ul. Działyńskich 30, ul. Urbanowicza 1, ul. Wrzesińska 31 - 44, ul. Zamojskich 12 - 43. Oraz działki przyległe

18.03 od godz. 8:30 do 9:30 Środa Wielkopolska ul. Fromborska, ul. Kopernika 4, ul. Działyńskich 30, ul. Urbanowicza 1, ul. Wrzesińska 31 - 44, ul. Zamojskich 12 - 43. Oraz działki przyległe

18.03 od godz. 13:00 do 14:00

Środa Wielkopolska ulice Hallera gen. Józefa 10, 10A, 12, 12A, 14, 16, 16A, 16B, 2, 4, 4A, 7, 8, 9, Jackowskiego Maksymiliana 4, Janickiego Ks. Stanisława 1, 4, 5, 7, 8, Kórnicka 2, 2A, 2B, 4, 6, 6A, Młodych 1, Paderewskiego Ignacego Jana 17, Staszica Stanisława 13, 15, 18, 19, 20, 20A, 22, 23, 25, 25A, DZ.1405;, dz.826

19.03 od godz. 8:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

