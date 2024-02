Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 13.02? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (13.02 13:03) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat kaliski

Kazala Nowa.

13.02 od godz. 11:45 do 14:00

powiat krotoszyński

Rozdrażew ulice Krotoszyńska 33, od 35 do 50, od 52 do 54, 56, 57, 59, 61, od 63 do 66, 68, 70, 72, 74, 74 A, 76, 80, 122/4, --367/1, Leśna 2, Przemysłowa 32, 34, od 36 do 38, 40, 42, 44, 44A, od 45 do 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, Sportowa 1, 2, 2A, 4, 6, 8, 364/6 , dz. nr-124, 125.

13.02 od godz. 8:45 do 14:00

powiat kolski

Bierzwienna Długa od 2 do 5, 366/10, Bierzwienna Długa-Kolonia 39, 64, 65, 129, 129a, od 131 do 133.

13.02 od godz. 9:00 do 14:00