Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 13.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (13.03 11:05) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat koniński

Kleczew ulica Rutki.

13.03 od godz. 8:16 do 12:30

Radolina 27, 30, 30A, od 32 do 34, 34A, 35, 35A, 35B, 36, 38, 39, od 41 do 45, 48, 49, 49A, od 50 do 53, 57, od 59 do 62, 62 A, 62B, od 64 do 70, 157, 125, 158/3 (GPO), 54/2, 59/1 (GPO), Radolina-159/12 , Sługocinek 53, 53A, 54, 55, 55 A, 57, 60, Sługocinek-51/3, 172 (GPO), Sługocinek-53/16, 86 (GPO).

13.03 od godz. 9:00 do 12:00

powiat krotoszyński

Biały Dwór od 31 do 34, Nowa Obra od 46 do 49, 124/1, 527/2.

13.03 od godz. 9:45 do 12:00

powiat ostrowski

Fabianów ulice Brzozowa 16, Kaliska 2, 12, 15, 16, Leśna 4, 7, 9, 10, Osiedlowa 11, 22, Południowa 1, Słoneczna 1A, 5, 7, 9, 11, 29, 33, 43, 45, 45A, 49, 183/2, 194, 216/2, Szkolna 20, 24, 30, 32, 34, 38, 38a, 40, 41A, 43, od 46 do 48, 51A, 53, od 56 do 58, 60, 62, 63, 65, 69, 71, 111/2, Fabianów, ul. Szkolna-176, Środkowa 14, 24, 36, 40, 42, 60, 62, 64, 65, 68, 70, 71, 71A, 78, 79, 84, 88 58, Ociąż ulica Wiejska 8, 10, 12, 14, 16.

13.03 od godz. 9:00 do 12:30