Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 16.01? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Gmina Pniewy, miejscowość Zajączkowo 10, 10A, 12A, od nr 15 do nr 28, 30, 31, 31B, 32, 33, działki nr 311/4, 191/1, 187/2, 153, 17.01 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Pniewy miejscowość Pniewy ul. Targowa od nr 1 do nr 12 oprócz nr 9, AUTO-POMOC Tomasz Szubczyński 22.01 od godz. 8:30 do 11:00

Gmina Ostroróg miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej, miejscowość Oporowo cała wieś 1.02 od godz. 16:00 do 18:00

Gmina Sieraków, miejscowość Sieraków, ul. Sowia cała, ul. Orla całą, ul. Żurawia cała, ul. Jaskółcza cała, ul. Wjazdowa cała, ul. Słowicza cała, ul. Bociania cała, ul. Słowicza cała, ul. Kukułcza cała, ul. Łabędzia cała, ul. Plażowa cała, ul. Buczyna cała, ul. Poznańska 5b, 11, 13, 14, 18, 28, 30, 31, 51, 52, 62, 105, restauracja i hotel Kama Park, sklep ABC, cukiernia Cukruś, ośrodek wczasowo-rekreacyjny uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu P.H.U. ABA, P.P.H. "ZENTEX", bank spółdzielczy pojezierza międzychodzko-sierakowskiego w Sierakowie na ul. Kukułczej, Ośrodek sportu i rekreacji na ul. Poznańskiej, OW Leśny zakątek, OW Uniwersytet Medyczny, pływalnia, ośrodek "Puszczyk", działki nr od nr 105-12/1 do 105-12/4, 2000/28, 2001, 2001/17, 2001/38, 2001/47, 2001/59, 2001/60, 2001/80, 2001/117, 2001/122, 2001/131, 2001/136, 2001/156, 2001/159, 2001/161, 2001/207, 2001/214, 2001/235, 2001/236 2001/239, 2011/10, 2011/13, 2011/14, 2011/17, 2011/18, 2011/22, Gmina Sieraków, miejscowość Grobia 17, 30, 61j, 61m, 61R, 62, 105, 112, 114, 132, 133, 133a,142, 143, 145, 147, 153, 154, 155, ul. Władysława Sikorskiego 30, działki nr 17/43, 18/5, 105/8, 381/1, 381/4, P.P.H. "ZENTEX", MS POLAND Sp. z o.o., ośrodek wypoczynkowy/hotel Energo-Tour zasilanie podstawowe i rezerwowe, 17.01 od godz. 18:00 do 21:00

Chrzypsko Wielkie miejscowości Chrzypsko Wielkie ul. Główna nr 3, 17, od nr 19 do nr 46, 48, działki nr 108/2, 134/3, 421/6, 421/7, Zespół Szkół, Hydrofornia. ul. Kolejowa od nr 1 do nr 7, 46, ul. Szkolna nr 1, 2, 37. ul. Polna od nr 1 do nr 4c, 15, ul. Rolna 8A, działki nr 109, 111/3, 111/5, Stolarstwo s.c. Tomasz Kucz i Piotr Stańko, OSP Chrzypsko Wielkie, oczyszczalnia ścieków w Chrzypsku Wielkim; Gminna Spółka Komunalna w Chrzypsku Wielkim Sp. z o.o., 23.01 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Sieraków, miejscowość Góra od nr 8 do nr 17, 19, 20, 20c, 21, 22, 23, 23A, 23b, 23d, 23j, 23K, od nr 24 do nr 35, 44, 88, leśniczówka, Towarzystwo Gospodarcze "MEBLOPOL" Sp. z o.o. działki nr 2/6, 83/1, 84/1, Gmina Sieraków, miejscowość Chalin od nr 1 do nr 5/1, 20, 23, 24, 25, 30, 33, działki nr 2, 29/1, 29/3, 29/4, 29/7, 29/10, 29/12, 29/13, 33, 34, 35/17, 37, 9/1, 86/11, 88/13, 88/16, 88/17, 127/2, 146/5, 151, Przedsiębiorstwo produkcyjno-budowlane "ZETBEER" Sp. z o.o. Gmina Sieraków, miejscowość Przemyśl od nr 1 do nr 6a, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14a, 15, 20, 20D, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 46C, 47C, Hydrofornia, punkt uzdatniania wody, rolnicza spółdzielnia produkcyjna POSTĘP w Kurnatowicach (Przemyśl), działki nr 2, 15/1, 15/2, 15/3, 29/1, 29/3, 29/4, 29/7, 29/10, 29/12, 29/13, 33, 34, 35/17, 37, 47/7, 64, 69, 105/1, 127/2, 146/5, 151, Gosp. Rolne Paweł Sroka, gosp. rolne Graś Krzysztof, firma "BOKAR", Gmina Sieraków, miejscowość Śrem 2, 2a, 3, 4, 5, 5/1, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 33, działki od nr 29/11 do nr 29/13, 33, 37, 146/5, 151, Gmina Sieraków, miejscowość Grobia, 33, 34, 46C, 47C, 49, 50, 51, 51a, 52, 53, 53A, 53B, działki nr 108/1, 115, 130, 134, 140/3, 148, Gospodarstwo Rolne Maciej Walorczyk, 24.01 od godz. 7:30 do 9:30

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste. 18.01 od godz. 7:30 do 8:30

Wijewo ul. Kalek nr 3, 4, 12, 18, 28; działki nr 462/2,7,9; ul. Zachodnia nr 31 do 35A nieparzyste; działki nr 547/7, 548/1,3,4,5,6. 17.01 od godz. 8:30 do 13:30

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Kanałowa nr 5, 8 do 18; ul. Rydzyńska nr 36 do 44 parzyste, nr 45 do 98, Piekarnia Sklep DUDZIK, przepompownia ścieków (dz. 712), działki nr 721, 751/6, 756/1; ul. Kolejowa, Nowa, Pocztowa, Polna, Wiatraczna - całe ulice. 17.01 od godz. 7:30 do 16:30

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste. 18.01 od godz. 15:00 do 16:30

18.01 od godz. 15:00 do 16:30

gm. Osieczna: Kąkolewo Polna, Wiatraczna - całe ulice; ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste; ul. Pocztowa nr 13 do 27 nieparzyste, nr 20 do 46 parzyste, przepompownia ścieków (dz. 657). 19.01 od godz. 7:30 do 8:30

19.01 od godz. 7:30 do 8:30

gm. Osieczna: Kąkolewo Polna, Wiatraczna - całe ulice; ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste; ul. Pocztowa nr 13 do 27 nieparzyste, nr 20 do 46 parzyste, przepompownia ścieków (dz. 657). 19.01 od godz. 15:00 do 16:30

19.01 od godz. 15:00 do 16:30

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Kolejowa - cała ulica; ul. Pocztowa nr 1 do 12, 14. 19.01 od godz. 7:30 do 16:30

19.01 od godz. 7:30 do 16:30