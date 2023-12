Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 19.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (19.12 9:03) nie ma prądu w wielkopolskim?

Stęgosz 2, 2A, od 3 do 5, 7, 8, 8A, 39. 19.12 od godz. 9:00 do 10:00

Żerków ulice 700-lecia 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32A, 34, Adama Mickiewicza 31, od 33 do 41, od 43 do 48. 19.12 od godz. 9:00 do 14:00

Dębogóra: ul. Dąbrówki od dz. 3/15 do dz. 3/22, od dz. 3/53 do dz. 3/57. 19.12 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Święciechowa: Długie Stare ul. Działkowa - cała ulica; ul. Nowa nr 4A do 4D; ul. Zachodnia działka nr 74. 19.12 od godz. 8:00 do 13:00

Ćwierdzin od 41 do 46, W-434, 46/15 (GPO), Sokołowo 1. 19.12 od godz. 9:00 do 13:00

Nowy Czarków 1, 2, Patrzyków 1, 2 A, od 4 do 7, 7A, 8, 38A, 39, 32/3 (GPO), 55 (GPO), Święte 6, 7, 98, 102, 102A, 102B, 1/10 (GPO), 1/8 (GPO). 19.12 od godz. 9:00 do 14:00

Gostyń ul. Nad Kanią nr 18, 20 do 25, 27 do 34, 137 do 161, DIMAR; ul. Rzeczna - cała ulica. 19.12 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowość Studźce od numeru 8 do numeru 23, ul. Słoneczna, ul. Pogodna, miejscowość Adolfowo 14, od numeru 15 do numeru 54. 19.12 od godz. 9:00 do 15:00

gm. Kościan: Nowy Dębiec ul. Dębowa nr 7, 9, 16 do 20 parzyste; ul. Jodłowa nr 1 do 7 nieparzyste; ul. Modrzewiowa nr 10, 12; ul. Sosnowa nr 2 do 8 parzyste; ul. Daglezjowa - cała ulica. 19.12 od godz. 8:00 do 13:30

gm. Rawicz: Folwark nr 1, 1A, 4 do 7, działki nr 10/2, 34/2, 479, 598/2. 19.12 od godz. 8:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Kępno ulice Aleksandra Fredry od 2 do 9, Bolesława Prusa od 1 do 3, 5, 7, Osińska 14A, Władysława Reymonta 1, 3, 772/18, dz. 788/10. 19.12 od godz. 10:00 do 12:00

Ślesin ulice Klonowa od 1 do 9, 11, Powstańców Wielkopolskich 2, Topolowa 9, 10, 12, od 14 do 22, Żwirki i Wigury 67, 73, 75, 84, 84A, 86, 88, 90, 92, 1028/1, 1028/11, 25. 19.12 od godz. 10:00 do 14:00

Sompolno ulice Kaliska 70591, Kolejowa 54C, Leśna 1, 4, 7A, 10, 70591, N, Piotrkowska 39, 40, od 42 do 44, Sienkiewicza 39, dz. nr 614/3. 19.12 od godz. 10:00 do 14:00

Gmina Pniewy, miejscowość Chełmno od nr 4 do nr 22, od nr 28 do nr 45, wspólnota mieszkaniowa Chełmno nr 8, sklep Spożywczo-Przemysłowy "ANNA", działka nr 54/47, 88/10, 109/5, 3.01 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Pniewy, miejscowość Chełmno od nr 4 do nr 22, od nr 28 do nr 45, wspólnota mieszkaniowa Chełmno nr 8, sklep Spożywczo-Przemysłowy "ANNA", działka nr 54/47, 88/10, 109/5, 4.01 od godz. 8:00 do 16:00

powiat leszczyński

Święciechowa ul. Czereśniowa nr 1, 7, 9, 11, 11A, 13, działki nr 507/5, 507/10 i 11.

19.12 od godz. 11:30 do 15:30

gm. Święciechowa: Przybyszewo ul. Spokojna - cała ulica; ul. Leśna nr 22, 26, działka nr 363/3.

20.12 od godz. 7:30 do 12:00

gm. Krzemieniewo: Pawłowice ul. Leszczyńska nr 2; ul. Mielżyńskich nr 1 do 15 nieparzyste, 4, 25 do 31A, nr 33 do 51 nieparzyste, Apteka Pod Złotą Podkową, Sklep Joker; ul. Wielkopolska nr 1 do 22, nr 23 do 29 nieparzyste, GCK Izba Regionalna, Kościół; ul. Spokojna, Topolowa - całe ulice.

27.12 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Krzemieniewo: Pawłowice ul. Leszczyńska nr 2; ul. Mielżyńskich nr 1 do 13 nieparzyste, nr 33 do 51 nieparzyste; ul. Wielkopolska nr 1 do 22, nr 23 do 29 nieparzyste, GCK Izba Regionalna, Kościół; ul. Spokojna - cała ulica.

28.12 od godz. 9:00 do 14:30