Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 21.05? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (21.05 10:05) nie ma prądu w wielkopolskim?

Biele 1, 2, 5, 6, Dobra Wola 1, od 5 do 13, Helenowo 50, Kazimierowo 2, 4, 7, 11, 12, 14, od 16 do 18, 21, 108/5, Krzymowo 16, Kwiatkowo 2, od 4 do 6, 11, 14, 15, 17, 24, 144, Łysek 1, 11, 69, 71, 71 A, 71155, Palmowo 2, 13, Paradowo od 1 do 6, 9, Słomkowo od 1 do 6, 7A, od 8 do 12, 14, 215, Stanisławowo 1, 4, 6, 9, Straszewo 2, 3, od 5 do 7, 10A, 14, Tomaszewo 11, 12, 14, 15, Tomisławice 16, 16A, 16B, 25, N, Walerianowo 7, 10, 15, 19, 25, Witkowice 1, 2, 4, 5, 8, 9, od 11 do 13, 15, od 17 do 20, 26. 21.05 od godz. 10:00 do 12:00

Ślesin ulice Gorańska od 1 do 3, 6, 7, 7A, od 9 do 12, 14, 16, 17, 17a, 17A, od 18 do 20, 20B, 21, 22, 22A, 24, 25, 25C, 26, 27, 29, 29 A, od 31 do 33, 37, 43, 45, 47, L-227, 545/3 (GPO), 579/4 (GPO), Ślesin-567 (GPO), Ślesin-579/5 (GPO), Powstańców Wielkopolskich 20, 29, 31, 31A, 43, 45, 47, 49, 51, 588 , 583/11 (GPO), Ślesin-577/10 (GPO). 21.05 od godz. 9:00 do 14:00

Kawęczyn 38A, 39c, od 73 do 76, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 97, 98, od 100 do 104, od 106 do 109, od 111 do 116, 116 A, 117, 118, od 120 do 122, 124, 126, 127, od 130 do 132, od 135 do 141, 145, od 157 do 160, 164, 166, 168, 61047, 137/2, 163/3, 205/1, 201/5, 201/7, 202/1, 202/8, 204/5, 204/8, 204/11, 203/2, 212. 21.05 od godz. 8:00 do 18:00

Janków Zaleśny od 64 do 77, od 79 do 82, od 84 do 86, 22177, 580/5. 21.05 od godz. 8:00 do 16:00

Przybyszów 21, 25, od 27 do 29, od 31 do 35, od 38 do 42, 30045, 132/2, 142/7, 155. 21.05 od godz. 9:00 do 12:00

Helenów 1, 5, od 7 do 9, 11, 11A, od 12 do 15, 15a, 69/2 i 70/1, Russów 1A, Tykadłów 80, 81, 81A. 21.05 od godz. 9:00 do 11:30

Miłaczew od 46 do 48, 48a, 49, od 51 do 53, 55A, 57, 60027, Poroże 1. 21.05 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Obrzycko, miejscowość Kobylniki 1, 3, 4, od nr 5 do nr 24, ul. Obrzycka 10, 19, działki nr 215/12, Gmina Obrzycko, miejscowość Słopanowo od nr 25 do nr 58, 61, 63, 64A, 66, 66B, 67, 70, 71C, 72A, 72B, 73, 73A, działki nr 214, 217/1, 222/4, 229/3, wielobranżowa działalność usługowo-handlowa Agnieszka F., P.P.H.U. R Łukaszyk& L. Turek Sp. J. Tir Serwis, pałac w Kobylnikach 21.05 od godz. 10:00 do 13:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Dzielice 67, 67A, od 68 do 71, Rozdrażew ulica Kompanii Rozdrażewskiej 8, od 10 do 16, 18, 20, --19, --19. 21.05 od godz. 11:30 do 15:30

powiat kępiński

Aniołka Pierwsza od 1 do 11, 11A, 12, 12A, od 13 do 18, 30514, 639, 643/1, 645/1, 655/2, 656/3, Wodziczna-596/1, Aniołka-Parcele 2, 4, 5A, 6, 7, 30512, Dzierżążnik od 1 do 3, od 5 do 7, 30304, Ignacówka Pierwsza od 1 do 10, 30052, 597, Teklin 1, od 3 do 6, 30135, 545/13, Wodziczna od 1 do 8, od 12 do 19, od 91 do 97, 97C, 98, 98 A, 98B, 99, od 101 do 103, 103J, 105, 30297, .-403/9, 101/1, 101/4, 404/1, 408, 436/11, 436/12, 436/14, 436/2, 436/5, 436/6, 436/8.

21.05 od godz. 14:30 do 17:00

miejscowość Krzywa Wieś nr od 42 do 57, Kiełpin nr od 12 do 21.

23.05 od godz. 7:30 do 12:30

Miejscowość: Nowy Buczek 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, Mały Buczek 5A, 5, 6, Czyżkowo 30

27.05 od godz. 8:00 do 15:00