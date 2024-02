Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 23.02? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Nowa Obra 61, 61A, 64, 64A, od 65 do 68, 69A, 70, 78, 479/3, --470/2, dz. nr-449/4, dz. nr-526/2. 23.02 od godz. 9:00 do 14:00

powiat koniński

Stara Ruda 2, od 4 do 7, od 9 do 19, od 22 do 27, od 30 do 32, 32 A, 34, 36, od 38 do 42, 42B, 57, 58, 58A, 58B, 62, 69, 70, 72, 72A, od 74 do 76, 82, 70844, 180/1, 25/1, 44, 451.

23.02 od godz. 9:00 do 14:00

powiat turecki

Kawęczyn 1, 2A, 3, 3 A, 4, 5, 5A, 6, 7, 46A, 49, 49A, 50, od 88 do 96, 60978, 134/3, 144, 158, Marcinów od 32 do 35, 60950.

23.02 od godz. 8:00 do 17:00

Dzierżązna 12A, 13, 14, 14A, od 15 do 19, 19A, 20, 20 A, 20A, od 21 do 23, 23 A, 23B, od 24 do 26, od 28 do 31, 251, 243, 130/4, 270/3.

23.02 od godz. 9:00 do 13:00