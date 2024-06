Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 25.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (25.06 9:03) nie ma prądu w wielkopolskim?

Biskupice Zabaryczne od 1 do 6, od 37 do 45, 45A, 46, 47, 49, 50, 67, 68, od 108 do 111, 495/1, 76/1. 25.06 od godz. 9:00 do 13:00

Wiry: ul. Czereśniowa od 1 do 23 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste, dz. 27/29, dz. 27/30, dz. 27/34, dz. 27/35, ul. Malinowa od 12 do 28 parzyste, od 19 do 27 nieparzyste, ul. Wirowska 30, 30A, 35, 35A-B. 25.06 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Stęszew, miejscowość Łódź, ul. Szkolna od nr 5 do nr 25 nieparzyste, od nr 4 do nr 26 parzyste z wyjątkiem nr 10, ul. Nowa od nr 1 do nr 13, ul. Mosińska 28, ul. Podgórna cała, kościół pw. św. Jadwigi, budynek probostwa, sklep Pati przy ul. Szkolnej, działki nr 89/3, 161/2, 177, 181/1, 200/2, 25.06 od godz. 7:30 do 13:30

gm. Wielichowo: Wilkowo Polskie ul. Główna nr 1 do 10, przedszkole, kościół (dz. 584); ul. Kościańska nr 1 do 13A nieparzyste, ZPH CERAMEX, cmentarz (dz. 1003/1) działki nr 401/3, 414/5, 416/3; ul. Krótka - cała ulica; ul. Przemysłowa nr 1 do 10, 12, 14, działka nr 373. 25.06 od godz. 8:30 do 13:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Potarzyca ulica Spółdzielcza 31.

25.06 od godz. 11:30 do 15:30

Golina ulice Ogrodowa 1, 1A, od 2 do 10, od 12 do 15, 15A, od 16 do 28, 28A, od 29 do 37, .-180, 42/3, Polna 1, 2, 2A.

25.06 od godz. 14:30 do 16:00

Golina ulice Brzozowa 1, 3, 4, od 6 do 8, od 10 do 12, 14, Bukowa od 2 do 6, od 9 do 12, Grunwaldzka od 2 do 12, 14, 16, Jarocińska 1, 1A, 2, 2 C, od 3 do 6, 6A, 6C, 7, 7A, 8, 9, 9 A, 9A, 10, 11, 11A, 11B, 12, 12 C, 12A, 12B, 12C, 13, 14A, 15, 15A, 16, 16A, 17, 17A, 17B, 18, 18A, 18B, od 19 do 21, 21A, 21B, 22, 22A, 22B, 23, 24, 24A, 25, P-23, 77/3, Klonowa 1, od 3 do 12, Sosnowa 2, 4, 6, 8, 10, 14, 26, 28, 30, 334, Stefanowska 14, Świerkowa od 1 do 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, Wojska Polskiego od 1 do 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, Zakrzewska 1, 2, 2A, 3, od 6 do 12, od 14 do 18, 20, 22, 24, 26, 117/5 119/5.

25.06 od godz. 14:30 do 16:00