Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 29.05? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (29.05 10:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Dolne Grądy 10, od 13 do 16, 644/4 (GPO), 649 (GPO). 29.05 od godz. 8:00 do 12:00

Kierzno od 5 do 7, 7 F, od 8 do 15, 16B, 17, od 19 do 21, 21A, 21B, 21C, 81, 81a, od 82 do 88, 88A, 88b, 88C, 88D, 88g, od 89 do 91, 91A, 92, od 94 do 105, 107, 109, 109A, od 110 do 122, 124, 125, 125A, 127, 30110, 562/5, 610, 617/3, 628/8, 631/6, 645, 646/5, 646/6, 678. 29.05 od godz. 9:30 do 11:00

Kępno ulica Wrocławska 88 A, 88 C, 88d, 88D, 234/35 , 234/28. 29.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat kolski

Majdany od 1 do 4, 4 A, 5, 5A, 6, 6A, 6B, 7, 10, 10A, 11, od 13 do 20, od 23 do 26, Z-692, 220/1, 230, 388/3, Rzuchów 57.

29.05 od godz. 10:00 do 12:00

powiat turecki

Bądków Pierwszy 16.

29.05 od godz. 10:00 do 13:00

Kuny 51, 52, 54, 55, 57, 58, 58 A, 59, 61, 62, 62 A, od 63 do 74, od 76 do 78, od 81 do 84, 86, 87, od 94 do 103, 137, 138A, 143, 143A, 60061, 272, 281, 294, 298, --300.

29.05 od godz. 9:00 do 12:00

powiat leszczyński

gm. Święciechowa: Henrykowo ul. Perłowa nr 2 do 16 parzyste, działka nr 573/8.

29.05 od godz. 7:30 do 12:30