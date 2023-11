Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 29.11? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Gdzie obecnie (29.11 17:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

gm. Gostyń: Brzezie nr 61 do 65 nieparzyste, nr 73 do 85 nieparzyste, nr 277. 29.11 od godz. 12:30 do 18:00

gm. Gostyń: Brzezie działki nr 227/4, 232/12. 29.11 od godz. 7:30 do 18:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Gmina Ostroróg, miejscowość Dobrojewo 42, 47, 53, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 78, 80, 87, 91, 96, 99, 108, 109, 110, 111, 114, 116, 117, 120, 122, 124, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 144, 142, 143, 144, 145, 146, 147, działki nr 69/13, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 142/1, 142/2, 142/3, 142/5, 142/7, 142/8, 142/9, 142/11,142/14, 142/16, 142/17, 142/21, 142/22, 142/24, 142/26, 142/28, 142/29, 142/31, 142/40, 142/41, 142/42, 142/46, 142/49, 142/50, 142/61, 142/63, 142/65, 142/70, 142/76, 142/77, 142/78, 142/80, 142/85, 142/89, 142/90, Pizzeria nad Morminem, bar Mormin, Gmina Ostroróg, miejscowość Wielonek 104, działka nr 80077/1, 1.12 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły ul. Spółdzielcza od 1 do 5, 7,9, Zaułek cała, 11 Listopada od 3 do 14, 18, 20, Poprzeczna cała, 27 Stycznia cała, 27 Grudnia 1918 roku cała, Kiszewska 18, działki nr 117/29, 4130/6, sklep ABC, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, Firma Handlowa Anna Łusiewicz, 30.11 od godz. 8:30 do 16:30

Gmina Pniewy, miejscowość Pniewy, ul. Łąkowa cała z wyjątkiem nr 38, 42, oraz działkami nr 411/45, 434/15, 438/11, ul. Okrężna 17, ul. Konińska 9, 41, ul. Dworcowa 27, 28, 29, 49, 50, 51, 51a, 57, ul. Wroniecka 57, Active Club Pniewy, 1.12 od godz. 12:00 do 17:00

Gmina Ostroróg miejscowość Piaskowo-Karolewo ul. Konwaliowa 9, 14, 16, 19, Topolowa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, Różana 19, działki nr 152, 160, 204, pompownia ścieków na ul. Topolowej, 5.12 od godz. 8:15 do 12:15

Gmina Szamotuły, miejscowość Piaskowo 19, od nr 43 do nr 54, ul. Władysława Jagiełły cała, działki nr 175/1, 203, Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły ul. Władysława Jagiełły cała, Gmina Szamotuły, miejscowość Kępa działka nr 99/2, przejazd kolejowy, plac magazynowy na potrzeby budowy i modernizacji linii Kolejowej BUDIMEX S.A., 5.12 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Gąsawy ul. Figowa 17, 19, działki nr 78/3, 99/5, 99/10, 4.12 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Duszniki, miejscowość Duszniki, ul. Młynkowska 7, 8, 9, 9a, Gmina Duszniki, miejscowość Młynkowo od nr 2 do nr 27, 33 działki nr 206/1, 244/3, 244/4, 244/5, 244/7, 244/8, 244/12, 265/5, Gmina Duszniki, miejscowość Kunowo od nr 1 do nr 30, 32, 32/2, 33, 34, od nr 35 do nr 44a, ul. Słoneczna cała, działki nr 24/9, 52, 53/3, 57/12, 63/1, 85/11, 85/12, 85/13, 85/14, 118/8, 138/7, 240/15, 240/16, od nr 240/19 do nr 240/29, od nr 240/49 do nr 240/51, 240/54, hydrofornia, 5.12 od godz. 8:45 do 14:15

Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo 7, działki nr 36/6, 38, 41, Gorzelnia, 5.12 od godz. 8:30 do 16:30

miejscowość Nowa Wieś ul. Lipowa 45D, 46, 47A, 47, 48, ul. Kasztanowa 26, 28, 38, dz. nr 296/3, miejscowość Samołęż od nr 1 do nr 27, miejscowość Stróżki 65, 66, 67, 68, 68A, 69, 70, 71, 71C, 72, 72A, 72B, 73, 74, 74A, 74B, 74D, 74E, 75, dz. nr 376/2-3, 378/1, miejscowość Borek. 5.12 od godz. 8:30 do 15:30

Gmina Duszniki, miejscowość Ceradz Kościelny, ul. Okrężna 23, ul. Kalwowska od nr 7 do nr 11a, od nr 14 do nr 21, ul. Więckowska 4, 8, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, ul. Bukowska 23, 25, 27, 35, 37, 41, 43, 47, działki nr 22/3, 22/4, 22/12, 175, 267/1, 272/2, 279/2, 288, tarnowska gospodarka komunalna tp-kom sp. z o.o. obiekt przy ul. Więckowickiej oraz przepompownia przy ul. Kalwowskiej działka nr 267/1, Gmina Duszniki, miejscowość Ceradz Dolny, ul. Okrężna 23, 7.12 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły ul. Podgórna 13, 13A, 13B, 15, 17, 17A, 19, Morelowa cała, Czereśniowa cała oprócz 14 i 16, Jabłoniowa 6, 7, Szczuczyńska 13, 15, NZOZ Ośrodek Terapii Promocji Zdrowia Psychicznego 7.12 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 9, 10, ul. Sękowska 7, działki nr 246/2, Gmina Duszniki, miejscowość Podrzewie, ul. Sękowska 7, 12.12 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 9, 10, ul. Sękowska 7, działki nr 246/2, Gmina Duszniki, miejscowość Podrzewie, ul. Sękowska 7, 11.12 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki 1, 3, 4, 6, ul. Stanisława Wolniakowskiego 5a, 7b, 39, 41, 42, 42a, Gospodarstwo Rolne Glinkowski Zbigniew, działki nr 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, Gmina Kaźmierz, miejscowość Stamnica 1, 3, 4, 6, działki nr 2/7, 7.12 od godz. 11:00 do 15:00

Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 9, 10, ul. Sękowska 7, działki nr 246/2, Gmina Duszniki, miejscowość Podrzewie, ul. Sękowska 7, 13.12 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki 3, 4, 5, 6, 7, Gmina Kaźmierz, miejscowość Stamnica 3, 4, 5, 6, 7, 13.12 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Kaźmierz miejscowość Kaźmierz ul. Dożynkowa 3, Żniwna 2, 4, Siewna 4, 7, 8, działki nr 1159, 1169, 1184, 1199/20, 12.12 od godz. 10:00 do 14:00

Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 7, działka nr 214/1, 12.12 od godz. 14:00 do 16:00

Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 7, działka nr 214/1, 12.12 od godz. 9:00 do 10:00

Gmina Duszniki, miejscowość Brzoza 15, Gmina Duszniki, miejscowość Grodziszczko 15, 12.12 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 9, 10, ul. Sękowska 7, działki nr 246/2, Gmina Duszniki, miejscowość Podrzewie, ul. Sękowska 7, 14.12 od godz. 9:00 do 17:00

miejscowość Stróżewice numery 41, 43, 44, 45, 46. 30.11 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Kaźmierz miejscowość Radzyny ul. Modrakowa cała, Wrzosowa cała, Konwaliowa cała, działki nr 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/14, 11/17, 11/18, 12/3, 12/20, 295/2, 15.12 od godz. 10:00 do 13:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki 1, Gospodarstwo Rolne inż, Ryszard Jokiel, Gmina Kaźmierz, miejscowość Stamnica 1, Gospodarstwo Rolne inż, Ryszard Jokiel, 13.12 od godz. 10:00 do 11:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki 3, 4, 5, 6, 7, Gmina Kaźmierz, miejscowość Stamnica 3, 4, 5, 6, 7, 14.12 od godz. 8:00 do 17:00

miejscowość Szamocin ul. Parkowa stacja gazowa, ul. Osiedle Smolary 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dz. nr 1619, 1620, 1623, 1625, 1626, 1076/24, przedszkole, Biedronka, oświetlenie drogowe, PGR, hydrofornia, garaże, Huzar, Soforek, Bembnista, Victoria, Autorol, Jarmax, Młynarczyk, magazyn 1, magazyn 3, ul. 19 stycznia 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 31, dz. nr 1162/17, 1162/28, 1611, ul. Górna 1, dz. nr 1076/79. 30.11 od godz. 8:00 do 15:00

Czerniejewo ul. Powstańców 10 (stacja paliw), ul. Lipskiego 6, 7 30.11 od godz. 9:00 do 16:00

Miejscowość Jaraczewo nr 2B. 30.11 od godz. 8:00 do 14:00

Goranin 30.11 od godz. 8:00 do 17:00

Goślinowo 52 - 58, 62, 9 - 11 Oraz działki przyległe, Sklep Dino, Os. Leszka Białego, ul. Waniliowa 10A 30.11 od godz. 8:00 do 11:00

miejscowość Wymysław, miejscowość Zacharzyn 191, dz. nr 150/1, 367, 372. 2.12 od godz. 9:00 do 11:00

miejscowość Sypniewo od numeru 2 do numeru 13, dz. nr 53/2, 58, 59/2, 60, 61, 62, 65, 69/2, 70/1, 73/4. 1.12 od godz. 7:30 do 15:00

miejscowość Podstolice dz. nr 121/2, 121/4, 121/7, 121/9, 121/13, 123, 216/46, 238/3, 238/7, 238/21, 238/29-31, 238/41. 30.11 od godz. 8:00 do 11:00

Mierzewo 1 - 18, Malczewo 13, Królewiec dz. 1/4 4.12 od godz. 8:30 do 14:00

Jankowo dolne dz. 11/84, GAMIX 2.12 od godz. 9:00 do 13:00

Graby dz. 123/16, dz. 123/3, dz. 123/7 1.12 od godz. 9:00 do 13:00

Niechanowo ul. Topolowa dz. 138/3 1.12 od godz. 8:00 do 13:00

Gniezno ul. Cieszkowskiego 3 - 16, 18, 19, 19A, 22, ul. Libelta 16, ul. Słowackiego 1 do 4B, ul. Reymonta 1 6.12 od godz. 8:00 do 14:00

Gniezno ul. Cisowa 16 - 27, 12, 14, 29 - 37 (nieparzyste), ul. Gębarzewska, ul. Wrzesińska 170, 176, 178 5.12 od godz. 8:00 do 14:00

Siemianowo 23, 18A, 21, 21A, dz. 92/4, Hydrofornia 5.12 od godz. 8:00 do 15:00

Kiszkowo ul. Gnieźnieńska, ul. Rynek, ul. Dworcowa 1 - 20 5.12 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Opalenica, miejscowość Terespotockie od nr 12a do nr 19, działki nr 105, 134/3, 135/6, 159/3, 30.11 od godz. 8:00 do 10:00

Dziekanowice 5, 16, 23 do 25C, 29 - 32, 34, 51 - 54, dz. 36/5, dz. 37/3, dz. 22/1, dz. 8, dz. 7/2, dz. 221, dz. 222, dz. 223, dz. 226, dz. 224, dz. 225, dz. 216, dz. 230, dz. 234, dz. 25, dz. 24/4, dz. 167/1, dz. 119/7, dz. 119/6, dz. 164/9, dz. 49/1, dz. 49/2, dz. 50/1, dz. 120/35, Hydrofornia 8.12 od godz. 8:00 do 16:00

Gniezno ul. Rycerska 8 - 24 (Parzyste), dz. 6/14, dz. 6/16 6.12 od godz. 9:30 do 15:00

Pakszyn 6 - 8, 51, 52, 64 - 66, dz. 154/1, Świetlica, Sklep, Kąpiel 12, dz. 36/1 6.12 od godz. 8:30 do 14:00

Gmina Opalenica miejscowość Łagwy ul. Słoneczna 26, Dom Ludowy, OSP, 1.12 od godz. 8:00 do 11:00

Gmina Opalenica, miejscowość Terespotockie od nr 3 do nr 12, działki nr 23/3 30/12, 30.11 od godz. 10:00 do 14:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Nowy Tomyśl,, ul. 3 Stycznia od nr 44 do nr 70 parzyste, od nr 53 do nr 79 nieparzyste, ul. Północ 59, AutoElektryk Jankowiak, działki nr 11/2, 230/1, 230/3, 230/4, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Glinno 189, 4.12 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sękowo 2, 5, od nr 26 do nr 32, od nr 49 do nr 56A, 57, 102, 103, 104, 105, 106a, 106B, ul. Modrzewiowa 2, Świetlica Wiejska we wsi Sękowo, sklep, przepompownia ścieków nr 3, RAMI TRUCK S.C., NCM Nowotomyskie Centrum Motoryzacji, działki nr 59/2, 180/2, 189/1, 1.12 od godz. 8:30 do 13:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Glinno, przepompownia przy ul. Lutowej, działka nr 763/3, 5.12 od godz. 8:30 do 9:30

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Cicha Góra, ul. Bukowiecka 12, 13, 14, 14a, 14G, 14I, 17, 25, 31, działki nr 370/2, 370/21, 581/5, 581/6, 581/9, 581/10, 4.12 od godz. 9:30 do 15:30

Gmina Lwówek, miejscowość Bródki 1, 1a, 1b, 2, 3, 5, 24, 25, 27, 28, 34, 35, sklep spożywczo-przemysłowy Maria J., działki nr 222, 4.12 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Lwówek, miejscowość Bródki 15, 54, 55, 56, 60 6.12 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Glinno, ul. Lutowa 14, 18, 18f, 33a, 43a, 43b, 47, ul. Majowa 18f, działki nr 747/4, 747/9, 763/8, 763/13, 766/1,766/3, 5.12 od godz. 9:30 do 15:30

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Stary Tomyśl 40, ul. Powstańców Wielkopolskich od 2 do 28 oprócz nr 3, 4, 9, 20, 26, Kwiatowa od 1 do 10, Dębowa 1, 2, 3, 4, 4A, Franciszka Dzikowskiego 1, 3, 5, 7, 7A, 40, Wiatrakowa od 1 do 9, Osiedle Radosne całe, działki 128, 162/4 189/2, 379/2, 834, przepompownia wody, Sklep Wielobranżowy, garaż przy ul. Dębowej, Przedszkole, skup złomu, miejscowość Sątopy 21, 23, 24, 25, 25A, 25C, 26, 26A, dz. 5/4, 8/11, 140/7, 140/8, 140/10, miejscowość Glinno od 31 do 34, ul. Korzenna 4, działki nr 820/4, 834, 12.12 od godz. 8:30 do 14:30

Gmina Lwówek, miejscowość Brody 115A, obiekt uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu zlokalizowany w Brodach, 11.12 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Buk, miejscowość Wielka Wieś, ul. Podgórna 4, 6a, 10a, 10c, 12, 14, 16, działki nr 359/7, 359/9, 359/11, 359/12, 359/14, 359/15, 359/19, 359/20, 359/22, 362/1, firma Nardo, firma DREW-WĄS, 30.11 od godz. 8:00 do 13:00

Gruszczyn: ul. Swarzędzka od 26 do 36 parzyste bez 30, od 61 do 71 nieparzyste, dz. 230/3, dz. 227/1, ul. Katarzyńska 61, 63, 70. 30.11 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Boruja Kościelna ul. Wolsztyńska od 5 do 23 nieparzyste, Chmielna 1, 1A, 2, 3, działki nr 3/17, 457/2, 473, 510/2, 510/8, Kościół pw. Świętego Wojciecha, Apteka "Dbam o Zdrowie", Wiejski Dom Kultury, Sklep Cho No Tu 33, OSP Boruja Kościelna, dom kultury, Uprawa Grzybów Anna Łańska, Edmund Telichowski Auto-Części, ELIKSIR Łukasz Rządkowski, Rain-Garden Arkadiusz Nowacki, Gospodarstwo Rolne Józef Jeziorkowski, Nowotomyski Ośrodek Kultury, szafa dostępowa Orange Polska SA, sklep Żabka, Apteka "Od Serca" 14.12 od godz. 8:00 do 15:00

Czerwonak: pl. Zielony od 1 do 4, ul. Dojazd 2, 4, ul. Stawna 2, 3. 30.11 od godz. 9:00 do 12:00

Komorniki: ul. Młyńska 46, 46A-E. 30.11 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Komorniki, miejscowość Szreniawa, ul. Słoneczna cała, ul. Mostowa cała, ul. Dworcowa cała z wyjątkiem działek nr 14/189, 16/1, Dworzec Kolejowy Szreniawa, sklep Żabka przy ul. Dworcowej, wspólnota mieszkaniowa "NASZ DOM" w Szreniawie, urządzenie telekomunikacyjne onu ORANGE POLSKA przy ul. Dworcowej, działki nr 18, 20/1, 25/6, 30.11 od godz. 8:00 do 13:00

Siekierki Wielkie ul. Miodowa 30.11 od godz. 8:00 do 15:00

Siekierki Wielkie ul. Miodowa, ul. Poznańska, 11, 13, 19, 37, 40 - 74 (Parzyste), ul. Bukowa 7 30.11 od godz. 14:00 do 15:00

Siekierki Wielkie ul. Miodowa, ul. Poznańska, 11, 13, 19, 37, 40 - 74 (Parzyste), ul. Bukowa 7 30.11 od godz. 8:00 do 9:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Konarzewo, ul. Kościelna od nr 1 do nr 29 nieparzyste, od nr 2 do nr 38 parzyste, ul. Stęszewska 2, parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina Bp. stacja bazowa telefonii komórkowej 42999 T-MOBILE Polska S.A., spółdzielnia usługowa w Konarzewie, wspólnota mieszkaniowa w Konarzewie - Stęszewska 2, sklep Spożywczo-przemysłowy Hanka A., działki nr 235/7, 552,

30.11 od godz. 9:00 do 16:00

Czerwonak: ul. Szkolna od 22 do 44 parzyste, od 31 do 59 nieparzyste.

1.12 od godz. 8:00 do 11:00

Chyby: ul. Ogrodowa od 10 do 50 parzyste, od 19 do 53 nieparzyste, ul. Wczasowa 7, 8, ul. Piaskowa 1.

1.12 od godz. 8:30 do 12:30