Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 30.11? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (30.11 10:05) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat leszczyński

Klaniny 1, 2, 2/A, 3, 4, 4/A, 4/C, 4D, od 5 do 7, 9, 9/A, 10, 10A, od 14 do 16, 16a, od 17 do 20, 20A, 21, od 23 do 29, 29C, 30, 30 B, 31, 31/A, od 32 do 34, 35A, od 36 do 41, 41B, 41C, od 42 do 45, 45/A, 45B, 46, 46/A, 46/B, 47, 47/B, 48, 48/A, 48/B, 49, 49A, 49C, 50, WYB, 0002-81/4, 115/1, 202, 22/1, 34/12, 34/13, 79/2, Osieczna-Wybudowanie 51, Zimne Zdroje 1, 1/A, 2, 3, 43, 43/A, 44, 45, 45A, 48A, 52, 53, 88/6.

30.11 od godz. 9:00 do 13:30

Osieczna ul. Krzywińska nr 29, 31.

30.11 od godz. 8:00 do 17:00