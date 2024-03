Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 5.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (5.03 9:05) nie ma prądu w wielkopolskim?

Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Wojska Polskiego cała, ul. Dworcowa cała wyjątkiem nr 25, 26, ul. Cypriana Kamila Norwida cała, ul. Jaśminowa cała, ul. Magnoliowa cała, ul. Jaworowa cała, ul. Miłostowska od nr 1 do nr 14, od nr 21 do nr 29, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, od nr 25 do nr 30, ul. Nowa od nr 12 do nr 23, działki nr 98/5, 107/12, (159/59 ul. Różana 3), 476/2, 480/1, 692/1, wspólnota mieszkaniowa zielony staw, wspólnota mieszkaniowa ul. Dworcowa 2, wspólnota mieszkaniowa Andrzej C., Handel hurtowy detaliczny częściami samochodowymi Marcin B., wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Apteka mgr Krystyna L., Beata K. Handel Artykułami spożywczo-przemysłowymi, Krafft tools Tomasz J., Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu, firma wielobranżowa "Ściskpol", Stowarzyszenie dla ludzi i Środowiska, SCALIO hurtownia budowlana Wojciech G., przedsiębiorstwo społeczne DIAKONIJNA Spółka zatrudnienia Sp. z o.o. przepompownia ścieków przy ul. Miłostowksiej, 5.03 od godz. 7:30 do 15:30

Wiry: ul. Żabikowska od 64 do 98 parzyste, ul. Wirowska 54, 56, od 51 do 57 nieparzyste, ul. Brzoskwiniowa 40, od 13 do 43 nieparzyste. 5.03 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Oborniki, miejscowość Nowołoskoniec od nr 10a do nr 21, 22, 22a, 22b, 25, 26, 27, działki nr 136/3, 136/5, 145/1, 164/8, 171/1, OSP Nowołoskoniec, 5.03 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Kiekrz, ul. Sarnia 9, 11, od nr 14 do nr 48 parzyste, działki nr 847/30, 847/38, 847/41, 847/49, 5.03 od godz. 9:00 do 12:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Rychwał ulice Konińska 74, 78, 80, Żurawin 1, 2, od 4 do 6, 6B, 1/11.

3.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat ostrowski

Droszew 48, 48 A, 48 C, 48B, 48D, 49, 50, 50 C, 50B, 51, 52, 2/10, 2/7, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 24/15, 24/39, 24/2, 24/3, 24/34, 24/37, 24/4, 24/8, 24/9, Trkusów ulice Kaliska 104, Środkowa 29.

3.05 od godz. 9:00 do 12:00

Bogufałów 1.

3.05 od godz. 8:00 do 13:00

Strzyżew ulica Małolepsza od 12 do 17, 17A, 17B, od 18 do 22.

3.05 od godz. 8:00 do 13:00

powiat kępiński

Rychtal ulica Słoneczna , Przedszkole.

3.05 od godz. 9:00 do 12:00

powiat kolski

Podgajew od 1 do 9, 11, od 13 do 18, od 20 do 25, od 27 do 29, 56, 70635, 70636, 171 172/2, Rycerzew 1, 3, od 5 do 10, od 12 do 15, 17, od 19 do 21, 23, 23 A, od 24 do 27, 29, 29 a, od 30 do 34, 37, 38, od 40 do 42, 45, 46, od 48 do 55, 70638, 70639, 194, 40, Straszków 1, 2, 6, 7, Straszków 1.

3.05 od godz. 9:00 do 14:00