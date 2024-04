Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 6.04? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Rydzyna: Al. Sułkowskiego nr 1 do 11, działki nr 482, 491/4, 492/ 1 do 6, 523/1; ul. Czarneckiego nr 2; ul. Wolności nr 13M (dz. 188/1) FINDO; ul. Wyspiańskiego nr 1 do 6A, przedszkole, boisko sportowe Orlik, przepompownia P-3, przepompownia deszczowa (dz. 187, 188/2), oświetlenie ścieżki rowerowej; ul. Leszczyńskiego - cała ulica (oprócz nr 2); ul. 17 Pułk Ułanów, Bema, Beniowskiego, Ferrariego, Gierymskiego, Grottgera, Kilińskiego, Kossaka, Łopuszańskiego, Puławskiego, Traugutta Witkiewicza - całe ulice; gm. Rydzyna: Dąbcze nr 135, 136, stacja paliw, restauracja, motel, serwis samochodowy, Kia Rakowski, działka nr 454/9 stacja bazowa T-MOBILE; Nad Zalewem nr 20 (dz. 390) bud. gosp. zbiornika wodnego; ul. Rydzyńska - cała ulica (oprócz działek nr 391/ 4 do 42); ul. Gen. Maczka, Kołłątaja, Malczewskiego, Rataja, Sikorskiego, Wybickiego, Zamoyskiego - całe ulice. 8.04 od godz. 7:30 do 9:45

miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 27 do 37, kościół. 15.04 od godz. 8:00 do 16:00

Jastrowie ul. Słowackiego nr od 15a do 15d (sklepy) 11.04 od godz. 8:00 do 14:00

gm. Włoszakowice: Sądzia nr 1 do 15, nr 19, nr 35 do 44H, pompownia P1. 9.04 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Czereśniowa nr 3A, działka nr 334/67; ul. Morelowa nr 5 do 13 i 19 nieparzyste, działka nr 334/25; ul. Wiśniowa nr 33, 35, 37. 8.04 od godz. 9:00 do 15:00

gm. Miejska Górka: Konary nr 89EF, 89gh, nr 89H do 93. 8.04 od godz. 8:30 do 11:30

gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Ludowych Zespołów Sportowych nr 1 do 3, działka nr 1076; ul. Pszczelarska nr 3, 3A, 5 do 22A; ul. Rawicka nr 51 do 67, 69; ul. Szymanowska nr 1 do 8, nr 10 do 16 parzyste; ul. Mała - cała ulica.

8.04 od godz. 11:30 do 12:30

8.04 od godz. 14:30 do 15:30