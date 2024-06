Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 6.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w wielkopolskim 6.06? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w wielkopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Gdzie obecnie (6.06 4:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat koniński Adamów, Barbarka, Golina-Kolonia, Myślibórz, Spławie, Zalesie-Polesie.

6.06 od godz. 3:25 do 5:30 Nieświastów.

6.06 od godz. 3:25 do 5:30 powiat chodzieski miejscowość Wyszyny ul. Rolna 1, przepompownia. od 1.06 godz. 8:00 do 1.07 godz. 12:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat jarociński Paruchów od 1 do 12, 14, 15.

6.06 od godz. 9:00 do 13:00 gm. Góra: Nowa Wioska nr 9 do 16, Koło Łowieckie BOR, działka nr 16.

7.06 od godz. 8:00 do 12:00 Góra ul. Mickiewicza nr 17, Nadleśnictwo Góra Śląska, HARPOL, ORANGE Polska.

11.06 od godz. 8:00 do 11:00 powiat ostrowski Boczków ulica Strażacka 5.

6.06 od godz. 8:00 do 12:00

Boczków ulice Graniczna 1, 5, Polna 1, 2, 87/2, Skalmierzycka 7, 15, 19, 20, 21a, od 22 do 26, Zapłocie 7, 14, 16A.

6.06 od godz. 11:00 do 15:00 Dębnica ulica Litewska 26A, 26b, 28.

6.06 od godz. 10:00 do 12:00 Raszków ulica Polna 22, 22 A, 22A, 22B, 23, 23A, 23B, 24, 24A, 24B, 25, 25A, 25B, 26, 26A, 26B, 26C, 27, 27 B, 27A, 27B, 28, 28A, 28B, 28C.

6.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat kaliski Kobylarka , 204/28, Szczytniki od 28 do 32, 75C, 75D, 76, 90, 136, 138, 140, 204/27.

6.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat ostrzeszowski Rudniczysko od 22 do 30, 30267.

6.06 od godz. 9:00 do 11:00

Rudniczysko 1, 4, 20, 20/4, 30351, 755/2.

6.06 od godz. 11:30 do 13:30

Olszyna ulica Poziomkowa 6, 9, 12, 27, 30, 32, 71C.

6.06 od godz. 12:00 do 14:00 powiat kępiński Kępno ulica Wrocławska 63, 70, 72, 74, 76, 78, 78a, 80, 82, 84, 86, 86A, 88, 346/3.

6.06 od godz. 9:00 do 12:00 Mikorzyn 139.

6.06 od godz. 9:00 do 11:00 powiat kolski Straszków , 522/10, 522/5.

6.06 od godz. 11:00 do 13:30 Biedrusko dz. 479, ul. Poznańska 3, Strzelnica obok ruin kościoła

11.06 od godz. 7:30 do 16:30 powiat koniński Kawnice ulice Kwiatowa 1, 14, 15, 30, Orzechowa 11, 13 12, 32, od 112 do 115, 117A, 118, 118A, 119, 120, 122, 126, 128, 128a, 130, 131, 284/5, 359/8, Kawnice-678/3 (GPO), Kawnice A 117.

6.06 od godz. 10:00 do 13:00

powiat słupecki Sługocin 84.

6.06 od godz. 8:00 do 12:00 Sługocin od 64 do 70, 72, 74, 75, od 77 do 79, 195, W, 190/5 (GPO), 193/17, 195/31 i 196 (GPO), 227/5 (GPO).

6.06 od godz. 11:00 do 15:00 Tomaszewo 1, 1 C, 1A, 1D, 2, 3, 4A, od 5 do 7, 7A, 7B, 7C, od 8 do 12, od 15 do 17, 35, 37, 40, 80106, 133, 150/13, 150/15 (GPO), 150/5 (GPO), 154/10, 154/9, DZ. NR 208/2.

6.06 od godz. 8:00 do 13:00 powiat turecki Dziadowice 110, 112, 113, Kotwasice 92, 93.

6.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat złotowski Miejscowość: Blękwit ul. Promykowa 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, ul. Lawendowa 1, ul. Leśna 31.

6.06 od godz. 7:30 do 13:30

miejscowość Węgorzewo-Przymłynie: Elektrownia Wodna, 37A, 37B, 38A, Domyśl 2.

11.06 od godz. 7:30 do 14:00 Miejscowość Dzierzążenko działka 447.

21.06 od godz. 8:00 do 12:00 Leszno Leszno: ul. Gierymskiego nr 9 do 13 i 19 do 23 nieparzyste, DENTAL SPA; ul. Kossaka nr 7; ul. Orłowskiego nr 6 do 30 parzyste, nr 5 do 11 nieparzyste; ul. Siemiradzkiego nr 20; ul. Stanisławskiego, Tetmajera - całe ulice.

6.06 od godz. 7:30 do 14:00 Leszno: ul. Górowska nr 40, JANUS & JANUS; ul. Kryłowa nr 10 do 22 parzyste, nr 59, 61A, 61B, działka nr 842/8; ul. Wesoła nr 1, 3.

6.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kościański gm. Śmigiel: Stare Bojanowo ul. Główna nr 77B do 91 nieparzyste, nr 92 do 114A, działki nr 83/1 (przepompownia ścieków), 115/3 (stacja uzdatniania wody).

6.06 od godz. 7:30 do 11:00

Śmigiel ul. Leszczyńska nr 2, 4, POCZTA Polska, ORANGE Polska, działka nr 333/2.

6.06 od godz. 11:30 do 15:00 gm. Śmigiel: Bronikowo ul. Leśna nr 29; ul. Morownicka nr 30, 34, 40, nr 49 do 57 nieparzyste, stacja uzdatniania wody; ul. Kasztanowa, Machcińska - całe ulice.

7.06 od godz. 8:00 do 14:00 gm. Kościan: Kokorzyn ul. Kościańska nr 5J; ul. Kręta - cała ulica.

7.06 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Krzywiń: Zbęchy-Pole nr 19 do 28, nr 33 do 35, nr 49, działki nr 163/4, 331/1, świetlica.

10.06 od godz. 8:30 do 16:00 gm. Kościan: Ponin ul. Widziszewska nr 10 do 12; Widziszewo ul. Lipowa nr 16, działki nr 9/2, 166/2.

12.06 od godz. 8:00 do 10:00

gm. Kościan: Ponin ul. Kościańska nr 1, 3, 5, działki nr 30/2, 32, TELPOL, znaki aktywne WZDW; ul. Widziszewska nr 1 do 9, ZHU EPINO.

12.06 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Kościan: Nielęgowo działki nr 371/9, 371/11.

12.06 od godz. 9:00 do 15:00 Głuchowo ulice 6, 7, Podgórna 10, 11, 12, 4, 6, 7, 8, dz. 84/1, Siernicka 1, 11, 11A, 12, 6, 7, 9, Sierniki

17.06 od godz. 8:00 do 13:00 powiat poznański Świątniki ulice A, Kórnicka 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16D, 17 B, 17A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8A, 9, A, dz 76 A, dz. 86/3, DZ.108/1, 1, 2, 27, 28, 3, 4, 6, 8, 8C, dz. 65/4, DZ.68

6.06 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Dolne Pole 28, 38, działki nr 144/28, 144/29, 144/30, 144/32, 144/33, 144/58,

6.06 od godz. 8:00 do 14:00 Plewiska: ul. Miodowa od 23 do 33, 37A-H.

6.06 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Rokietnica, miejscowość Rokietnica, ul. Brzozowa 1, 3, od nr 2 do nr 12a parzyste,

6.06 od godz. 9:00 do 13:00 Bednary 16, 16A, 16B, dz. 16/1, dz. 15/1, Stęszewko dz. 884, dz. 883, dz. 849, dz. 848, dz. 877, dz. 878, dz. 864, dz. 847 ul. Bednarska 3, dz. 90/2, ul. Jeździecka dz. 105/3

7.06 od godz. 9:00 do 14:00 Swarzędz: ul. Przybylskiego 55, 57, 59, 65, dz. 1951/1 (stacja GSM), od 28 do 56 parzyste bez 52, ul. Kaczorowskiego 37.

10.06 od godz. 8:00 do 18:00

Swarzędz: ul. Staszica 31, ul. Kaczorowskiego 21A, od 21 do 35 nieparzyste, 22, 22A, od 26 do 32 parzyste, ul. Leśna od 1 do 21 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste.

10.06 od godz. 8:00 do 18:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sady, ul. Lotosowa od nr 21 do nr 29 nieparzyste, działki od nr 84/78 do nr 84/91, 84/105, od nr 84/106 do nr 84/118, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 383/6, 383/8, 383/11, 383/12, 383/14, 383/17, 383/18, 383/19,

10.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sady, ul. Lotosowa od nr 21 do nr 29 nieparzyste, działki od nr 84/78 do nr 84/91, 84/105, od nr 84/106 do nr 84/118, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 383/6, 383/8, 383/11, 383/12, 383/14, 383/17, 383/18, 383/19,

11.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Góra, ul. Szamotulska od nr 3 do nr 15 nieparzyste, od nr 4 do nr 10 parzyste, Firma Zicar, działki nr 86/1, 89, 109, 120, TP-kom Sp. z o.o. PZS przy ul. Szamotulskiej,

10.06 od godz. 9:00 do 14:00

Swarzędz: ul. Przybylskiego 55, 57, 59, 65, dz. 1951/1 (stacja GSM), od 28 do 56 parzyste bez 52, ul. Kaczorowskiego 37.

11.06 od godz. 8:00 do 18:00 Pecna ul. Powstańców Wlkp., ul. Główna 49, 51-60,

11.06 od godz. 8:00 do 12:00 Komorniki: ul. Mieszka i Dobrawy 1, dz. 713/2.

11.06 od godz. 8:30 do 12:30 Kołatka 1 - 14, Kowalskie 2, 8, 9, 9A, 11, 13, 13A, 8A (Suszarnia Pasz), 14, 15, 16. Oraz działki przyległe

11.06 od godz. 9:00 do 15:00

Kruszewnia: ul. Spółdzielcza 37.

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 Luboń: ul. Bukowa od 16 do 30 parzyste, 23, 25, 27, ul. Szkolna 49.

12.06 od godz. 8:00 do 14:30 Kruszewnia: ul. Słowiańska, ul. Złotopolska, ul. Bałkańska, ul. Czarnoleska, ul. Białowieska 2, 10, dz. 49/14, ul. Przyrodnicza 5, dz. 35/7, dz. 39/7, ul. Spółdzielcza od 2 do 44 parzyste, od 33 do 39 nieparzyste, dz. 51/1.

12.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kruszewnia: ul. Spółdzielcza od 1 do 27 nieparzyste, ul. Widokowa.

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 Kaczyna 2B, 5, Wójtostwo dz. 7/2, dz. 7/3

12.06 od godz. 9:00 do 14:00 Ludwikowa: Leśniczówka.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 Dębogóra: ul. Dębowa od 1 do 3 nieparzyste, od 2 do 8 parzyste, ul. Leśna, ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Miłorzębowa, ul. Karłowicka 1, dz. 1/1, dz. 39/12, dz. 39/16, dz. 39/15, dz. 38/10, dz. 38/11, dz. 39/10, dz. 39/13, dz. 39/14, dz. 38/9, dz. 38/12, dz. 39/7, dz. 39/8.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 Dębogóra: ul. Głogowa od 4 do 20 parzyste, od 5 do 17 nieparzyste, ul. Wiązowa 7, ul. od 2 do 14 parzyste, ul. Leśna 13, ul. Kalinowa od 8 do 20 parzyste, od 9 do 21 nieparzyste, ul. Dębowa 47, 49, 51.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00

Dębogóra: ul. Dębowa od 7 do 45 nieparzyste, od 10 do 28 parzyste, ul. Dąbrówki, ul. Czeremchowa, ul. Jaworowa, ul. Klonowa, ul. Wierzbowa, ul. Głogowa 1, 2, 3, ul. Grabowa.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00

Komorniki: ul. Krokusowa od 23 do 41 nieparzyste.

14.06 od godz. 8:30 do 13:30 Koninko ulice Błękitna 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9, 14, 4, 6, 8, Niebieska 1, 11, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, Granatowa 13, 43, 9, dz. 105/26, 1, 12, 14, 3, 5, 6, 8, dz. 105/35, dz. 105/45, Radiowa 18, 10, 12, 14

17.06 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrzewo, ul. Gwiaździsta cała, ul. Poziomkowa cała, ul. Malinowa cała, ul. Sportowa cała, ul. Leśna 3, 5, 9, 11, 31, 36, 42, 44, 46, 48, 48A, 60, 68, 70, 70a, ul. Słoneczna 25, 27, 31, działki nr 20/36, 20/43, 21/3, 26/21, 56, 64/6, 64/7,

17.06 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Lisówki, ul. Leśna 8, ul. Jeziorna cała, ul. Trzcielińska od nr 1 do nr 19 nieparzyste, od nr 2 do nr 28 parzyste, 34, ul. Źródlana 3, działki nr 236/2, 236/3, 257/1,

17.06 od godz. 13:00 do 16:00 Janikowo: ul. Asfaltowa od 4 do 36 parzyste, od 7 do 45 nieparzyste, ul. Mała, ul. Spadzista.

18.06 od godz. 8:00 do 18:00 Janikowo: ul. Turystyczna, ul. Ogrodnicza, ul. Cicha, ul. Zakątek, ul. Leśna od 1 27 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste, ul. Swarzędzka 1, 1A, 3, 5, dz. 10/61, dz. 10/60, ul. Asfaltowa 1, 2, 3, 5, 5A, ul. Podgóra 14.

18.06 od godz. 8:00 do 18:00 Dachowa ulice 10, 2, 6, 7, 8, Chabrowa 1, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 2, 24, 4, 5, 6, 7, 8, Nowina 10, 2, 23A, 23C, 25, 27, 27A, 32, 34, 40a, 6, 7, 8, dz. 236/5

19.06 od godz. 8:00 do 11:00

Gmina Stęszew miejscowość Słupia ul. Osiedle Leśne całe, ośrodek wypoczynkowy,

23.06 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Stęszew, miejscowość Strykowo, ul. Sucha cała, ul. Gryczana cała, ul. Rzepakowa cała, ul. Pszenna cała, ul. Sowia cała, ul. Gołębia cała, ul. Żurawia cała, ul. Kanarkowa cała, działki nr 235/7, 235/11, 235/17, 244, 259/33, 262/10,

3.07 od godz. 8:00 do 13:00 powiat wrzesiński Orzechowo ulice Jabłoniowa , Brzozowa , Bukowa , Grabowa , Średzka , Wiązowa

6.06 od godz. 8:00 do 14:00 Miłosław ulice Kosynierów 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 49, 49A, 50, 6, 7, 8, 9, Niepodległości 14, 16, 17, 18, 19, 20, DZ.321/44

6.06 od godz. 8:30 do 12:30

Chlebowo 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

7.06 od godz. 8:30 do 13:00 Bierzglin 18, 18A, 22, 25, 27, 28, 29, 29A, 29B, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 34B, 35, 36, 37, 37A, 37B, Bierzglinek 22

17.06 od godz. 9:00 do 12:00 Psary Polskie ulice 38D, 39, 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 43A, 43B, 43c, 44, 44A, 44B, 44C, 45, 46, DZ 47/10, DZ.66/7, Bazyliowa 1, 3, 38D, 39, 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 43A, 43B, 43c, 44, 44A, 44B, 44C, 45, 46, DZ 47/10, DZ.66/7, Słomowo DZ.NR 66

18.06 od godz. 8:00 do 11:00 Września ul. Koszarowa 1 bank,

19.06 od godz. 11:00 do 13:00

powiat obornicki miejscowość Rogoźno ul. Fabryczna 7, dz. nr 792/3, 2350/10-11, 2353/4.

6.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Oborniki, miejscowość Gołębowo od nr 6 do nr 14a parzyste, od nr 3 do nr 15 nieparzyste, Gmina Komorniki, miejscowość Głuchowo ul. Poznańska 27A, 44, działki nr 71/5, 126/2, 126/5, 142/3, Piotr P. EURO-PARTS,

11.06 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Oborniki miejscowość Sycyn nr 18A, od 35 do 39, od 41 do 44D, dz. 98/1, 98/2, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 135/14, 137/5

12.06 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Oborniki miejscowość Rożnowo ulica Winiary 40

13.06 od godz. 9:00 do 15:00 powiat międzychodzki Gmina Sieraków, miejscowość Lutomek od nr 1 do nr 27, 31, 32, sklep spożywczo-przemysłowy Przemysław K.,

6.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Śródka od nr 1 do nr 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, budynek "kraina Stu Jezior", dawny PGR, pałac Śródka, działki nr 25/43, 29/2,

12.06 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Międzychód, miejscowość Popowo 2, 4, 5, 5a, 6, działka nr 6/3, Gmina Sieraków, miejscowość Ławica 8, 8a, 8b, 9, 9a, 50, 53a, 78, dzialki nr 79/6, 79/8, 96/3, od nr 96/6 do nr 96/17, od nr 96/41 do nr 96/49, 135/3, 135/5, 135/6, 136/1, 136/3, 136/4,

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Chrzypsko Wielkie miejscowość Charcice 13, 14, 14B, 16, 16A, 17, 17A, 18, 19, 34, 35, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38B, 39, działka 35/3, 38/1, 82, 85/2, 86/2, placówka lecznicza Zakład Leczenia Uzależnień, Remiza OSP

17.06 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Zielona cała z wyjątkiem nr 1 oraz działki nr 439/1, ul. Garażowa cała, ul, Międzychodzka od nr 1 do nr 9C, ul. Gumna 4c, ul. Polna 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 37a, ul. Nowa od nr 2A do nr 12, ul. 6 stycznia cała, ul. Dworcowa 10, działki 3/8, 83/65, 83/68, 391/19, 391/20, 391/21, 391/22, 392/17, 692/1, zakłada produkcyjno handlowy JUWAX, FHU KOWMIX-Dźwigi,

18.06 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Chrzypsko Małe od nr 5 do nr 13, 27, 134, ul. Osiedle Dębówiec od nr 1A do nr 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9C, 9D, 9E, 10, 11, 12, 13, 27, 32, 100, 135, działki nr 87/10, 111/4, 111/6, 111/8, 134/6, 135/16, 135/19, 135/20, 136/5, 136/6, 136/8, 136/11, 136/20, 137/17, 137/22,

19.06 od godz. 8:00 do 10:00 powiat gostyński gm. Gostyń: Sikorzyn nr 1 do 7, 17 do 20, 22, 23, 24C.

6.06 od godz. 9:00 do 14:00 Gostyń ul. Cukrownicza nr 1A, 1B; ul. Poznańska nr 200, 200B, CZARNY PIEC, CUK Ubezpieczenia; ul. Starogostyńska nr 10, 12, BRICOMARCHE, PROFILEX, P4, SELECT Studio Reklamy i Druku.

12.06 od godz. 8:00 do 16:00 powiat gnieźnieński Lubochnia 1 - 23, Os. Dębicz, Os. Kasztanowe 1 - 8, Os. Kujawki, Os. Modrze, Os. Sosnowe 33, 175. Oraz działki przyległe

7.06 od godz. 8:00 do 10:00

Łubowice, Łubowiczki, Kiszkowo 2

7.06 od godz. 9:00 do 11:00 Szczytniki Duchowne dz. 178/14, Os. Królewskie 2 - 20 Oraz działki Przyległe

7.06 od godz. 12:00 do 14:00

Gniezno Os. Jagiellońskie 27B (Małe Delikatesy)

10.06 od godz. 8:00 do 14:00 Goślinowo ulice , Osiedle Leszka Białego , Goślinowskiego Bonawentury, Osiedle Diamentowe , Pawłowskiego Porucznika Józefa, Jóźwiaka Księdza Kanonika Wacława, Kłopotowskiego Leona, Pomina Księdza Kanonika Tadeusza, Zakrzewskiego Ksawerego, Osiedle Platynowe , Łabiszynek

11.06 od godz. 12:00 do 13:00 Jankowo Dolne 23, 19B, 17, 19A, Jankówko 1, 1B, 23, Os. Wierzbowe. Oraz działki przyległe

12.06 od godz. 10:00 do 12:00 powiat leszczyński Bylin 1, 2, 4, 6, Komorniki 12, 14, 154, 155, 29, 30, 30B, 30C, 33, 4, 50, 52, 54, 55B, 59, 69, 71, 75/7, 88, 89, 90, 91, 92, 93, dz. 77/29, dz. 77/4, dz.74/21,

7.06 od godz. 9:00 do 13:00

Włoszakowice ul. 3 Maja nr 3, Ogrodnictwo BAJON; ul. 11 Listopada nr 1 do 22, nr 24 do 34 parzyste, Kamieniarstwo PAUL, MARGOS; ul. Dworcowa nr 9 PKP; ul. Kurpińskiego nr 24, 28, 29A, 30, 31, nr 35 do 41 nieparzyste, działki nr 169/3, 171/52, 171/54, 171/64, 171/66, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Bank Spółdzielczy, Ogrodnictwo BAJON, TOSCANIA; ul. Myśliwska nr 1A, 2, 4, 16, 18, działka nr 130/12, DINO, Sala widowiskowa; ul. Otto nr 7A do 10, nr 12 do 15, DIAVOLO, PPHU FRĄCKOWIAK; ul. Słowiańska nr 1 do 25, nr 27; ul. Spokojna nr 16, nr 20 do 32 parzyste, działka nr 235/8, PPPH ALP; ul. Podgórna nr 1 do 10A, działki nr 226/5, 226/6, 227/1, 236/2, 602, przepompownia ścieków, DREWPOL, FHU ZAPŁATA, PPHU WŁODARCZYK; ul. Zachodnia - cała ulica (oprócz nr 23A); ul. Apolonii Prałat, Brzozowa, Kopernika, Machnikowskiego, Na Wzgórzu - całe ulice.

10.06 od godz. 7:30 do 14:30

gm. Lipno: Mórkowo działki nr 234/12 do 24.

12.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Glinno, ul. Dębowa cała, działki nr 27/11, 27/25,

7.06 od godz. 9:30 do 12:30 Gmina Kuślin, miejscowość Kuślin, ul. Powstańców Wielkopolskich od nr 10 do nr 46 parzyste,

11.06 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Lwówek, miejscowość Grudzianka 10, 12, Gmina Lwówek, miejscowość Komorowice 9, 10,

12.06 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Lwówek, miejscowość Grudzianka od nr 1 do nr 9, 12, 59, 60, działka nr 29/4, Gmina Lwówek, miejscowość Komorowice 3, 4, 8, 9, , Gmina Miedzichowo, miejscowość Grudna 59

13.06 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Lwówek, miejscowość Komorowice od nr 13 do nr 16, 19, 20, 22, 24, działki nr 128/2, 169/1,

14.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek 20, ul. Leśna 20, Gmina Lwówek, miejscowość Józefowo 13, 17, 18, 19, 19a, 19c, 20, 30a, Stacja ochrony katodowej,

17.06 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Szarki 1, 2, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 11, działki nr 121/1, 135/2, 217/29, 256/4,

18.06 od godz. 8:00 do 12:00 powiat szamotulski Gmina Duszniki, miejscowość Ceradz Dolny, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 74, 76, 78, działki nr 131/2, 131/5,

7.06 od godz. 10:00 do 13:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Baborowo 13, RSP Olech, Hydrofornia, FKU Olech Róża Olech,

11.06 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Wróblewo nr 37-47, 54-Pałac, 56-60A, dz. nr 131, 22/18, 22/19, 14/49.

12.06 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Obrzycko miejscowość Piotrowo 6, działki nr 416/4, 416/6, 425/6, 425/7, miejscowość Modrak 6, działki nr 416/4, 416/6, 425/6, 425/7,

13.06 od godz. 9:00 do 15:00

miejscowość Wronki ul. Wyzwolenia nr 55, 60.

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat wolsztyński Przemęt działki nr 2837/137 do 141 (rynek im. ks. Mojżykiewicza).

7.06 od godz. 12:00 do 15:00 powiat czarnkowsko-trzcianecki Połajewo ul. Sosnowa nr 3, 7, działka 978/10.

7.06 od godz. 15:00 do 18:00 Niekursko ul. Poznańska bud. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38A, 39, 40, 40A, 41, 42,ul. Matejki bud. 1, 3, 4, ul. Świerczewskiego bud. 2B, ul. Wesoła bud. 1, 2, 3, 4, 5. Boisko niesportowe.

11.06 od godz. 9:00 do 16:00 miejscowość Trzcianka ul. Ogrodowa działki: 3236, 3266, 3257, 3213, 3591, 3208/66, 3208/67, 3208/69, 3208/68, 3208/72, 3208/73, 3208/74, 3208/75, 3208/76, ul. Cynamonowa 2, 4, ul. Szafranowa 44.

12.06 od godz. 7:30 do 14:00

miejscowość Biała działka nr 5/1-2, 5/10, 5/14-15, 5/18, 5/29-30, miejscowość Mężyk działka nr 149/3.

15.06 od godz. 9:00 do 14:00 miejscowość Szamotulska działka nr 1044.

18.06 od godz. 9:00 do 12:00 powiat grodziski Gmina Kamieniec, miejscowość Karczewo 1, 2, 2a, 3, od nr 53 do nr 70, 72, UMIG, złącze TPSA, Pałac w Karczewie, działki nr 367, 386, 413/3, 422/2, 513/1, 513/3, 513/4,

10.06 od godz. 9:30 do 12:30 Gmina Grodzisk Wielkopolski miejscowość Grodzisk Wielkopolski ulica Kąkolewska 59A, 59H, 61, 61A, 63, 63A, 63C, od 112 do 122 numery parzyste, działki 287/1, 2879/3, 2879/7, 2879/11, 2879/14, 2879/787, 2884/6,3028/1, 3028/6, 3029/7, 3030/1, 3030/5,

10.06 od godz. 13:30 do 14:30

Gmina Rakoniewice, miejscowość Rostarzewo ul. Gościeszyńska 27, 30, 47, 49, 51, 53, 55, 55a, 57, 59, 62B , 64, 66, 70, działki nr 539/6, 617, 622/12,

12.06 od godz. 9:30 do 12:30

powiat rawicki gm. Bojanowo: Golina Wielka nr 18B, 22 do 37, 46 do 58, 66A, kościół, DREWDOM, KK SERVICE PLUS, Gospodarstwo Rolne HZZ Żołędnica (dz. 144/3), działki nr 143/5, 175/5.

11.06 od godz. 7:30 do 14:30 gm. Rawicz: Krystynki nr 1 leśniczówka.

12.06 od godz. 8:00 do 15:30 powiat chodzieski miejscowość Stóżewice 36, 37, 38, 38A, 38C, 40, 41.

11.06 od godz. 9:00 do 12:00 Laskowo ul. Sosnowa dz. 189/6, 189/12.

12.06 od godz. 7:30 do 15:00 miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136, 150/1, 199/1.

12.06 od godz. 10:00 do 12:00 miejscowość Sokołowo Budzyńskie 13, 14, 14A, 14D, 14F, 14G, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 64, dz. nr 258/12.

28.06 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Wymysław, miejscowość Zacharzyn 191, dz. nr 150/1, 367, 372.

2.07 od godz. 8:00 do 11:00 powiat wągrowiecki miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136.

12.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 Szczodrochowo 1, 3, 3A, 4, 5, dz. 6/6, Sława Wielkopolska 1, 3, 3A, 4, 5, dz. 6/6

12.06 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowość Rgielsko dz. nr 355/28.

17.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat krotoszyński gm. Kobylin: Kuklinów nr 1, 3A, 43 do 51, 57A do 97, 101, 105, 111, 113, sala wiejska, remiza OSP, ORANGE Polska, AM-FIX, RSP Kuklinów (dz. 65/6), P4 (dz. 64), T-MOBILE Polska (dz. 65/6), działki nr 65/3 i 5, 471/1. Wyganów - cała miejscowość (oprócz nr 14 do 17).

12.06 od godz. 8:00 do 14:00

gm. Kobylin: Targoszyce - cała miejscowość.

12.06 od godz. 10:00 do 16:00 powiat średzki Brodowo ulice , 5, DZ.158/42, dz.167/15, DZ.167/21, DZ.167/29, PI, (MARIAN., 48, Słoneczna 22, 25, dz.167/15, DZ.167/21, DZ.167/29, PI, Jesienna 12, 13, 15, 17, 5, DZ.158/42, Letnia 5, DZ. 158/36, DZ.158/42, 1, 12, 3, 4, 5, 6, 8, Zimowa 1, 15, 3, 5, DZ.158/42, 14, 6, 8, Polna 16U, DZ.169/22, DZ.169/24, 16M, DZ.14/4, Cegielna 3, 5, 6, dz.167/15, DZ.167/21, DZ.167/29, PI, Poranna dz.167/15, DZ.167/21, DZ.167/29, PI, Radosna 1, 4, dz. 166/9, dz.167/15, DZ.167/21, DZ.167/29, PI, Upalna 11, 6, dz.167/15, DZ.167/21, DZ.167/29, PI, Wiosenna 4, 6, 7, Marianowo Brodowskie 16 ZB, 16 ZF, 16ZC, 16G, 16h, 16J, dz.14/12, 10, 11, 12, 13, 13 A, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 3L, 8, 9, 9A, 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 10

12.06 od godz. 9:00 do 14:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Planujesz wakacje? Zapomnij o tych atrakcjach

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!