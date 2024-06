Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 7.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

gm. Góra: Nowa Wioska nr 9 do 16, Koło Łowieckie BOR, działka nr 16. 7.06 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Śmigiel: Bronikowo ul. Leśna nr 29; ul. Morownicka nr 30, 34, 40, nr 49 do 57 nieparzyste, stacja uzdatniania wody; ul. Kasztanowa, Machcińska - całe ulice. 7.06 od godz. 8:00 do 14:00

gm. Kościan: Ponin ul. Kościańska nr 1, 3, 5, działki nr 30/2, 32, TELPOL, znaki aktywne WZDW; ul. Widziszewska nr 1 do 9, ZHU EPINO. 12.06 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Krzywiń: Zbęchy-Pole nr 19 do 28, nr 33 do 35, nr 49, działki nr 163/4, 331/1, świetlica. 10.06 od godz. 8:30 do 16:00

Śmigiel ul. Łepkowicza nr 2, 4, 8; ul. Morownicka nr 2 do 16, nr 18, nr 20, 22, 22A, 24; ul. Polna nr 19, działka nr 1536/2; ul. Winnicka nr 1, 6, 7, 10, 14, 15; ul. Wodna nr 18A do 26 parzyste; ul. Stawowa - cała ulica. 10.06 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Kościan: Ponin ul. Widziszewska nr 10 do 12; Widziszewo ul. Lipowa nr 16, działki nr 9/2, 166/2. 12.06 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewo, ul. Młyńska od nr 24 do nr 46 parzyste, od nr 25 do nr 45 nieparzyste, ul. Strażacka od nr 5 do nr 15 nieparzyste, działki nr 368/1, 370/6, 404/4, 646/3, 7.06 od godz. 9:00 do 13:00

Swarzędz: ul. Przybylskiego 55, 57, 59, 65, dz. 1951/1 (stacja GSM), od 28 do 56 parzyste bez 52, ul. Kaczorowskiego 37. 10.06 od godz. 8:00 do 18:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sady, ul. Lotosowa od nr 21 do nr 29 nieparzyste, działki od nr 84/78 do nr 84/91, 84/105, od nr 84/106 do nr 84/118, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 383/6, 383/8, 383/11, 383/12, 383/14, 383/17, 383/18, 383/19, 11.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sady, ul. Lotosowa od nr 21 do nr 29 nieparzyste, działki od nr 84/78 do nr 84/91, 84/105, od nr 84/106 do nr 84/118, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 383/6, 383/8, 383/11, 383/12, 383/14, 383/17, 383/18, 383/19, 10.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Góra, ul. Szamotulska od nr 3 do nr 15 nieparzyste, od nr 4 do nr 10 parzyste, Firma Zicar, działki nr 86/1, 89, 109, 120, TP-kom Sp. z o.o. PZS przy ul. Szamotulskiej, 10.06 od godz. 9:00 do 14:00

Kruszewnia: ul. Słowiańska, ul. Złotopolska, ul. Bałkańska, ul. Czarnoleska, ul. Białowieska 2, 10, dz. 49/14, ul. Przyrodnicza 5, dz. 35/7, dz. 39/7, ul. Spółdzielcza od 2 do 44 parzyste, od 33 do 39 nieparzyste, dz. 51/1. 12.06 od godz. 8:00 do 15:00

Swarzędz: ul. Przybylskiego 55, 57, 59, 65, dz. 1951/1 (stacja GSM), od 28 do 56 parzyste bez 52, ul. Kaczorowskiego 37. 11.06 od godz. 8:00 do 18:00

Dębogóra: ul. Dębowa od 1 do 3 nieparzyste, od 2 do 8 parzyste, ul. Leśna, ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Miłorzębowa, ul. Karłowicka 1, dz. 1/1, dz. 39/12, dz. 39/16, dz. 39/15, dz. 38/10, dz. 38/11, dz. 39/10, dz. 39/13, dz. 39/14, dz. 38/9, dz. 38/12, dz. 39/7, dz. 39/8. 13.06 od godz. 8:00 do 14:00

Kruszewnia: ul. Spółdzielcza od 1 do 27 nieparzyste, ul. Widokowa. 12.06 od godz. 8:00 do 15:00

Luboń: ul. Bukowa od 16 do 30 parzyste, 23, 25, 27, ul. Szkolna 49. 12.06 od godz. 8:00 do 14:30

Dębogóra: ul. Głogowa od 4 do 20 parzyste, od 5 do 17 nieparzyste, ul. Wiązowa 7, ul. od 2 do 14 parzyste, ul. Leśna 13, ul. Kalinowa od 8 do 20 parzyste, od 9 do 21 nieparzyste, ul. Dębowa 47, 49, 51.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00

Dębogóra: ul. Dębowa od 7 do 45 nieparzyste, od 10 do 28 parzyste, ul. Dąbrówki, ul. Czeremchowa, ul. Jaworowa, ul. Klonowa, ul. Wierzbowa, ul. Głogowa 1, 2, 3, ul. Grabowa.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00

Komorniki: ul. Krokusowa od 23 do 41 nieparzyste.

14.06 od godz. 8:30 do 13:30

Koninko ulice Błękitna 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9, 14, 4, 6, 8, Niebieska 1, 11, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, Granatowa 13, 43, 9, dz. 105/26, 1, 12, 14, 3, 5, 6, 8, dz. 105/35, dz. 105/45, Radiowa 18, 10, 12, 14

17.06 od godz. 8:30 do 11:30