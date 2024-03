Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim 8.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Tarnowo Podgórne ul. 23 Października od 55A do 55P, 57A, od 63 do 75 nieparzyste, od 70 do 98 nr parzyste, Okrężna, 1, 4, 4B, 5, 7, 7A, 9, 11, 11A, 11B, 13A, 13B, 13C, Jesienna 2, 4, 8, 10, działki nr 109/2, 115/16, 115/18, 115/20, 115/21, 115/22, 115/23, 115/24, 115/25, 115/26, 115/27, 115/28, 115/29, 115/31, 161/5, 162/12, 162/13, 165/2, 165/3, 165/4, 186/2, 191/1, 192/2, 192/3, 197/5, Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Wiesław Dorna, Market DINO przy ul. 23 Października, 9.03 od godz. 9:00 do 10:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 19A, 31, 31A, od 33 do 52, 54, 56, 57, 57C, 58, 59A, 60, 62, 64, działki nr 115/5, 117/7, 117/10, 121/2, 127/5, 203/5, 218/1, Apteka, Hubertus Sklep Wielobranżowy Małgorzata Czerna, fotoradar, DeLaval, Zakład Usługowy Elektromechaniki Pojazdowej Mieczysław Grabowski, Rozruch&Serwis Jarosław Stankiewicz, FHU CHŁODROL, sygnalizacja świetlna 9.03 od godz. 8:30 do 14:00

Komorniki: ul. Żabikowska 12, ul. Kalinowa od 3 do 61 nieparzyste. 12.03 od godz. 8:30 do 13:30

Komorniki: os. Spółdzielcze 1, 2, 3, 4, 5, 6, ul. Wielocha od 3 do 19 nieparzyste, ul. Brzozowa 24, ul. Lipowa, ul. Topolowa 10, ul. Jesionowa 13, 14, 15, 16, 17, ul. Akacjowa, ul. Polna 95. 13.03 od godz. 8:30 do 11:30

Gruszczyn: ul. Brzask 1, 2, ul. Świt, ul. Krańcowa 36, od 37 do 55 nieparzyste, ul. Szronowa, ul. Jutrzenki 2. 13.03 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Stęszew miejscowość Dębienko ul. Nowa od 15 do 29 nr nieparzyste, Kasztanowa 5, od 6 do 16 nr parzyste, Notecka 25, działki nr 16/5, 392/26, Szymon Przydanek MDS-TRANSSPED Transport Międzynarodowy i Spedycja, miejscowość Dębno ul. Nowa 9, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29 13.03 od godz. 11:30 do 14:30

Kobylnica: ul. Wiatrakowa od 27 do 45 nieparzyste, od 16 do 52 parzyste, ul. Spichlerzowa. 14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kobylnica: ul. Poznańska od 2 do 24 parzyste, od 35 do 85 nieparzyste, ul. Dolna, ul. Na Skarpie, ul. Skośna, ul. Szkolna od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 12 parzyste. 14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kobylnica: ul. Swarzędzka 15, ul. Polna od 1 do 45 nieparzyste, ul. Słonecznikowa od 4 do 16 parzyste, ul. Krótka, ul. Dworcowa 20A. 14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Cerekwica, ul. Piaskowa 6, od nr 10 do nr 48 parzyste, 19, 21A, 21B, 23, ul. Marii Pietras cała, działki nr 97/41, 97/42, 97/43, 100/76, 14.03 od godz. 8:00 do 10:00

Kobylnica: ul. Poznańska od 1 do 37 nieparzyste, ul. Wiatrakowa od 1 do 17 nieparzyste, od 2 do 14 parzyste, ul. Poprzeczna, ul. Krańcowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Leśna. 14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Gruszczyn: ul. Promyk, ul. Klonowa, ul. Platynowa, ul. Jałowcowa od 1 do 27 nieparzyste oraz od 2 do 16 parzyste, ul. Cisowa od 11 do 25 nieparzyste, ul. Tęczowa 1, 1A, ul. Zorza, ul. Jutrzenki, ul. Rosy, ul. Krańcowa 40. 14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kobylnica: ul. Poznańska od 125 do 187 nieparzyste, ul. Swarzędzka 2, 2A, 5, 9, 11, dz. 221/25, ul. Dworcowa od 1 do 38, ul. Słonecznikowa od 3 do 15 nieparzyste. 14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Uzarzewo: ul. Kasztanowa od 10 do 22 parzyste, ul. Kalinowa. 14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Komorniki: ul Brzoskwiniowa 5, 7, ul. Truskawkowa od 11 do 57 nieparzyste, od 12 do 40 parzyste. 14.03 od godz. 8:30 do 14:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo, ul. Polna od nr 29 do nr 71A nieparzyste, działki nr 32, 66/15, 66/16, 66/18, 66/19, 66/20, 66/21, 66/29, 66/38, 66/39, 14.03 od godz. 8:00 do 17:00

Luboń: ul. Buczka od 1 do 15 nieparzyste, 19, 21, 21A-E, 23E, od 4 do 40 parzyste, ul. Skromna 1, ul. Fabianowska 2, 4. 15.03 od godz. 8:30 do 14:00

Dębogóra: ul. Dębowa 24, 26, 28, od 31 do 45 nieparzyste. 15.03 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Stęszew, miejscowość Trzebaw, ul. Nowa cała, ul. Mariana Kuika 9, 11, 11a, 12, 14, ul. Spokojna od nr 1 do nr 10, od nr 17 do nr 19B, ul. Topolowa 1, 2, 3, 14, 15, ul. Polna 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 4A, 5, Kaplica św. Stanisława Biskupa i Męczennika, hydrofornia przy ul. Topolowej, 19.03 od godz. 7:30 do 13:30

Gruszczyn: ul. Żwirki i Wigury od 3 do 29 nieparzyste, 29A, od 4 do 34 parzyste, 34A. 21.03 od godz. 8:00 do 12:00

Bogucin: ul. Wrzosowa od 41 do 47 nieparzyste, 47A, od 42 do 62 parzyste. 19.03 od godz. 8:00 do 12:00

Czerwonak: ul. Morenowa od 2 do 10 parzyste, ul. Zielona od 2 do 12 parzyste, od 7 do 33 nieparzyste. 22.03 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Kościan: Sierakowo działka nr 158/5; ul. Długa nr 1 do 35 nieparzyste, nr 2 do 46 parzyste, PUH OLBITRANS, PIK TRANS; ul. Jesienna nr 1, działka 183/6; ul. Kościańska, Nad Łąkami - całe ulice. 11.03 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Łaziska numery od 45 do 59, działki 213/11, 220, 2013/12, Szkoła. 15.03 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Stołężyn ul. Wągrowiecka numery 9, od 12 do 14, 16, 18, 20. 15.03 od godz. 7:30 do 15:00

gm. Śmigiel: Olszewo nr 1 do 6, nr 44 do 47, Ogrodnictwo Grzesiński; Stare Bojanowo ul. Kręta nr 45 do 51, działka nr 252/1,2 (Ferma Drobiu). 11.03 od godz. 8:30 do 13:30

gm. Śmigiel: Bronikowo ul. Kasztanowa nr 12.

12.03 od godz. 8:00 do 14:00

Kościan ul. Boczna nr 4 do 38A parzyste, nr 7 do 15 nieparzyste, Pracownia Artystyczna ABI; ul. Działkowa nr 1; ul. Graniczna nr 1 do 4, nr 5 do 13A nieparzyste, nr 15A, 17, 19; ul. Łąkowa nr 9, nr 11 do 23, nr 24 do 38 parzyste, nr 27, 29, 31, LOLO S.C, SKR Kościan, stacja gazowa (dz. 3254/12), działka nr 3133/3; ul. Młyńska nr 14, 14ABCD, 15, Urząd Gminy Kościan, GOPS Kościan; ul. Bukowa - cała ulica; ul. Towarowa - cała ulica (oprócz nr 1).

13.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kościan ul. Boczna nr 4 do 38A parzyste, nr 7 do 15 nieparzyste, Pracownia Artystyczna ABI; ul. Działkowa nr 1; ul. Graniczna nr 1 do 4, nr 5 do 13A nieparzyste, nr 15A, 17, 19; ul. Łąkowa nr 14 do 38 parzyste, nr 27, 29, 31, LOLO S.C., działka nr 3133/3; ul. Bukowa - cała ulica; ul. Towarowa - cała ulica (oprócz nr 1).

14.03 od godz. 8:00 do 14:00