Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 10.07

Czy są planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim 10.07? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 10.07. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat leszczyński Nowy Dwór.

7.10 od godz. 17:58 do 22:00 Włoszakowice: ul. Dominicka nr 3A (dz. 282/2), nr 15, działka nr 279/3; ul. Kwiatowa - cała ulica; ul. Osady nr 6A, ogrodnictwo (dz. 291/1).

12.07 od godz. 8:00 do 13:00 gm. Włoszakowice: Boszkowo ul. Akacjowa nr 10; ul. Boczna nr 4; ul. Kolejowa nr 4, 6, 8.

12.07 od godz. 11:00 do 15:00 gm. Lipno: Karolewko nr 1 do 5C, 25 do 32, TC-S ŚLIWA; Wilkowice ul. Mórkowska nr 67.

15.07 od godz. 8:00 do 17:00 gm. Lipno: Wilkowice ul. Dworcowa nr 5 i 9 do 15 nieparzyste, nr 8 do 32 parzyste, dworzec kolejowy, przepompownia ścieków (dz. 662/2), działki nr 457/2, 654; ul. Lipowa nr 1 do 10, 11, 13, 15, sklep; ul. Św. Marcin - cała ulica; ul. Okrężna nr 1A, nr 2 do 14 parzyste; ul. Park - cała ulica; ul. Spokojna nr 2, 2A, 4, 6; ul. Szkolna nr 1 do 17 i 27 do 35 nieparzyste, nr 10, 12, 20 i 26 do 42 parzyste, Szkoła, PHU POLTER, działki nr 460/1, 630/2, 633/3, 637/5; ul. Święciechowska nr 1, 2, działka nr 457/1, sklep, remiza OSP, świetlica wiejska; ul. Tylna - cała ulica.

16.07 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Wijewo: Brenno ul. Sportowa działka 302/1, 302/6; ul. Wakacyjna nr 1, działki nr 302/4, 302/9.

16.07 od godz. 9:00 do 12:00 gm. Włoszakowice: Jezierzyce Kościelne ul. Lawendowa - cała ulica.

17.07 od godz. 8:30 do 12:30

powiat pleszewski Karminiec.

7.10 od godz. 19:32 do 21:45 Ruda.

7.10 od godz. 18:11 do 22:15 Rokutów, Turowy.

7.10 od godz. 18:11 do 22:15 Brudzewek.

7.10 od godz. 18:14 do 22:15 Bogusław, Bogusławice, Tursko.

7.10 od godz. 18:11 do 22:15 powiat kaliski Blizanów, Blizanów Drugi, Blizanówek, Blizanów-Góry, Bolmów, Brudzew, Dębniałki, Dębniałki Kaliskie ulica Mikołaja Reja, Janków Drugi, Janków Pierwszy, Janków Trzeci, Korab, Lipe, Lipe Trzecie.

7.10 od godz. 18:14 do 22:15 Blizanów Drugi.

7.10 od godz. 18:11 do 22:15

Janków Pierwszy.

7.10 od godz. 18:27 do 22:30 Kosmów, Kosmów-Kolonia, Przedzeń, Szadek.

7.10 od godz. 18:27 do 22:30 Bogusławice.

7.10 od godz. 18:11 do 22:15 Aleksandrów, Jaszczury, Kuszyn.

7.10 od godz. 18:27 do 22:30 Janków.

7.10 od godz. 18:14 do 22:15 Goliszew, Janków.

7.10 od godz. 18:27 do 22:30 powiat koniński Koszary.

7.10 od godz. 20:43 do 22:45 Morzyczyn.

7.10 od godz. 20:43 do 22:45 Barbarka, Sługocinek, Spławie.

7.10 od godz. 18:00 do 22:15 powiat słupecki Dąbrowa, Dziedzice, Jaroszyn, Jaroszyn-Kolonia, Ląd ulica Salezjańska, Ląd-Kolonia.

7.10 od godz. 17:33 do 21:45 Dolany, Lądek ulica Konińska, Ratyń, Sługocin.

7.10 od godz. 18:03 do 22:15 Nakielec, Piotrowo, Sługocin, Sługocin-Kolonia, Wacławów, Wola Koszucka.

7.10 od godz. 18:00 do 22:15

Sługocin.

7.10 od godz. 18:23 do 22:30 Rękawczyn.

7.10 od godz. 18:03 do 22:15 Borówiec, Chrzanowo, Doły, Hejna, Izdebno, Jarotki, Kąpiel, Koszary Jarockie, Młynek, Ostrowite ulice Jeziorna, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Słoneczna, Szkolna, Zielona, Przecław, Szyszłowo, Szyszłowskie Holendry, Tumidaj.

7.10 od godz. 17:55 do 22:00

Polanowo.

7.10 od godz. 18:23 do 22:30 Kąty, Wierzbocice.

7.10 od godz. 17:33 do 21:45 Nowa Wieś.

7.10 od godz. 19:47 do 22:00 Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Cienin Zaborny-Parcele, Cienin-Perze, Gopło, Pokoje, Rokosz, Wilczna, Wola Koszucka-Parcele.

7.10 od godz. 18:00 do 22:15 Chwalibogowo, Graboszewo, Skarboszewo.

7.10 od godz. 17:33 do 21:45 Zagórów.

7.10 od godz. 17:51 do 22:00 Oleśnica, Oleśnica-Folwark.

7.10 od godz. 17:51 do 22:00 Kopojno, Podbiel, Stanisławów, Szetlew, Szetlewek, Tarszewo.

7.10 od godz. 18:23 do 22:30

Stanisławów 1, 1A, 2, 3, od 5 do 9, od 17 do 24, 38, Szetlewek 38, 43, 44, 46, 48, 49, DZ. NR 59. od 7.10 godz. 11:00 do 30.07 godz. 11:30 powiat grodziski Gmina Rakoniewice miejscowość Wioska numery od 41 do 60A, 69, 91A

11.07 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Kamieniec miejscowość Kotusz od 1do 12A oraz 42, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69 działki nr 175/3, 207/2, 247, 251, 286, odwiert górniczy Kotusz 1, świetlica, kościół, leśniczówka

15.07 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Rakoniewice miejscowość Goździn nr od 6 do 18, działki nr 29/2, 29/9, 29/11, 29/12, 29/14, 29/19, 47/1, sklep, sala wiejska,

18.07 od godz. 10:00 do 14:00 Gmina Rakoniewice miejscowość Wola Jabłońska 31, 32, od 35 do 40, oraz od 60 do 64, działki 12, 91/1 do 91/4, 91/9, 91/10, 111, 146/1, 148/5, 149, 160/21, 185/4, Strefa Przyodwiertowa CG-9 PGNiG, miejscowość Jabłonna ul. Nowotomyska 19, 21, 22, 23, 24, działka 4,

29.07 od godz. 8:00 do 16:00

powiat chodzieski Budzyń ul. Orlikowa działki 570/3, 571/3, 572/3, 572/5.

11.07 od godz. 7:00 do 13:00 miejscowość Strzelce numery od 31 do 44B, działki 21/15, 21/54, 21/75, 228, 324/2, 328, 339, przepompownia.

11.07 od godz. 8:00 do 11:00 powiat rawicki gm. Rawicz: Masłowo ul. Działkowa nr 2 do 7, POD KOLEJARZ; ul. Bociania nr 4, 9, Hawe Telekom.

11.07 od godz. 7:30 do 16:30 gm. Rawicz: Masłowo ul. Działkowa nr 2 do 7, POD KOLEJARZ; ul. Bociania nr 4, 9, Hawe Telekom.

12.07 od godz. 7:30 do 16:30 gm. Rawicz: Sierakowo ul. Świętojańska nr 11, 16, 19, działki nr 349/23, 351/30, 508.

12.07 od godz. 8:30 do 11:30 Rawicz ul. Szczęśliwa nr 1, 3, nr 16 do 26 parzyste.

12.07 od godz. 11:30 do 16:00

powiat szamotulski Gmina Pniewy, miejscowość Koninek cały z wyjątkiem nr 1, Gmina Pniewy, miejscowość Podpniewki całe z wyjątkiem nr 32 Gmina Pniewy, miejscowość Psarki 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, działki nr 130, 136/2, 152,

11.07 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Kępa, ul. Jagodowa od nr 32 do nr 34D parzyste, 39, 49, 51, ul. Borówkowa cała,

11.07 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Duszniki miejscowość Grzebienisko ul. Dębowa 1, ulica Topolowa działki 480/8, 480/9, 480/13, 480/37

11.07 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Gąsawy, ul. Baborowska 1, 3, 10, 11,

12.07 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Pniewy, miejscowość Nojewo od nr 1 do nr 28A, od nr 40 do nr 61, od nr 62 do nr 70, działki nr 452/15, 524, 80130/2, TREE-STOL Sp. C., P4 Sp. z o.o., restauracja Stary Młyn, Firma transportowa "ATA", Przedsiębiorstwo wielobranżowe "OL-KAR", firma akwizycyjna "KES", IW-MET Ryszard Matuszczak Sp. z o.o., IW-MET sp. z o.o., masarnia "DAM-MAR" S.C., OSP Nojewo, hydrofornia, Gmina Pniewy, miejscowość Karmin od nr 1 do nr 17, 19, działki nr 134, 137/8, 165/3, Gmina Pniewy, miejscowość Gnuszyn cały, Gmina Pniewy, miejscowość Kikowo całe,

12.07 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowość Pakawie numery 3, 4, 5, 17.

16.07 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Kaźmierz miejscowość Młodasko działki 208/7, 211/4, 211/8, 211/9, 211/10, 211/12, 211/13, 211/14, 211/25, 212/8

16.07 od godz. 9:00 do 12:00 Wronki ul. Rolna numery od 1 do 17.

17.07 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowość Wronki ul. Nadbrzeżna 40, 42, 44, 46, 50, 52, 52A, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66A, 68, ul. Przesmyk 4, 6, 8, miejscowość Popowo 48A, 48G, 49, 49A, działka nr 363/4, 368/8, 368/12, 384/2.

18.07 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Szamotuły miejscowość Pamiątkowo ul. Witoldzińska 1, ul. Szkolna od 1 do 11 nr nieparzyste, działka nr 241/5, kaplica, sygnalizacja świetlna na DW184, Sogo, Food track, weiża GSM,

18.07 od godz. 8:00 do 13:00

powiat poznański Mielno: ul. Poznańska od 11 do 39 nieparzyste, od 10 do 32 parzyste, ul. Polna od 2 do 12 parzyste, od 1 do 5 nieparzyste, ul. Grzybowa, ul. Borowikowa, ul. Kurkowa, ul. Leśna, ul. Łąkowa.

11.07 od godz. 8:00 do 13:00 Kliny: ul. Orła, ul. Sokoła, ul. Bażanta, ul. Przepiórki, ul. Krucza, ul. Sowia, ul. Dzięcioła. ul. Sikorki, ul. Jaskółki, ul. Kukułki.

11.07 od godz. 8:00 do 13:00 Kliny: ul. Trakt 35, 67, od 24 do 30 parzyste.

11.07 od godz. 8:00 do 13:00 Dębogóra: ul. Głogowa od 4 do 20 parzyste, od 5 do 17 nieparzyste, ul. Wiązowa 7, ul. od 2 do 14 parzyste, ul. Leśna 13, ul. Kalinowa od 8 do 20 parzyste, od 9 do 21 nieparzyste, ul. Dębowa 47, 49, 51.

11.07 od godz. 8:00 do 13:00

Kliny: ul. Trakt od 8 do 20 parzyste, od 1 do 31 nieparzyste, ul. Skowronka.

11.07 od godz. 8:00 do 13:00 Dębogóra: ul. Dębowa od 1 do 3 nieparzyste, od 2 do 8 parzyste, ul. Leśna, ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Miłorzębowa, ul. Karłowicka 1, dz. 1/1, dz. 39/12, dz. 39/16, dz. 39/15, dz. 38/10, dz. 38/11, dz. 39/10, dz. 39/13, dz. 39/14, dz. 38/9, dz. 38/12, dz. 39/7, dz. 39/8.

11.07 od godz. 8:00 do 13:00 Czerwonak: ul. Dziewicza Góra.

11.07 od godz. 8:00 do 13:00 Ludwikowa: Leśniczówka.

11.07 od godz. 8:00 do 13:00 Dębogóra: ul. Dębowa od 7 do 45 nieparzyste, od 10 do 28 parzyste, ul. Dąbrówki, ul. Czeremchowa, ul. Jaworowa, ul. Klonowa, ul. Wierzbowa, ul. Głogowa 1, 2, 3, ul. Grabowa.

11.07 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Dopiewo miejscowość Zakrzewo dz. nr 44/10, 44/22, 44/23, 44/26, 44/27, 44/28, 44/29, 44/30, 44/31, 44/32, 44/33, 44/34, 44/35,

11.07 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Buk miejscowość Wielka Wieś ul. Polna 14, 16, działki nr 200/9, 202/3

12.07 od godz. 8:00 do 11:00 Swarzędz: ul. Cmentarna dz. 181/1.

12.07 od godz. 8:00 do 12:00 Kostrzyn ul. Kórnicka 2D, 2B, ul. Tulipanowa 1 - 10. Oraz działki przyległe

12.07 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Rokietnica miejscowość Rostworowo ul. Sobocka 1F, 1G, 1L, 1N, 7C, działki nr 47/89, 74/89, 74/96, 74/110, 74/112, 74/131, 74/135, 74/169, 74/170, 100, 101,

12.07 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Dopiewo miejscowość Palędzie ulica Leśna 1, 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 36 cała ulica Zakątek, cała ulica Różana, działki 37/4, 48 (OSP Palędzie)

12.07 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Batorowo ulica Nad Stawem numery od 1 do 5 ulica Stefana Batorego 61, 67, 69, 69A, 71, od nr 104 do nr 120 parzyste, 122A ulica Widok numer 6, 7, działka 56/12 Świetlica w Batorowie

15.07 od godz. 9:00 do 12:00 Czmoń ul. Świerkowa, ul. Lipowa,

15.07 od godz. 10:00 do 13:00 Swarzędz: ul. Grudzińskiego od 62 do 70 parzyste, 74, ul. Wąska, ul. Sporna, ul. Różana, ul. Wrzesińska 75, 79, ul. Rutkowskiego od 1 do 13 nieparzyste, od 2 do 14 parzyste.

16.07 od godz. 8:00 do 10:00 Jasin: ul. Sadowa od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 20, dz. 155/2, dz. 164, ul. Stolarska, ul. Wiejska 18, 20, ul. Wiosenna od 10 do 17.

16.07 od godz. 8:00 do 10:00

Jasin: ul. Wrzesińska 176, ul. Poznańska 5B, 7, 10, ul. Skałecka 3, 5, od 2 do 12 parzyste, ul. Sadowa dz. 165, od 27 do 37 nieparzyste.

16.07 od godz. 8:00 do 10:00 Jasin: ul. Wrzosowa, ul. Chrabowa, ul. Szklarniowa od 23 do 36 parzyste, ul. Wójtowska 4, dz. 103/5, ul. Kmieca, ul. Gromadzka od 26 do 36 parzyste.

16.07 od godz. 8:00 do 10:00 Janikowo: ul. Lotnicza 4, 15, dz. 285/5, ul. Gnieźnińska 257/3.

16.07 od godz. 8:00 do 10:00 Poznań: ul. Cieszkowskiego 9A, ul. Osiedlowa, ul. Żwirki i Wigury, ul. Grunwaldzka, ul. Grudzińskiego 72, od 36 do 60 parzyste, od 25 do 41 nieparzyste, ul. Zwycięstwa.

16.07 od godz. 8:00 do 10:00 Kruszewnia: ul. Spóldzielcza od 2 do 8 parzyste, od 33 do 37 nieparzyste, ul. Przyrodnicza 1, 3, 5, ul. Czarnoleska 4, 4A, 4B.

16.07 od godz. 8:00 do 14:00

Jasin: ul. Rutkowskiego od 15 do 53 nieparzyste bez 31, od 16 do 30 parzyste, ul. Szklarniowa od 8 do 24 parzyste, 9, 11, dz. nr 46/17.

16.07 od godz. 8:00 do 10:00 Gmina Stęszew miejscowość Zamysłowo ul. Polna 6, 8, 16A, 30, 34, 36, ul. Twardowska 14D, oraz nr parzyste od 20 do 40, działki nr 302/10, 317,

16.07 od godz. 8:00 do 9:00 Jasin: ul. Wiejska, ul. Stolarska 4, ul. Wrzesińska od 65 do 127 nieparzyste bez 75 i 79, od 78 do 148 parzyste, ul. Wiosenna od 1 do 8, ul. Szklarniowa od 1 do 7A, ul. Rutkowskiego 29A, 31, ul. Sołecka 7. Swarzędz: ul. Jasińska 15, 15A, 15B, 15C, 17, 24, 26, ul. Wrzesińska 76, 76A.

16.07 od godz. 8:00 do 10:00

Trzek ulica Topolowa

16.07 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusówko, ul. Dopiewska 2, 2a, 3, 6, 7, 9, ul. Otowska 1, 2, 2a, ul. Szkolna 1, 3, 4, działki nr 122/1, 257, przepompownia wody przy ul. Otowskiej,

17.07 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Rokietnica miejscowość Dalekie całe, miejscowość Mrowino, ul. Błotna, Krańcowa, Boczna, Tarnowska, Polna, Kokoszczyńska, Złoty Łan, Bramowa, Zbożowa oprócz nr 5, Szkolna numery 1, 2, 3, 5, 6, 7, od 9 do 23 nieparzyste, Poznańska 2, 3, 4, 4A, 4B, 6, działki 35/5, 63/6, 89/1, 90/2, 93/9, 109/2, 142 152/180 do 152/200, 161, sygnalizacja świetlna, miejscowość Cerekwica ul. Kokoszczyńska, Zachodnia, Północna, Rumiankowa, Przybrodzka, Młyńska, Zgodna, Różany Potok, , Kolejowa, Przewoźnego, Marii Pietras 1, 2, 3, od 5 do 31 nr nieparzyste, Szamotulska od 2 do 16, 18, od 20 do 40A, 57A, Piaskowa od nr 1 do 50, działki nr 56/25, 56/26, 56/28, 61, 62, od 74/10 do 74/14, 76/8, 121, 137/3, Kościół, stacja paliw Orlen, apteka

17.07 od godz. 8:00 do 12:00

Gruszczyn: ul. Wodna, ul. Grobla, Pl. Gruszczyński, ul. Leśna 1, 3, 5, od 6 do 18 parzyste, 25, 27, dz. 189/5, ul. Swarzędzka 44, 89.

17.07 od godz. 8:00 do 13:00 Zalasewo: ul. Portugalska 4, ul. Grecka od 12 do 20 parzyste, od 11 do 27 nieparzyste.

17.07 od godz. 8:00 do 13:00 Potasze ul. Jarzębinowa 12, 13, dz. 439/2, dz. 439/4, dz. 438, dz. 434/3, dz. 438/2, Owińska dz. 434/1, dz. 438, dz. 434/3, dz. 438/2.

17.07 od godz. 8:30 do 13:00 Radzewice ulice Długa 22, 23, 24, 52, 55, 56, 58, Piaskowa 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, Podleśna 1A, DZ.226

17.07 od godz. 9:00 do 11:00 Kicin: ul. Nowe Osiedle od 20 do 54C parzyste bez 34, od 35 do 71 nieparzyste bez 47, 47A, 51.

18.07 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Buk obręb ewidencyjny Wysoczka miejscowość Żegowo 20, 22

18.07 od godz. 8:00 do 11:00 Nowinki ul. Zbożowa,

18.07 od godz. 10:00 do 11:00 Gmina Stęszew miejscowość Stęszew ulica Bukowska 10, 15, 22, działki 1387/2, 1404, 1429 Firma SAS Sp. z o.o., Roland Gawlik Mechanika Pojazdowa, Joachim Gawlik Produkcja Naczep i mechanika pojazdowa

19.07 od godz. 9:00 do 16:00 Gruszczyn: ul. Katarzyńska 83, 85, 87, 89.

22.07 od godz. 8:00 do 10:00 Czapury ul. Kasztanowa, ul. Grabowa, ul. Lipowa,

22.07 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Tarnowo Podgórne ul. Aroniowa 22, 24, 27, działki od 1068/59 do 1068/66

22.07 od godz. 9:00 do 12:00

Wiry: ul. Promykowa 29, 36, 42, plac budowy.

23.07 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Rokietnica miejscowość Kobylniki ulica Kierska 1, 5, 7, 9, 15, 17, 23, ulica Szamotulska 11, Miasto Poznań ulica Podjazdowa 91, 93, działka 11/1, 31

23.07 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Rokietnica miejscowość Kobylniki ulica Kierska 1, 5, 7, 9, 15, 17, 23, ulica Szamotulska 11, Miasto Poznań ulica Podjazdowa 91, 93, działka 11/1, 31

24.07 od godz. 8:00 do 17:00 Zalasewo: ul. Pawia 15, 17, dz. 337.

23.07 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Dopiewo miejscowość Gołuski ul. Rzaniaka cała, ul. Polna 2, ul. Dopiewska 38, działka nr 142, 142/2, 373/1, 373/3, sklep Żabka

23.07 od godz. 9:00 do 12:00 Komorniki: ul. Poznańska od 150 do 198 parzyste, 217, szafka telekomunikacyjna, ul. Wirowska 1, dz. 549/13, ul. Platynowa 18, ul. Przemysława 13.

24.07 od godz. 8:30 do 11:30

Wiry: ul. Południowa 6, 8, ul. Słoneczna od 60 do 92 parzyste, od 75 do 93 nieparzyste.

26.07 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Stęszew miejscowość Łódź ul. Mosińska 1, 1A, 3, 3A, 3B, 3C, 9, 11, działki 194/18, 194/43, 194/44, 194/52, 194/53, 197/18, 197/19, 197/29, 197/30, 213/4, 213/5, 213/6, 214/6, 214/12, 214/14, 214/15, 214/18, 214/24, 214/30, 215/1, 215/4, 237, 238, 239, 251, 252, 253, Stacja bazowa T-Mobile miejscowość Będlewo ul. Zielona cała, ul. Wiejska 66, 67, 68, ul. Parkowa 1, ul. Podgórna 1, 2, 7, ul. Szkolna od 2 do 4, 11, działki 252/10, 259/9, 629/1, 632/3, 632/6, 632/8, 632/9, 629/3, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Publiczna w Stęszewie, Spółdzielnia Produkcji Rolnej Będlewo, Sala Wiejska w Będlewie

30.07 od godz. 8:00 do 16:00

powiat pilski gmina Szydłowo miejscowość Dobrzyca ul. Prosta działka 507.

11.07 od godz. 8:00 do 14:00 gmina Szydłowo miejscowość Cyk działka 59/3.

16.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat wągrowiecki miejscowość Toniszewo numery od 17 do 24.

11.07 od godz. 8:00 do 14:00 Budziszewice 11 - 20, działki 57, 51, 59, 86, 35, Potrzanowo 57, działki 217, ul. Skocka 46A, 51 - 56, 57, 57D, działki 217. Oraz posesje przyległe

11.07 od godz. 8:30 do 14:30 miejscowość Przysieczyn numery od 11 do 17, działka 59/3.

16.07 od godz. 8:00 do 14:00 Potrzanowo 46, 47, dz. 4.

16.07 od godz. 8:30 do 14:30 Łosiniec 71, 72, 73, 74

17.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat wolsztyński gm. Przemęt: Siekówko nr 30 do 41, działki nr 285/1, 285/2, 285/9.

11.07 od godz. 8:00 do 11:00

gm. Przemęt: Starkowo ul. Polna nr 1 do 7 nieparzyste; Radomierz (Starkowo) działka nr 627 - domki letniskowe, OW JAGODA.

11.07 od godz. 12:00 do 15:00 gm. Przemęt: Wieleń działki nr 25/55, 25/56, 25/62, 25/63, 25/64.

17.07 od godz. 8:00 do 10:00 gm. Przemęt: Wieleń ul. Wczasowa nr 40, działki nr 159/ 4 do 57 (domki letniskowe).

17.07 od godz. 11:00 do 13:00 powiat wrzesiński Września ulica Czerniejewska 3, 5, 6, 6/1, 7, 9A

11.07 od godz. 8:00 do 13:00 Neryngowo, Gozdowo 80,

15.07 od godz. 8:00 do 12:00 Września ul. Koszarowa 1a BANK,

16.07 od godz. 8:00 do 14:00

Goniczki 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31A, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, DZ. 65/3,

16.07 od godz. 9:00 do 14:00

Sołeczno 14, 14A, 15, 16, 17, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 35, 36, 36B, DZ. 50/2,

16.07 od godz. 11:00 do 15:00 Nowy Folwark ul. Skrajna 7-12, Psary Polskie 171D, 174, 174B, 174C, 174G,

18.07 od godz. 8:00 do 13:30 Orzechowo ulice Portowa 1, 11, 2, 2A, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Rzeczna 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 2A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DZ. 393/4, P-5, Słoneczna 3, 5, 6, 8, Starowiejska 38, 47, 49, 51, ul. Poprzeczna,

18.07 od godz. 9:00 do 12:00 powiat kępiński Miejscowość: Osowo 29, 30, 31, 32, 33.

11.07 od godz. 8:00 do 16:00 Miejscowość: Osowo 29, 30, 31, 32,

12.07 od godz. 8:00 do 16:00

powiat obornicki Gmina Oborniki, miejscowość Oborniki, ul. Komunalna 1, 2, 3, 5, 6, firma handlowa Irena P., zakład produkcji okien Bracia Nowaccy, firma Budimpeks F, firma MROMONT, skład gazów technicznych, przepompownia wody, działki nr 279, 280/16, 2652/2, Gmina Oborniki, miejscowość Bogdanowo 2,

11.07 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowość Parkowo numery 1, 102, 102A, 104, 142, 143, 143A, 143B, 144, 145, 146, 147, 147A, 148, 149, 149A, 150, 151, 152, 152A, 152B, 169, 169A, działki 301/3, 301/7, 722.

12.07 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Oborniki miejscowość Kowanówko ul. Harcerska od nr 7A do 34, ul. Miłowody 3, 4, 5, 7, 9, ul. Pogórze od 1 do 6, DPMSOLID LIMITED Sp. K., mieszalnia, działki nr 43/4, 44/4, 47/11, 47/19, 47/20, 47/21, 119/2, 539, 543, 544, 545, 549, 550

23.07 od godz. 8:30 do 20:30

Gmina Oborniki obręb ewidencyjny Łukowo miejscowość Żerniki 26, 27, 28, 29

23.07 od godz. 10:00 do 18:00 powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Kuźnica Czarnkowska ul. Wyzwolenia 57, 59.

11.07 od godz. 9:00 do 13:30 Kuźnica Czarnkowska ul. Wyzwolenia działka 63.

12.07 od godz. 8:30 do 12:30 Krzyż Wielkopolski ul. Liliowa, ul. Storczykowa działka 1373/16.

12.07 od godz. 9:00 do 12:00 Straduń Osiedle Zielone 15D, 15E, 15G, działka 204/20.

12.07 od godz. 15:00 do 21:00 miejscowość Biała działki 243, 245, 246/1.

13.07 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowość Radosiew 13, 14, 14A, 15, 17, 18, 20, 21. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, działka 159/1.

15.07 od godz. 8:00 do 9:30 miejscowość Prosinowo działka 8/26, Rolpol.

15.07 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Radosiew 46, działka nr 72/2.

15.07 od godz. 9:30 do 14:30 miejscowość Miłkówko 8, 9, działka 109/2.

16.07 od godz. 8:30 do 14:30 miejscowość Miłkówko 8, 9, działka 109/2.

17.07 od godz. 8:30 do 14:30 miejscowość Miłkówko 8, 9, działka 109/2.

18.07 od godz. 8:30 do 14:30 miejscowość Miłkówko 8, 9, działka 109/2.

19.07 od godz. 8:30 do 14:30 Trzcianka ul. Zielna 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19, dz.268/3.

17.07 od godz. 8:00 do 13:30

powiat gnieźnieński Strychowo dz. 13/46, P Z S

11.07 od godz. 9:00 do 13:00 Kiszkowo 5, ul. Gnieźnieńska 7, ul. Ogrodowa 1 - 19, ul. Pobiedziska 5. Oraz działki przyległe

12.07 od godz. 8:00 do 15:00 Owieczki 41 - 49, działki. 20, 135, oraz przyległe

12.07 od godz. 9:00 do 13:00

Modliszewo 2E, 2F, 2G, 4A, dz. 127/23, Os. Nad Strugą 2E, 2F, 2G, dz. 128, Goślinowo oczyszczalnia ścieków Łabiszynek. Oraz działki przyległe

12.07 od godz. 10:00 do 14:00 miejscowość Cyk działka 59/3.

16.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat średzki Zdziechowice 2, 3, 4, oczyszczalnia,

11.07 od godz. 11:00 do 13:00 Leszno Leszno: ul. Energetyków nr 1 PRI DELTA PLUS; ul. Leśna nr 1 DELMET SENFTLEBEN; ul. Okrężna nr 10, 10A, 23, 25, ROL-MAT BIS, PPHU SKOR-MAT, Hurtownia Elektrotechniczna FELLMANN, EUROCASH, ALMARK; ul. Saperska - cała ulica (oprócz nr 8 i 20); ul. Skryta - cała ulica; ul. Żołnierska nr 1 do 7, 11.

12.07 od godz. 7:30 do 8:30 Leszno: ul. Energetyków nr 1 PRI DELTA PLUS; ul. Leśna nr 1 DELMET SENFTLEBEN; ul. Okrężna nr 10, 10A, 23, 25, ROL-MAT BIS, PPHU SKOR-MAT, Hurtownia Elektrotechniczna FELLMANN, EUROCASH, ALMARK; ul. Saperska - cała ulica (oprócz nr 8 i 20); ul. Skryta - cała ulica; ul. Żołnierska nr 1 do 7, 11.

12.07 od godz. 11:30 do 12:30

powiat gostyński gm. Borek Wlkp. Trzecianów nr 24B (dz. 112/2, 3 i 6).

12.07 od godz. 9:00 do 13:00

gm. Gostyń: Brzezie nr 241D, 241E, 241F, 247.

15.07 od godz. 8:00 do 14:00 gm. Poniec: Rokosowo nr 30B, 30C, 31, 31A, 31B, 31C, 31D, 43 do 57, świetlica wiejska, sklep, plac rekreacyjna (dz. 125/3).

15.07 od godz. 8:30 do 16:30 gm. Poniec: Rokosowo nr 1, 4 do 16, 30B, 30C, 31, 31A, 31B, 31C, 31D, 34 do 57, zamek, świetlica wiejska, sklep, plac rekreacyjna (dz. 125/3).

16.07 od godz. 8:00 do 16:00 Borek Wielkopolski: ul. Dworcowa nr 24, 24A; ul. Powstańców Ziemi Boreckiej nr 14, 16, 20, 21, 23, działka nr 531/3; ul. Sportowa nr 1 do 5, 9.

16.07 od godz. 8:00 do 16:00

powiat kościański gm. Kościan: Nowy Lubosz ul. Leśna działki nr 184/3, 187/13.

12.07 od godz. 9:00 do 15:00 Kościan: ul. Krańcowa nr 10; ul. Żwirki i Wigury nr 35 do 45 i 49 do 69 nieparzyste, nr 44 do 80 parzyste.

15.07 od godz. 8:00 do 14:30 Kościan: ul. Krańcowa nr 10; ul. Żwirki i Wigury nr 35 do 45 i 49 do 69 nieparzyste, nr 44 do 80 parzyste.

16.07 od godz. 8:00 do 14:30 gm. Śmigiel: Stare Bojanowo ul. Nowa, Osady - całe ulice; ul. Szkolna nr 11 do 25 nieparzyste; ul. Polna - stacja GSM-R ID (dz. 329) PKP.

17.07 od godz. 7:30 do 10:30 gm. Kościan: Nowe Oborzyska ul. Pszenna nr 2, 3; ul. Jęczmienna nr 25.

17.07 od godz. 9:00 do 15:00

Czempiń ul. Polna PLAC ZABAW, ul. Poznańskie Przedmieście 20, 24, 14, 16, 18, 22, 26, ul. Żeromskiego 28, 32, 30, 4, 24, 14, 32, 16, 2A, 6, 26, 8, 22, 12, 20, 2, 10, ul. Gruszkowa 26, 28, 30, 32, 34,

22.07 od godz. 8:00 do 12:00

powiat międzychodzki Gmina Sieraków, miejscowość Sieraków, Stacja Paliw Orlen, ul. Okręg Międzychodzki 1,

12.07 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Sieraków miejscowość Ławica 4, 5, działka 66/28, 67

15.07 od godz. 8:30 do 14:00 Gmina Kwilcz miejscowość Lubosz ul. Leśna cała, działki nr 263, 265/5, 265/30, 265/36, 265/37, 265/48, 265/49, 265/70, 267/23, 267/37, 467/3,

18.07 od godz. 12:00 do 15:00 Gmina Chrzypsko Wielkie miejscowość Chrzypsko Wielkie ul. Jeziorna cała, ul. Główna 1, 2, od 6 do 16, 18, 19, 20, 21A, 24, ul. Rolna od 1, 2, 4 do 8, ul. Polna 4A, działki nr 137/2, 280/2, 284/3, 296, 305, 306/5, 306/7, Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie, Dom Pomocy Społecznej, stacja uzdatniania wody, plebania, Kościół pw. Świętego Wojciecha, Komenda Wojewódzka Policji, Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, sklep GS, poczta, Sklep Spożywczo-Przemysłowy "SYLWEK", salon fryzjerski, Apteka "ADONIS", Przychodnia Stomatologiczna "Protezka", Wielkopolska Przychodnia Sportowo-Lekarska, Ośrodek Pielęgniarsko-Położniczy, Państwowa Straż Rybacka, targowisko gminne, biblioteka, kwiaciarnia,

24.07 od godz. 8:00 do 19:00

Gmina Sieraków miasto Sieraków ul. Poznańska od 41 do 69, ul. por. Czesława Goździa 3/4, Aśka Suknie Ślubne Mariusz Kwiatkowski, Barbara Sawicka Delikatesy mięsne SAVA, Cukiernia Cukruś Tomasz Bartkowski, Salon urody Magda Magdalena Krajewska, OSK Auto-Szkoła Norbert Nęcka, Kącik z duszą A.Nowak, A. Sajdak s.c., Sklep odzieży używanej Lucyna Kasztelan Dziwak, Handel Artykułami przemysłowymi Edyta Knap, Kwiaciarnia "MONSUM" s.c. Dorota Nowak, Ewa Olewska, Sklep wielobranżowy Zbigniew Jagiełka & Anna Sołtysiak, Poczta Polska,

26.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat krotoszyński gm. Kobylin: Targoszyce - cała miejscowość.

12.07 od godz. 10:00 do 16:00

gm. Kobylin: Rębiechów nr 1 do 19, 22, 23, działki nr 32/1, 105/4.

17.07 od godz. 8:30 do 16:30 gm. Kobylin: Górka nr 7, 26 Obwód Drogowy Górka (dz. 105/6).

17.07 od godz. 9:00 do 14:00

gm. Kobylin: Górka nr 8 do 16, 20, 21, 24.

17.07 od godz. 9:00 do 14:00 gm. Kobylin: Rębiechów nr 1 do 18, działki nr 32/1, 105/4.

18.07 od godz. 8:30 do 16:30 powiat jarociński gm. Góra: Czernina Dolna nr 20, 21, 22, 31, 31A.

15.07 od godz. 7:30 do 14:30 Góra: ul. Słowackiego nr 1 do 15, 17B do 23A; ul. Kochanowskiego nr 3 do 17 nieparzyste, nr 2 do 20 parzyste; ul. Boh. Westerplatte nr 1 do 13A nieparzyste, nr 2 do 18 parzyste; ul. Gen. Sikorskiego nr 3 do 23 nieparzyste; ul. Konopnickiej nr 2A, 11; ul. Reymonta nr 2 do 16 parzyste.

16.07 od godz. 7:30 do 14:30 gm. Góra: Sławęcice działka nr 281/19.

17.07 od godz. 8:30 do 15:00

powiat złotowski gm. Wąsosz: Cieszkowice nr 2 do 7, 8, 9, 61, 62, działki nr 78/2, 176/2.

17.07 od godz. 7:30 do 10:30 powiat kolski Gmina Suchy Las miejscowość Golęczewo ulica Jesionowa 27, 29, 31, działki 163/14, 163/15, 163/16,

18.07 od godz. 9:00 do 13:00 Pięczkowo ulice B-BLONIE, 4, BOISKO, Sportowa 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, B-BLONIE, 10, 16, 18, 19, 20, 20a, 21, 21A, 22, 22A, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 4, BOISKO, Klonowa 1, 2, 21, 2A, 4, 6, BOISKO, Leśna 1, 10, 11, 2, 20, 22, 3, 30, 4, 40, 6, BOISKO, dz.282/9, Rzeczna 1, 10, 12, 13, 15, 15A, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, BOISKO

18.07 od godz. 9:00 do 14:00

powiat śremski Dąbrowa ul. Grodzewska,

19.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Glinno ul. Lubczykowa 6, dz. 681/12

19.07 od godz. 9:30 do 12:30 Gmina Opalenica miejscowość Wojnowice Wlkp., ulica Łagiewska nr parzyste od 60 do 76, oraz nr 73, 75, 77, działki nr 16/2, 22/1, Przepompownia ścieków Komopal

23.07 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Glinno 203, 203A, 203B, ul. Oliwkowa 3, działki nr 62/4, 65/1, 65/2,

26.07 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Glinno ul. Sierpniowa 6, 12, 12A, 14 działki nr 772/24, 774/26, 772/49, 772/50, 772/51, 772/53, 772/54

2.08 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Glinno od 27D do 30C, 35, 35A, 35B, 36, 39, 40, 40A, ul. Rumiankowa 5, działki nr 781/7, 782/2, 793/1, 804/15, 804/17, 805/6, 805/9, 805/10, 807/3, miejscowość Paproć 49,

2.08 od godz. 13:00 do 16:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

