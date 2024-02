Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 11.02

Czy są planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim 11.02? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 11.02. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (11.02 9:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat poznański Czerwonak ul. Leśna, ul. Źródlana. od 7.02 godz. 7:26 do 11.02 godz. 9:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat kościański gm. Krzywiń: Jerka ul. Leszczyńska nr 1 do 7, NZOZ "CORDIS"; ul. Ogrodowa - cała ulica.

12.02 od godz. 7:30 do 15:30 Śmigiel: ul. Farna nr 1 do 15 nieparzyste, nr 16 do 30 parzyste, Kościół; ul. Kościuszki nr 1 do 23 nieparzyste, nr 2 do 18 parzyste, PIEKARNIA OLEJNIK; ul. Lipowa nr 1 do 11; Plac Rozstrzelanych nr 1 do 8/9 oraz 17 do 29, ZPM SMOLAREK; ul. Św. Wita nr 1 do 21, PIEKARNIA GRUSZECKI; ul. Krótka, Sienkiewicza - całe ulice.

12.02 od godz. 8:00 do 10:00

Czempiń ul. Polna PLAC ZABAW, ul. Poznańskie Przedmieście 20, 24, 14, 16, 18, 22, 26, ul. Żeromskiego 28, 32, 30, 4, 24, 14, 32, 16, 2A, 6, 26, 8, 22, 12, 20, 2, 10, ul. Gruszkowa 26, 28, 30, 32, 34,

13.02 od godz. 8:00 do 12:00 Śmigiel: ul. Południowa nr 6 do 28 parzyste; ul. 11 Stycznia 1919 nr 3 do 9 nieparzyste, nr 6, 8.

15.02 od godz. 7:30 do 11:30 Śmigiel: ul. Kilińskiego nr 49, 51; ul. Młyńska nr 1 do 15 nieparzyste, nr 2, 4; ul. Poprzeczna nr 1, 2; ul. Powstańców Wlkp. nr 15 do 29 nieparzyste, nr 24 do 32 parzyste, LOKUM Chudak; ul. Staszica nr 3, 5, 7, Market DINO (dz. 107/3), działka nr 109/6; ul. Wodna nr 2 do 18 parzyste, nr 3, 5, 9, PH CHUDAK, Przedsiębiorstwo Techniczne SNELA.

15.02 od godz. 8:30 do 13:30

gm. Kościan: Racot ul. Morelowa nr 3 do 15, działka nr 261/105; ul. Wiśniowa nr 19.

15.02 od godz. 9:00 do 15:00 Kościan: ul. Brzozowa - cała ulica; ul. Graniczna nr 24, 26; ul. Powstańców Wlkp. nr 21.

15.02 od godz. 12:00 do 16:00 Kościan ul. Ks. Bączkowskiego nr 34 do 44, garaże.

16.02 od godz. 8:00 do 11:30 gm. Kościan: Kurowo ul. Parkowa nr 3, 9A, działki nr 75/6,9,10; ul. Południowa nr 8, 10, 12, 35, 39.

16.02 od godz. 8:30 do 15:30 powiat jarociński gm. Góra: Stara Góra nr 6B, 6C, 6F, 7, 7A; Włodków Górny - cała miejscowość.

12.02 od godz. 7:30 do 14:30 powiat poznański Pobiedziska ul. Chabrowa, ul. Dworcowa, ul. Fabryczna, ul. Makowa, ul. Malwowa, ul. Poznańska, ul. Prosta, ul. Rumiankowa, ul. Słonecznikowa, ul. Wodna, ul. Zawilcowa

12.02 od godz. 8:00 do 13:00

Zalasewo: Os. Leśne od 7 do 15.

12.02 od godz. 8:00 do 12:00 Przeźmierowo: ul. Laskowa, ul. Poziomkowa, ul. Lotnicza 25, 27, ul. Krańcowa 6A-C, 12, od 25 do 55 nieparzyste.

12.02 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Buk miejscowość Niepruszewo działka nr 115/25, 705/12

12.02 od godz. 9:00 do 14:00 Pobiedziska ul. Poznańska, ul. Prosta, ul. Rumiankowa

12.02 od godz. 12:30 do 13:30 Gmina Stęszew miejscowość Zamysłowo 4, 16, ul. Wrocławska 18, 18B, 21, 22, 22A, 22B, 24, 24A, 26, 32, 32A, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46A, 56, 59, 60, Polna 6, 8, 16A, 30, 34, 36, Twardowska 14D oraz nr parzyste od 20 do 40 działki nr 277/2, 279/2, 285/1, 302/10, 317, 479, STOLPOL Zbigniew Malicki, Terra-Grim Sp. z o.o., Gmina Stęszew miejscowość Witobel ul. Długa 6, 7, 9, 10, 11, 12, Wrocławska 19A, 23, 27, 27C, 27D, 27E, 19, 19A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 31, 37, 37A, 39, 45, 47, 47A, działki nr 111/6, 111/22, 111/23, 111/30, 111/31, 111/33, 111/34, 111/35, 114/5, 114/13, 116/19, 116/21, 2 POL-PLAND, Kurniki przy ul. Wrocławskiej, Bartosz Bródka, Mateusz Bródka - BMB HALE s.c., Bródka "POL-PLAN" Zakład Produkcyjny Plandek Sp.J. Benedykt i Rafał, Linka Arleta - Gospodarstwo Rolne, Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa NATIM Natalia Piotrowska,

13.02 od godz. 7:00 do 14:00

Gmina Stęszew miejscowość Witobel ul. Folwarczna cała, Ostatnia cała, Zakole cała, Stęszewska cała, Wrocławska 17, 19, Łódzka od 2 do 11, 13, 15, 17, 19, 19A, 21, 47, działki nr 106/1, 106/2, 108/2, 109/4, 109/8, 109/10, , 141/31, 288, 290, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, Wareńczak Wiesław Międzynarodowy Transport Drogowy, Gmina Stęszew miejscowość ul. Wrocławska 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18A, 18B, 18C, 18D, 19, 20, Krańcowa cała, Moderska od 1 do 5, Polna 10, 16B, Grodziska 2, działki nr 142, 252/3, 253/4, 260/1, 261/3, 262/1, 262/7, 267/1, 267/2, 267/4, 270/1, 473, 474, 477, Przepompownia ścieków P2, Galwanizeria Jacek Golak, Karina Łakoma DKAREN, Gmina Stęszew miejscowość Stęszew ul. Łąkowa cała, Kórnicka od 1 do 18 oraz od 22 do 33, Błękitna cała, Nowa cała, Kościańska 7A, 28, od 75 do 89 nr nieparzyste, Wrocławska od 1 do 4, 7, 8, działki nr 94, 1483/2, 1486, 1506/2, 1506/3, 1507/2, 1513/2, 1513/3, 1513/4, 1513/5, 1519, 1522/1, 1582/6, 1582/7, 1582/8, 1582/9, 1582/12, 1583/4, 1583/5, 1583/6, 1587/4, 1596/1, 1596/3, 1600/3, 1601/3, 1609/2, 1630/8, 1630/23, 1630/24, 1635/2, 1638/3, Diagnostyka Samochodowa, przepompownia ścieków przy ul. Kościańskiej, sala wiejska, Drukarnia Welin S.C. Marzena Przemysław Pawłowscy, Emal - Piaskowanie Metalu i Szkła Włodzimierz Czerniejewicz, Sosnowscy Sp. z o.o., Zakład Krawiecki Karen Karina Łakoma, Motel 2000, warsztat przy ul. Dojazdowej

13.02 od godz. 7:00 do 8:00

Gmina Stęszew miejscowość Witobel ul. Folwarczna cała, Ostatnia cała, Zakole cała, Stęszewska cała, Wrocławska 17, 19, Łódzka od 2 do 11, 13, 15, 17, 19, 19A, 21, 47, działki nr 106/1, 106/2, 108/2, 109/4, 109/8, 109/10, , 141/31, 288, 290, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, Wareńczak Wiesław Międzynarodowy Transport Drogowy, Gmina Stęszew miejscowość ul. Wrocławska 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18A, 18B, 18C, 18D, 19, 20, Krańcowa cała, Moderska od 1 do 5, Polna 10, 16B, Grodziska 2, działki nr 142, 252/3, 253/4, 260/1, 261/3, 262/1, 262/7, 267/1, 267/2, 267/4, 270/1, 473, 474, 477, Przepompownia ścieków P2, Galwanizeria Jacek Golak, Karina Łakoma DKAREN, Gmina Stęszew miejscowość Stęszew ul. Łąkowa cała, Kórnicka od 1 do 18 oraz od 22 do 33, Błękitna cała, Nowa cała, Kościańska 7A, 28, od 75 do 89 nr nieparzyste, Wrocławska od 1 do 4, 7, 8, działki nr 94, 1483/2, 1486, 1506/2, 1506/3, 1507/2, 1513/2, 1513/3, 1513/4, 1513/5, 1519, 1522/1, 1582/6, 1582/7, 1582/8, 1582/9, 1582/12, 1583/4, 1583/5, 1583/6, 1587/4, 1596/1, 1596/3, 1600/3, 1601/3, 1609/2, 1630/8, 1630/23, 1630/24, 1635/2, 1638/3, Diagnostyka Samochodowa, przepompownia ścieków przy ul. Kościańskiej, sala wiejska, Drukarnia Welin S.C. Marzena Przemysław Pawłowscy, Emal - Piaskowanie Metalu i Szkła Włodzimierz Czerniejewicz, Sosnowscy Sp. z o.o., Zakład Krawiecki Karen Karina Łakoma, Motel 2000, warsztat przy ul. Dojazdowej

13.02 od godz. 13:00 do 14:00

Swarzędz: ul. 3 Maja 18A.

13.02 od godz. 8:00 do 12:00 Biskupice ul. Gospodarcza

13.02 od godz. 8:00 do 12:00 Plewiska: ul. Cicha od 54 do 72 parzyste, 72A-E, od 49 do 93 nieparzyste, ul. Zachodnia 3, 3A, 5, 5A, 6, 8, ul. Skryta 38, 40, 42, ul. Podgórna od 4 do 48 parzyste, od 5 do 35 nieparzyste, ul. Północna od 21 do 65 nieparzyste, od 30 do 58 parzyste.

13.02 od godz. 8:30 do 13:30 Runowo 48-50, 64, mieszalnia pasz,

13.02 od godz. 9:00 do 15:00 Runowo 48-50, 64, mieszalnia pasz,

16.02 od godz. 9:00 do 15:00 Puszczykowo ul. Poznańska 26a, ul. Rządowa,

13.02 od godz. 9:00 do 11:00 Gmina Buk, miejscowość Kalwy, ul. Leśna cała z wyjątkiem nr 4, ul. Piaskowa cała, ul. Głęboka cała, działka nr 105/2,

13.02 od godz. 9:00 do 12:00

Szczodrzykowo ul. Poznańska FERMA KRÓW,

13.02 od godz. 9:00 do 15:00 Szczodrzykowo ul. Poznańska FERMA KRÓW,

14.02 od godz. 9:00 do 15:00 Szczodrzykowo ul. Poznańska FERMA KRÓW,

16.02 od godz. 9:00 do 15:00 Biskupice ul. Cicha 7, 11

13.02 od godz. 10:00 do 16:00 Gmina Stęszew, miejscowość Dębienko 1, 2, 3, ul. Trzcielińska cała, ul. Modrakowa cała, stacja ochrony katodowej działki nr 330/1, 330/2, Gmina Stęszew, miejscowość Dębno 1, 2, 3, ul. Trzcielińska cała, ul. Modrakowa cała, Gmina Stęszew, miejscowość Drogosławiec 1, 2, 3,

13.02 od godz. 13:00 do 16:00 Rogalinek ulice Kościelna 1,10,2,3,4,6,7,8, Mostowa 12,12A(dz. 37,12B,14,16,18,20,39,41,43, Ogrodowa 1,3,3A, Poznańska 1,10,11,12,13,14,15,16,18,2,20,22,24,24A,28,3,30,4,4A,6,7, Sikorskiego Generała 2, Wodna 2,4,6,8

13.02 od godz. 13:00 do 15:00

miejscowość Tuczno ul. Wąska 3, ul. Pocztowa 3A, dz. 226/2, 226/6.

14.02 od godz. 8:00 do 14:00

Komorniki: ul. Fabianowska 135A, od 140 do 144 parzyste, 144A-C, 144AA, 144AB, dz. 980/7, ul. Wiśniowa od 9 do 15 nieparzyste, 12, 20, dz. 113/14.

14.02 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Rokietnica, miejscowość Kiekrz, ul. Poznańska 160, działki nr 83/2, sklep Biedronka przy ulicy Poznańskiej

14.02 od godz. 8:30 do 12:00 Komorniki: ul. Przemysłowa 31, ul. Wirowska 6.

14.02 od godz. 8:30 do 12:30 Gmina Dopiewo miejscowość Dąbrowa ul. Graniczna 2, 15, 17, 21, 21A, 21B, 25, 27, 31, 31A, 31B, 35, 43, 45, 70, Leśna 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 5A, Bukszpanowa 11, działki nr 113, 176/2, 176/4, 176/5, 176/6, przepompownia ścieków przy ul. Leśnej, miejscowość Zakrzewo ul. Graniczna 1, miejscowość Dąbrówka działki nr 22/1, 22/2, 22/3,

14.02 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Stęszew, miejscowość Trzebaw, ul. Spokojna od nr 11 do nr 16, ul. Polna 23, 156, ul. Mosińska od nr 2 do nr 11, TOPDATA Sp. z o.o., szafowy węzeł telekomunikacyjny Orange na ul. Mosińskiej, działki nr 124/2, 156/2, 158/2, 177, 179/1,

14.02 od godz. 9:00 do 15:00 Tuczno ul. Bukowa 3, 4, 6, dz. 16/44, ul. Klonowa 1, 5, 7, 9, 11, 14, dz. 11/1, dz. 14/1

14.02 od godz. 10:00 do 14:00 Gmina Dopiewo miejscowość Zakrzewo ul. Pastelowa 2, 3, 4, 5, 7, 8 działki nr 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/12, 100/13, 100/14, 100/15,

14.02 od godz. 11:00 do 14:00

Pobiedziska Bar Miniaturka, Skansen Miniatur, Gród, ul. Fabryczna dz. 68/1, dz. 70/2

16.02 od godz. 8:00 do 16:30 Czerwonak: ul. Poprzeczna od 1 do 17 nieparzyste, 2, 4, 10.

16.02 od godz. 8:00 do 13:00

Komorniki: ul. Fabianowska 72, 74, 97, 101, ul. Wiśniowa od 30 do 36 parzyste, 31, dz. 99/8, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 9, dz. 89/7, dz. 97/2, dz. 961/5.

16.02 od godz. 8:30 do 11:30 Plewiska: ul. Polna, ul. Aroniowa, ul. Tęczowa 9, ul. Szkolna od 7 do 57 nieparzyste, 65, 67, 69, od 44 do 62 parzyste, ul. Fabianowska 1.

16.02 od godz. 8:30 do 13:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. Astrowa cała, ul, Mleczykowa 24, 26, 28, ul. Ostróżkowa 1, działki nr 583/2, 583/8, 583/13, przepompownia ścieków przy ul. Rokietnickiej/Astrowej

16.02 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusówko, ul. Róży od nr 96 do nr 104 parzyste 127, 129,

16.02 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dąbrowa, ul. Sympatyczna cała, ul. Nowoczesna cała, ul. Szkolna 39A, działka nr 92/8, 92/9,

19.02 od godz. 7:30 do 13:30 Przeźmierowo: ul. Rynkowa od 83 do 93 nieparzyste, od 102 do 132 parzyste, ul. Południowa od 38 do 52 parzyste, 39A-F, od 41 do 57 nieparzyste, ul. Kwiatowa 23, ul. Majowa od 2 do 12 parzyste, ul. Lipcowa, ul. Krańcowa 14A, ul. Lotnicza 29, 31, 35, 52, 54.

20.02 od godz. 8:30 do 12:30 Komorniki: ul. Nowa, ul. Staszica 32, 34, 39, 40, 41.

20.02 od godz. 8:30 do 11:30

Gmina Buk, miejscowość Otusz 7, 8, 8a, 8h, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11C, 12, 12A, 13, 13e, 13G, 13E, 14, 15, od nr 16 do nr 43,46, 50, 51, 52, 52F, 53, 53b, 54, 55, 56 , ul. Kręta cała, ul. Prosta cała, ul. Rekreacyjna cała, ul. Żurawia cała, ul. Szkolna 9, ul. Turkusowa 15, działki 54/12, 55/5, 55/9, 64/10, 65/32, od nr 67/10 do nr 67/24, od nr 67/38 do nr 67/49, 70/1, 97, od nr 101/1 do 101/10, 103/3,od nr 105/22 do nr 105/40, 159/2, 166/1, 167/1, 167/4, gospodarstwo rolne przy ul. Otuska/Promienista, przejazd kolejowy PKP, OSP Otusz, stowarzyszenie "Promyk", klub SKRA Wielkopolska, Gmina Buk, miejscowość Józefowo 51, 55,

20.02 od godz. 9:00 do 11:00

Komorniki: ul. Matowa 2, 3, 5, 7, dz. 408/14, ul. Fabianowska od 160 do 166 parzyste, ul. Wiśniowa 2, 4.

22.02 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Dopiewo miejscowość Palędzie ul. Malinowa 41, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce, oświetlenie uliczne ul. Wzdłuż Torów, przepompownia ścieków deszczowych, działka nr 19/18,

22.02 od godz. 9:00 do 13:00 Zalasewo, ul. Średzka 88.

24.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Rokietnica, miejscowość Bytkowo, ul. Truskawkowa 5, 7, 9, ul. Żurawinowa 19, 22, 22a, 22b, 23, 25, 27, ul. Jagodowa 16, 22a, 22b, 31a, 33, 35, ul. Porzeczkowa 18, działki nr 267, 324

26.02 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Buk miejscowość Otusz ul. Dojazdowa cała

27.02 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Sierosław działki nr 40/19, 40/31, 40/33,

27.02 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Przybroda, ul. Plac Kolejowy cała, ul. Kolejowa 1, 1A, 3, 5, 6, 7, 17, 25, 25A, działki od nr 33/1 do nr 33/8, przepompownia ścieków przy ul. Kolejowej,

28.02 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Stęszew, miejscowość Mirosławki, ul. Długa od nr 1 do nr 15, 28, 28A, 29, ul. Widokowa cała, ul. Rybna cała, świetlica, sklep, działki nr 10/9, 11/5, 45, 52/1, 52/4, 62/1, 158/1, 161,

28.02 od godz. 10:00 do 15:00 Gmina Komorniki miejscowość Chomęcice ul. Polna 39, 41, 60, 68, działki nr 84/6, 84/7, 181/2, 193,

1.03 od godz. 12:00 do 16:00 Gmina Dopiewo miejscowość Palędzie ul. Imbirowa 1, Żurawinowa 9, działki nr 11/22, 11/28, 12/18, 18/51, market DINO,

4.03 od godz. 9:00 do 12:00

powiat obornicki Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo od nr 2a do nr 8, od nr 62 do nr 65A, 66d, 66F, Gospodarstwo Rolne Rafał Ch.

12.02 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo 1, ul. Szamotulska 1,

12.02 od godz. 8:00 do 8:30 Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo 1, ul. Szamotulska 1,

13.02 od godz. 15:00 do 17:00 miejscowość Gościejewo numery od 109 do 116, 119, 120, 122, 123, 128, 130, 132, 140, 160, dz. nr 515/3.

13.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Gościejewo 109, 110, 111, 111A, 112, 123, dz. nr 515/3.

14.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Oborniki, miejscowość Nowołoskoniec od nr 2A do nr 2H, od nr 4A do nr 4D, 5a, 7B działki nr 126/7, 126/21, 130/2, 160, 162/5, 162/7, 162/8, 162/14, 162/18, 162/19, 162/20,

14.02 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Oborniki, miejscowość Oborniki, ul. Betoniarska cała, ul. Kowanowska od nr 10B do nr 36 parzyste, od nr 7 do nr 15 nieparzyste, PZGS, firma garmażeryjno-cateringowa "MARCUS" Marek N., DPM INVEST Sp. z o.o., Sp. K., Świetliki - Arczykowski, działki nr 821/1, 821/2, 826/3, 827/3,

19.02 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Oborniki, miejscowość Oborniki, ul. Betoniarska cała, ul. Kowanowska od nr 10B do nr 36 parzyste, od nr 7 do nr 15 nieparzyste, PZGS, firma garmażeryjno-cateringowa "MARCUS" Marek N., DPM INVEST Sp. z o.o., Sp. K., Świetliki - Arczykowski, działki nr 821/1, 821/2, 826/3, 827/3,

20.02 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Oborniki, miejscowość Oborniki, ul. Betoniarska cała, ul. Kowanowska od nr 10B do nr 36 parzyste, od nr 7 do nr 15 nieparzyste, PZGS, firma garmażeryjno-cateringowa "MARCUS" Marek N., DPM INVEST Sp. z o.o., Sp. K., Świetliki - Arczykowski, działki nr 821/1, 821/2, 826/3, 827/3,

21.02 od godz. 8:00 do 17:00

miejscowość Owczegłowy ul. Sosnowa dz. 293; Modrzewiowa dz. 291; 290; 289; 281; 282; 283; 286.

19.02 od godz. 8:15 do 13:30 powiat grodziski Gmina Rakoniewice miejscowość Rakoniewice Plac Powstańców Wielkopolskich od 22 do 34, Wolsztyńska od 1 do 22, Piekary cała, Nadobrzański Bank Spółdzielczy, fontanna, Apteka Rodzinna, Sklep Hubert Kulesza, Odzież dla Ciebie Zofia Szajerska, Sklep Waldi, Piekarnia Gwóźdź, Sklep Bernadetta Wysocka, FHU Kaźmierczak Wiesław Juwima, Smażalnia Kurczaków u Tomka,

12.02 od godz. 8:00 do 10:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski miejscowość Grodzisk Wielkopolski ul. Piaskowa 1, 3, 5, 7,

12.02 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Rakoniewice, miejscowość Rakoniewice, ul. Winnica 1, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 15A, 16, 17, 20, 21, 38, ul. Zielonogórska 38, ul. Wygoda 11, działki nr 336, 338/9, 339/2, 339/3, 342/1, 5018/13, stodoła, pieczarkarnia, Gmina Rakoniewice, miejscowość Rakoniewice Wieś 10, 11, 14, 17,

13.02 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Kamieniec, miejscowość Wilanowo od nr 1 do nr 55, działki nr 36/1, 97/3, Gmina Kamieniec, miejscowość Wolkowo 31, od nr 31G do nr 34c, działki nr 375/3, 377/1, 378/1, 411/1, 414/7,

21.02 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Zdrój 8, od nr 10 do nr 23A, 24, 25, 26, od nr 35 do nr 36C, działki nr 46/1, 118/8, 119, 162, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Grodzisk, świetlica wiejska, Gospodarstwo rolne Grzegorz D.,

26.02 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Granowo miejscowość Granowo ul. Nowa cała, Poznańska 15A, 15B, 17, 17A, 19, 21, 23, 23B, 23C 25, 27, 31, 37, 40A, 42, 44, 46, 48, 50, 50A, 52, 54, 56, 58, 58A, 60, 62, 64, 64A, 66, 68, 70, 78, 78A, 80, 82, działki nr 274/4, 315, 330/8, 340/9, 564/1, 566, 566/2, 570/1, 623/1, biura UG Granowo, Opony Express, przepompownia ścieków przy ul. Poznańskiej, stacja kontroli pojazdów, Pocztowy Mirosław -Firma Wielobranżowa Elektromechanika Samochodowa Serwis Ogumienia, Delta Borowczak Popiół Sp. z o.o., INEA SA, Poczta Polska SA, Market Rolniczy Minge Sp. z o. o., stacja ważenia pojazdów, wysypisko śmieci, stacja paliw, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DUET Andrzej Mateja, FHU Tereza Teresa Pawłowska, Słoma Radosław - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, hala magazynowa

28.02 od godz. 9:00 do 16:00

Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Czarna Wieś 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, działki nr 113/6, 172, hydrofornia,

29.02 od godz. 9:00 do 14:00 powiat szamotulski Gmina Pniewy miejscowość Nojewo 20, 20C, działki 265/3, Gmina Pniewy miejscowość Orliczko 1, 1A, 1E, 2, 3, 4, 5 do 16, 24, 24A, 25A, 26, od 33 do 41, od 43 do 46, 80/1, działki 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 7/2, 72/1, 80/1, 171/3, 171/7, Świetlica

12.02 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Ostroróg miejscowość Wielonek od 2 do 26 od 31 do 41, 44A, 48, działki nr 362/1, 372, 422/2, OSP Wielonek

12.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Lipowa 10B, stacja paliw Total, przedsiębiorstwo wielobranżowe "DUET" Andrzej M.,

12.02 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Ostroróg miejscowość Wielonek nr 1 oraz od nr 35 do nr 42, miejscowość Zapust nr 1 oraz od nr 35 do nr 42,

14.02 od godz. 8:00 do 14:00 Kłodzisko dz. nr 107

14.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Kaźmierz miejscowość Kopanina ul. Wschodnia 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, działki nr 37/70, 145/11, 145/14, 145/18, 145/20, 145/22, 145/23, 148/5,

15.02 od godz. 10:00 do 14:00 Gmina Duszniki miejscowość Kunowo działki nr 85/11, 85/12, 85/13, 85/14

16.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Kopanina, ul. Kamienna cała, ul. Granitowa cała, ul. Krzemowa 10, 25, działki nr 37/35, 37/37, 37/42, 37/47, 37/56, 160/18, 160/19,

16.02 od godz. 10:00 do 14:00 Gmina Kaźmierz miejscowość Komorowo: cała miejscowość oprócz ulic Dworkowej, Polnej i Turystycznej

19.02 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Szamotuły miejscowość Baborowo 1, ul. Polna 1, miejscowość Kąsinowo 27, 27A, 28, działki nr 111/3, 117/2, obręb ewidencyjny Pamiątkowo miejscowość Rudnik od 1 do 7, działki nr 10/3, 10/6, 17/5, 39/2, 39/6, deszczownia, obręb ewidencyjny Pamiątkowo miejscowość Witoldzin 2, 3, 3A, 4, od 19 do 26A, od 30 do 41, 43, działki nr 45/1, 47, 110/2, 219, 226, 236, 252, 256/2, 264/1, 265/1, 266/4, deszczownia, ferma drobiu, miejscowość Pamiątkowo ul. Sportowa cała, Szkolna 1, 3, 3A, 3B, 7, 9, 11, Witoldzińska cała, Polna cała, Nowa cała, Borówkowa cała, Malinowa cała, Baborowska 14, 14A, 14B, 14C, 14H, od 16 do 29, od 31 do 35, od 37 do 43A, od 45 do 57 nr nieparzyste, Spokojna 49, 53, 55, Szamotulska od 1 do 16A oprócz nr 2 i 8, 22, działki nr 45/1, 47, 110/2, 241/5, 252, 252/10, 256/2, 262/2, 265/1, 287/2, 299/2, 318/6, 318/9, 335/1, 349/5, 353/7, 353/8, 353/11, 353/12, 357/8, 357/9, 357/10, 357/11, 357/12,357/13, 357/14, 358/4, 358/5, 358/6, 358/7, 360/10, 360/11, 386/2, 387/2, 416/1, 416/3, 417/1, 417/2, 417/3, 484/2, 508, 821/4, 821/5, oczyszczalnia ścieków, OSP Pamiątkowo, wieża GSM ul. Witoldzińska, kaplica, oświetlenie boiska, Firma Handlowa Markus Marek Prentki, lokal gastronomiczny, sygnalizacja świetlna, PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Marta Fabiś Voyager,

20.02 od godz. 7:00 do 8:00

Gmina Szamotuły miejscowość Baborowo 1, ul. Polna 1, miejscowość Kąsinowo 27, 27A, 28, działki nr 111/3, 117/2, obręb ewidencyjny Pamiątkowo miejscowość Rudnik od 1 do 7, działki nr 10/3, 10/6, 17/5, 39/2, 39/6, deszczownia, obręb ewidencyjny Pamiątkowo miejscowość Witoldzin 2, 3, 3A, 4, od 19 do 26A, od 30 do 41, 43, działki nr 45/1, 47, 110/2, 219, 226, 236, 252, 256/2, 264/1, 265/1, 266/4, deszczownia, ferma drobiu, miejscowość Pamiątkowo ul. Sportowa cała, Szkolna 1, 3, 3A, 3B, 7, 9, 11, Witoldzińska cała, Polna cała, Nowa cała, Borówkowa cała, Malinowa cała, Baborowska 14, 14A, 14B, 14C, 14H, od 16 do 29, od 31 do 35, od 37 do 43A, od 45 do 57 nr nieparzyste, Spokojna 49, 53, 55, Szamotulska od 1 do 16A oprócz nr 2 i 8, 22, działki nr 45/1, 47, 110/2, 241/5, 252, 252/10, 256/2, 262/2, 265/1, 287/2, 299/2, 318/6, 318/9, 335/1, 349/5, 353/7, 353/8, 353/11, 353/12, 357/8, 357/9, 357/10, 357/11, 357/12,357/13, 357/14, 358/4, 358/5, 358/6, 358/7, 360/10, 360/11, 386/2, 387/2, 416/1, 416/3, 417/1, 417/2, 417/3, 484/2, 508, 821/4, 821/5, oczyszczalnia ścieków, OSP Pamiątkowo, wieża GSM ul. Witoldzińska, kaplica, oświetlenie boiska, Firma Handlowa Markus Marek Prentki, lokal gastronomiczny, sygnalizacja świetlna, PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Marta Fabiś Voyager,

20.02 od godz. 15:00 do 16:00

Gmina Szamotuły miejscowość Kąsinowo 27, 27A, 28, działki nr 111/3, 117/2, obręb ewidencyjny Pamiątkowo miejscowość Rudnik od 1 do 7, działki nr 10/3, 10/6, 17/5, 39/2, 39/6, deszczownia

20.02 od godz. 7:00 do 16:00 Gmina Pniewy miejscowość Pniewy ul. Borówkowa 15, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, Doktora Włodzimierza Felickiego nr 14, 14A, 15, 15A, 15D, działki nr 435/42, 435/44, 435/50, 451/2, 2167/2, 2167/3, 2167/5,

21.02 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Pniewy, miejscowość Pniewy, ul. Wiśniowa 1, 1a, 1H, 2, 2a, 4, ul. Polna 40, działki nr 4/7, 4/14, 1248/2, P.H.U Stacja Demontażu Pojazdów Skup Złomu i Metali Jan B., Przedsiębiorstwo Handlowe Vistal, P.H.U "BART" Zbigniew B., Gospodarstwo Rolne Szymon Maćkowiak, Gmina Pniewy, miejscowość Lubocześnica 1, 2, 2a, działki nr 137/1, 137/2, Gospodarstwo Rolne Szymon Maćkowiak,

23.02 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły działki nr 3261/20, 3261/21

26.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Lipnica 19, ul. Księżycowa 3, 5, działki nr 76/22, 76/25, 76/34,

27.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Szamotuły obręb Pamiątkowo miejscowość Witoldzin 6, 16A, działki nr 157/4, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Artur Słowiński

28.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat pilski miejscowość Młotkowo hydrofornia.

12.02 od godz. 8:00 do 14:00 Piła ul. 14 Lutego 27, działka 689.

19.02 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Falmierowo nr od 21 do 27, miejscowość Polinowo nr od 1 do 18.

20.02 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Brzostowo Stare.

21.02 od godz. 8:00 do 10:00 miejscowość Brzostowo ul. Łączna 38, 40, 41, 42, 44, gorzelnia, ul. Popiela 9, 11, 14, ul. Miodowa 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, miejscowość Arentowo 9, 10A, 10B.

21.02 od godz. 10:00 do 15:00

miejscowość Glesno 1, 2, 3, 13, 14, dz. nr 125, kościół.

4.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Glesno 1, 2, 3, 13, 14, dz. nr 125, kościół.

5.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Glesno 1, 2, 3, 13, 14, dz. nr 125, kościół.

7.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, sklep, dz. nr 39/1, pompownia.

8.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Glinno 27, 27D, 27E, 27EA, 27G, 28, 28A, 28C, 28E, 29, 30, 30A, 30B, 30C, 35, 35A, 35B, 36, 39, 40, 40A, 41, ul. Sątopska 27, 27D, 27E, 27EA, 27G, 28, 28A, 28C, 28E, 29, 30, 30A, 30B, 30C, 35, 35A, 35B, 36, 39, Rumiankowa 5, działki nr 781/7, 793/1, 804/15, 804/17, 805/6, 805/9, 805/10, 807/3, ARGO YACHT s.c. Krzysztof Białecki, miejscowość Paproć 49, ul. Korzenna 49, miejscowość Stary Tomyśl 30B,

12.02 od godz. 8:30 do 10:30

Gmina Kuślin, miejscowość Wąsowo, ul. Lipowa 46, 47, 48, 49, 50, ul. Grodziska 2a, 30, ul. Szkolna 4, 5, 6, 8, ul. Kościelna 4, 9, 13, 16, 20, 22, ul. Sadowa 1, 4, 5, 6, 8, ul. Jana Rożka 16, działki nr 736/38, 736/41, 743/6,

13.02 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Glinno 192B, 192C, 193A, 193B, 193D, 193E, 193F, 193G, 193K, działki nr 206/2, 210/4, 210/15, 210/18, przepompownia ścieków,, miejscowość Przyłęk ul. Kosa 6, działki nr 210/9, 210/10, 210/13, 210/16, przepompownia ścieków,

13.02 od godz. 9:30 do 12:30 Gmina Opalenica, miejscowość Opalenica, ul. Nowotomyska 5, 5a, 18, 20, 22, 31, 33, baza GS, centrum ogrodnicze mrówka, Ireneusz K. Handel hurtowy i detaliczny, przedsiębiorstwo wielobranżowe "AGROBUD" Sp. z o.o., działki nr 819/4, 826/4, od 18.02 godz. 8:00 do 19.02 godz. 12:00

Gmina Lwówek, miejscowość Konin 62, 63, działki nr 369, 375/3, Alpakana Farm, domek letniskowy, Gmina Lwówek, miejscowość Józefowo, domki letniskowe

19.02 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Lwówek, miejscowość Józefowo, działki nr 76/5, 87/8,

28.02 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Cicha Góra 72D, 72E, działki nr 124/3, 124/9, 124/10, 124/14, 124/15, 124/17,

4.03 od godz. 9:00 do 12:00 powiat wolsztyński gm. Przemęt: Starkowo nr 47 do 50; ul. Krótka nr 2, 4; ul. Łąkowa nr 1; ul. Słoneczna nr 1 do 10, nr 12 do 34 parzyste; ul. Szuwary nr 9, działki nr 184/33, 184/91; ul. Wakacyjna nr 1 do 11 nieparzyste; ul. Wczasowa nr 1 do 9A nieparzyste, nr 17 do 43 nieparzyste, 47; ul. Krańcowa, Kwiatowa - całe ulice.

12.02 od godz. 8:30 do 11:30

powiat śremski Bystrzek, Łęg 2, 3, 5, 7, 9,

12.02 od godz. 8:30 do 11:00 Manieczki ul. Ogrodowa 7,

12.02 od godz. 12:00 do 15:00

Zbrudzewo Rondo im. Premiera Stanisława Mikołajczyka, ul. Ametystowa, ul. Migdałowa, ul. Waniliowa,

15.02 od godz. 8:00 do 14:00 Zaborowo ST 34-062, 48,49,50,51,DZ. 76/1, Sroczewo 1,2, 10,4A,4C,5,6,6A,7,7A,8,8A, 3

16.02 od godz. 9:30 do 12:30 Luciny ulice dz. 236, 1,11,21,DZ.181/3,DZ.185, KAPLICA, 20,22,24,34,34A,36,38,39,43,55,8,9, Wspólna 27,dz. 236, 1,11,15,21,23,3,DZ.181/3,DZ.185, 14,16,18,20,22,22a,24,28,30,34,34A,36,38,39,43,49,53,55,57,59,8,83,9

20.02 od godz. 8:00 do 17:00 powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Mężyk numery od 1 do 34, działki 71/1, 78/2, 79, 102/1, 102/5, 102/6, 110/1, 111, 115/1, 124/3, 179, 183, 190/1, 191/2, 194/1, 194/5, 216, 289, 7266/3.

12.02 od godz. 9:00 do 11:00 miejscowość Marylin 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 26B, 27, 29, 34, 81, 84, 87, 99, 100, dz. 43/7, 45/2, 80, 151/2, 160/4, 162, 164/2, 172/8-18, 172/21-23, 172/29-44, 185/5.

12.02 od godz. 11:30 do 13:15

miejscowość Klempicz 29, 29A, 30, 31, dz. nr 16/3-31, miejscowość Miłkowo (Elżbiecin)1, 2.

13.02 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Klempicz 29, 29A, 30, 31, dz. nr 16/3-31, miejscowość Miłkowo (Elżbiecin)1, 2.

14.02 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Połajewo ul. Lipowa.

13.02 od godz. 8:30 do 16:30 miejscowość Śmieszkowo ul. Polna 164/2 przepompownia.

13.02 od godz. 9:00 do 14:00 miejscowość Młynkowo 141, 142, 143, miejscowość Tarnówko 141, 142, 143.

13.02 od godz. 10:00 do 11:45 miejscowość Młynkowo 146, 147, 148, 149, 150, 151, miejscowość Tarnówko 152, 152B.

13.02 od godz. 12:00 do 13:30 miejscowość Połajewo ul. Lipowa.

14.02 od godz. 8:00 do 16:30

miejscowość Połajewo ul. Lipowa.

15.02 od godz. 8:00 do 16:30 miejscowość Marunowo 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

14.02 od godz. 10:00 do 12:00

miejscowość Sobolewo, miejscowość Gębice ul. Szkolna 26, 28.

14.02 od godz. 12:00 do 13:45 miejscowość Nowina numery od 19 do 30, miejscowość Kruteczek 26, 26A.

15.02 od godz. 8:00 do 10:00 miejscowość Krucz 1, 2, 3, 3A, dz. nr 268/1, 269, 276, 280/6-7, 281/5-6, 282/2, 285, miejscowość Kruteczek 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28A, 28B, 29, 30, 30A, 30C, 30I, 30J, 30M, 32, dz. nr 59/1, 60/2, 63/1-5, 63/12-13, 82, 105, 129/8, 143.

15.02 od godz. 10:00 do 12:00 miejscowość Hamrzysko 51, dz. nr 89 - stawy, 7091 - szkółka leśna.

15.02 od godz. 12:00 do 14:30 miejscowość Połajewo ul. Leśna (bez wyłączenia sklepu bud. nr 1) ul. Lipowa, ul. Szkolna 10, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 42.

16.02 od godz. 8:00 do 16:30

miejscowość Huta ul. Poznańska dz. nr 70, 74.

17.02 od godz. 11:00 do 14:00 miejscowość Młynkowo 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, miejscowość Tarnówko 141, 142, 143, 152, 152B, 167, 168, 170, 170A, 171, miejscowość Boruszynek 1, 2A, 3.

20.02 od godz. 9:00 do 17:00 miejscowość Młynkowo 146, 147, 148, 149.

21.02 od godz. 9:00 do 17:00 miejscowość Młynkowo 150, 151, 152, miejscowość Tarnówko 152, 152B.

22.02 od godz. 9:00 do 17:00 miejscowość Młynkowo 150, 151, 152, miejscowość Tarnówko 152, 152B.

23.02 od godz. 9:00 do 17:00

miejscowość Gulcz ul. Wybudowanie 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26.

23.02 od godz. 8:00 do 11:00 powiat gostyński gm. Pępowo: Gębice nr 35 do 38; działka nr 69/13 (przepompownia ścieków ).

12.02 od godz. 9:00 do 13:00

gm. Gostyń: Kunowo ul. Zielona nr 5, 7 do 38, staw hodowlany.

14.02 od godz. 8:00 do 11:30 gm. Pogorzela: Kromolice nr 66 do 77, Gospodarstwo Rolne WACHOWIAK (dz. 85/1).

15.02 od godz. 7:30 do 16:00 Gostyń ul. Poznańska nr 102 do 117B; gm. Gostyń: Ostrowo nr 22 do 29.

15.02 od godz. 8:00 do 18:00 Gostyń ul. 1 Maja nr 8/7, 31; ul. Helsztyńskiego nr 5, 8, LIDL, Szkoła Podstawowa nr 1 i Hala Sportowa; ul. Jana Pawła II nr 1 do 6; ul. Kacza nr 4, 4A, 5; ul. Lipowa 4, MEDIA EXPERT; ul. Przy Farze nr 1, 3, Kościół Farny; ul. Rynek nr 19 do 25, Fizjoterapia NAL-MED, Praktyka Lekarska Wrzesiński; ul. Wąska nr 1; ul. Kościelna, Tkacka - całe ulice.

16.02 od godz. 8:00 do 17:00

powiat gnieźnieński Lednogóra 24 - 30 oraz działki przyległe

12.02 od godz. 9:30 do 10:15 Gniezno ul. Lednicka 7, dz. 1/21, dz. 2/27, ul. Orcholska dz. 1/21

12.02 od godz. 10:00 do 14:00 Szczytniki Duchowne 3, 38, dz. 120/1, dz. 286/8, dz. 286/7, dz. 291/26, dz. 291/25, dz. 291/4, dz. 291/5, dz. 291/10, dz. 291/9, dz. 291/2, dz. 291/3, ul. Perłowa, ul. Szmaragdowa oraz działki przyległe

13.02 od godz. 8:00 do 10:30

Piekary ul. Poziomkowa 22, 21, 32, 20, 19, 32A, 32B, 32C, dz. 167/4, dz. 167/3

15.02 od godz. 9:00 do 12:00 Strzyżewo Paczkowe dz. 166/7, dz. 166/8

16.02 od godz. 8:00 do 14:00 Żydowo dz. 691/5, dz. 691/4, dz. 327/2

16.02 od godz. 9:00 do 13:00

Gniezno ul. Poznańska 8 (Salon Skoda), Reklama

16.02 od godz. 9:00 do 14:00 powiat złotowski miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 4 do 26, świetlica.

13.02 od godz. 7:00 do 13:00 Miejscowość: Międzybłocie ul. Trzech Króli 62.

13.02 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Budy Folwark

14.02 od godz. 7:00 do 13:00 Lotyń ul. Słoneczna, Kwiatowa, Lotyń Osiedle Garaże.

15.02 od godz. 7:00 do 13:00 Lotyń ul. Szczecinecka 31, 33, 35, garaże, przepompownia, wieża GSM, Agromar

21.02 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Okonek ul. Szczecińska nr 1, 2, 3, 26, 27, kotłownia, garaże dz. nr 383/37.

23.02 od godz. 7:00 do 13:00 powiat wrzesiński Zasutowo ul. Leśna, ul. Motelowa 3, 7, ul. Wrzesińska 1, 2, 6, 5, 10, 2a, 14, 7, 3, 8, 12, 16,

13.02 od godz. 8:30 do 13:30

Biechowo 27-31, 35, 35A, 48,

14.02 od godz. 7:00 do 10:00 Radomice 9, 1, 3, 4, 10, 5, 2, 6, 10B,

14.02 od godz. 8:30 do 12:30 Węgierki ul. Lipowa 12, ul. Wrzesińska 8, 13, 23, 22, 2, 9, 14, 4, 25, 10a, 19, 24, 1, 27, 18, 10, 7, 11, 1a, 20, 3, 26,

14.02 od godz. 10:30 do 13:00

powiat ostrowski gm. Piaski: Łódź - cała miejscowość; Bodzewko Pierwsze nr 17.

13.02 od godz. 8:30 do 14:30 powiat leszczyński gm. Krzemieniewo: Nowy Belęcin nr 33A do 42.

14.02 od godz. 7:30 do 16:00 gm. Włoszakowice: Dominice ul. Jeziorna nr 41, działki nr 82/3 do 82/58 (oprócz dz. 82/40 i 41).

15.02 od godz. 8:30 do 12:30

gm. Święciechowa: Długie Nowe ZUH SZWED (dz. 160/3), działka nr 276/2.

16.02 od godz. 8:30 do 13:30 Lipno ul. Juranda - cała ulica.

16.02 od godz. 11:00 do 15:00 powiat kolski Miejscowość Zakrzewo ul. Jeziorna: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, przepompownia ścieków; ul. Janiny Kłopockiej: 2, 4; ul. Słoneczna: 1, 4; ul. Wolności: 8, 9, 10, 11, 12; ul. Dworcowa: 1, 2; ul. Złotowska: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 40A, 41, 42, 42A, 44, 46;

14.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kępiński Miejscowość: Mały Buczek 19, 20, 21, 24.

14.02 od godz. 8:00 do 13:30

Miejscowość: Wielki Buczek 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29, 60A

15.02 od godz. 8:00 do 12:00 powiat krotoszyński gm. Kobylin: Kuklinów nr 53 (RSP Kuklinów), działka nr 65/6, stacja bazowa P-4, T-Mobile; Wyganów nr 1, 2, 6 do 13A, 26 do 35, 37, 37A, 38, 40, Kościół, Sala wiejska.

14.02 od godz. 8:30 do 16:30

Kobylin ul. Kolejowa nr 25 do 41, PUHP JURBO.

16.02 od godz. 8:30 do 13:30 powiat chodzieski miejscowość Chodzież ul. Strzelecka dz. nr 3836, ul. 3 Maja dz. nr 2027/14, park.

14.02 od godz. 9:00 do 14:00 miejscowość Dziewoklucz 2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32A, 33, 34.

15.02 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Zbyszewice 3, 3A, 3B, 4, dz. nr 131/5-6, dom pogrzebowy.

15.02 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Dziewoklucz 56, 57.

16.02 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Zbyszewice 17, 18.

16.02 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Ostrówki 41, 42.

21.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Bukowiec 43, 44, ferma.

22.02 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Wyszyny ul. Ogrodowa, ul. Raczyńskich 15, 23, 25, gosp. FARM-POL,

23.02 od godz. 8:00 do 12:00 powiat międzychodzki Gmina Sieraków, miejscowość Przemyśl od nr 1 do nr 10, 12, 13, 14, 14A, 15, działki nr 69, wspólnota mieszkaniowa Przemyśl 14,

15.02 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Sieraków miejscowość Grobia 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31B, 63, 64A, działki nr 32/5, 44, 84/1, 84/6, Podolski Sp z o.o. Sp. K., miejscowość Jaroszewo działka nr 76, Handel Częściami Samochodowymi Nowymi i Używanymi Blacharstwo-Lakiernictwo Tomasz Schroeter

15.02 od godz. 11:00 do 15:00

Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Śródka od nr 1 do nr 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, hotel Kraina Stu Jezior, Pałac Śródka, działki nr 25/43,

16.02 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Kwilcz miejscowość Kwilcz ROD Niezapominajka, działki nr 82/8, 82/9, 82/41, 82/42, 82/63, 82/75, 82/76, 82/77, 83/28, 83/48, 83/50, 83/51, 83/52, 83/70, 83/87, 83/94, 83/95, 83/119, 83/128, 83/130, 83/133, 83/137, 83/143, 83/147, 83/148

20.02 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Kwilcz miejscowość Kurnatowice 31A, 60, działki nr 25/7, 58, 60/1 60/2, Hydrofornia, stawy,

23.02 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Kwilcz miejscowość Kwilcz ul. Spacerowa cała, Pogodna nr parzyste, działki nr 96/6, 96/7, 96/8, 96/12, 96/14, 96/40, 98/1, 98/21, 98/22, 98/23, 98/26, przepompownia ścieków przy ul. Dworcowej,

29.02 od godz. 9:00 do 12:00

powiat wągrowiecki miejscowość Bartodzieje ul. Osiedle Runianka 1, 14, dz. nr 116/14-16.

15.02 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Dąbkowice 12.

16.02 od godz. 8:00 do 12:00 Szczodrochowo, Sława Wielkopolska, Rejowiec

16.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Wągrowiec ul. Kcyńska ALDI, MEDIA EXPERT, SALON MEBLOWY BRW, SHOPPING GALLERY, POLKOMTEL ANTENA.

16.02 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Sienno 98, 99, dz. nr 1/29,

21.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat średzki Dominowo ul. Centralna 12-23,

15.02 od godz. 8:30 do 12:30 Romanowo 11, 6, 10, 5, 4, 7, 9, 12, oczyszczalnia,

20.02 od godz. 8:00 do 12:00 Leszno Leszno: ul. Chopina nr 10, 12, 23, TOP-ARTEK, PAW-AR Mendelewski & Żurek; ul. 1 Maja nr 16, 20, apteka; ul. Ruszczyńskiego nr 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A, 4; ul. Ks. Wawrzyniaka - cała ulica; ul. Wodna nr 2.

15.02 od godz. 8:30 do 16:30

powiat koniński Koziegłowy: ul. Leśna 48B-G.

16.02 od godz. 8:00 do 13:00

ZOBACZ KONIECZNIE Wstyd! W tych dużych miastach nie ma kolei

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Wstyd! W tych dużych miastach nie ma kolei

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!