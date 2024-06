Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 11.06

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (11.06 1:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Kucharki 1, 2, 2 A, 3, 3 B, 4, 4 A, od 5 do 9, od 11 do 17, od 19 do 29, 29 B, 29A, 30, 36 E, Szkudła 19, 19A, 19C, 19D, 20, 21, 122/4, 122/5. 6.11 od godz. 9:30 do 12:30

gm. Góra: Sułków nr 9 do 18. 13.06 od godz. 7:30 do 15:00

Witaszyce ulice Jagiełka od 1 do 5, 778/2, Żybura . 6.11 od godz. 11:00 do 15:00

Witaszyce ulica Zakrzewska od 3 do 7, 7a, 7C, 7d, 8, 8A, 9, 9 A, od 10 do 14, 44A, --675/2, Zakrzew 44E. 6.11 od godz. 8:00 do 12:00

Mechnice 10, 11, od 35 do 40, 40 A, 41, 41A, od 42 do 44, 30274. 6.11 od godz. 9:00 do 11:00

Borki 13, Lisków ulica Słoneczna 8, 10, od 12 do 15, 17, Młyniska 5A, 6, 9, Tomaszew 1, 5, 8, 10, od 12 do 14, 16, 19, Wygoda 2, 6, 7, 10, 11, 15, 18, 19, 25, 26, od 30 do 37, od 39 do 41, 43, 287, 295/1. 6.11 od godz. 10:00 do 14:00

Majdany 27, 28, od 30 do 33, 33A, 154. 6.11 od godz. 9:00 do 13:00

Mechnice od 51 do 56, 30275, 245/1. 6.11 od godz. 11:30 do 13:30

Szczepanów 10, 11, od 14 do 16, 21, 22. 6.11 od godz. 11:00 do 15:00

Daniszew 1, 19, od 21 do 26, 39, 41, 45, 70993, N. 6.11 od godz. 9:00 do 11:30

Przybyłów 72, 73, od 75 do 78. 6.11 od godz. 9:00 do 13:00

Węglewskie Holendry od 3 do 5, od 9 do 11, 13A, 47/1. 6.11 od godz. 8:00 do 12:00

Bielawy ulice Miodowa 25, Sowia 26, 29, Kazimierz Biskupi ulica Bielawy 28.

6.11 od godz. 8:00 do 12:00

powiat ostrzeszowski

Kobyle , 88/2, Komorów 16A, 16B, 73, od 91 do 99, 101, 101B, 102, 22474, 103/1, 96/2.

6.11 od godz. 8:00 do 12:00

Kaliszkowice Ołobockie od 26 do 28, 34, 35, 35A, od 36 do 38, 21029, 221.

6.11 od godz. 8:00 do 15:00

Komorów od 105 do 113, 175, 175A, od 178 do 181.

6.11 od godz. 11:30 do 15:30

powiat ostrowski

Kołątajew 16A, Lewków ulice Lipowa od 17 do 19, 19 C, 19A, 19D, od 21 do 25, 340, Ostrowska od 3 do 7.

6.11 od godz. 9:00 do 13:00

Topola Wielka ulica Wincentego Witosa 77, Topola-Osiedle ulica Kolejowa 4, 6, 10, 14, 16, 28, 30, 32, 36, 141/2, 142/2.

6.11 od godz. 9:00 do 14:00