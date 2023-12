Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 11.12

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Dolsk ul. Akacjowa, ul. Azaliowa, ul. Brzozowa, ul. Fiołkowa, ul. Gajowa, ul. Gostyńskie Przedmieście, ul. Irysowa, ul. Jaśminowa, ul. Konwaliowa, ul. Kościańska, ul. Kościelna, ul. Krupczyn, ul. Lipowa, ul. Malwowa, ul. Ogrodowa, ul. Plac Wyzwolenia, ul. Pocztowa, ul. Podgórna, ul. Podrzekta, ul. Polna, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Różana, ul. Rybarska, ul. Śremskie Przedmieście, ul. Stanisława Taczaka, ul. św. Ducha, ul. Szkolna, ul. Topolowa, ul. Wczasowa, ul. Widokowa, ul. Wrzosowa, Kotowo, Księginki, Ostrowieczko, Ostrowieczno, Trąbinek. 11.12 od godz. 6:35 do 9:00

gm. Borek Wlkp.: Strumiany, Trzecianów, Ustronie - całe miejscowości. 11.12 od godz. 7:00 do 17:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Wijewo ul. Północna nr 1 do 5. 11.12 od godz. 7:30 do 10:30

gm. Włoszakowice: Boguszyn nr 1 do 7 (oprócz nr 5B i 5C), nr 31ABC, nr 33 (przyłącze napowietrzne), 33AB, 34 do 40, 45B, 49, 49A; działki nr 39/4, 75, 216, 281/5, Sklep, Zakład Komunalny. 14.12 od godz. 7:30 do 15:30

gm. Włoszakowice: Boguszyn nr 45, 48, 50 do 53, działka nr 71/2, Dom Kultury, OSP. 14.12 od godz. 14:30 do 15:30

gm. Włoszakowice: Boguszyn nr 45, 48, 50 do 53, działka nr 71/2, Dom Kultury, OSP. 14.12 od godz. 7:30 do 8:30

gm. Włoszakowice: Boguszyn nr 1 do 7 (oprócz nr 5B i 5C), nr 31ABC, nr 33 (przyłącze napowietrzne), 33AB, 34 do 40, działka nr 216 - Zakład Komunalny, działka nr 281/5. 13.12 od godz. 7:30 do 15:30

gm. Włoszakowice: Boguszyn nr 1 do 40, działki nr 97, 168/1, 169/6, 279/1, 291. 12.12 od godz. 7:30 do 15:30

Puszczykowo ul. Poznańska 109, ul. Owocowa 1, 2, 3, 4, 6, ul. Lipowa, 11.12 od godz. 8:00 do 11:00

miejscowość Studźce dz. nr 24/8. 15.12 od godz. 9:00 do 14:00

miejscowość Lipiny od nr 58 do nr 79, dz. nr 321/5. 14.12 od godz. 7:15 do 13:15

miejscowość Lipiniec 15, 16, miejscowość Lipiny 80, 81. 13.12 od godz. 7:15 do 13:15

miejscowość Szamocin ul. Kościelna 48. 12.12 od godz. 7:15 do 13:15

miejscowość Prosna 38, 39, 40, gospodarstwo Szejner. 11.12 od godz. 8:00 do 14:00

Miejscowość: Buka 1, 2, 3, 4. 11.12 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Święciechowa: Trzebiny ul. Geodetów nr 8, 67, 71; działki nr 145/36, 145/61, 145/64 . 18.12 od godz. 8:30 do 15:30

Rakownia ul. Szpaka 5, dz. 9/2, dz. 9/1 12.12 od godz. 8:30 do 14:30

Kicin: ul. Łanowa od 7 do 19 nieparzyste, 19A-D, od 12 do 42 parzyste, dz. 161/39. 12.12 od godz. 8:30 do 12:00

Kórnik ul. Dworcowa 24, 9, 20, 22, 24a, 18, 14, 16, 9c, 9, 9a, ul. Działyńskich 1A, ul. Staszica 6a, 6, 2, 13, 4, 11, piekarnia, ul. Wyspiańskiego 13, 12.12 od godz. 8:00 do 13:00

Wójtostwo, Kaczyna 1, 8, Kapalica 31, 27, 12, dz. 48, dz. 49, dz. 51, dz. 3/13, dz. 3/10, dz. 8/12, dz. 8/13, ul. Kociałkowa 1, 10, 7, dz. 7/2, dz. 8/7, dz. 8/15, ul. Kazanie dz. 59/1, dz. 59/2, dz. 57, dz. 56, dz. 36 11.12 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Komorniki miejscowość Rosnówko ul. 1 Maja 10, 80, od 99 do 111 (wszystkie) oraz od 113 do 149 nieparzyste, Polna 5, Jeziorna 14, działki nr 196/4, 199, 201/6, 13.12 od godz. 8:00 do 12:00

Wójtostwo 2, ul. Kaczyńska 2, Pobiedziska ul. Kaczyńska 2, 39 - 59 (nieparzyste), Kaczyna 2 13.12 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewiec ul. Wierzbowa 27, 29, 31, od nr 37 do nr 47 nieparzyste, 53, 55, 57, 59, ul. Rydzowa 41, 55, ul. Smardzowa 12, działki nr 4/16, 25/30, 47/2, 48/3, 48/4, Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Wierzbowa 29, leśniczówka, 12.12 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewo ulica Bukowska 11B, 14, 16, 18 od 20 do 36, od 38 do 50 parzyste, 54, 56, Różana 3, 4, 5, 6, 8, Krótka cała, Słoneczna od 1 do 10, Piękna 1A, Północna 3, działki nr 470/13, 470/15, boisko sportowe, 12.12 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Lusowo ul. Zakątek cała 13.12 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewo, ul. Księdza Alfonsa Majcherka 81, 86, 90, 96, 99, 101, 104, Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice 1, ul. Księdza Alfonsa Majcherka 1, 13.12 od godz. 9:00 do 14:00

Kobylnica: ul. Bławatkowa 30, 38, od dz. 354/7 do dz. 354/67. 13.12 od godz. 8:30 do 12:00

Kiekrz: ul. Polna od 1 do 17 nieparzyste, 17A, od 2 do 18 parzyste, ul. Spokojna, ul. Kierska 40, 40B-E, 42E, 54D. 13.12 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Dopiewo miejscowość Skórzewo ul. Kolejowa 42, 44, 45A, 45B, 46, 47, 47A, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57A, 59, 61, 63, 63A, 65, 67, 69, 71, 76, Sadowa 1, 2, 4, 8, Jabłoniowa 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 9A, 10, 13, 15, Wiśniowa 51, 53, Kolorowa 1, 3, 5, Gruszowa 2, Różana 1, działki nr 358/7, 358/8, 358/9, 365/13, 366/17, 371/2, 371/10, 371/11, 371/17, 437/17, 453/10, 453/11, 453/13, "FEGA" s.c. Handel-Usługi F.G.Frąckowiak, przepompownia ścieków przy ul. Jabłoniowej, AUTO-POLO Serwis Blacharsko-Lakierniczy Sp. z o.o., 14.12 od godz. 7:30 do 10:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Ceradz Kościelny 3, ul. Bukowska 1, Country Park Pod Gajem, Restauracja Kuchnia Pod Gajem, 14.12 od godz. 8:30 do 12:30

Gmina Dopiewo miejscowość Trzcielin ul. Wilgi 16, działki nr 10/119, 10/121, 10/122 14.12 od godz. 8:30 do 11:30

Gruszczyn: ul. Leszczynowa od 2 do 12 parzyste, ul. Krańcowa 10. 14.12 od godz. 8:30 do 12:00

Luboń: ul. Buczka 23, 23A, 23D, od 25 do 29 nieparzyste, od 39 do 67 nieparzyste, od 44 do 76 parzyste, ul. Wojska Polskiego 97, ul. Kujawska 1, 3, dz. 3/8, dz. 6/7, ul. Długa 53, ul. Poprzeczna od 6 do 14 parzyste, od 9 do 23 nieparzyste, ul. Urocza 54, ul. Fabianowska 6, 8, 10. 14.12 od godz. 8:30 do 11:30

Gmina Buk miejscowość Dobieżyn 34, 82, 84, 98, 100, 106, 108, ul. Stęszewska 30, 32, 34, ul. Bukowska cała oprócz nr 1, 40, 42, 43, 44; Wspólna cała, Pogodna cała, Spokojna cała, Cicha cała, Wichrowa cała, działki nr 43, 47/1 47/2, 48/3, 55/3, 55/4, 55/5, 55/12, 55/13, 55/15, 55/16, 57, 124/1, 130/1, 132, 146/1, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 275/11, 275/14, 362/1, 399/2, 400/1, 400/4, 400/5, 400/8, 400/11, 400/15, 400/23, 400/24, 416/2, Przepompownia ścieków na ul. Spokojnej, znaki aktywne DW306, KARSŁAW s.c. Karol Rutkowski Roma Rutkowska, Borowski Roman Noclegi-Pokoje Gościnne, salon kosmetyczny, miejscowość Wielka Wieś ul. Otuska 100, 14.12 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Komorniki, miejscowość Chomięcice, ul. Żurawia 28, 30, 32, 32a, 34, 34a, 36, ul. Rosnowiecka 10, 28, 30, 32, 32a, 36, działki nr 262/9, 264/10, 14.12 od godz. 9:00 do 13:00

Gmin Dopiewo miejscowość Skórzewo ul. Kolejowa 1, 1A, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 12, 14, 16B, 18A, 18B, 19, 20, 20A, 22, Morwowa 12, 14, 15, 15A, 16, 16B, 17, 17A, 19, 21, 23, Aroniowa cała, Maratońska 15, działki nr 337/15, 337/19, 458/5, 458/7, 458/37, 460/6, 462/2, 464/16, cmentarz, warsztat samochodowy, "DAAL" Wytwarzanie Art. z Tworzyw Sztucznych Dalisze, Zakład Usługowy Radiu-RADPOL Wiecheć Sp. J., "HERIS" Biuro Techniczno-Handlowe/Zakład Henryk Krzemiński, Waldemar Kasprzak, Iwona Kasprzak, Ogrodnictwo Kwiaciarnia Studio Florystyczne, Pizzeria Amici, Kwiaciarnia Magnolia, 15.12 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Buk miejscowość Dobieżyn ul. Wodna cała, Topolowa 2, 2A, 11, 15, Powstańców Wielkopolskich 5A, 6B, 8, 11, Ogrodowa od 1 do 13 nieparzyste, działki nr 218, 224/1, 539, Orlik, Boisko, 15.12 od godz. 7:00 do 15:00

Gmina Dopiewo miejscowość Skórzewo ul. Kolejowa od 28 do 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 45A, Dębowa 25, Wschodnia 2, 4, 6, 8, Morelowa od 1 do 4, 6, 8, 10, Brzoskwiniowa 10, 14, Jabłoniowa 1, działki nr 340/13, 340/26, 351/7, 365/15, 365/22, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, skale Żabka przy ul. Kolejowej, Przychodnia weterynaryjna Kejter, Przedszkole i Żłobek Harmonijka Karolina Rudzińska Spółka jawna, 14.12 od godz. 10:00 do 14:00

Gmina Rokietnica miejscowość Kobylniki ul. Szkolna 72, 74, działki nr 18/15, 18/21, 15.12 od godz. 8:00 do 16:00

Siekierki Wielkie ul. Kościelna 4, ul. Kostrzyńska 3 15.12 od godz. 8:00 do 19:00

st. 22-327 Gmina Buk, miejscowość Pawłówko całe, Gmina Buk, miejscowość Wielka Wieś 26, 27, 47, 47a, 48, 77, 86 , ul. Polna cała, ul. Bohaterów Bukowskich 65, 66, 69, 77, 79, 91, ul. Szamotulska cała, ul. Smugi 78, 84, 86, 88, 90, 94, ul. Rolna 26, ul. Folwarczna 1, 2, 3, 9, 11, 13, 16, 19, , ul. Sadowa cała, ul. Strzelecka od nr 14a do nr 42 parzyste, od nr 23 do nr 41E nieparzyste, 45, 47, 47a, 56, 56d, 58, 59, 60, 70, 72, 75, ul. Wiśniowa od nr 1 do nr 11 nieparzyste, od nr 2 do nr 16 parzyste, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ul. Nowa cała, ul. Boczna cała, ul. Pszeniczna cała, ul. Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Wielkowiejska 2, 53, 55, ul. Bohaterów Bukowskich od nr 2 do nr 6, 15, 16a, 53, ul. Rolna 8, 11, 12, 12B, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 30, 35a, 36, 38, 38b, 42a, 44, ul. Grodziska 73, 83, 83a, 85, ul. Lipowa 29, 40, ul. Zakładowa 7, 40, Katarzyna K. Hurtownia-transport, gospodarstwo sadownicze Aleksander P., beton system sp. z o.o., wspólnota mieszkaniowa Wielka Wieś ul. Folwarczna 11, PHU NIWAPOL Sp. z o.o., ogródki działkowe, firma INTERBOX, CDS-LIDER consulting&doradztwa&szkolenie Małgorzata, Aqua Land Piotr D., parafia Rzymsko-Katolcka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, działki nr 4/27, 4/28, 4/29, 4/31, 101/15, 101/18, 101/21, 101/22, 101/23, 101/26, 116/5, 116/9, 117/5, 117/6, 117/8a, 118/2, 149, 456/5, 461/19, 653/10, 670/2, 673/1, 673/2, 681/1, 682, 1107/10, Gmina Buk, miejscowość Buk, ul. Strzelecka 11, 14a, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 41a, 41E, 42, 47, 70, 72, ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Bohaterów Bukowskich 15, 16a, 53, ul. Wielkowiejska 53, 55, ul. Nowa 1, 3, 5, 7, 9, ul. Lipowa 28, 29, 39, ul. Grodziska 73, 75, działka nr 673/1, 673/2, 15.12 od godz. 9:00 do 10:30

Jarosławiec 1, 2, 3, 4, Przepompownia ścieków, Jeziory 1, 3, 4, 7, 8, Rosnówko SZKÓŁKA, 15.12 od godz. 9:00 do 15:00

Czerwonak: ul. Poprzeczna od 1 do 17 nieparzyste, 2, 4, 10. 15.12 od godz. 8:30 do 12:00

Wójtostwo 2B, dz. 7/2, dz. 7/3, Kaczyna 4, 2B, dz. 7/2, dz. 7/3 18.12 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Stęszew, miejscowość Srocko Małe, 1, 2, 3, 3a, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 6A, 7, 7a, 8, 10, 10a, 11, 11A, 18, 23, leśniczówka, TRAS Sp. Cywilna, Gmina Stęszew, miejscowość Zamysłowo, ul. Wrocławska 98, Gmina Stęszew, miejscowość Wronczyn 3A, działka nr 6, 6/1, 26/2, 42, 46/2, Gmina Stęszew, miejscowość Wronczyn 2a, 3a, ul. Jabłoniowa 1, 2, działka nr 6, 6/1, 26/2, 42, 46/2, 55, MOP Wronczyn , MOP Zamysłowo, MOP I i MOP III, oświetlenie drogowe obszaru MOP I i MOP III oraz oświetlenie pomiędzy nimi, 28.12 od godz. 9:00 do 13:00

Puszczykowo ul. Słoneczna, 20.12 od godz. 8:00 do 12:30

Mieczewo ulice , 6,8,9,DZ.14, 2,3,3A,4,5, Szeroka 20, 1,1B,1E,1F,1H,2,3,4,5,DZ. 208, Bożymęczna 24, 14, Promienista 1,2,4,5,7, Słoneczna 13,3,6A,85,DZ. 85/20, Brzozowa , 6,8,9,DZ.14, 2,3,3A,4,5, Bukowa , 6,8,9,DZ.14, 2,3,3A,4,5, Dębowa 4, Osada 1,2,3,3A,4,5, Przy Lesie 2, Rogalińska 1, 10,11,11A,12,12A,12B,14,14A,4,4 B,5,6,6A,7,7A,8,9, Kwiatowa 1,5,dz.193/3, Jaśnik 17, Kasztanowa 16,4,6,8,8A, Ogrodowa 17, Rogalin ulice dz. 154/20,DZ.154/14, Jesionowa 1,2,2A,4,st 64034, 4 19.12 od godz. 8:30 do 14:00

Dębogóra: ul. Dąbrówki od dz. 3/15 do dz. 3/22, od dz. 3/53 do dz. 3/57. 19.12 od godz. 8:00 do 12:00

Komorniki: ul. Platynowa 38, ul. Matowa 19, 25, 27. 18.12 od godz. 8:30 do 11:30

Garby: ul. Nowoczesna od 1 do 13 nieparzyste, dz. 522/4. 18.12 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Jagodowa nr 13 do 23 nieparzyste, nr 16 i 22 do 28 parzyste, działka nr 1082/2. 11.12 od godz. 8:30 do 12:30

Środa Wielkopolska ul. Czerwonego Krzyża 5, 15.12 od godz. 12:30 do 15:00

Chwałkowo 1,2,3,4,5,6,7,8,8L, 15.12 od godz. 9:00 do 12:00

Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 20, ul. Dolna 7, ul. Górki, ul. Jażdżewskiego, ul. Kapuścińskiego, ul. Szamarzewskiego, ul. Topolska 1A, 14.12 od godz. 10:00 do 15:00

Henrykowo 3, 4, 16, Olszewo 4J, 7, 1, 8, 3A, 4E, 9, 2B, 1, 4C, 19, 7, 6, 14, 15, 12.12 od godz. 8:00 do 12:00

Bożydar 2, 3, Winna 10, 11, 12, 11.12 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewo, ul. Więckowska 37, 43, 45, 46a, 52, 54, 58, ul. Chabrowa 1, działki nr 202/6, 292/3, 8.01 od godz. 9:30 do 14:00

gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 11 do 18, 27 do 29, 35; działka nr 76/4.

15.12 od godz. 7:30 do 8:30

gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 11 do 18, 27 do 29, 35; działka nr 76/4.

15.12 od godz. 14:30 do 15:30

gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 1 do 10, 30, 30A, 31; działka nr 91, przepompownia ścieków.

15.12 od godz. 7:30 do 15:30

Rawicz ul. Kurpińskiego nr 8, 10, 12A, 18, ZWiK Rawicz; gm. Rawicz: Sarnówka nr 1 do 17, 18 do 51, Bar "Pod Topolami"; działki nr 170/1, 184/1, 262, 353/8.

15.12 od godz. 8:00 do 16:00