Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 13.04

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (13.04 15:02) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Chodzież ul. Kochanowskiego numery nieparzyste od 49 do 75, działki 3404/4, 3389/2. 15.04 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 27 do 37, Kościół. 19.04 od godz. 9:00 do 14:00

miejscowość Nadarzyce od nr 32 do nr 42 dz. nr 121/5, Szkoła. 18.04 od godz. 14:30 do 18:00

miejscowość Nadarzyce nr od 20 do 28, dz. nr 79/1, 80, 82, 87/5, 135/4. 18.04 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 4 do 25. 17.04 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowość Nadarzyce nr od 1 do 19, 75, 76, dz. nr 103/4, 103/8, kościół. 16.04 od godz. 9:00 do 13:00

miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 27 do 37, kościół. 15.04 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 54 do 62. 24.04 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 27 do 37, Kościół 23.04 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 36 do 62, sklep Lewiatan, punkt apteczny. 22.04 od godz. 8:00 do 13:00

Gortatowo: ul. Dożynkowa od 25 do 55 nieparzyste, od 34 do 70 parzyste, dz. 83/8, ul. Jasna, ul. Sielanka, ul. Orkiszowa, ul. Solna, ul. Owsiana ul. Calineczki, ul. Czerwonego Kapturka, ul. Bajkowa 74, od 57 do 65 nieparzyste. 15.04 od godz. 8:00 do 11:00

Gortatowo: ul. Chlebowa od 38 do 50 parzyste, od 35 do 45 nieparzyste, ul. Daleka, ul. Sezamowa, ul. Sąsiedzka. 15.04 od godz. 8:00 do 11:00

Gruszczyn: ul. Chopina, ul. Mechowska 30, od 15 do 31 nieparzyste, ul. Żuławskiego, ul. Wacława z Szamotuł, ul. Moniuszki, ul. Wieniawskiego, ul. Kurpińskiego, ul. Karłowicza, ul. Noskowskiego, ul. Różyckiego, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Nowowiejskiego od 2 do 34 parzyste, , ul. Zapolskiej, ul. Tuwima, od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 22 parzyste, ul. Mrożka od 2 do 88 parzyste.

16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gruszczyn: ul. Katarzyńska od 71 do 105D nieparzyste, 86A-L, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Miłosza, ul. Mrożka od 1 do 87 nieparzyste.

16.04 od godz. 8:00 do 16:00