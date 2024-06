Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 14.06

Czy są planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim 14.06? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 14.06. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (14.06 4:02) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat kaliski Petryki. od 13.06 godz. 22:30 do 14.06 godz. 4:45 powiat chodzieski miejscowość Wyszyny ul. Rolna 1, przepompownia. od 1.06 godz. 8:00 do 1.07 godz. 12:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat jarociński Hilarów .

14.06 od godz. 8:00 do 12:00 Wilkowyja ulica Alfreda Brandowskiego 51, 53, 53B, 55, 59, 69, 71, 73, 12, 3/5.

14.06 od godz. 11:00 do 15:00 gm. Góra: Zawieścice - cała miejscowość.

18.06 od godz. 7:30 do 16:30 gm. Góra: Chróścina nr 154, działki nr 431, 434/1 i 2.

18.06 od godz. 9:30 do 14:30 Góra ul. Dworcowa nr 7, 7A, 9, 17, BOŻENKA DELIKATESY, OSKAR, Handel Artykułami Przemysłowymi.

20.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat krotoszyński Krotoszyn ulica Zdunowska 168.

14.06 od godz. 9:00 do 14:00 Konarzew ulice Baszkowska 1, 2b, 3, od 5 do 7, 9, od 11 do 13, 15, 19, 21, 25, 30K, 33, Kalinowa 2, 4, 268/20, Lipowa 1, 2, Parkowa 2, Słoneczna 5, 6, 8, 11, 264/36, 264/37, 264/38, 264/42, 264/44, dz. nr -264/41, Stawna 2, Wrzosowa 1, 32F, 264/18, dz. 264/20.

14.06 od godz. 9:00 do 14:00 Bąków Górny 97.

14.06 od godz. 8:00 do 11:00 Kobylin ul. Czerwona Róża działka nr 136/45, 138/10; ul. Stokrotkowa nr 22, działka nr 139/22.

18.06 od godz. 8:00 do 12:00 powiat pleszewski Lenartowice ulice Brzozowa od 1 do 6, 8, Jaśminowa 4, Parkowa 42D, 43C, 46, .-148/10, 148/11, --148/37, dz. 148/15, Wrzosowa od 2 do 9, .-193, 159/12 42a, .-148/17, .-148/18, 148/19., 148/22.

14.06 od godz. 8:00 do 13:00

powiat kaliski Gadów od 18 do 20, 25.

14.06 od godz. 9:00 do 11:30 powiat koniński Grochowy 103, 105, 107, 110, 111, 113, 114, od 116 do 121, 416, 436/2.

14.06 od godz. 9:00 do 11:30 Cegielnia-Rudki 1, 3, 4, Helenowo 22, 23, Kazubek 20, Morzyczyn 46, 47, Pagórki 1, 4, 6, 8, 10, od 12 do 14, Paradowo 7, 8, Ruszkowo 2, od 4 do 8, 8A, 9, 9 B, 10, 12, 13, 13A, 15, 16, od 18 do 23, 25, 26, 70835, Ruszkówek od 1 do 4, od 7 do 12, od 14 do 18, 20, 20A, 23, 41, 13, 133/1, 150, 17/10, 234, 231/1, 286, Sadlno 49, Tomisławice 25, Zaborowo 1, 2, od 4 do 7, od 12 do 14, 20, 24, 2, 26/6, 40/1.

14.06 od godz. 9:00 do 13:00

Kuchary Kościelne od 1 do 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, od 6 do 13, 13A, od 15 do 20, 25, 39, 43, 156, 160/10, 160/11 (GPO).

14.06 od godz. 8:00 do 9:30 Kolonia Wilczogóra 3, 5, 7, 9, 10, 10A, od 11 do 16, 18, 19, 147, 488/6, DZ. NR 98/8,98/12,98/15, Wilczogóra ulice 700-lecia 2, od 4 do 6, 8, 14, 18, 21, Jarzębinowa 5, 7 5, 13, Wilczyn ulice Konińska 1, 1A, Rynek 1 b, 1 B.

14.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat turecki Smaszew 68.

14.06 od godz. 9:00 do 11:30 Laski 22, 22a, 23, 25, 26, 26 A, 26 B, 27, 27 A, 27b, 28, 28 D, 28b, 30, 31, 31A, 32, 32 B, Z-157, 372/2, 460/3.

14.06 od godz. 9:00 do 13:00

Leonia 55, 60057, 82/1, Olesin od 26 do 29, 56.

14.06 od godz. 8:00 do 12:00 Kuny 1, 2, 2 A, 3, 3 A, 4, 4 A, 5, 6, 6 A, 6 B, od 7 do 9, 11, 60060, 773/2, 778/1.

14.06 od godz. 11:00 do 15:00 powiat kolski Chełmno .

14.06 od godz. 9:00 do 13:00 Bylice-Kolonia 36, 38 A, 40, 43, 44, 48, 23, Zabłocie 37, od 40 do 42, 44, 47, od 49 do 52, 70712.

14.06 od godz. 9:00 do 13:00 Ladorudzek 1 A, 2, od 7 do 10, 19, 57, 58, 70707, 289, 30/3, 30/6, 36/1, 48/1.

14.06 od godz. 11:00 do 15:00 Zabłocie od 54 do 59, 61, 70713, 379/1.

14.06 od godz. 11:00 do 15:00

Przybyłów 62, 62A, 62B, od 63 do 66, 66A, 66B, 157/2.

14.06 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Suchy Las, ul. Stefana Stefańskiego 17, 17A, 44, 48, 68, 88, ul. Jagodowa 88, działki nr 468/5, 468/10, 470/12, firma aktiv elektronik, transport ciężarowy Andrzej W.,

20.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat ostrzeszowski Grabów nad Prosną .

14.06 od godz. 8:00 do 12:00 Giżyce 1.

14.06 od godz. 11:30 do 15:30 powiat ostrowski Dębnica ulice Cicha 1, 1A, 4, Leśna 1, 286, Ojca Andrzeja Cierpki 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18A, 20, 244/6, 246/5, 754/1, dz. 266 , 754/2, Trzcieliny 8A.

14.06 od godz. 9:00 do 13:00 gm. Piaski: Godurowo nr 5, 7, 12 do 15, świetlica wiejska.

20.06 od godz. 9:00 do 18:00

powiat słupecki Dziedzice od 1 do 3, 3a, od 5 do 9, od 11 do 13, 15, 17, 18, od 20 do 28, 28A, 55, W, 100 (GPO), 179 (GPO), 62/1 (GPO).

14.06 od godz. 9:00 do 15:00 Ciążeń ulice Marii Konopnickiej od 1 do 6, 8, 9, od 11 do 19, od 22 do 26, 30, 37, 38, W, 568, Ciążeń Wschód-536, DZ. NR 559, Wiosny Ludów 27.

14.06 od godz. 9:00 do 15:00 powiat wrzesiński Września ulice Świętokrzyska 14, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25A, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 6, 8, 20, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 83, 4, Czerniejewska 4D

14.06 od godz. 5:00 do 7:00

Bierzglin 28, 37b, 37b, 34a, 35, 29, 36, 34b, 34, 22, 29a, 33, 28, 18a, 30, 29b, 18, 37a, 29, 37, 29a, 31, 36, 34, 37a, 34b, 37b, 28, 37, 29, 37a, 30, 32, 27, 25,

17.06 od godz. 8:30 do 9:00 Bierzglin 28, 37b, 37b, 34a, 35, 29, 36, 34b, 34, 22, 29a, 33, 28, 18a, 30, 29b, 18, 37a, 29, 37, 29a, 31, 36, 34, 37a, 34b, 37b, 28, 37, 29, 37a, 30, 32, 27, 25,

17.06 od godz. 12:00 do 13:00 Chlebowo 38, 37, 42, 25, 39, 43, 33, 28, 45, 35, 30, 37, 36, 44, 40, 34, 22, 32, 31, 29, 24,

17.06 od godz. 8:30 do 12:30 Bierzglin 18, 18A, 22, 25, 27, 28, 29, 29A, 29B, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 34B, 35, 36, 37, 37A, 37B, Bierzglinek 22

17.06 od godz. 9:00 do 12:00

Opatówko 25, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38

19.06 od godz. 8:00 do 13:30 Września ul. Koszarowa 1 bank,

19.06 od godz. 11:00 do 13:00 Węgierki ul. Wrzesińska 50, Otoczna 44, 45,

20.06 od godz. 8:00 do 13:00 Orzechowo ulice Brzozowa 2, 3, 5, 6, Bukowa 36, Grabowa 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Jabłoniowa 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DZ.194, Średzka 38, 40, Wiązowa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 178/2, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 28A, 29, 3, 30, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DZ.643

25.06 od godz. 8:00 do 16:15

powiat szamotulski Gmina Szamotuły, miejscowość Kąsinowo od nr 1 do nr 2, od nr 39 do nr 49, 71,

14.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Obrzycko, miejscowość Obrzycko, ul. Dworcowa 27A, 28, ul. Wroniecka 29, ul. Szamotulska 1, 1a, 2, 3, 4, działki nr 258, 258/5, 639, stacja benzynowa Mac--Benz, restauracja "na skarpie", przepompownia ścieków,

14.06 od godz. 8:00 do 10:00 Gmina Obrzycko, miejscowość Słopanowo 1, 7, 7a, działki nr 972, Szklarnie Komin, Gmina Obrzycko, miejscowość Obrzycko, ul. Szamotulska 7, Gmina Obrzycko, miejscowość Karczemka 1,

14.06 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, ul. Sprinterska cała, ul. Robotnicza od nr 4 do nr 22 parzyste, 5, ul. Łukasza Górki od nr 1 do nr 19 nieparzyste, ul. Generała Snopka 17, ul. Dobrogosta Szamotulskiego 4, 6, 7, 8, 16, 18, ul. Wacława Szamotulczyka 19, 21, działki nr 3391, 3391/1, 3400, 3402,

17.06 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, działki nr 4266/4, 4266/5, 4268/1, 4269/6,

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Obrzycko, miejscowość Słopanowo 64, działki nr 217/1, 217/3, 217/6, 217/8,

19.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Lulinek, ul. Sosnowa cała, ul. Lipowa cała, ul. Słoneczna 3, ul. Leśna 1, 3, 4, 4a, 5, 7a, 8, 8a, 8c, 8d, 11g, 24,

20.06 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Otorowo, ul. Dębińska cała, ul. Pniewska od nr 1 do nr 29A nieparzyste, od nr 6 do nr 14 parzyste, ul. Szamotulska 2, 4, 6, 8, 8a, 10, Biuro parafialne, salka parafialna, Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, przedszkole, OSP, przepompownia,

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Ostroróg, miejscowość Wielonek 17, działka nr 285/23, Gmina Ostroróg, miejscowość Zapust 15A, 17,

26.06 od godz. 9:00 do 16:00

Gmina Obrzycko, , miejscowość Słopanowo 50, 51, 52, 57, 58, 59A, 60, 62, 71, działki nr 242/13, 242/14, 242/18, 242/27, 242/33,

26.06 od godz. 10:00 do 13:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Przecław, ul. Długa 71a, ul. Strażacka 3,

27.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Ostroróg, miejscowość Wielonek, działki nr 5/31, 5/32, 5/33, 5/34, 5/35, 5/37, 5/38,

1.07 od godz. 10:00 do 13:00 powiat nowotomyski Gmina Lwówek, miejscowość Komorowice od nr 13 do nr 16, 19, 20, 22, 24, działki nr 128/2, 169/1,

14.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek 20, ul. Leśna 20, Gmina Lwówek, miejscowość Józefowo 13, 17, 18, 19, 19a, 19c, 20, 30a, Stacja ochrony katodowej,

17.06 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Szarki 1, 2, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 11, działki nr 121/1, 135/2, 217/29, 256/4,

18.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat rawicki Rawicz: ul. Mikołajewicza nr 2 do 12D parzyste, nr 1 do 17A nieparzyste, ZEC kotłownia, ZUS (nr 18 zasilanie podstawowe), działka nr 509/7; ul. Ryblewskiej-Cichońskiej nr 1B.

14.06 od godz. 8:00 do 13:00 Rawicz ul. Grunwaldzka nr 2, FIRANEX; ul. Konopnickiej - cała ulica (oprócz nr 21, 23); ul. Kopernika nr 12; ul. Kościuszki nr 8, Zakład Optyczny DWORAK; ul. Marcinkowskiego nr 2; ul. Mickiewicza nr 16, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1.

18.06 od godz. 7:30 do 13:00 gm. Rawicz: Sierakowo ul. Świętojańska nr 11, 16, 19, działki nr 349/23, 351/30, 508.

18.06 od godz. 8:30 do 12:30 gm. Rawicz: Załęcze nr 1 do 13C, nr 15 do 22, nr 26 do 31A, nr 37, ALMOT, EKA-BRUK, Nadleśnictwo GÓRA ŚLĄSKA.

19.06 od godz. 7:30 do 13:00

gm. Pakosław: Sworowo nr 8 do 52, działki nr 80, 110, 361, 362/2, przepompownia PS6, przepompownia PS7.

20.06 od godz. 7:30 do 13:00 gm. Rawicz: Łąkta nr 1 do 12A, 34 do 43, sklep, działka nr 24.

21.06 od godz. 7:30 do 13:00 powiat gnieźnieński Kiszkowo ulice Gnieźnieńska , Ogrodowa , Pobiedziska , Dworcowa , Rynek

14.06 od godz. 8:00 do 9:00 Sokolniki ulica Bohaterów II Wojny Światowej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 19D, 9

14.06 od godz. 9:00 do 11:00

Wierzbiczany 7 (Świetlica)

17.06 od godz. 7:00 do 13:00 Brak zasilania w energie elektryczną dla miejscowości Trzemeszno ulice: Plac M. Kościeszy Kosmowskiego, Św. Jana, Tumska, Górna, Plac J. Kilińskiego, Wodna, Św. Ducha, zgodnie z plakatami.

19.06 od godz. 7:00 do 12:00

Gniezno ul. Żwirki i Wigury 59

20.06 od godz. 7:00 do 13:00 Brak zasilania w energie elektryczną dla miejscowości Trzemeszno, ulice: Mickiewicza, 1 Maja, Św. Jana, Wiosny Ludów, Gen. Henryka Dąbrowskiego, zgodnie z plakatami.

20.06 od godz. 7:00 do 12:00 miejscowość Kłoda - Kolonia.

20.06 od godz. 8:00 do 15:00 Woźniki 46A, 4A, 47, 47A, dz. 190, dz. 47/1, dz. 188

20.06 od godz. 9:00 do 15:00 powiat obornicki miejscowość Rogoźno ul. Skrajna.

14.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo 16, 20, 20B, 21, 21a, 21b, 21c, 24a, 24c, 25, od nr 33 do nr 38, 84, działka nr 63/2, POMAX wózki widłowe, PHU Auto-duet, CAR-MARKET Marcin B., Tłocznia Ścieków B w Uścikowie,

19.06 od godz. 9:00 do 16:00

Gmina Oborniki, miejscowość Uścikówiec 3A,

20.06 od godz. 9:00 do 11:00 Gmina Oborniki, miejscowość Uścikówiec od nr 1b do nr 3, 3b, od nr 4do nr 7a, Maxi-star Konstruktor zakład pracy chronionej,

20.06 od godz. 9:00 do 16:00 Gmina Oborniki, miejscowość Oborniki, ul. Droga Leśna 78, 80, 82, 84, 86, 86A, 92, 94, ul. Wybudowanie cała z wyjątkiem nr 22, ul. Zofii Nałkowskiej 5, 7, 9, ul. Emilii Plater 1, 2, działka nr 2050/2, 3316/67, apteka Prima, Remedium Spółka Jawna,

21.06 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Oborniki, miejscowość Oborniki, ul. Szamotulska od nr 29 do nr 43A, od nr 46 do nr 70 parzyste, ul. Zacisze 1, 1a, 3,nieparzyste, działki nr 2166/3, 2112/2,

24.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat leszczyński gm. Włoszakowice: Grotniki ul. Łąkowa nr 6 do 12 parzyste, nr 13, 15; ul. Nowa nr 1.

14.06 od godz. 8:30 do 14:00

Lipno ul. Spokojna nr 1, 3, działki nr 409/22 do 27.

14.06 od godz. 9:00 do 13:00 gm. Lipno: Wilkowice ul. Dworcowa nr 5 do 16, nr 18 do 32 parzyste, działka nr 662/2 (przepompownia ścieków), Skład opału; ul. Okrężna nr 1A; ul. Szkolna nr 1 do 12, nr 13, 15, 17.

17.06 od godz. 8:00 do 15:00 gm. Osieczna: Frankowo nr 5 do 14A.

17.06 od godz. 9:00 do 16:00 gm. Krzemieniewo: Bojanice nr 49A, 52A, PPHU KONIECZNA (dz. 286/1 cegielnia), działki nr 311/6, 311/8.

18.06 od godz. 7:30 do 18:30 gm. Włoszakowice: Boszkowo-Letnisko ul. Dworcowa nr 1 do 8 działki nr 268/2, 269, 270/3, 271/5 do 7, 422/1 do 4, 458/10 i 11; ul. Podgórna nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5 (dz. 426), Bar U KASI (dz. 429/5), działka nr 429/7; ul. Słoneczna, Wiatraczna, Wiśniowa - całe ulice; ul. Wiosenna nr 1 do 5, 8, 11, 13, działki nr 455/97, 455/108; ul. Źródlana nr 1, 3, 7, działka nr 429/2. Ujazdowo nr 1 do 3, 3B, 12 do 21, 30, 34, 46 do 64, działki nr 20/2 i 3; 21/4 do 8; nr 21/11,12,17,18; nr 23/6 do 12; 241/6,12,16; nr 243/1,2,7; 435/10; 938/1.

19.06 od godz. 8:00 do 14:30

gm. Lipno: Smyczyna nr 16A, 16E, 16F, działka nr 383/21.

20.06 od godz. 9:00 do 12:00 powiat poznański Komorniki: ul. Krokusowa od 23 do 41 nieparzyste.

14.06 od godz. 8:30 do 13:30 Pobiedziska ul. Czerniejewska, ul. Działkowa, ul. Gnieźnieńska, ul. Klasztorna, ul. Łąkowa, ul. Niecała, ul. Półwiejska, ul. Spadzista, ul. Jagiełły

14.06 od godz. 10:00 do 11:00 Pobiedziska ul. Główna 27, 65 - 87 Nieparzyste

17.06 od godz. 8:00 do 10:00 Bogucin: ul. Gnieźnieńska od 131 do 149 nieparzyste bez 139, plac budowy, stacja GSM.

17.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrzewo, ul. Gwiaździsta cała, ul. Poziomkowa cała, ul. Malinowa cała, ul. Sportowa cała, ul. Leśna 3, 5, 9, 11, 31, 36, 42, 44, 46, 48, 48A, 60, 68, 70, 70a, ul. Słoneczna 25, 27, 31, działki nr 20/36, 20/43, 21/3, 26/21, 56, 64/6, 64/7,

17.06 od godz. 9:00 do 12:00

Pobiedziska ul. Główna 46, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 66, 68B, 72, dz. 55, dz. 56/10, dz. 56/11, dz. 56/13, dz. 56/14, dz. 56/16, dz. 56/17, dz. 56/19, dz. 56/20, dz. 58/3, dz. 58/2, ul. Północna 3, 5, 7, ul. Rzeczna 92, 94, dz. 25/5, dz. 25/4

17.06 od godz. 10:00 do 12:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Lisówki, ul. Leśna 8, ul. Jeziorna cała, ul. Trzcielińska od nr 1 do nr 19 nieparzyste, od nr 2 do nr 28 parzyste, 34, ul. Źródlana 3, działki nr 236/2, 236/3, 257/1,

17.06 od godz. 13:00 do 16:00 Janikowo: ul. Turystyczna, ul. Ogrodnicza, ul. Cicha, ul. Zakątek, ul. Leśna od 1 27 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste, ul. Swarzędzka 1, 1A, 3, 5, dz. 10/61, dz. 10/60, ul. Asfaltowa 1, 2, 3, 5, 5A, ul. Podgóra 14.

18.06 od godz. 8:00 do 18:00

Janikowo: ul. Asfaltowa od 4 do 36 parzyste, od 7 do 45 nieparzyste, ul. Mała, ul. Spadzista.

18.06 od godz. 8:00 do 18:00 Główna ulice Kanałowa 10

18.06 od godz. 8:30 do 14:30 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo ul. Nowa 19, 21,23, 23a, od nr 20 do nr 42 parzyste z wyjątkiem nr 24a, od nr 31 do 51 nieparzyste, 48, 52, 54a, 54n, 56a, 56b, ul. Stroma 9, 11, przepompownia przy ul. Stromej, Willa Stara Wozownia, restauracja przy ul. Nowej,

18.06 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo ul. Nowa 19, 21,23, 23a, od nr 20 do nr 42 parzyste z wyjątkiem nr 24a, od nr 31 do 51 nieparzyste, 48, 52, 54a, 54n, 56a, 56b, ul. Stroma 9, 11, przepompownia przy ul. Stromej, Willa Stara Wozownia, restauracja przy ul. Nowej,

19.06 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Cerekwica, ul. Północna 1, 2, 3, 4, 5, 6, ul. Przybrodzka od nr 11 do nr 43a nieparzyste, działki nr 44/2, 56/10, 56/11, 56/24, 56/25, 56/26,

18.06 od godz. 9:00 do 12:00 Dachowa ulice 10, 2, 6, 7, 8, Chabrowa 1, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 2, 24, 4, 5, 6, 7, 8, Nowina 10, 2, 23A, 23C, 25, 27, 27A, 32, 34, 40a, 6, 7, 8, dz. 236/5

19.06 od godz. 8:00 do 11:00 Swarzędz: ul. Marcinkowskiego, ul. Dąbrowskiego od 3 do 27 nieparzyste, od 6 do 20 parzyste, ul. Piaski 25, ul. Kórnicka 27.

19.06 od godz. 8:00 do 12:00

Swarzędz: ul. Modrzejewskiej 52, 54, od 71 do 85 nieparzyste.

19.06 od godz. 8:00 do 14:00

Długa Goślina 4X, 4/a, 1 C, 1A, 1B, 1D, 1E, 1F, 1G, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 4C, 4D, 4F, 4G, 4J, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 9b, dz.285/4, dz.337, 1, 2, dz.336, 4d, al. Czereśniowa 6, Białęgi 4K, dz. 284/6, Wojnowo 31. Oraz działki przyległe

19.06 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Wysogotowo, ul. Wierzbowa 2, 4, 80, ul. Szparagowa cała, ul. Skórzewska 18, 27, 30, 32, 33, 49, ul. Kamienna cała, ul. Piękna cała, ul. Urocza cała, ul. Jutrzenki cała ul. Serdeczna 1, 6, 8, ul. Wierzbowa 72, 83, działki nr 58/20, 59/7, 59/17, 60/11, 61/6, 61/45, 61/54,61/92, Przepompownia przy ul. Szparagowej, auto-naprawa przy ul. Szparagowej, firma MATBET-BIS, firma TOMA, firma MEBLOPOL, firma Go Bears: Supreme Flavours, firma Bestate Park, firma Ikar Folie, firma Mechanica, firma DORATEX, "Usługi Transportowe i Prace Ziemne Roman K. i Synowie Sp. J.", firma Labuda Design, Liczbańscy Sp. z o.o., P.W. Tomasz W. Usługi Transportowo-Handlowe, Firma Platinium M.M. Sp. z o.o. Sp. K., P.H.U. EL-BAU II Sp. z o.o., Smart Desig Expo Sp. z o.o., Toyocar Violetta R., Usługi Ładowarką Teleskopową Joanna M. J&M, Zakład Chemiczno-farmaceutyczny "FARMAPOL" Sp. z o.o., Firma Elstar, firma Masters pharm, firma Wacker Neuson, firma Aroma Colors, ASAP GROUP Sp. z o.o., firma RENTIS, firma PBG, firma FimTec Polska, obiekty biurowe i hala produkcyjna firmy TESGAS S.A., ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej, firma MMM Service, firma Kegel AJ, firma Pneumatik / Boge, Hammer Serwis: Wypożyczalnia sprzętu budowlanego, Rodon części samochodowe- grupa Auto Union, firma INSOGLAS, PHU BUDPOL, IVT Sp. z o.o., LIBAR S.A., International Cooperation Adrian M., Centa.pl Sp. z o.o., Multitechnika Gorlak i Synowie Sp. J., P.H.U MOTOGAS, P.H.U Mirosław K., PROPER M. Muller L. Muller Sp. J., Surowce wtórne Menesiak Sp. J., P.H.U Meble Stachura, Marco Moni Mobile Service Marek S., KEGEL A.J. S.C.

19.06 od godz. 10:00 do 15:00

Plewiska: ul. Skryta od 70 do 93, ul. Podgórna 84, 86.

20.06 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Buk, miejscowość Buk, ul. Dworcowa 41, 52, działki nr 736, sklep Pepco przy ul. Dworcowej, sklep Polomarket przy ul. Dworcowej, Paczkomat Inpost przy ul. Dworcowej, Pawilon Handlowy przy ul. Dworcowej Frapo-Invest Sp. z o.o.,

20.06 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Stęszew miejscowość Słupia ul. Osiedle Leśne całe, ośrodek wypoczynkowy,

23.06 od godz. 8:00 do 12:00 Wiry: ul. Słoneczna od 14 do 58 parzyste, od 1 do 69 nieparzyste, ul. Cienista od 1 do 11 nieparzyste, od 2 do 30 parzyste, ul. Laskowska od 3 do 69 nieparzyste, od 2 do 40 parzyste.

24.06 od godz. 8:00 do 16:30 Kiekrz: ul. Spokojna, ul. Kierska 40B, 40D-E, 42E, 54D, ul. Polna od 1 do 18.

24.06 od godz. 8:30 do 11:00

Gmina Stęszew, miejscowość Łódź, ul. Szkolna od nr 5 do nr 25 nieparzyste, od nr 4 do nr 26 parzyste z wyjątkiem nr 10, ul. Nowa od nr 1 do nr 13, ul. Mosińska 28, ul. Podgórna cała, kościół pw. św. Jadwigi, budynek probostwa, sklep Pati przy ul. Szkolnej, działki nr 89/3, 161/2, 177, 181/1, 200/2,

25.06 od godz. 7:30 do 13:30 Gmina Stęszew, miejscowość Strykowo, ul. Sucha cała, ul. Gryczana cała, ul. Rzepakowa cała, ul. Pszenna cała, ul. Sowia cała, ul. Gołębia cała, ul. Żurawia cała, ul. Kanarkowa cała, działki nr 235/7, 235/11, 235/17, 244, 259/33, 262/10,

3.07 od godz. 8:00 do 13:00 powiat kościański gm. Śmigiel: Koszanowo ul. Ogrodnicza nr 1.

14.06 od godz. 9:00 do 13:00

Śmigiel ul. 11 stycznia 1919r. nr 3 do 15; ul. Dudycza nr 1, 3; ul. Dworcowa nr 2; ul. Leszczyńska nr 5 do 13 nieparzyste, Przedszkole samorządowe, ROSA, Żabka; ul. Ogrodowa nr 4, 4A, 6, nr 8 do 31, MON CHERI; ul. Południowa nr 1 do 8, nr 10 do 28 parzyste.

17.06 od godz. 7:30 do 18:30

Głuchowo ulice 6, 7, Podgórna 10, 11, 12, 4, 6, 7, 8, dz. 84/1, Siernicka 1, 11, 11A, 12, 6, 7, 9, Sierniki

17.06 od godz. 8:00 do 13:00 gm. Kościan: Kiełczewo ul. Kościańska nr 79 do 123 nieparzyste, nr 86, 94, 96, 96A, 100, 110, 118, nr 128 do 134 parzyste, działka nr 384, KARGOS, Myjnia, Ogród-Max, Stacja bazowa P4.

17.06 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Krzywiń: Kuszkowo - cała miejscowość.

19.06 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Krzywiń: Kuszkowo - cała miejscowość.

20.06 od godz. 9:00 do 15:00 powiat wągrowiecki Potrzanowo ulice , Smolarki 14, 14a, 14B, 15, 17, Włókna 25, 60, dz. 94/27, 21B, 22, 22b, 24, 454, 454/3, dz.443/18, 26, 27. Oraz działki przyległe

14.06 od godz. 9:00 do 14:00

miejscowość Rgielsko dz. nr 355/28.

17.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jabłkowo 30A, 19, 4, 29, 30, 14, 23, 20, 2, 25C, 25A, 25I, 24, 11, 4, 25, 9 ,21, oraz działki przyległe

17.06 od godz. 8:30 do 9:30 Jabłkowo 30A, 19, 4, 29, 30, 14, 23, 20, 2, 25C, 25A, 25I, 24, 11, 4, 25, 9 ,21, oraz działki przyległe

17.06 od godz. 13:30 do 14:30

Gołaszewo 1 - 13, 36 - 47, 55. Oraz działki przyległe

18.06 od godz. 9:00 do 15:00 miejscowość Gołańcz ul. Walki Młodych 35E-F, hala sportowa, amfiteatr, oczyszczalnia.

19.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Rybowo 48-55, dz. nr 2/1, 29/12, 29/22.

19.06 od godz. 9:00 do 14:00 Dzwonowo Leśne, Dzwonowo, Niedźwiedziny 1, 3, 4, 5, 6, 17B, 17A, dz. 146, dz. 147, dz. 201, dz. 30, dz. 216, ul. Dzwonowo Leśne 3, 4, 6, ul. Dzwonowo 1, 4. Oraz działki przyległe

20.06 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowość Dąbkowice ośrodek letniskowy.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Biała działka nr 5/1-2, 5/10, 5/14-15, 5/18, 5/29-30, miejscowość Mężyk działka nr 149/3.

15.06 od godz. 9:00 do 14:00 miejscowość Kępa 23/1-3.

18.06 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Kępa 23/1-3.

19.06 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Trzcianka ul. Powstańców Wlkp. 38, ul. Polna 1, 3, dz. 751/3.

18.06 od godz. 7:30 do 8:30 miejscowość Trzcianka ul. Powstańców Wlkp. 38, ul. Polna 1, 3, dz. 751/3.

18.06 od godz. 13:00 do 14:00 miejscowość Trzcianka ul. Powstańców Wlkp. dz. 754, garaże na dz.753/1-40.

18.06 od godz. 7:30 do 14:00 miejscowość Szamotulska działka nr 1044.

18.06 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Romanowo Dolne 65C.

20.06 od godz. 15:00 do 18:00

miejscowość Krzyż Wielkopolski ul. Słonecznikowa działka 1373/135-136, 1373/138, ul. Mieczykowa działka 1373/148.

22.06 od godz. 11:00 do 14:00 miejscowość Pęckowo ul. Kwiatowa, ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa, ul. Słoneczna, ul. Liliowa, ul. Różana.

25.06 od godz. 8:00 do 11:00

miejscowość Pęckowo ul. Wybudowanie 24A, 31A, dz. nr 364/4, 373.

25.06 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Trzcianka os. Słowackiego 35, 36, 39, ul. Strażacka 2.

25.06 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowość Pęckowo ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ogrodowa, ul. Polna do nr 12, 36A, ul. Wybudowanie 1, 2.

25.06 od godz. 10:00 do 13:00 miejscowość Pęckowo ul. Polna, ul. Wybudowanie, ul. Nowa, ul. Wieleńska, ul. Sosnowa.

25.06 od godz. 10:00 do 13:00 miejscowość Pęckowo ul. Wybudowanie od numeru 3 do nr 18, 33, dz. nr 216.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Biała 115, 119, 122, 162, dz. nr 200/4-5, 202/1, 205/1-20, 211/4-18, 213/3-7, 215/1-8, 217, 218, 219/1-2, 211, 222/3,5,7,10-15, 223/1-3, 223/8,10,12, 224/2,9,11,18,20,22, 225/6,8,9, 233/1-3, 233/11-13, 234/1-16, 241/2, 241/10, 241/11, 241/19, 243, 245, 246/1, 248/5, 248/6, 248/9, 248/15, 248/16, 249/13, 250/3, 250/7, 250/10, 250/11, 250/12, 250/13, 250/14, 250/15.

26.06 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Kuźnica Żelichowska 57, 57D, 58, 59, 59A, 59I, 59M, 60, 60A, dz. nr 26/14-19, 45/1, 100/13-14.

26.06 od godz. 10:00 do 13:00 Leszno Leszno ul. Wiosenna nr 3 do 9, nr 12, Auto Elektryk JUSKOWIAK, SREBROLEX.

17.06 od godz. 7:30 do 14:30 Leszno ul. Wiosenna 11A do 17 nieparzyste, nr 18, 20, PAWAR.

18.06 od godz. 7:30 do 16:30 powiat złotowski gm. Wąsosz: Jawor, Marysin - całe miejscowości; Drozdowice Wielkie nr 25.

17.06 od godz. 7:30 do 15:00

miejscowość Jastrowie ul. Poznańska 35 - Zespół Szkół, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

17.06 od godz. 8:00 do 13:00

miasto Krajenka ul. Jagiełły - maszt telefonii komórkowej P4 Spółka z o.o.

17.06 od godz. 8:00 do 11:00 Miejscowość: Stawnica 24B, 24C, 24E, 24L, 39, 40, 41, 42, działka numer 130na2.

19.06 od godz. 8:30 do 14:00 Miejscowość Dzierzążenko działka 447.

21.06 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Kruszki nr od 1 do 5.

24.06 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Kruszki nr od 1 do 5.

26.06 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Kruszki nr od 1 do 5.

2.07 od godz. 7:00 do 14:00 powiat międzychodzki Gmina Chrzypsko Wielkie miejscowość Charcice 13, 14, 14B, 16, 16A, 17, 17A, 18, 19, 34, 35, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38B, 39, działka 35/3, 38/1, 82, 85/2, 86/2, placówka lecznicza Zakład Leczenia Uzależnień, Remiza OSP

17.06 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Zielona cała z wyjątkiem nr 1 oraz działki nr 439/1, ul. Garażowa cała, ul, Międzychodzka od nr 1 do nr 9C, ul. Gumna 4c, ul. Polna 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 37a, ul. Nowa od nr 2A do nr 12, ul. 6 stycznia cała, ul. Dworcowa 10, działki 3/8, 83/65, 83/68, 391/19, 391/20, 391/21, 391/22, 392/17, 692/1, zakłada produkcyjno handlowy JUWAX, FHU KOWMIX-Dźwigi,

18.06 od godz. 8:00 do 10:00 Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Chrzypsko Małe od nr 5 do nr 13, 27, 134, ul. Osiedle Dębówiec od nr 1A do nr 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9C, 9D, 9E, 10, 11, 12, 13, 27, 32, 100, 135, działki nr 87/10, 111/4, 111/6, 111/8, 134/6, 135/16, 135/19, 135/20, 136/5, 136/6, 136/8, 136/11, 136/20, 137/17, 137/22,

19.06 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Kwilcz, miejscowość Prusim 2, 3, oświetlenie drogowe,

20.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Kwilcz, miejscowość Lubosz, ul. Wiśniowa cała, ul. Polna od nr 16 do nr 25 z wyjątkiem nr 21, ul. Poznańska 11, działki nr 20, 166/2 stacja bazowa TK PLAY MDC3012, PHU Urszula P.,

26.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat gostyński gm. Borek Wlkp.: Głoginin - cała miejscowość.

17.06 od godz. 9:00 do 16:00 gm. Borek Wielkopolski: Głoginin nr 39 do 49, 49, 50, 51, 57, 61, 63, 64, działka nr 454.

18.06 od godz. 9:00 do 15:00 Gostyń ul. Cukrownicza nr 1, 2, 3, 4, działki nr 668/29 (garaże), 668/30 (przepompownia ścieków), 668/85, 668/93, 668/102 do 126, Przedszkole Niepubliczne HOCKI KLOCKI; ul. Poznańska nr 200F do 200M, działka nr 665/8, Starostwo Powiatowe (nr 200G), AUTO REVEN, EWRO BIS, FIB-RA, FMW, INSTECH, MERKURY, ZPHU Mogilnicka, PEAMCO, WEMET, VOLTA.

20.06 od godz. 8:00 do 9:00

Gostyń ul. Cukrownicza nr 1, 2, 3, 4, działki nr 668/29 (garaże), 668/30 (przepompownia ścieków), 668/85, 668/93, 668/102 do 126, Przedszkole Niepubliczne HOCKI KLOCKI; ul. Poznańska nr 200F do 200M, działka nr 665/8, Starostwo Powiatowe (nr 200G), AUTO REVEN, EWRO BIS, FIB-RA, FMW, INSTECH, MERKURY, ZPHU Mogilnicka, PEAMCO, WEMET, VOLTA.

20.06 od godz. 14:00 do 15:00 Gostyń ul. Cukrownicza nr 1A, 1B; ul. Poznańska nr 200, 200B, CZARNY PIEC, CUK Ubezpieczenia; ul. Starogostyńska nr 10, 12, BRICOMARCHE, PROFILEX, P4, SELECT Studio Reklamy i Druku.

20.06 od godz. 8:00 do 15:00 gm. Gostyń: Brzezie nr 142, 144 i 168 do 204 parzyste; nr 149 do 153, 161 do 163, 175 i 185 do 205 nieparzyste; Firma Wielobranżowa ALLES, przepompownia ścieków (dz. 65/3); działki nr 70/5, 70/12, 73/4.

20.06 od godz. 8:30 do 13:00

gm. Gostyń: Sikorzyn nr 1 do 7, nr 17 do 23, nr 24C, Powozy Konne GLINKOWSKI, świetlica wiejska, kaplica.

21.06 od godz. 9:00 do 15:00 powiat chodzieski miejscowość Wyszyny ul. Czarnkowska 22, 28, 33, 36, 40, 41, 49, dz. nr 66-68, 74, 82, 83, miejscowość Grabówka 16-24, dz. nr 192/9.

18.06 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Podstolice 68, 72, 77, 79, dz. nr 121/2-15, 238/1-40.

19.06 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Rataje ul. Leśna Polana 2A-B, 4A-B, 6A, 8A, 10A.

20.06 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Gołańcz ul. Walki Młodych 35E-F, hala sportowa, amfiteatr, oczyszczalnia.

20.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Klotyldzin ul. Zgodna dz. nr 36/31, 36/32.

25.06 od godz. 7:30 do 15:00

miejscowość Sokołowo Budzyńskie 13, 14, 14A, 14D, 14F, 14G, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 64, dz. nr 258/12.

28.06 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Wyszyny ul. Budzyńska 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, dz. nr 247, ul. Chodzieska 16, 18, 20, 21, 22, ul. Przy Stawie 15.

1.07 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Sokołowo Budzyńskie 1-12, 21, 32-38, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 51, przepompownia, dz. 101, 294/1.

1.07 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Wymysław, miejscowość Zacharzyn 191, dz. nr 150/1, 367, 372.

2.07 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Podanin osiedle Błękitne 1, dz. nr 240.

2.07 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Strzelce 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 11, 12, sklep, szkoła, przepompownia, PGR, dz. nr 38, 64.

3.07 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Strzelce numery od 31 do 44B, działki 21/15, 21/54, 21/75, 228, 324/2, 328, 339, przepompownia.

11.07 od godz. 8:00 do 11:00 powiat śremski Zbrudzewo ulice: Agatowa, Bazyliowa, Brylantowa, Bursztynowa, Cyrkoniowa, Diamentowa, Długa, Granitowa, Koperkowa, Koralowa, Kryształowa, Kwarcowa, Lawendowa, Marmurowa, Miętowa, Onyksowa, Perłowa, Rondo im. Premiera Stanisława Mikołajczyka, Rubinowa, Rumiankowa, Szafirowa, Szałwiowa, Szmaragdowa, Topazowa, Turkusowa, Tymiankowa,

18.06 od godz. 9:30 do 10:30 powiat średzki Biskupice 15, 15A, 16, 18

19.06 od godz. 9:00 do 15:00 Dębicz 13, 13 A, 14, 14 A, 14A, 14B, DZ.64/26, 10, 10B, 13/3; 58/8, 18A, 18B, 18C, 6, 7, 9, DZ. 64/9

19.06 od godz. 11:00 do 14:00 powiat wolsztyński gm. Przemęt: Kluczewo ul. Akacjowa nr 26 do 30; ul. Długa nr 35 do 43; ul. Przemęcka nr 1 do 12, Sala wiejska; ul. Słoneczna nr 23 do 42, FER; ul. Prosta, Siekowska - całe ulice.

20.06 od godz. 7:30 do 18:30

powiat pilski miejscowość Białośliwie ul. Ogrodowa od numeru 21 do numeru 39, ul. Łączna 1, 2, działka nr 322/3.

3.07 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Okaliniec 7, 8, 9, 10, 10A, 11.

4.07 od godz. 8:00 do 14:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

