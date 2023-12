Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 14.12

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (14.12 8:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Biadki ulice Dworcowa 2, 6, 12, 117/7, Kolejowa 2, 3, 5, od 7 do 10, 12, 13, 15, Dz. 118/7, Orpiszewska 38, od 41 do 43, 60, 88/8, Rozdrażewska , dz. nr-117/1, Świnków 1, 2, DZ. 486/2, nr.-486/3. 14.12 od godz. 8:00 do 9:00

gm. Włoszakowice: Boguszyn nr 1 do 7 (oprócz nr 5B i 5C), nr 31ABC, nr 33 (przyłącze napowietrzne), 33AB, 34 do 40, 45B, 49, 49A; działki nr 39/4, 75, 216, 281/5, Sklep, Zakład Komunalny. 14.12 od godz. 7:30 do 15:30

miejscowość Lipiny od nr 58 do nr 79, dz. nr 321/5. 14.12 od godz. 7:15 do 13:15

gm. Włoszakowice: Boguszyn nr 45, 48, 50 do 53, działka nr 71/2, Dom Kultury, OSP. 14.12 od godz. 7:30 do 8:30

Białośliwie ul. 3 Maja numery od 1 do 6B, 37A, działki 216, 221/2, 221/3, 226, 244, 246/1, 828, hydrofornia, magazyn, ul. 4 Stycznia numery od 30 do 46, działki 47, 214/1, stacja paliw, ul. Lecha. 14.12 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Boruja Kościelna ul. Wolsztyńska od 5 do 23 nieparzyste, Chmielna 1, 1A, 2, 3, działki nr 3/17, 457/2, 473, 510/2, 510/8, Kościół pw. Świętego Wojciecha, Apteka "Dbam o Zdrowie", Wiejski Dom Kultury, Sklep Cho No Tu 33, OSP Boruja Kościelna, dom kultury, Uprawa Grzybów Anna Łańska, Edmund Telichowski Auto-Części, ELIKSIR Łukasz Rządkowski, Rain-Garden Arkadiusz Nowacki, Gospodarstwo Rolne Józef Jeziorkowski, Nowotomyski Ośrodek Kultury, szafa dostępowa Orange Polska SA, sklep Żabka, Apteka "Od Serca" 14.12 od godz. 8:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Biadki ulice 3 Maja od 1 do 10, 14, dz. nr-259/8, dz. nr-330, Dworcowa , Gorzupska 20, Księdza Kałuży 1, 17, 37, Kwiatowa od 1 do 13, Leśna 13, Orpiszewska 63, Owocowa od 1 do 9, 11, 13, Polna 5, Słoneczna 1, 6, 10, 12, Sportowa 1, 3, 5, 7, 9, 18, Sulmierzycka 63, 72, Szkolna 3, 7, od 10 do 12, od 14 do 20. 14.12 od godz. 15:00 do 16:45

Biadki ulice Gorzupska 20, Krotoszyńska 129, Krótka od 1 do 3, 6, 7, 9, .-7/2, 32/7,32/4, Księdza Kałuży 7, 13, 19, 33, Leśna 7, 9, 11, 15, 23, 25, 28, 38, .-10/5, 10/2, 263/18, --6/1, --6/3, 6/4, --6/5, Orpiszewska , Paprotki 2, Polna 5, Południowa 3, Rolnicza 2, Rozdrażewska 12, 12 A, 80, Sulmierzycka 4, 6, 10, 12, od 17 do 21, od 23 do 26, od 30 do 32, 40, 52, 56, 58, 59, 61, 62, od 65 do 70, 73, 77, 79, 80, 84, 1/12, dz. nr-22/8, dz. nr-235/5, Szkolna 1, Wiejska 4, 12, 33. 14.12 od godz. 15:00 do 16:45

Jarantów 65, 65 C, 105, 20/3, Jarantów-Kolonia 1, 2, 2A, od 3 do 5, 5a, 6, 7, 7/d, 7a, 7F, 8, od 10 do 13, od 16 do 18, 20, 21, 140, 59/3, 88/11, 88/6, Lipe od 2 do 10, 10 B, od 11 do 15, 15 A, 18, 18A, 22, 22 A, 22B, od 23 do 40, 45, 48 CA, 48A, 48B, 48D, 48E, od 49 do 54, 54A, 55, 57, 57A, 58, 60, 74, 15/1, 19/2, 70, 78/1 i 78/2, Lipe Trzecie 1, 3, 15, 24, 27, 29, 31, 34, 36, 38, 39, Piskory 2, 4, 5, od 7 do 10, 10A, 10B, od 11 do 13, 13A, 14, 15, 18, 19, 19a, od 20 do 22, 22A, 22B, 23, 26, 27, 27A, 28, 29, od 33 do 37, 1/4. 14.12 od godz. 10:00 do 12:00

Warszty od 7 do 9, od 11 do 21. 14.12 od godz. 15:00 do 16:45

Bochlewo od 1 do 9, 9A, 10, 11, 13, Bochlewo Drugie 12, 14A. 14.12 od godz. 10:00 do 15:00

Budy Słodkowskie 34, 35 B, 35A, od 37 do 40, 40a, 41, 41C, 42B, 43, 44, 47, 47A, od 48 do 51, 51 A, od 52 do 54, 56, 58, 60009, 15/1, 311, 41/9, 41/34, 5/1, 5/3, 5/4, Słodków 1, 1d, 32, 68, 83A, od 84 do 86, 103/3, Wrząca , 151/2. 14.12 od godz. 10:00 do 12:00

Leśnictwo od 37 do 41, 249/1. 14.12 od godz. 9:00 do 13:00

Florentynowo od 1 do 6, 8, 9. 14.12 od godz. 9:30 do 12:30

Gmina Obrzycko, miejscowość Dobrogostowo od nr 1 do nr 9, 11, 11a, 11b, 11c,12, 13, 20, 21, 22, 22a, 22b, 91, sklep spożywczy działki nr 91, 97/4, 107/2, 120, 194/1, 198, 235, szklarnie, Gmina Obrzycko, miejscowość Pęckowo 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 6, 6a, 7, 8, 9, 11, 11c, 12, 13, 15.12 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Włoszakowice: Boguszyn nr 45, 48, 50 do 53, działka nr 71/2, Dom Kultury, OSP. 14.12 od godz. 14:30 do 15:30

Gmina Pniewy, miejscowość Chełmno od nr 4 do nr 22, od nr 28 do nr 45, wspólnota mieszkaniowa Chełmno nr 8, sklep Spożywczo-Przemysłowy "ANNA", działka nr 54/47, 88/10, 109/5, 4.01 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Pniewy, miejscowość Chełmno od nr 4 do nr 22, od nr 28 do nr 45, wspólnota mieszkaniowa Chełmno nr 8, sklep Spożywczo-Przemysłowy "ANNA", działka nr 54/47, 88/10, 109/5, 3.01 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Święciechowa: Długie Stare ul. Działkowa - cała ulica; ul. Nowa nr 4A do 4D; ul. Zachodnia działka nr 74. 19.12 od godz. 8:00 do 13:00

Luboń: ul. Buczka 23, 23A, 23D, od 25 do 29 nieparzyste, od 39 do 67 nieparzyste, od 44 do 76 parzyste, ul. Wojska Polskiego 97, ul. Kujawska 1, 3, dz. 3/8, dz. 6/7, ul. Długa 53, ul. Poprzeczna od 6 do 14 parzyste, od 9 do 23 nieparzyste, ul. Urocza 54, ul. Fabianowska 6, 8, 10. 14.12 od godz. 8:30 do 11:30

Gruszczyn: ul. Leszczynowa od 2 do 12 parzyste, ul. Krańcowa 10. 14.12 od godz. 8:30 do 12:00

Gmina Buk miejscowość Dobieżyn ul. Wodna cała, Topolowa 2, 2A, 11, 15, Powstańców Wielkopolskich 5A, 6B, 8, 11, Ogrodowa od 1 do 13 nieparzyste, działki nr 218, 224/1, 539, Orlik, Boisko, 15.12 od godz. 7:00 do 15:00

Gmina Dopiewo miejscowość Skórzewo ul. Kolejowa od 28 do 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 45A, Dębowa 25, Wschodnia 2, 4, 6, 8, Morelowa od 1 do 4, 6, 8, 10, Brzoskwiniowa 10, 14, Jabłoniowa 1, działki nr 340/13, 340/26, 351/7, 365/15, 365/22, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, skale Żabka przy ul. Kolejowej, Przychodnia weterynaryjna Kejter, Przedszkole i Żłobek Harmonijka Karolina Rudzińska Spółka jawna, 14.12 od godz. 10:00 do 14:00

st. 22-327 Gmina Buk, miejscowość Pawłówko całe, Gmina Buk, miejscowość Wielka Wieś 26, 27, 47, 47a, 48, 77, 86 , ul. Polna cała, ul. Bohaterów Bukowskich 65, 66, 69, 77, 79, 91, ul. Szamotulska cała, ul. Smugi 78, 84, 86, 88, 90, 94, ul. Rolna 26, ul. Folwarczna 1, 2, 3, 9, 11, 13, 16, 19, , ul. Sadowa cała, ul. Strzelecka od nr 14a do nr 42 parzyste, od nr 23 do nr 41E nieparzyste, 45, 47, 47a, 56, 56d, 58, 59, 60, 70, 72, 75, ul. Wiśniowa od nr 1 do nr 11 nieparzyste, od nr 2 do nr 16 parzyste, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ul. Nowa cała, ul. Boczna cała, ul. Pszeniczna cała, ul. Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Wielkowiejska 2, 53, 55, ul. Bohaterów Bukowskich od nr 2 do nr 6, 15, 16a, 53, ul. Rolna 8, 11, 12, 12B, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 30, 35a, 36, 38, 38b, 42a, 44, ul. Grodziska 73, 83, 83a, 85, ul. Lipowa 29, 40, ul. Zakładowa 7, 40, Katarzyna K. Hurtownia-transport, gospodarstwo sadownicze Aleksander P., beton system sp. z o.o., wspólnota mieszkaniowa Wielka Wieś ul. Folwarczna 11, PHU NIWAPOL Sp. z o.o., ogródki działkowe, firma INTERBOX, CDS-LIDER consulting&doradztwa&szkolenie Małgorzata, Aqua Land Piotr D., parafia Rzymsko-Katolcka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, działki nr 4/27, 4/28, 4/29, 4/31, 101/15, 101/18, 101/21, 101/22, 101/23, 101/26, 116/5, 116/9, 117/5, 117/6, 117/8a, 118/2, 149, 456/5, 461/19, 653/10, 670/2, 673/1, 673/2, 681/1, 682, 1107/10, Gmina Buk, miejscowość Buk, ul. Strzelecka 11, 14a, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 41a, 41E, 42, 47, 70, 72, ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Bohaterów Bukowskich 15, 16a, 53, ul. Wielkowiejska 53, 55, ul. Nowa 1, 3, 5, 7, 9, ul. Lipowa 28, 29, 39, ul. Grodziska 73, 75, działka nr 673/1, 673/2, działki nr 4/27, 4/28, 4/29, 4/31, 101/15, 101/18, 101/21, 101/22, 101/23, 101/26, 116/5, 116/9, 117/5, 117/6, 117/8a, 118/2, 149, 456/5, 461/19, 653/10, 670/2, 673/1, 673/2, 681/1, 682, 1107/10, Gmina Buk, miejscowość Buk, ul. Strzelecka 11, 14a, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 41a, 41E, 42, 47, 70, 72, ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Bohaterów Bukowskich 15, 16a, 53, ul. Wielkowiejska 53, 55, ul. Nowa 1, 3, 5, 7, 9, ul. Lipowa 28, 29, 39, ul. Grodziska 73, 75, działki nr 673/1, 673/2, 15.12 od godz. 9:00 do 10:30

Dębogóra: ul. Dąbrówki od dz. 3/15 do dz. 3/22, od dz. 3/53 do dz. 3/57. 19.12 od godz. 8:00 do 12:00

Gruszczyn: ul. Polna 10, ul. Krańcowa 4, od 5 do 11 nieparzyste, dz. 257/23, dz. 258/3, dz. 258/4, dz. 259/20. 18.12 od godz. 8:00 do 14:00

Garby: ul. Nowoczesna od 1 do 13 nieparzyste, dz. 522/4. 18.12 od godz. 8:00 do 12:00

Gruszczyn: ul. Swarzędzka od 93 do 101 nieparzyste, dz. 321, ul. Torfowa. 4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gruszczyn: ul. Leśna, pl. Gruszczyński, ul. Grobla, ul. Wodna, ul. Swarzędzka 34, 36, 40, 44, 89, od 26 do 38 parzyste, od 61 do 71 nieparzyste, ul. Zielińska od 1 do 7, ul. Mechowska od 4 do 16 parzyste, 3, 5, ul. Katarzyńska 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 78, 80, ul. Kraina, ul. Rzemieślnicza. 4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Jasin: ul. Cmentarna 35, stacja katodowa gazu.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gortatowo: ul. Swarzędzka 15, 15A, 22, 24, 38, od 1 do 9 nieparzyste, ul. Dożynkowa 1, 2, ul. Cicha, ul. Baśniowa, ul. Fabryczna od 1 do 17 nieparzyste, od 6 do 24 parzyste, ul. Darniowa od 1 do 5A nieparzyste, od 2 do 10 parzyste, ul. Bajkowa 1, ul. Kubusia Puchatka, ul. Złota Polana, ul. Kapela, ul. Nad Cybiną 1, 3, 4.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Buk, miejscowość Otusz 7, 8, 8a, 8h, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11C, 12, 12A, 13, 13e, 13G, 13E, 14, 15, 46, 50, 51, 52, 52F, 53, 53b, 54, 55, 56 , ul. Kręta cała, ul. Prosta cała, ul. Rekreacyjna cała, ul. Szkolna 9, działki 54/12, 55/5, 55/9, 64/10, 65/32, od nr 67/10 do nr 67/24, od nr 67/38 do nr 67/49, 70/1, od nr 105/22 do nr 105/40, 159/2, 166/1, 167/1, 167/4, gospodarstwo rolne przy ul. Otuska/Promienista, przejazd kolejowy PKP, Gmina Buk, miejscowość Józefowo 51, 55,

4.01 od godz. 9:00 do 13:30