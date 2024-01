Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 15.01

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (15.01 9:06) nie ma prądu w wielkopolskim?

Przybysław od 6 do 9. 15.01 od godz. 9:00 do 14:00

Wodziczna 5, 6, 8, od 12 do 19, od 91 do 97, 436/11, 436/14, 436/5, 436/6, 436/8. 15.01 od godz. 8:30 do 9:30

Korytków 22, 23, 23a, 23C, 23F, od 24 do 26, 2/10, 2/4, --62/5, Szadów Pański 3D, 3DA, 3h, 3HB, 4, 4 zd, 4I, 4k, 4R, 4zc, 4ze, 45, 136/10, 136/23, 136/26, 136/33, 136/44, 139/13, 139/15, 139/7, 139/8, 139/9. 15.01 od godz. 9:00 do 13:00

Franki od 4 do 8, 8A, od 10 do 14, Franki-171/4 (GPO), Święcia 52, Święcica-67/1 (GPO). 15.01 od godz. 9:00 do 13:00

Pawłowo 20 do 26A, 93, dz. 73, dz. 208/1, dz. 212, dz. 222/6 15.01 od godz. 8:00 do 11:00

gm. Przemęt: Mochy ul. Chabrowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Słoneczna - całe ulice; ul. Wolności nr 1; ul. Wolsztyńska nr 20 do 54 parzyste, nr 21 do 67 nieparzyste, Market DINO (dz. 1374/6), przepompownia ścieków (dz. 1209), oświetlenie przejścia dla pieszych DW 305 (dz. 499), działki nr 1198/10, 1198/18, 1199/3. 15.01 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Kobylniki, ul. Szkolna od nr 7 do nr 39 nieparzyste, od nr 10 do nr 56 parzyste, ul. Tarnowska cała, ul. Polna 1, 2, 4, ul. Śliwkowa 18 działki nr 17/5, 115, 118/9, 15.01 od godz. 8:30 do 10:00

gm. Wąsosz: Pobiel nr 10 do 26A, 41 do 49, 51, 62 do 71, 74 do 93, szkoła, sklep, świetlica, działki nr 123/2, 174, 206. 15.01 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Pniewy, miejscowość Zajączkowo 10, 10A, 12A, od nr 15 do nr 28, 30, 31, 31B, 32, 33, działki nr 311/4, 191/1, 187/2, 153, 15.01 od godz. 9:00 do 17:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Laski 62, 67/17, 67/31, Rogów 1, 1a, 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2j, 2M, 2r, 2s, 3, 3A, 3C, od 4 do 8, 8a, 9, 10, Z-154, 311/2, 313, 318/1, 324/13, 324/9, DZ. 324/18. 15.01 od godz. 10:00 do 12:00

gm. Piaski: Smogorzewo nr 1 do 36H, 37, 56, nr 61 do 66 oraz 70 do 72; działki nr 327/5, 339/9, 339/10, 439/1. 19.01 od godz. 8:30 do 15:30

Gmina Rokietnica, miejscowość Kobylniki, ul. Szkolna od nr 7 do nr 39 nieparzyste, od nr 10 do nr 56 parzyste, ul. Tarnowska cała, ul. Polna 1, 2, 4, ul. Śliwkowa 18 działki nr 17/5, 115, 118/9, 15.01 od godz. 20:30 do 22:00

Kiekrz: ul. Parkowa, ul. Kręta od 44 do 56 parzyste, ul. Ostra, ul. Zaciszna, ul. Sosnowa, ul. Sadowa, ul. Żeglarska, ul. Górska, ul. Szkutnicza od 2 do 18 parzyste, od 1 do 7 nieparzyste, ul. Kierska 2, 2A, 2G, 4, od 1 do 25 nieparzyste. 17.01 od godz. 8:30 do 12:30

Kiekrz: ul. Wakacyjna od 2 do 30 parzyste. 18.01 od godz. 8:30 do 14:30

Gmina Stęszew miejscowość Tomice ul. Spadzista cała, Szkolna od 1 do 18B, działki nr 104/2, 252/7, Świetlica wiejska, Kościół, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary, kapliczka, pompownia, miejscowość Rybojedzko ul. Spadzista 1, 2, 3, 5, Żarnowiecka 12, 15, 15B, działki nr 6, 16/1, 16/3, 16/10, 24, 25, 31/1, 31/2, 31/3, 55/1, 66/5, 82/7, 186/6, oświetlenie drogowe i przejścia dla pieszych oraz znaki aktywne DW306, szkoła, 20.01 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Stęszew, miejscowość Mirosławki, ul. Rybna cała, ul. Długa od nr 1 do nr 15 z wyjątkiem nr 10, 28, 28a, 29, działki nr 10/9, 11/5, 45, 52/1, 52/4, 161, 19.01 od godz. 9:00 do 14:00

Przeźmierowo: ul. Wysogotowska od 1 do 11 nieparzyste, 21, 23, dz. 1374, ul. Słowicza dz. 1489.

24.01 od godz. 8:30 do 11:30

Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrzewo, ul. Długa od nr 111 do nr 131 nieparzyste, od nr 128 do nr 136 parzyste, od nr 140 do nr 152 parzyste, ul. Akacjowa cała, ul. Gajowa 5, ul. Cisowa 1, ul. Irlandzka 1, działki nr 42/29, 44/6, 45, 123/5, 134, 390,

24.01 od godz. 9:00 do 13:30

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. 23 Października od nr 31 do nr 51 nieparzyste, od nr 34 do nr 64/2 parzyste, 57, 57c, 59a, sklep "HUBERTUS", fotoradar przy ul. 23 Października, działki nr 127/5, 218/1,

25.01 od godz. 8:00 do 16:00

Przeźmierowo: ul. Piaskowa od 2 do 28 parzyste, do 3 do 27 nieparzyste.

25.01 od godz. 8:30 do 13:30