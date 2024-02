Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 15.02

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (15.02 14:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

gm. Pogorzela: Kromolice nr 66 do 77, Gospodarstwo Rolne WACHOWIAK (dz. 85/1). 15.02 od godz. 7:30 do 16:00

gm. Kościan: Racot ul. Morelowa nr 3 do 15, działka nr 261/105; ul. Wiśniowa nr 19. 15.02 od godz. 9:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Komorniki: ul. Fabianowska 72, 74, 97, 101, ul. Wiśniowa od 30 do 36 parzyste, 31, dz. 99/8, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 9, dz. 89/7, dz. 97/2, dz. 961/5. 16.02 od godz. 8:30 do 11:30

Plewiska: ul. Polna, ul. Aroniowa, ul. Tęczowa 9, ul. Szkolna od 7 do 57 nieparzyste, 65, 67, 69, od 44 do 62 parzyste, ul. Fabianowska 1. 16.02 od godz. 8:30 do 13:00

Czerwonak: ul. Poprzeczna od 1 do 17 nieparzyste, 2, 4, 10. 16.02 od godz. 8:00 do 13:00

Garby: ul. Nowoczesna od 1 do 15 nieparzyste, dz. 522/1, dz. 522/2, dz. 522/3. 19.02 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusówko, ul. Róży od nr 96 do nr 104 parzyste 127, 129, 16.02 od godz. 9:00 do 12:00

Komorniki: ul. Nowa, ul. Staszica 32, 34, 39, 40, 41.

20.02 od godz. 8:30 do 11:30

Przeźmierowo: ul. Rynkowa od 83 do 93 nieparzyste, od 102 do 132 parzyste, ul. Południowa od 38 do 52 parzyste, 39A-F, od 41 do 57 nieparzyste, ul. Kwiatowa 23, ul. Majowa od 2 do 12 parzyste, ul. Lipcowa, ul. Krańcowa 14A, ul. Lotnicza 29, 31, 35, 52, 54.

20.02 od godz. 8:30 do 12:30

Gmina Buk, miejscowość Otusz 7, 8, 8a, 8h, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11C, 12, 12A, 13, 13e, 13G, 13E, 14, 15, od nr 16 do nr 43,46, 50, 51, 52, 52F, 53, 53b, 54, 55, 56 , ul. Kręta cała, ul. Prosta cała, ul. Rekreacyjna cała, ul. Żurawia cała, ul. Szkolna 9, ul. Turkusowa 15, działki 54/12, 55/5, 55/9, 64/10, 65/32, od nr 67/10 do nr 67/24, od nr 67/38 do nr 67/49, 70/1, 97, od nr 101/1 do 101/10, 103/3,od nr 105/22 do nr 105/40, 159/2, 166/1, 167/1, 167/4, gospodarstwo rolne przy ul. Otuska/Promienista, przejazd kolejowy PKP, OSP Otusz, stowarzyszenie "Promyk", klub SKRA Wielkopolska, Gmina Buk, miejscowość Józefowo 51, 55,

20.02 od godz. 9:00 do 11:00