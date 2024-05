Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 17.05

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (17.05 2:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Gołuchów ulice Adama Asnyka 16, Adama Mickiewicza 6, 20, 181, Bankowa 4, Czartoryskich 1A, 3, 4, 6, 6A, 7, 9, 10, 12, 13, 13A, 14, od 16 do 22, od 24 do 26, 26A, od 29 do 33, 39, 41, 47, Henryka Sienkiewicza 4A, 5, Jana i Izabeli Działyńskich 1, 41, Jana Pawła II 1, 3, 4, Jarzębinowa 14, 16, Karola Biberona 2, Klemensa Borowskiego , Klonowa 1, 3, 12, Kwiatowa 13, 16, 74, Leśna 3, 121, Lipowa od 1 do 4, 558/3, Lonisa Breugnota 1, 3, Marii Dąbrowskiej 14, 16, Słoneczna 1, Stanisława Szymańskiego 2B, Stefana i Elżbiety Zamoyskich 3, Stefana Jarmickiego 13, 15, Stefana Żeromskiego , 212/78, Tadeusza Kościuszki 2, 4, 4A, 8F, 12, 14, 19, 20, 431/33, Zachodnia 60, Zygmunta Gorgolewskiego 1 . 17.05 od godz. 9:30 do 11:00

Rychnów 21, 44A, 62, od 64 do 70, 70 A, od 71 do 77, 77A, 78, Rychnów-Kolonia 3, 4, 4 A, 5, 5a, 6, 6A, 6B, 6BC, od 7 do 9, 9A, 9B, 10, 144. 17.05 od godz. 8:00 do 11:30

Grodzisk 3A, 9A. 17.05 od godz. 9:30 do 11:00

Rzetnia od 85 do 94, 94A, od 95 do 97, 30143, 523/1, 812. 17.05 od godz. 9:00 do 11:00

Pustkowie Kierzeńskie od 11 do 17, 17 A, od 18 do 23, od 25 do 31, 30111, 333, 431, dz 496/3.

17.05 od godz. 9:00 do 13:00

Rzetnia 98, 99 A, 100, 100A, od 101 do 103, od 105 do 107, 30154.

17.05 od godz. 11:00 do 13:30

Smardze 7, 8, 10, 30105, 26/1, 42/1, Smardze 1, 1a, od 2 do 6, 8, 9, od 13 do 23, 23A, 23B, 24A.

17.05 od godz. 8:30 do 10:30

miejscowość Krzywa Wieś nr od 42 do 57, Kiełpin nr od 12 do 21.

23.05 od godz. 7:30 do 12:30

powiat kolski

Maliniec , 50, Suchy Las 2, 3, 6, od 8 do 12, 16, 70480, 91/1.

17.05 od godz. 9:00 do 14:00