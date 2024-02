Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 18.02

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w wielkopolskim 18.02? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w wielkopolskim.

Gdzie obecnie (18.02 14:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat pleszewski Dobra Nadzieja ulica Ostrowska.

18.02 od godz. 9:50 do 16:00 powiat nowotomyski Gmina Opalenica, miejscowość Opalenica, ul. Nowotomyska 5, 5a, 18, 20, 22, 31, 33, baza GS, centrum ogrodnicze mrówka, Ireneusz K. Handel hurtowy i detaliczny, przedsiębiorstwo wielobranżowe "AGROBUD" Sp. z o.o., działki nr 819/4, 826/4, od 18.02 godz. 8:00 do 19.02 godz. 12:00 powiat poznański Czerwonak ul. Leśna, ul. Źródlana. od 7.02 godz. 7:26 do 18.02 godz. 15:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat wolsztyński gm. Przemęt: Kaszczor Al. Wiosenna działki nr 459/4, 459/8.

19.02 od godz. 7:30 do 10:30 gm. Przemęt: Osłonin ul. Łąkowa - cała ulica; ul. Polna nr 40, działki nr 67/11, 69.

19.02 od godz. 10:30 do 13:30

gm. Przemęt: Osłonin ul. Chmielna, Sportowa, Wodna - całe ulice; ul. Gwarna nr 4, 5A, 5B, 6; ul. Gwiaździsta nr 1, 2; ul. Lipowa nr 17, 19, 21, nr 24 do 36 i 40 parzyste; ul. Pogodna nr 1, 6, 20; ul. Promienista przepompownia ścieków (dz. 196/19); ul. Wąska nr 1, 3.

20.02 od godz. 11:00 do 13:00 gm. Przemęt: Osłonin ul. Konwaliowa nr 1, nr 2 do 22 parzyste, działki nr 23/2, 23/7, 24, GR KAMINIARZ; ul. Parkowa nr 5A do 11 nieparzyste, nr 8 do 14 parzyste.

21.02 od godz. 9:00 do 11:30 Przemęt: ul. Powstańców Wlkp. nr 2 do 14 parzyste, nr 7 do 17 nieparzyste, Remiza OSP, sklepy; ul. Stawna - cała ulica.

23.02 od godz. 8:00 do 12:00

powiat poznański Gmina Dopiewo, miejscowość Dąbrowa, ul. Sympatyczna cała, ul. Nowoczesna cała, ul. Szkolna 39A, działka nr 92/8, 92/9,

19.02 od godz. 7:30 do 13:30 Garby: ul. Nowoczesna od 1 do 15 nieparzyste, dz. 522/1, dz. 522/2, dz. 522/3.

19.02 od godz. 8:00 do 12:00 Dymaczewo Stare ul. Bajera 42, 56, ul. Leśna 2, 2A, ul. Szkolna 1-5, 9,

19.02 od godz. 9:00 do 11:00 Swarzędz: os. Czwartaków dz. 101/63, dz. 102/63.

20.02 od godz. 8:00 do 13:00 Promnice ul. Północna 60, 58, 56, dz. 31/7, Sala O S P

20.02 od godz. 8:30 do 14:00 Komorniki: ul. Nowa, ul. Staszica 32, 34, 39, 40, 41.

20.02 od godz. 8:30 do 11:30 Przeźmierowo: ul. Rynkowa od 83 do 93 nieparzyste, od 102 do 132 parzyste, ul. Południowa od 38 do 52 parzyste, 39A-F, od 41 do 57 nieparzyste, ul. Kwiatowa 23, ul. Majowa od 2 do 12 parzyste, ul. Lipcowa, ul. Krańcowa 14A, ul. Lotnicza 29, 31, 35, 52, 54.

20.02 od godz. 8:30 do 12:30

Gmina Buk, miejscowość Otusz 7, 8, 8a, 8h, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11C, 12, 12A, 13, 13e, 13G, 13E, 14, 15, od nr 16 do nr 43,46, 50, 51, 52, 52F, 53, 53b, 54, 55, 56 , ul. Kręta cała, ul. Prosta cała, ul. Rekreacyjna cała, ul. Żurawia cała, ul. Szkolna 9, ul. Turkusowa 15, działki 54/12, 55/5, 55/9, 64/10, 65/32, od nr 67/10 do nr 67/24, od nr 67/38 do nr 67/49, 70/1, 97, od nr 101/1 do 101/10, 103/3,od nr 105/22 do nr 105/40, 159/2, 166/1, 167/1, 167/4, gospodarstwo rolne przy ul. Otuska/Promienista, przejazd kolejowy PKP, OSP Otusz, stowarzyszenie "Promyk", klub SKRA Wielkopolska, Gmina Buk, miejscowość Józefowo 51, 55,

20.02 od godz. 9:00 do 11:00

Gwiazdowo dz. 834

21.02 od godz. 8:00 do 14:00

Rabowice: ul. Pszczelna dz. 86, dz. 87, dz. 4/16.

21.02 od godz. 9:00 do 13:00 Jasin: ul. Cmentarna 50.

22.02 od godz. 8:00 do 13:00 Kicin: ul. Kościelna od 1 do 9 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste, ul. Haasego, ul. Swarzędzka 2, 2A-C.

22.02 od godz. 8:00 do 11:00 Gortatowo: ul. Swarzędzka 4, 6, 8, ul. Ziołowa od 26 do 38 parzyste.

22.02 od godz. 8:00 do 13:00 Komorniki: ul. Matowa 2, 3, 5, 7, dz. 408/14, ul. Fabianowska od 160 do 166 parzyste, ul. Wiśniowa 2, 4.

22.02 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Dopiewo miejscowość Palędzie ul. Malinowa 41, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce, oświetlenie uliczne ul. Wzdłuż Torów, przepompownia ścieków deszczowych, działka nr 19/18,

22.02 od godz. 9:00 do 13:00

Mosina ul. Agrestowa 15, 2, 3, 10, 6, 11, 1, 5, 8, 9, 14, 7, 5, 4,

22.02 od godz. 12:00 do 13:00 Swarzędz: ul. Leśna bez 23, ul. Kaczorowskiego 21A, od 21 do 35 nieparzyste, od 22 do 32 parzyste bez 24, ul. Staszica 31, ul. Bema 22.

23.02 od godz. 8:00 do 14:00 Paczkowo ul. Kalafiorowa 14 - 17, ul. Koperkowa 5, ul. Pomidorowa 9 - 16, ul. Szparagowa 30, 32, 34, 38, Oraz działki Przyległe

23.02 od godz. 9:00 do 12:00 Puszczykowo ul. Bukowa PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW, 4, 6, ul. Cicha 1, 2b, 3, 7, ul. Jana III Sobieskiego 23, ul. Przecznica 13a, 5, 6, 9, 1, 4, 4a, 12, 11A, 8, 7a, 13B,

23.02 od godz. 9:00 do 11:00

Gmina Rokietnica miejscowość Rostworowo ul. Rokietnicka 41, działki nr 20

23.02 od godz. 10:00 do 14:00 Zalasewo, ul. Średzka 88.

24.02 od godz. 8:00 do 14:00 Janikowo: ul. Asfaltowa, ul. Mała, ul. Spadzista.

26.02 od godz. 8:00 do 12:00 Janikowo: ul. Leśna od 1 do 27 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste, ul. Turystyczna 1, 2, 3, ul. Swarzędzka 1, 3, 5, dz. 10/61, dz. 10/60, ul. Cicha, ul. Podgórna 14, ul. Asfaltowa 1, 2, 3, 5, 5A, ul. Ogrodnicza od 1 do 13A, od 2 do 16 parzyste.

26.02 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Rokietnica, miejscowość Bytkowo, ul. Truskawkowa 5, 7, 9, ul. Żurawinowa 19, 22, 22a, 22b, 23, 25, 27, ul. Jagodowa 16, 22a, 22b, 31a, 33, 35, ul. Porzeczkowa 18, działki nr 267, 324

26.02 od godz. 9:00 do 12:00

Puszczykowo ul. Chrobrego, ul. Piesza 4, ul. Powstańców Wielkopolskich 7A, 7B, 9A,

26.02 od godz. 9:00 do 11:30 Gmina Buk miejscowość Otusz ul. Dojazdowa cała

27.02 od godz. 8:00 do 16:00 Plewiska: ul. Polna, ul. Aroniowa, ul. Tęczowa 9, ul. Szkolna od 7 do 57 nieparzyste, 65, 67, 69, od 44 do 62 parzyste, ul. Fabianowska 1.

27.02 od godz. 8:30 do 13:00 Przeźmierowo: ul. Laskowa, ul. Poziomkowa, ul. Lotnicza 25, 27, ul. Krańcowa 6A-C, 12, od 25 do 55 nieparzyste.

27.02 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Rokietnica, miejscowość Przybroda, ul. Plac Kolejowy cała, ul. Kolejowa 1, 1A, 3, 5, 6, 7, 17, 25, 25A, działki od nr 33/1 do nr 33/8, przepompownia ścieków przy ul. Kolejowej,

28.02 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Góra, ul. Szamotulska od nr 3 do nr 15 nieparzyste, od nr 4 do nr 10 parzyste, Firma Zicar, działki nr 86/1, 109, 120,

28.02 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Stęszew, miejscowość Mirosławki, ul. Długa od nr 1 do nr 15, 28, 28A, 29, ul. Widokowa cała, ul. Rybna cała, świetlica, sklep, działki nr 10/9, 11/5, 45, 52/1, 52/4, 62/1, 158/1, 161,

28.02 od godz. 10:00 do 15:00 Plewiska: ul. Zakładowa 13, 16, 20, stacja GSM.

29.02 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo, ul. Zakątek cała,

29.02 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Stęszew, miejscowość Wronczyn, ul. Główna od nr 95 do nr 103 nieparzyste, 118, 119, 122, 124, 126, 128, 130, 134, ul. Makowa cała, ul. Nagietkowa cała, ul. Bratkowa cała, działki nr 243/5, 243/6, 255/2, 255/4, 357/3,

1.03 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Komorniki miejscowość Chomęcice ul. Polna 39, 41, 60, 68, działki nr 84/6, 84/7, 181/2, 193,

1.03 od godz. 12:00 do 16:00 Przeźmierowo: ul. Borówkowa od 3 do 21.

4.03 od godz. 8:30 do 14:30 Gmina Dopiewo miejscowość Palędzie ul. Imbirowa 1, Żurawinowa 9, działki nr 11/22, 11/28, 12/18, 18/51, market DINO,

4.03 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Rokietnica, miejscowość Kiekrz, ul. Sarnia 9, 11, od nr 14 do nr 48 parzyste, działki nr 847/30, 847/38, 847/41, 847/49,

5.03 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 19A, 31, 31A, od 33 do 52, 54, 56, 57, 57C, 58, 59A, 60, 62, 64, działki nr 115/5, 117/7, 117/10, 121/2, 127/5, 203/5, 218/1, Apteka, Hubertus Sklep Wielobranżowy Małgorzata Czerna, fotoradar, DeLaval, Zakład Usługowy Elektromechaniki Pojazdowej Mieczysław Grabowski, Rozruch&Serwis Jarosław Stankiewicz, FHU CHŁODROL, sygnalizacja świetlna

9.03 od godz. 8:30 do 14:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Tarnowo Podgórne ul. 23 Października od 55A do 55P, 57A, od 63 do 75 nieparzyste, od 70 do 98 nr parzyste, Okrężna, 1, 4, 4B, 5, 7, 7A, 9, 11, 11A, 11B, 13A, 13B, 13C, Jesienna 2, 4, 8, 10, działki nr 109/2, 115/16, 115/18, 115/20, 115/21, 115/22, 115/23, 115/24, 115/25, 115/26, 115/27, 115/28, 115/29, 115/31, 161/5, 162/12, 162/13, 165/2, 165/3, 165/4, 186/2, 191/1, 192/2, 192/3, 197/5, Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Wiesław Dorna, Market DINO przy ul. 23 Października,

9.03 od godz. 9:00 do 10:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Sierosław działki nr 40/19, 40/31, 40/33,

18.03 od godz. 9:00 do 12:00 powiat leszczyński Gowarzewo ul. Malinowa 15, ul. Nowa, ul. Jaśminowa, Aleja Kasztanowa,

19.02 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Lipno: Wilkowice ul. Kręta nr 10 do 60 parzyste (dz. 645/28 do 38, 902).

19.02 od godz. 10:30 do 15:30 Gowarzewo ul. Jesionowa, ul. Śnieżna, ul. Tulecka,

19.02 od godz. 13:00 do 17:00 Święciechowa ul. Makuszyńskiego nr 1 (dz. 1194/16).

20.02 od godz. 8:00 do 15:30 gm. Rydzyna: Kłoda nr 1, 41 do 52, 133 do 137, FH KMIECIK, świetlica wiejska, przepompownie ścieków PL2 i PL3, Agencja TEMIDA (prowiz. bud. dz. 798), sygnalizacja świetlna - skrzyżowanie drogi 309 z m. Kłoda, działki nr 626/4, 627/6, 801.

20.02 od godz. 8:30 do 12:30 Włoszakowice ul. Jana Otto nr 7A, 7B, 8, 9, 10, 12, 15, DIAVOLO, PPHU FRĄCKOWIAK.

22.02 od godz. 8:00 do 13:00 Markowice 26, 20, 22, 7, 23, 24, 23,

22.02 od godz. 9:00 do 13:00

gm. Włoszakowice: Jezierzyce Kościelne ul. Podlesie nr 6 do 16 parzyste, nr 19, 21; ul. Szkolna nr 23, 25, szkoła; ul. Osiedlowa działka nr 117/2 wieża telekomunikacyjna.

23.02 od godz. 8:30 do 14:30 powiat czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka ul. Matejki 3D.

19.02 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Lisia Góra numery od 1 do 17, miejscowość Skrzetusz 88.

19.02 od godz. 9:00 do 11:00 miejscowość Sierakówko numery od 43 do 56, działki 344, 392.

19.02 od godz. 11:30 do 13:30 miejscowość Młynkowo 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, miejscowość Tarnówko 141, 142, 143, 152, 152B, 167, 168, 170, 170A, 171, miejscowość Boruszynek 1, 2A, 3.

20.02 od godz. 9:00 do 17:00 Stajkowo 106, 106D, 107, 108, 109, 110, 110A, 111, 115, DZ.156/7.

20.02 od godz. 11:00 do 12:30

miejscowość Prusinowo działka 8/26, Rolpol, Hydrofornia.

20.02 od godz. 12:30 do 14:30 miejscowość Młynkowo 146, 147, 148, 149.

21.02 od godz. 9:00 do 17:00 miejscowość Biała ul. gorzelniana, ul. Dolne Podwórze 7.

21.02 od godz. 10:00 do 10:30 Stobno ul. Lipowa 26, 28, 30, 32.

22.02 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Morzewo ul. Różana dz. nr 331/1.

22.02 od godz. 8:00 do 14:00 Stobno ul. Ujska 22.

22.02 od godz. 8:00 do 13:45 miejscowość Młynkowo 150, 151, 152, miejscowość Tarnówko 152, 152B.

22.02 od godz. 9:00 do 17:00 miejscowość Młynkowo 150, 151, 152, miejscowość Tarnówko 152, 152B.

23.02 od godz. 9:00 do 17:00 miejscowość Gulcz ul. Wybudowanie 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26.

23.02 od godz. 8:00 do 11:00

miejscowość Lubcz Mały 32, 34, 35, 36, 37.

28.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Lubcz Mały 38, 40, 41, 42, 42A, 43.

28.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Śmiłowo ul. Kasztanowa dz. nr 243, 449.

28.02 od godz. 10:00 do 15:00 miejscowość Młynkowo 146, 147, 148, 149.

29.02 od godz. 9:00 do 17:00 miejscowość Młynkowo 146, 147, 148, 149.

1.03 od godz. 9:00 do 17:00 powiat pilski Piła ul. 14 Lutego 27, działka 689.

19.02 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Falmierowo nr od 21 do 27, miejscowość Polinowo nr od 1 do 18.

20.02 od godz. 8:00 do 14:00 Piła Plac Staszica 3A, ul. 14 Lutego 25, 25, 29, ul. Zygmunta Starego przystanek autobusowy, ul. Kwiatowa 16A, PKS.

20.02 od godz. 8:00 do 15:00

Piła ul. Żeromskiego 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83.

20.02 od godz. 9:00 do 13:00 Piła ul. 14 Lutego działka 320.

21.02 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Brzostowo ul. Łączna 38, 40, 41, 42, 44, gorzelnia, ul. Popiela 9, 11, 14, ul. Miodowa 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, miejscowość Arentowo 9, 10A, 10B.

21.02 od godz. 10:00 do 15:00 miejscowość Glesno 1, 2, 3, 13, 14, dz. nr 125, kościół.

4.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Glesno 1, 2, 3, 13, 14, dz. nr 125, kościół.

5.03 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Glesno 1, 2, 3, 13, 14, dz. nr 125, kościół.

7.03 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, sklep, dz. nr 39/1, pompownia.

8.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat obornicki Gmina Oborniki, miejscowość Oborniki, ul. Betoniarska cała, ul. Kowanowska od nr 10B do nr 36 parzyste, od nr 7 do nr 15 nieparzyste, PZGS, firma garmażeryjno-cateringowa "MARCUS" Marek N., DPM INVEST Sp. z o.o., Sp. K., Świetliki - Arczykowski, działki nr 821/1, 821/2, 826/3, 827/3,

19.02 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Oborniki, miejscowość Oborniki, ul. Betoniarska cała, ul. Kowanowska od nr 10B do nr 36 parzyste, od nr 7 do nr 15 nieparzyste, PZGS, firma garmażeryjno-cateringowa "MARCUS" Marek N., DPM INVEST Sp. z o.o., Sp. K., Świetliki - Arczykowski, działki nr 821/1, 821/2, 826/3, 827/3,

20.02 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Oborniki, miejscowość Oborniki, ul. Betoniarska cała, ul. Kowanowska od nr 10B do nr 36 parzyste, od nr 7 do nr 15 nieparzyste, PZGS, firma garmażeryjno-cateringowa "MARCUS" Marek N., DPM INVEST Sp. z o.o., Sp. K., Świetliki - Arczykowski, działki nr 821/1, 821/2, 826/3, 827/3,

21.02 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowość Owczegłowy ul. Sosnowa dz. 293; Modrzewiowa dz. 291; 290; 289; 281; 282; 283; 286.

19.02 od godz. 8:15 do 13:30 miejscowość Skrzetusz 88.

19.02 od godz. 9:00 do 11:00 powiat szamotulski Gmina Kaźmierz miejscowość Komorowo: cała miejscowość oprócz ulic Dworkowej, Polnej i Turystycznej

19.02 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Szamotuły miejscowość Kąsinowo 27, 27A, 28, działki nr 111/3, 117/2, obręb ewidencyjny Pamiątkowo miejscowość Rudnik od 1 do 7, działki nr 10/3, 10/6, 17/5, 39/2, 39/6, deszczownia

20.02 od godz. 7:00 do 16:00

Gmina Szamotuły miejscowość Baborowo 1, ul. Polna 1, miejscowość Kąsinowo 27, 27A, 28, działki nr 111/3, 117/2, obręb ewidencyjny Pamiątkowo miejscowość Rudnik od 1 do 7, działki nr 10/3, 10/6, 17/5, 39/2, 39/6, deszczownia, obręb ewidencyjny Pamiątkowo miejscowość Witoldzin 2, 3, 3A, 4, od 19 do 26A, od 30 do 41, 43, działki nr 45/1, 47, 110/2, 219, 226, 236, 252, 256/2, 264/1, 265/1, 266/4, deszczownia, ferma drobiu, miejscowość Pamiątkowo ul. Sportowa cała, Szkolna 1, 3, 3A, 3B, 7, 9, 11, Witoldzińska cała, Polna cała, Nowa cała, Borówkowa cała, Malinowa cała, Baborowska 14, 14A, 14B, 14C, 14H, od 16 do 29, od 31 do 35, od 37 do 43A, od 45 do 57 nr nieparzyste, Spokojna 49, 53, 55, Szamotulska od 1 do 16A oprócz nr 2 i 8, 22, działki nr 45/1, 47, 110/2, 241/5, 252, 252/10, 256/2, 262/2, 265/1, 287/2, 299/2, 318/6, 318/9, 335/1, 349/5, 353/7, 353/8, 353/11, 353/12, 357/8, 357/9, 357/10, 357/11, 357/12,357/13, 357/14, 358/4, 358/5, 358/6, 358/7, 360/10, 360/11, 386/2, 387/2, 416/1, 416/3, 417/1, 417/2, 417/3, 484/2, 508, 821/4, 821/5, oczyszczalnia ścieków, OSP Pamiątkowo, wieża GSM ul. Witoldzińska, kaplica, oświetlenie boiska, Firma Handlowa Markus Marek Prentki, lokal gastronomiczny, sygnalizacja świetlna, PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Marta Fabiś Voyager,

20.02 od godz. 7:00 do 8:00

Gmina Szamotuły miejscowość Baborowo 1, ul. Polna 1, miejscowość Kąsinowo 27, 27A, 28, działki nr 111/3, 117/2, obręb ewidencyjny Pamiątkowo miejscowość Rudnik od 1 do 7, działki nr 10/3, 10/6, 17/5, 39/2, 39/6, deszczownia, obręb ewidencyjny Pamiątkowo miejscowość Witoldzin 2, 3, 3A, 4, od 19 do 26A, od 30 do 41, 43, działki nr 45/1, 47, 110/2, 219, 226, 236, 252, 256/2, 264/1, 265/1, 266/4, deszczownia, ferma drobiu, miejscowość Pamiątkowo ul. Sportowa cała, Szkolna 1, 3, 3A, 3B, 7, 9, 11, Witoldzińska cała, Polna cała, Nowa cała, Borówkowa cała, Malinowa cała, Baborowska 14, 14A, 14B, 14C, 14H, od 16 do 29, od 31 do 35, od 37 do 43A, od 45 do 57 nr nieparzyste, Spokojna 49, 53, 55, Szamotulska od 1 do 16A oprócz nr 2 i 8, 22, działki nr 45/1, 47, 110/2, 241/5, 252, 252/10, 256/2, 262/2, 265/1, 287/2, 299/2, 318/6, 318/9, 335/1, 349/5, 353/7, 353/8, 353/11, 353/12, 357/8, 357/9, 357/10, 357/11, 357/12,357/13, 357/14, 358/4, 358/5, 358/6, 358/7, 360/10, 360/11, 386/2, 387/2, 416/1, 416/3, 417/1, 417/2, 417/3, 484/2, 508, 821/4, 821/5, oczyszczalnia ścieków, OSP Pamiątkowo, wieża GSM ul. Witoldzińska, kaplica, oświetlenie boiska, Firma Handlowa Markus Marek Prentki, lokal gastronomiczny, sygnalizacja świetlna, PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Marta Fabiś Voyager,

20.02 od godz. 15:00 do 16:00

Chojno-Wieś 1,14,17,20,21,22,23,24,25,26,26A,27,28,29,31,32,33,33A,34,35,36,36A,36B,37,38,39,41,42,44,45,45A,46,47,47A,48,49,50,51,52,53,55,56,56A,57,58,59,59A,60,61,62,63,64,78,79,80,80B,81,81C,82,83,87,D114 81C,DZ. 413/7,DZ. 532,DZ.96, 43,85,DZ.692/2,dz.98/1,,DZ.98.

20.02 od godz. 9:00 do 10:30 Gmina Duszniki, miejscowość Brzoza 15, Gmina Duszniki, miejscowość Grodziszczko 15,

20.02 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Kaźmierz, ul. Topazowa 10, ul. Szmaragdowa 5, 10, 12, ul. Piwoniowa 1, 7, 12, ul. Szkolna 35, 42A, 43, 44, 46, 50, 54, 55, 59, Gmina Kaźmierz, miejscowość Kiączyn, ul. Topazowa 10, ul. Szmaragdowa 5, 10, 12, ul. Piwoniowa 1, 7, 12, ul. Szkolna 35, 42A, 43, 44, 46, 50, 54, 55, 59,

21.02 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Pniewy miejscowość Pniewy ul. Borówkowa 15, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, Doktora Włodzimierza Felickiego nr 14, 14A, 15, 15A, 15D, działki nr 435/42, 435/44, 435/50, 451/2, 2167/2, 2167/3, 2167/5,

21.02 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Duszniki, miejscowość Brzoza 18, 18A, 18B, 19, 20, 23, działki nr 449/3, 449/11, Gmina Duszniki, miejscowość Grodziszczko 18, 18A, 18B, 19, 20, 23, działki nr 449/3, 449/11,

21.02 od godz. 9:00 do 16:00 Gmina Duszniki, miejscowość Brzoza 18, 18A, 18B, 19, 20, 23, działki nr 449/3, 449/11, Gmina Duszniki, miejscowość Grodziszczko 18, 18A, 18B, 19, 20, 23, działki nr 449/3, 449/11,

22.02 od godz. 9:00 do 16:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Kiączyn ul. Piwoniowa cała, ul. Szmaragdowa cała, ul. Rubinowa cała, ul. Bursztynowa cała, ul. Tulipanowa cała, ul. Szkolna 35, 42A, 43, 44, 46, 50, 54, 55, 57, 59, ul. Onyksowa od nr 2 do nr 14 parzyste, ul. Agatowa cała, ul. Diamentowa cała, ul. Topazowa cała, działki nr 197/2, 197/18, Gmina Kaźmierz, miejscowość Kaźmierz, ul. Piwoniowa cała, ul. Szmaragdowa cała, ul. Rubinowa cała, ul. Bursztynowa cała, ul. Tulipanowa cała, ul. Szkolna 35, 42A, 43, 44, 46, 50, 54, 55, 57, 59, ul. Onyksowa od nr 2 do nr 14 parzyste, ul. Agatowa cała, ul. Diamentowa cała, ul. Topazowa cała, działki nr 197/2, 197/18,

22.02 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Duszniki, miejscowość Brzoza 15, 18, 18A, 18B, 19, 20, 23, 28, od nr 30 do nr 38, 45, 46, działki nr 65/1, 104/1, 449/3, 449/11, Gmina Duszniki, miejscowość Grodziszczko 15, 18, 18A, 18B, 19, 20, 23, 28, od nr 30 do nr 38, 45, 46, działki nr 65/1, 104/1, 449/3, 449/11,

23.02 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Pniewy, miejscowość Pniewy, ul. Wiśniowa 1, 1a, 1H, 2, 2a, 4, ul. Polna 40, działki nr 4/7, 4/14, 1248/2, P.H.U Stacja Demontażu Pojazdów Skup Złomu i Metali Jan B., Przedsiębiorstwo Handlowe Vistal, P.H.U "BART" Zbigniew B., Gospodarstwo Rolne Szymon Maćkowiak, Gmina Pniewy, miejscowość Lubocześnica 1, 2, 2a, działki nr 137/1, 137/2, Gospodarstwo Rolne Szymon Maćkowiak,

23.02 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły działki nr 3261/20, 3261/21

26.02 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Pniewy miejscowość Pniewy ul. Wroniecka od 37 do 51, 55, 56, Leśna 1, 2, 4, 32, 37, działki nr 128/1, 149/1, Polkomtel infrastruktura Sp. z o.o., miejscowość Podpniewki 32

26.02 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Duszniki obręb ewidencyjny Brzoza miejscowość Grodziszczko od 1 do 13, 16, 21, działki nr 385/3, 386, 395/2, 429/1, 429/5, 436/4, 466/1, SE-KAM Usługi Handel Zbigniew Małecki, Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach,

26.02 od godz. 9:00 do 16:00 Gmina Duszniki obręb ewidencyjny Brzoza miejscowość Grodziszczko od 1 do 13, 16, 21, działki nr 385/3, 386, 395/2, 429/1, 429/5, 436/4, 466/1, SE-KAM Usługi Handel Zbigniew Małecki, Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach,

27.02 od godz. 9:00 do 16:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Lipnica 19, ul. Księżycowa 3, 5, działki nr 76/22, 76/25, 76/34,

27.02 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Obrzycko miejscowość Stobnicko całe, miejscowość Piotrowo całe, miejscowość Modrak cały, miejscowość Antoniny całe, miejscowość Annogóra cała oprócz nr 7, miejscowość Zielonagóra cała oprócz ulic Piotrowskiej, Szkolnej, Zamość, Wiejskiej, Podgórnej, Leśnej i Zamkowej; Podgórna 1B, Wiejska 24,

28.02 od godz. 7:30 do 8:30 Gmina Obrzycko miejscowość Stobnicko całe, miejscowość Piotrowo całe, miejscowość Modrak cały, miejscowość Antoniny całe, miejscowość Annogóra cała oprócz nr 7, miejscowość Zielonagóra cała oprócz ulic Piotrowskiej, Szkolnej, Zamość, Wiejskiej, Podgórnej, Leśnej i Zamkowej; Podgórna 1B, Wiejska 24,

28.02 od godz. 14:30 do 15:30 Gmina Szamotuły obręb Pamiątkowo miejscowość Witoldzin 6, 16A, działki nr 157/4, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Artur Słowiński

28.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Kaźmierz miejscowość Kaźmierz ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 1, 4, działka nr 597/2

29.02 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Kaźmierz miejscowość Chlewiska całe

2.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat rawicki gm. Miejska Górka: Dąbrowa ul. Ogrodowa nr 3 do 11 nieparzyste, działka nr 162/2.

19.02 od godz. 8:30 do 11:30 Miejska Górka ul. Ig. Buszy nr 26 JAMAR.

21.02 od godz. 8:30 do 11:30 Jutrosin ul. Mickiewicza nr 5 do 23 nieparzyste, nr 8 do 30 parzyste, Przedszkole, Posterunek Policji.

21.02 od godz. 9:30 do 14:30 Jutrosin: ul. Mickiewicza nr 1, nr 2 (Dom Kultury, Biblioteka, ORANGE Polska), nr 3, nr 4, nr 8A - dz. 480 (Przychodnia Lekarska FAMILIA, Apteka POD ORŁEM); ul. Ogrodowa Zakład Stolarski DRZEW-MARK (dz. 240/8); ul. Wrocławska nr 37, 41, 42; ul. Zielona działka nr 751.

21.02 od godz. 10:00 do 14:00

Jutrosin ul. Powstańców nr 16A, 18, 20, 22, 24, działka nr 347.

22.02 od godz. 7:30 do 16:30 Jutrosin ul. Dworcowa nr 2; Garncarska nr 2, 4, MASZ-ROL; ul. Kościuszki nr 10, 11, 14, Kościół; ul. Powstańców nr 10, 12, 16; ul. Wodna nr 5, 40, 42, 44.

22.02 od godz. 8:00 do 12:00 gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Jastrzębia nr 17 (dz. 1090/2); ul. Sokola nr 11 (dz. 1090/11).

22.02 od godz. 9:30 do 12:30 gm. Bojanowo: Golina Wielka nr 38 do 45A, Zakład Wulkanizacyjny BARTKOWIAK, Firma TAURUS, przepompownia ścieków (dz. 340).

23.02 od godz. 8:00 do 13:00 gm. Pakosław: Golejewo - cała miejscowość (oprócz nr 34).

23.02 od godz. 8:00 do 13:00 Rawicz: ul. Kopernika nr 9, OSiR; ul. Sikorskiego nr 1 do 11 nieparzyste, nr 4, 6.

23.02 od godz. 8:30 do 12:30

Leszno Leszno: ul. Andersena nr 1, 7, 9 nr 8 do 28 parzyste; ul. Górowska nr 1 do 45 nieparzyste, nr 2 do 32 i 34A parzyste, PPHU PRAISTON; ul. Kryłowa nr 43; ul. Makuszyńskiego nr 16 do 20 parzyste, działka nr 830/3; ul. Poprzeczna nr 2; ul. Skorupki nr 1 do 4, 7 (dz. nr 260/2); ul. Urocza nr 2 do 14 parzyste; Rynek Zaborowski 16, WALDI.

19.02 od godz. 8:30 do 16:30 powiat gnieźnieński Siemianowo 5, 6, 9 - 19, 28, dz. 109, dz. 102/12, dz. 102/15, dz. 40/3, Sklep

19.02 od godz. 8:30 do 11:30 Cielimowo ul. Leśna 4, dz. 57/4

20.02 od godz. 8:00 do 13:00

Dębówiec 3, 23 - 28, 32, dz. 47/13, dz. 5144/5, Dębowiec 23 - 26, Brody 1

21.02 od godz. 8:00 do 13:00

Miejscowość Szydłowo nr 94, 95, 95D, 96, 97, 98, dz. 209/7, 211/2.

21.02 od godz. 8:00 do 16:00 Wilkowyja 43, 46, 48, 47

22.02 od godz. 7:00 do 15:00 Malczewo 13

22.02 od godz. 8:00 do 9:30 Gniezno ul. Sosnowa 53, dz. 1/6, dz. 1/4

22.02 od godz. 9:00 do 13:00 Owieczki 6Ł, dz. 239/9, dz. 239/10, dz. 239/11

23.02 od godz. 7:00 do 15:00 Miejscowość Coch

28.02 od godz. 9:00 do 13:00 powiat średzki Giecz 9, 11, 19, 16, 10, 17, 12, 18, 17a, 20, 8, 13, 40,

19.02 od godz. 8:30 do 13:30 Romanowo 11, 6, 10, 5, 4, 7, 9, 12, oczyszczalnia,

20.02 od godz. 8:00 do 12:00 Środa Wielkopolska ulice Broniewskiego Władysława 1,3, Kosynierów 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44, Mickiewicza Adama 1,11,13,15,17,19,21,23,3,5,7,9, Tuwima Juliana 16,18,20,22

20.02 od godz. 8:30 do 13:15

Brodowo ul. Za dworkiem,

21.02 od godz. 9:00 do 11:00 Zaniemyśl ul. Akacjowa, ul. Dębowa, ul. Jodłowa 1, 2, 3, ul. Świerkowa 2,

22.02 od godz. 8:30 do 13:00 Środa Wielkopolska ul. Prądzyńskiego 16,

27.02 od godz. 11:00 do 15:00 powiat nowotomyski Gmina Lwówek, miejscowość Konin 62, 63, działki nr 369, 375/3, Alpakana Farm, domek letniskowy, Gmina Lwówek, miejscowość Józefowo, domki letniskowe

19.02 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek, ul. Pniewska od nr 2 do nr 44 parzyste, od nr 7 do nr 33 nieparzyste, ul. Grobla 1, 2, 2a, 3, ul. Kościelna 1, 2, 3, 4, ul. Świętojańska 1, ul. Ratuszowa 7, 9, ul. Średnia 1, 2, ul. Szkolna 1, 2, 3, 4, ul. Magazynowa 7, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, zabytkowy budynek dawnej szkoły, budynek dawnej szkoły, kwiaciarnia "Lobelia", wspólnota mieszkaniowa Lwówek ul. Pniewska 44, STAND-MOT Stefan Ł. Andrzej M. S.C., Sklep zoologiczno wędkarski "ZOOJA" Ewa W., P.P.H. "STOLMEB" Wiesław Ł., Firma Handlowa Przemysław W., sklep wielobranżowy "LOBELIA", sklep Chemiczno-przemysłowy Adam M., Odzież używana Elżbieta P., Gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Lwówku, P.H.U "BIGBIT" Leszek K., Handel-Usługi Marcelna Marcelina S., sklep wielobranżowy "METAL-ISTAL" Danuta C., AGD RTV Jolanta P. Tomasz P Sp. J., Hurt Detal "B.B." Marta B., działki nr 143, 145,

22.02 od godz. 8:30 do 14:00

Gmina Duszniki miejscowość Sękowo ul. Szkolna od 11 do 21D, Polna 1, 2, od 11 do 14, Wichrowa cała, działki nr 161/22, 225/1, 226, 341/13, 341/21, 341/24, 342/2, 345/6,

27.02 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Lwówek, miejscowość Józefowo, działki nr 76/5, 87/8,

28.02 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Cicha Góra 72D, 72E, działki nr 124/3, 124/9, 124/10, 124/14, 124/15, 124/17,

4.03 od godz. 9:00 do 12:00 powiat kolski Bogusławki ulice Leśna 3, 1,1A,3, Sulęcinek ulice Podgórna ,

19.02 od godz. 10:00 do 13:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Suchy las, ul. Stefana Stefańskiego 2, MG Inwestycje Sp. z o.o., "MOL" Sp. z o.o.,

22.02 od godz. 9:00 do 13:00 Sulęcinek ul. Azaliowa, ul. Dębowa 1, 4, 5, 6, ul. Klonowa,

23.02 od godz. 8:00 do 13:00

Sulęcinek ul. Kopczynowska,

26.02 od godz. 11:00 do 15:00 Miejscowość Zakrzewo Wybudowanie: 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 8B, 9, 10, 11;

27.02 od godz. 7:00 do 13:00 Miejscowość Zakrzewo ul. Boczna: 4, 6, 8, 10, 10a; ul. Promykowa: 1, 3, 5; ul. Domańskiego: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29a, 29b, 29c, 31, 31a, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 54a, 55, 56, dz. nr. 392/2; ul. Kujańska: 12, 13, 14, 15, dz. nr. 471/2; Miejscowość Drożyska Wielkie: 70, 71, 71A, dz. nr. 162;

29.02 od godz. 8:00 do 12:00 Plecemin nr od 15A do 17A

29.02 od godz. 8:00 do 15:00

powiat śremski Luciny ulice dz. 236, 1,11,21,DZ.181/3,DZ.185, KAPLICA, 20,22,24,34,34A,36,38,39,43,55,8,9, Wspólna 27,dz. 236, 1,11,15,21,23,3,DZ.181/3,DZ.185, 14,16,18,20,22,22a,24,28,30,34,34A,36,38,39,43,49,53,55,57,59,8,83,9

20.02 od godz. 8:00 do 17:00

Luciny ulice dz. 236, 1,11,21,DZ.181/3,DZ.185, KAPLICA, 20,22,24,34,34A,36,38,39,43,55,8,9, Wspólna 27,dz. 236, 1,11,15,21,23,3,DZ.181/3,DZ.185, 14,16,18,20,22,22a,24,28,30,34,34A,36,38,39,43,49,53,55,57,59,8,83,9, Mateuszewo 1,2,3,5,6,7,

20.02 od godz. 8:00 do 9:00 Luciny ulice dz. 236, 1,11,21,DZ.181/3,DZ.185, KAPLICA, 20,22,24,34,34A,36,38,39,43,55,8,9, Wspólna 27,dz. 236, 1,11,15,21,23,3,DZ.181/3,DZ.185, 14,16,18,20,22,22a,24,28,30,34,34A,36,38,39,43,49,53,55,57,59,8,83,9, Mateuszewo 1,2,3,5,6,7,

20.02 od godz. 16:00 do 17:00 Zbrudzewo Rondo im. Premiera Stanisława Mikołajczyka, ul. Ametystowa, ul. Migdałowa, ul. Waniliowa,

22.02 od godz. 8:00 do 14:00 Brodniczka 15, 10, 12, 16a, 13, 19, 18, 11, 9, Esterpole,

22.02 od godz. 9:00 do 11:00 powiat kościański gm. Śmigiel: Wydorowo nr 22 do 26, działki nr 24/4, 83/2.

20.02 od godz. 8:00 do 10:00 gm. Krzywiń: Bielewo nr 81 do 88, 114 do 119, Stacja Uzdatniania Wody.

21.02 od godz. 7:30 do 12:30 Zadory 12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21, 1 A,22,23,24,25,26,27,28,29A,30,

27.02 od godz. 9:30 do 12:30

powiat międzychodzki Gmina Kwilcz miejscowość Kwilcz ROD Niezapominajka, działki nr 82/8, 82/9, 82/41, 82/42, 82/63, 82/75, 82/76, 82/77, 83/28, 83/48, 83/50, 83/51, 83/52, 83/70, 83/87, 83/94, 83/95, 83/119, 83/128, 83/130, 83/133, 83/137, 83/143, 83/147, 83/148

20.02 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20, Zespół Szkół podstawowych w Kwilczu, kotłownia szkolna,

22.02 od godz. 9:00 do 16:00 Gmina Kwilcz miejscowość Kurnatowice 31A, 60, działki nr 25/7, 58, 60/1 60/2, Hydrofornia, stawy,

23.02 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Kwilcz miejscowość Kwilcz ul. Spacerowa cała, Pogodna nr parzyste, działki nr 96/6, 96/7, 96/8, 96/12, 96/14, 96/40, 98/1, 98/21, 98/22, 98/23, 98/26, przepompownia ścieków przy ul. Dworcowej,

29.02 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Wojska Polskiego cała, ul. Dworcowa cała wyjątkiem nr 25, 26, ul. Cypriana Kamila Norwida cała, ul. Jaśminowa cała, ul. Magnoliowa cała, ul. Jaworowa cała, ul. Miłostowska od nr 1 do nr 14, od nr 21 do nr 29, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, od nr 25 do nr 30, ul. Nowa od nr 12 do nr 23, działki nr 98/5, 107/12, (159/59 ul. Różana 3), 476/2, 480/1, 692/1, wspólnota mieszkaniowa zielony staw, wspólnota mieszkaniowa ul. Dworcowa 2, wspólnota mieszkaniowa Andrzej C., Handel hurtowy detaliczny częściami samochodowymi Marcin B., wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Apteka mgr Krystyna L., Beata K. Handel Artykułami spożywczo-przemysłowymi, Krafft tools Tomasz J., Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu, firma wielobranżowa "Ściskpol", Stowarzyszenie dla ludzi i Środowiska, SCALIO hurtownia budowlana Wojciech G., przedsiębiorstwo społeczne DIAKONIJNA Spółka zatrudnienia Sp. z o.o.

5.03 od godz. 7:30 do 15:30

Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Podgórna cała, ul. Malwowa cała, ul. Konwaliowa cała, ul. Różana cała, ul. Frezjowa cała, ul. Tulipanowa cała, ul. Liliowa cała, ul. Chabrowa cała, ul. Żurawia cała, ul. Modrzewiowa cała, ul. Wierzbowa cała, ul. Świerkowa cała, ul. Kalinowa cała, ul. Klonowa cała, ul. Sosnowa cała, ul. Brzozowa cała, ul. Polna od nr 1 do nr 11, 16, 17, 18, 19, ul. Gumna 1, 2, 2a, 4, 4a, 4d, 5, 6, 13, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego cała, ul. Lipowa od nr 1 do nr 12, 17, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, ul. Zielona 1, ul. Miłostowska od nr 13 do nr 20, ul. Burzykowska 1, ul. Podgórna 16, Bosh Service Juś Harom, sklep biedronka przy ul. Gumnej, apteka Lamberti, Zespół Szkół Podstawowych w Kwilczu, OSP Kwilcz, budynek Urzędu Gminy Kwilcz przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, działki nr 159/34, (159/59 ul. Różana 3), 439/1, 562/2, Gmina Kwilcz, miejscowość Dąbrowa 2, Gmina Kwilcz, miejscowość Stara Dąbrowa, działka nr 32/5,

5.03 od godz. 7:30 do 8:30

Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Podgórna cała, ul. Malwowa cała, ul. Konwaliowa cała, ul. Różana cała, ul. Frezjowa cała, ul. Tulipanowa cała, ul. Liliowa cała, ul. Chabrowa cała, ul. Żurawia cała, ul. Modrzewiowa cała, ul. Wierzbowa cała, ul. Świerkowa cała, ul. Kalinowa cała, ul. Klonowa cała, ul. Sosnowa cała, ul. Brzozowa cała, ul. Polna od nr 1 do nr 11, 16, 17, 18, 19, ul. Gumna 1, 2, 2a, 4, 4a, 4d, 5, 6, 13, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego cała, ul. Lipowa od nr 1 do nr 12, 17, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, ul. Zielona 1, ul. Miłostowska od nr 13 do nr 20, ul. Burzykowska 1, ul. Podgórna 16, Bosh Service Juś Harom, sklep biedronka przy ul. Gumnej, apteka Lamberti, Zespół Szkół Podstawowych w Kwilczu, OSP Kwilcz, budynek Urzędu Gminy Kwilcz przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, działki nr 159/34, (159/59 ul. Różana 3), 439/1, 562/2, Gmina Kwilcz, miejscowość Dąbrowa 2, Gmina Kwilcz, miejscowość Stara Dąbrowa, działka nr 32/5,

5.03 od godz. 14:30 do 15:30

powiat złotowski Lotyń ul. Szczecinecka 31, 33, 35, garaże, przepompownia, wieża GSM, Agromar

21.02 od godz. 7:00 do 14:00 Wąsosz ul. Rzemieślnicza działka nr 7/3.

22.02 od godz. 8:30 do 11:30 miejscowość Okonek ul. Szczecińska nr 1, 2, 3, 26, 27, kotłownia, garaże dz. nr 383/37.

23.02 od godz. 7:00 do 13:00 Miejscowość Wąsoszki: 11A, działka 416/7, 416/12;

29.02 od godz. 8:00 do 13:00 Jastrowie Narutowicza 40 garaże.

5.03 od godz. 8:00 do 12:00 Miejscowość Krajenka ul. Władysława Jagiełły: 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36a, 36b, 37, 37a, 37b, 37c, 38, 38a, 38b, 39, 39a, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46a, 46b, 49, 51; ul. Łódzka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

6.03 od godz. 8:00 do 17:00

Miejscowość Krajenka ul. Władysława Jagiełły: 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36a, 36b, 37, 37a, 37b, 37c, 38, 38a, 38b, 39, 39a, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46a, 46b, 49, 51; ul. Łódzka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

7.03 od godz. 8:00 do 17:00 powiat gostyński gm. Gostyń: Kunowo ul. Zielona nr 5, 7 do 38, staw hodowlany.

21.02 od godz. 8:00 do 12:00 Pogorzela: ul. Armii Poznań nr 1 do 15 nieparzyste, nr 4 do 18 parzyste, Stacja Kontroli Pojazdów, P4 (dz. 1567/9); ul. Gostyńska nr 16; ul. Pułku Piechoty nr 1 do 7 nieparzyste; ul. Szarych Szeregów nr 22, działka nr 1789/5.

21.02 od godz. 9:00 do 12:00

gm. Pępowo: Gębice nr 13 do 26, 26B, 26C, 35 do 38, TBA INVESTMENTS, przepompownia ścieków (dz. 69/13).

22.02 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wągrowiecki miejscowość Sienno 98, 99, dz. nr 1/29,

21.02 od godz. 8:00 do 14:00 Wągrowiec ul. Nad Nielbą dz. nr 1668/5.

22.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat chodzieski miejscowość Wyszyny ul. Budzyńska 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, dz. nr 247, ul. Chodzieska 16, 18, 20, 21, 22, ul. Przy Stawie 15.

22.02 od godz. 7:00 do 8:00 miejscowość Wyszyny ul. Budzyńska 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, dz. nr 247, ul. Chodzieska 16, 18, 20, 21, 22, ul. Przy Stawie 15.

22.02 od godz. 12:00 do 13:00

miejscowość Wyszyny ul. Budzyńska 2, 4, 5, 7, ul. Chodzieska 16, 18, 20, 21, ul. Przy Stawie 15.

22.02 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Bukowiec 43, 44, ferma.

22.02 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Wyszyny ul. Ogrodowa, ul. Raczyńskich 15, 23, 25, gosp. FARM-POL,

23.02 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Brzekiniec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, przepompownia.

27.02 od godz. 8:00 do 12:00 Chodzież ul. Krasińskiego 20, działka nr 1486.

29.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Podanin osiedle Błękitne 1, dz. nr 240.

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat ostrowski gm. Piaski: Bodzewko Pierwsze nr 17; Łódź - cała miejscowość.

23.02 od godz. 8:30 do 13:30 powiat krotoszyński gm. Kobylin: Kuklinów nr 53 (RSP Kuklinów), działka nr 65/6, stacja bazowa P-4, T-Mobile; Wyganów nr 1, 2, 6 do 13A, 26 do 35, 37, 37A, 38, 40, Kościół, Sala wiejska.

23.02 od godz. 8:30 do 16:30

powiat wrzesiński Nekielka ul. Malwowa, ul. Fiołkowa, ul. Dojazdowa, ul. Makowa, ul. Kwiatowa 20, 24, 26, 30, 43, 44, 45, 75, 73, ul. Konwaliowa 8, 12, 81, 83 Oraz działki przyległe

23.02 od godz. 11:00 do 13:00 Września ul. Przemysłowa 2-5, 7, 9, ul. Wrocławska 44,

28.02 od godz. 9:00 do 13:00 Słomowo 4, 5, 26-50,

29.02 od godz. 9:00 do 13:00 powiat grodziski Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Zdrój 8, od nr 10 do nr 23A, 24, 25, 26, od nr 35 do nr 36C, działki nr 46/1, 118/8, 119, 162, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Grodzisk, świetlica wiejska, Gospodarstwo rolne Grzegorz D.,

26.02 od godz. 8:00 do 11:00

Gmina Granowo miejscowość Granowo ul. Nowa cała, Poznańska 15A, 15B, 17, 17A, 19, 21, 23, 23B, 23C 25, 27, 31, 37, 40A, 42, 44, 46, 48, 50, 50A, 52, 54, 56, 58, 58A, 60, 62, 64, 64A, 66, 68, 70, 78, 78A, 80, 82, działki nr 274/4, 315, 330/8, 340/9, 564/1, 566, 566/2, 570/1, 623/1, biura UG Granowo, Opony Express, przepompownia ścieków przy ul. Poznańskiej, stacja kontroli pojazdów, Pocztowy Mirosław -Firma Wielobranżowa Elektromechanika Samochodowa Serwis Ogumienia, Delta Borowczak Popiół Sp. z o.o., INEA SA, Poczta Polska SA, Market Rolniczy Minge Sp. z o. o., stacja ważenia pojazdów, wysypisko śmieci, stacja paliw, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DUET Andrzej Mateja, FHU Tereza Teresa Pawłowska, Słoma Radosław - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, hala magazynowa

28.02 od godz. 9:00 do 16:00

Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Czarna Wieś 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, działki nr 113/6, 172, hydrofornia,

29.02 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Rakoniewice, miejscowość kuźnica Zbąska 8, 54, 54A, Gmina Rakoniewice, Błońsko 8, 55, 56, 56a, 57, działki nr 202/1, pieczarkarnie przy nr 55,

1.03 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Rakoniewice miejscowość Ruchocice ul. Słoneczna cała oprócz nr 9; Dworcowa 5, 6, 7, 9, 9A, Lipowa od 1 do 8, od 11 do 14, 35, 40, działki nr 116/1, 132, 140/2, 198, oświetlenie ścieżki rowerowej ul. Drzymały, Gospodarstwo Rolna Uprawa Grzybów Sylwester Borowiak, Dontex Donata Mołdrzyk, Warsztat Henryk Józefczak ZŚK Henro, Warsztat Ryszard Kostański, Ma-Trans Stachecki Sp. K.

8.03 od godz. 8:00 do 17:00

