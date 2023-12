Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 18.12

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w wielkopolskim 18.12? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 18.12 w wielkopolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w wielkopolskim.

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat jarociński gm. Góra: Włodków Górny nr 19A, 21, działki nr 92/5 i 6, 93/8.

19.12 od godz. 7:30 do 10:30 powiat poznański Dębogóra: ul. Dąbrówki od dz. 3/15 do dz. 3/22, od dz. 3/53 do dz. 3/57.

19.12 od godz. 8:00 do 12:00 Mieczewo ulice , 6,8,9,DZ.14, 2,3,3A,4,5, Szeroka 20, 1,1B,1E,1F,1H,2,3,4,5,DZ. 208, Bożymęczna 24, 14, Promienista 1,2,4,5,7, Słoneczna 13,3,6A,85,DZ. 85/20, Brzozowa , 6,8,9,DZ.14, 2,3,3A,4,5, Bukowa , 6,8,9,DZ.14, 2,3,3A,4,5, Dębowa 4, Osada 1,2,3,3A,4,5, Przy Lesie 2, Rogalińska 1, 10,11,11A,12,12A,12B,14,14A,4,4 B,5,6,6A,7,7A,8,9, Kwiatowa 1,5,dz.193/3, Jaśnik 17, Kasztanowa 16,4,6,8,8A, Ogrodowa 17, Rogalin ulice dz. 154/20,DZ.154/14, Jesionowa 1,2,2A,4,st 64034, 4

19.12 od godz. 8:30 do 14:00 Plewiska: ul. Wiosenna 6, 6A, 8, 10A-E, dz. 967/10 (plac budowy).

19.12 od godz. 8:30 do 13:30

Puszczykowo ul. Słoneczna,

20.12 od godz. 8:00 do 12:30 Puszczykowo ul. Kasztanowa 1, ul. Klonowa 7, ul. Kościelna 6, ul. Magazynowa 5A, ul. Nowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 2, 3, 4, ul. Poznańska 78-106,

21.12 od godz. 8:00 do 10:00 Czmoń ul. Bnińska, ul. Pod Lasem 10, ul. Strażacka,

21.12 od godz. 9:00 do 15:00 Zielonka 1 - 4, 13, 6, 9, 20, 21, 22, dz. 427/5, dz. 427/4, dz. 427/3, dz. 92, dz. 21/2, dz. 21/3, dz. 21/4, dz. 20, dz. 26/5, dz. 274, dz. 416, Stacja telefoniczna, Huta Pusta 1 - 4, dz. 427/5, dz. 427/4, dz. 427/3, dz. 92, Stacja telefoniczna

27.12 od godz. 10:00 do 12:00 Gmina Stęszew, miejscowość Srocko Małe, 1, 2, 3, 3a, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 6A, 7, 7a, 8, 10, 10a, 11, 11A, 18, 23, leśniczówka, TRAS Sp. Cywilna, Gmina Stęszew, miejscowość Zamysłowo, ul. Wrocławska 98, Gmina Stęszew, miejscowość Wronczyn 3A, działka nr 6, 6/1, 26/2, 42, 46/2, Gmina Stęszew, miejscowość Wronczyn 2a, 3a, ul. Jabłoniowa 1, 2, działka nr 6, 6/1, 26/2, 42, 46/2, 55, MOP Wronczyn , MOP Zamysłowo, MOP I i MOP III, oświetlenie drogowe obszaru MOP I i MOP III oraz oświetlenie pomiędzy nimi,

28.12 od godz. 9:00 do 13:00

Zielonka 1 - 6, 13, 6, 9, 20, 21, 22, dz. 427/5, dz. 427/4, dz. 427/3, dz. 92, dz. 21/2, dz. 21/3, dz. 32, dz. 21/4, dz. 20, dz. 26/5, dz. 274, dz. 416, Stacja telefoniczna, Huta Pusta 1 - 4, dz. 427/5, dz. 427/4, dz. 427/3, dz. 92, Stacja telefoniczna, Pławno 23 - 28A, Oraz działki przyległe, Kamińsko 22, 21E, 21J, Oraz działki przyległe, Czernice

29.12 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Dopiewo miejscowość Więckowice działki nr 319/11, 319/16, 319/22, 319/24,

29.12 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Otusz, ul. Dojazdowa cała,

3.01 od godz. 8:00 do 16:00 Puszczykowo ul. Cienista, ul. Podleśna, ul. Poznańska 51, 49, 38, 40, 42b,

3.01 od godz. 8:00 do 12:00 Gruszczyn: ul. Leśna, pl. Gruszczyński, ul. Grobla, ul. Wodna, ul. Swarzędzka 34, 36, 40, 44, 89, od 26 do 38 parzyste, od 61 do 71 nieparzyste, ul. Zielińska od 1 do 7, ul. Mechowska od 4 do 16 parzyste, 3, 5, ul. Katarzyńska 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 78, 80, ul. Kraina, ul. Rzemieślnicza.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gruszczyn: ul. Swarzędzka od 93 do 101 nieparzyste, dz. 321, ul. Torfowa.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00 Swarzędz: ul. Cmentarna 17, 19.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00 Gortatowo: ul. Przełajowa 17, Cmentarz komunalny.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewiec, ul. Sasanki cała,

4.01 od godz. 9:00 do 12:00 Jasin: ul. Cmentarna 35, stacja katodowa gazu.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gortatowo: ul. Swarzędzka 15, 15A, 22, 24, 38, od 1 do 9 nieparzyste, ul. Dożynkowa 1, 2, ul. Cicha, ul. Baśniowa, ul. Fabryczna od 1 do 17 nieparzyste, od 6 do 24 parzyste, ul. Darniowa od 1 do 5A nieparzyste, od 2 do 10 parzyste, ul. Bajkowa 1, ul. Kubusia Puchatka, ul. Złota Polana, ul. Kapela, ul. Nad Cybiną 1, 3, 4.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Buk, miejscowość Otusz 7, 8, 8a, 8h, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11C, 12, 12A, 13, 13e, 13G, 13E, 14, 15, 46, 50, 51, 52, 52F, 53, 53b, 54, 55, 56 , ul. Kręta cała, ul. Prosta cała, ul. Rekreacyjna cała, ul. Szkolna 9, działki 54/12, 55/5, 55/9, 64/10, 65/32, od nr 67/10 do nr 67/24, od nr 67/38 do nr 67/49, 70/1, od nr 105/22 do nr 105/40, 159/2, 166/1, 167/1, 167/4, gospodarstwo rolne przy ul. Otuska/Promienista, przejazd kolejowy PKP, Gmina Buk, miejscowość Józefowo 51, 55,

4.01 od godz. 9:00 do 13:30 Kiekrz: ul. Wakacyjna od 2 do 30 parzyste.

8.01 od godz. 8:30 do 14:30 Gmina Buk, miejscowość Kalwy, ul. leśna cała z wyjątkiem nr 4, ul. Piaskowa cała, ul. Głęboka cała, działki nr 101/4, 105/8, 105/17, 105/21, 105/39, 106/3,

8.01 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewo, ul. Więckowska 37, 43, 45, 46a, 52, 54, 58, ul. Chabrowa 1, działki nr 202/6, 292/3,

8.01 od godz. 9:30 do 14:00 Gmina Stęszew, miejscowość Dębno 3c, ul. Trzcielińska cała, ul. Konarzewska 10, ul. Modrakowa cała, działki nr 329/4, 329/5, 329/9, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 332/9, 332/13, 408/32, 408/48, stacja ochrony katodowej operatora gazociągów przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, Gmina Stęszew, miejscowość Drogosławiec 1, 2, 3, Gmina Stęszew, miejscowość Dąbienko, 3c, ul. Trzcielińska cała, ul. Konarzewska 10, ul. Modrakowa cała, działki nr 329/4, 329/5, 329/9, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 332/9, 332/13, 408/32, 408/48,

8.01 od godz. 13:00 do 16:00

Gmina Komorniki miejscowość Chomęcice ul. Polna 39, 41, 60, 68, działki nr 84/6, 84/7, 181/2, 193,

15.01 od godz. 12:00 do 16:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dąbrówka, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Malinowa 41, szkoła przy ul. Malinowej, działka nr 19/18, Gmina Dopiewo, miejscowość Palędzie, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Malinowa 41, szkoła przy ul. Malinowej, działka nr 19/18,

16.01 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Komorniki miejscowość Chomęcice ul. Poziomkowa 4, 8, 18, Malinowa 18, działki nr 468/2, 468/4, 468/5,

16.01 od godz. 11:00 do 14:00 Gmina Dopiewo miejscowość Zakrzewo ul. Pastelowa 2, 3, 4, 5, 7, 8 działki nr 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/12, 100/13, 100/14, 100/15,

17.01 od godz. 11:00 do 14:00 Gmina Buk miejscowość Niepruszewo działka nr 115/25,

18.01 od godz. 9:00 do 14:00 powiat wolsztyński Przemęt: ul. Głęboka nr 24, 36, 38; ul. Powstańców Wlkp. nr 70D, 70F, 72, 72B, 74, 76, działka nr 470/1.

19.12 od godz. 8:00 do 12:00

Przemęt ul. Głęboka działki nr 884/20, 891/2, Gospodarstwo Uprawy Pieczarek ANTKOWIAK (dz. 884/5).

21.12 od godz. 8:00 do 12:00 powiat leszczyński gm. Święciechowa: Długie Stare ul. Działkowa - cała ulica; ul. Nowa nr 4A do 4D; ul. Zachodnia działka nr 74.

19.12 od godz. 8:00 do 13:00 Święciechowa ul. Czereśniowa nr 1, 7, 9, 11, 11A, 13, działki nr 507/5, 507/10 i 11.

19.12 od godz. 11:30 do 15:30 gm. Święciechowa: Przybyszewo ul. Spokojna - cała ulica; ul. Leśna nr 22, 26, działka nr 363/3.

20.12 od godz. 7:30 do 12:00

gm. Krzemieniewo: Pawłowice ul. Leszczyńska nr 2; ul. Mielżyńskich nr 1 do 15 nieparzyste, 4, 25 do 31A, nr 33 do 51 nieparzyste, Apteka Pod Złotą Podkową, Sklep Joker; ul. Wielkopolska nr 1 do 22, nr 23 do 29 nieparzyste, GCK Izba Regionalna, Kościół; ul. Spokojna, Topolowa - całe ulice.

27.12 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Krzemieniewo: Pawłowice ul. Leszczyńska nr 2; ul. Mielżyńskich nr 1 do 13 nieparzyste, nr 33 do 51 nieparzyste; ul. Wielkopolska nr 1 do 22, nr 23 do 29 nieparzyste, GCK Izba Regionalna, Kościół; ul. Spokojna - cała ulica.

28.12 od godz. 9:00 do 14:30 powiat rawicki gm. Rawicz: Folwark nr 1, 1A, 4 do 7, działki nr 10/2, 34/2, 479, 598/2.

19.12 od godz. 8:00 do 16:00 gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 1 do 10, 30, 30A, 31; działka nr 91, przepompownia ścieków.

20.12 od godz. 7:30 do 15:30 gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 11 do 18, 27 do 29, 35; działka nr 76/4.

20.12 od godz. 7:30 do 8:30 gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 11 do 18, 27 do 29, 35; działka nr 76/4.

20.12 od godz. 14:30 do 15:30

gm. Rawicz: Folwark nr 1, 1A, 4 do 7, działki nr 10/2, 34/2, 479, 598/2.

20.12 od godz. 8:00 do 16:00 gm. Jutrosin: Piskornia nr 3 (przyłącze kablowe).

20.12 od godz. 9:00 do 11:00 powiat gostyński Gostyń ul. Nad Kanią nr 18, 20 do 25, 27 do 34, 137 do 161, DIMAR; ul. Rzeczna - cała ulica.

19.12 od godz. 8:00 do 15:00

Gostyń ul. Nad Kanią nr 18, 20 do 25, 27, 145 do 161, DIMAR; ul. Rzeczna - cała ulica.

20.12 od godz. 8:00 do 15:00 Krobia ul. Różewicza nr 8, 10, 11, 12, 13, działka nr 876/4.

20.12 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Pępowo: Pasierby nr 3, 5A, 6, 8 do 36, 76, ZPU Miedziński; Wilkonice nr 18 do 28, 41, działka nr 246/2.

27.12 od godz. 9:00 do 16:00

Gostyń ul. Przy Dworcu nr 3, Stacja Paliw MOYA.

28.12 od godz. 7:30 do 14:30 powiat pilski miejscowość Liszkowo numery 20B, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 72, 73, działki 37/1, 49.

19.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Wysoczka 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 22, 23, przepompownia.

27.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kościański gm. Kościan: Nowy Dębiec ul. Dębowa nr 7, 9, 16 do 20 parzyste; ul. Jodłowa nr 1 do 7 nieparzyste; ul. Modrzewiowa nr 10, 12; ul. Sosnowa nr 2 do 8 parzyste; ul. Daglezjowa - cała ulica.

19.12 od godz. 8:00 do 13:30 gm. Kościan: Pianowo nr 4B, 4C, 4E, 4H, 4J, 4K, 4L, działka nr 10/14.

20.12 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Kościan: Widziszewo ul. Ceramiczna nr 8 - SUER Polska, działka nr 42/7 - przepompownia ścieków PS.

20.12 od godz. 8:30 do 13:00 gm. Krzywiń: Mościszki nr 1 do 8, 25 do 31, 34 do 46, sklepy, remiza OSP, przepompownia ścieków (dz. 76/5).

27.12 od godz. 8:00 do 15:00

gm. Krzywiń: Mościszki nr 1 do 8, 41 do 46, sklepy, remiza OSP.

28.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat chodzieski miejscowość Pietronki 17, 18, 18A.

19.12 od godz. 9:00 do 15:00 miejscowość Studźce od numeru 8 do numeru 23, ul. Słoneczna, ul. Pogodna, miejscowość Adolfowo 14, od numeru 15 do numeru 54.

19.12 od godz. 9:00 do 15:00 powiat szamotulski Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, ul. Brignoles 1, 3, 5, ślusarz, Mag-Dar Odzież robocza, auto-lux myjnia samochodowa, działki nr 3991/13,

19.12 od godz. 10:00 do 13:30

Gmina Duszniki miejscowość Duszniki ul. Stawna 2, 4, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, działki nr 883/20, 883/21, 883/23, 883/29, 883/30, 883/32, Apteka Tradycji Anna Woźniak,

2.01 od godz. 10:00 do 14:00 Gmina Pniewy, miejscowość Chełmno od nr 4 do nr 22, od nr 28 do nr 45, wspólnota mieszkaniowa Chełmno nr 8, sklep Spożywczo-Przemysłowy "ANNA", działka nr 54/47, 88/10, 109/5,

3.01 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Pniewy, miejscowość Chełmno od nr 4 do nr 22, od nr 28 do nr 45, wspólnota mieszkaniowa Chełmno nr 8, sklep Spożywczo-Przemysłowy "ANNA", działka nr 54/47, 88/10, 109/5,

4.01 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Wronki ul. Dworcowa 4, 6, 8, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 49, 50, 52, miejscowość Stróżki 48, 49A, 50, 51, działki 165/1, 2551/1, 2575/2.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Szamotuły miejscowość Kępa ul. Porzeczkowa cała, Agrestowa 7, 9, 11 ,13, 16, 18, 20, 22, 24, Mirabelkowa 15, działki nr 29/44, 29/45, 29/46, 29/47, 29/47, 29/67, 29/68, 29/69, 29/70, 29/71, 29/72, 29/74, 29/80, 29/81, 29/192, 212/3, 212/4, 213/3, 213/4, 213/6, 214/1, 214/3,

8.01 od godz. 10:00 do 14:00

powiat wągrowiecki miejscowość Łęgowo numery od 61 do 66.

20.12 od godz. 8:00 do 14:00 Skoki ul. Parkowa 14 - 25, Oraz działki przyległe, ul. Rościńska 18, ul. Wągrowiecka 17, oraz działki przyległe

27.12 od godz. 9:00 do 15:00 miejscowość Gołańcz ul. Margonińska 12, ul. Smolary od nr 22 do nr 29, miejscowość Tomczyce, miejscowość Potulin 18, 19, 20.

28.12 od godz. 8:00 do 14:00 Rościnno dz. 161/24, dz. 161/22, dz. 161/20, dz. 161/7, dz. 161/5, dz. 161/4, dz. 161/3, dz. 142/6, Działki przy rzece Mała Wełna, Skoki ul. Przylesie, ul Rogozińska 23, 27, dz. 901/5, Potrzanowo dz. 549/3

28.12 od godz. 9:00 do 15:00

powiat złotowski Jastrowie ul. Dworcowa 6, Dworzec PKP.

20.12 od godz. 8:00 do 13:00 powiat gnieźnieński Niechanowo ul. Polna 2, 3

20.12 od godz. 8:30 do 14:00 Gniezno ul. Grunwaldzka dz. 7/1

20.12 od godz. 9:30 do 12:30 Gniezno ul. Myśliwiecka

21.12 od godz. 7:30 do 8:00 Gniezno ul. Myśliwiecka

21.12 od godz. 14:00 do 14:30 Gniezno ul. Myśliwiecka 1 - 19 (Nieparzyste)

21.12 od godz. 7:30 do 14:30 Woźniki 4 - 6, 44A do 47A, Oraz działki przyległe

28.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wrzesiński Gierłatowo, Zasutowo ul. Cicha, ul. Leśna, ul. Motelowa 1, ul. Polna, ul. Spokojna, ul. Szkolna 1-9,

20.12 od godz. 9:00 do 15:00 powiat średzki Jeziory Wielkie 8D, 8C,dz. 259,DZ.70, dz. 7050/5, 5,DZ.217, 2a,2B, Jeziory Małe ulice Kórnicka , Dębowa 1, Łękno , Doliwiec Leśny DZ.10,dz.223/1,DZ.226, 2A,3, 6 A,6 B,6 C,6 D,6 F,6 G,6 H,6 I,6 J,6 K,6E,DZ. 9/6,,DZ.9/4, 4,DZ.6/3

21.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat grodziski Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Czarna Wieś od nr 19 do nr 29A, od nr 31 od nr 44, działki nr 143/7, 256/1, 267/2, 267/3, 267/4, wysypisko śmieci,

28.12 od godz. 7:30 do 16:00 powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Paproć od 75KA do 75KH oraz od 76JA do 76JH, działki nr 197/19, 197/20

12.01 od godz. 12:00 do 15:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

