Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 20.06

Gdzie obecnie (20.06 10:03) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat kaliski

Koźlątków.

20.06 od godz. 9:56 do 12:00

Bogucice od 1 do 6, 8, 8A, od 9 do 18, od 21 do 25, od 27 do 29, 31, 32, 7/3, 90/7, Rychnów od 2 do 6, 284.

20.06 od godz. 9:30 do 13:30

Aleksandrów 19, Kościelec od 18 do 20, 20 A, od 21 do 26, 28, 29, 29 A, 29 C, od 37 do 49, 49 A, 50, 51, 51A, 51B, 52, 157, Kościelec-Kolonia 28, 41, 45, Stropieszyn 65.

20.06 od godz. 9:30 do 13:30

powiat gnieźnieński

Witkowo ulice Bolesława Chrobrego, Gnieźnieńska, Piastowska, Słowiańska.

20.06 od godz. 9:20 do 11:30

Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Wierzbiczany, Małachowo-Złych Miejsc.

20.06 od godz. 9:20 do 11:30