Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 21.11

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w wielkopolskim (21.11)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew wielkopolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w wielkopolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat ostrzeszowski Doruchów ulica Kępińska 41, 43, 45 40A, 42, 44, Rudniczysko 39A.

21.11 od godz. 9:00 do 13:00 Bukownica , dz. nr 635/1.

21.11 od godz. 8:00 do 15:00 Mikstat-Pustkowie 48, 52A, 55B, .-406, 373/2, Pustkowie 32, 33, od 36 do 45, od 47 do 57, 77, 22172, 130.

21.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kępiński Mikorzyn od 141 do 144.

21.11 od godz. 9:00 do 13:00 Miejscowość: Osowo 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

23.11 od godz. 7:00 do 13:30 Miejscowość: Lipka ul. Osiedle Rajdowe 6, 9, działka 303na22, 303na84, 303na94, 303na143- Proma.

27.11 od godz. 8:00 do 17:00

powiat koniński Przewóz 56.

21.11 od godz. 8:00 do 10:00 Nowa Wieś 52, 62.

21.11 od godz. 8:00 do 10:00 Biele 8, Broniszewo 31, 33, 34, 36, 36A, 70782, Florianowo 10, Helenowo 1, 3, 4, 7, 10, od 30 do 35, Janowo 6, 7, 9, Kalina od 1 do 3, 3A, 4, 6, Kazimierowo 8, 10, Kazimierzewo 56, Kolonia Racięcin 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, od 14 do 19, od 21 do 24, od 26 do 31, 48, 70831, 102/9, 1-70/1, Racięcin od 1 do 4, od 6 do 10, 16, 18, 19, 23, 25, 27, od 29 do 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, -, 102/1, 185/3, 241/4, 246, 28, 283/1, 92/6, Sadlno , 3/1, 3/3, Stefanowo Racięckie od 2 do 6, 6a, 7, 9, Talarkowo od 1 do 11, 13, 13A, od 16 do 19, 21, 23, 23a, 51, 53, 55, od 59 do 61, 63, 70850, 11/1, 10/3, 13/1, Trzciniec 1A, Zielonka 70.

21.11 od godz. 8:00 do 10:00

Budzisław Kościelny ulice Szkolna 28, 28A, 28B, 30, 30 A, 31A, 32, 35, 182/2 (GPO), Torowa 6, Tręby Nowe 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, Tręby-241/11 (GPO), Tręby-241/12 (GPO), Tręby-241/25 (GPO), Tręby Stare , 183/1.

21.11 od godz. 9:00 do 14:00 Helenów Drugi 14, Helenów Pierwszy 5, 6, Krzymów-240/4 (GPO), Nowy Krzymów 1, 3A, 19, 175/4.

21.11 od godz. 9:00 do 14:00 Szyszyńskie Holendry 94, 94K, 94M, 94X, 0032-289/19 (GPO), 159/9, 289/14 (GPO), 289/21 (GPO), 289/27 (GPO), 289/28 (GPO), 289/29 (GPO), 289/31 (GPO), dz. 289/6.

21.11 od godz. 13:00 do 16:00 powiat kolski Tury 36.

21.11 od godz. 9:00 do 14:00 Dąbie ulice 1 Maja, 11 Listopada 1918 Roku, 3 Maja, Bolesława Prusa, Emilii Plater, Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Jana Kilińskiego, Józefa Bema, Józefa Piłsudskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kolska, Łęczycka, Ogrodowa, Tadeusza Kościuszki, Tadeusza Świerczewskiego.

21.11 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Suchy Las, ul. Łozowa cała z wyjątkiem nr 37, ul. Szkółkarska 72, ul. Wiosenna 16, 21, ul. Jagodowa 27, 29, od nr 44 do nr 62 parzyste, 51, 53, 57, 57A, 59, 59A, 61, 70, 70a, 72, ul. Powstańców Wielkopolskich od nr 27 do nr 47A nieparzyste, 30, 34, ul. Zawilcowa 25, PPHU "PRES" Karol K., Kominki-Konecko Marek K., działki nr 523/8, 523/10,

22.11 od godz. 8:00 do 17:00

Pięczkowo ul. Miłosławska 11, 5, 12, 4, 10, 9, 13, 15b, 7, Witowo dz. 182/4,

22.11 od godz. 8:30 do 15:30 Solec ulice , Główna , Lubrze , Małoszki , Krzykosy ulica Okrężna 1

24.11 od godz. 8:30 do 15:30 Gmina Suchy Las, miejscowość Zielątkowo, ul. Bibianny i Jędrzeja Moraczewskich 28, 30, ul. Sportowa 14, 16, 20, 22, 22L, ul. Wichrowa 4, 6, 12, ul. Stefanii Wyrzykowskiej 2, 4, ul. Pogodna 5, działki nr 23/26, 23/27, 23/28, 23/32, 23/34, 23/56, 24/18, 24/19,

29.11 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Golęczewo, działki nr 400/21, 400/23, 400/24, 400/25,

29.11 od godz. 9:00 do 13:00 powiat ostrowski Topola Mała ulice Krótka od 2 do 4, 6, 6A, od 7 do 9, 11, Odolanowska 30A, od 35 do 43, 49, od 51 do 55, 59, 64, 65, 68, 69, 71, 74, 76.

21.11 od godz. 10:00 do 12:00

gm. Piaski: Strzelce Wielkie nr 43 do 53H, 82, 82A, 83, 84, działki nr 116, 128/1, przepompownia ścieków; Józefowo, Lipie - całe miejscowości.

21.11 od godz. 8:00 do 16:00 gm. Piaski: Strzelce Wielkie nr 43 do 53H, 82, 82A, 83, 84, działki nr 116, 128/1, przepompownia ścieków; Strzelce Małe - cała miejscowość.

22.11 od godz. 8:00 do 16:00 Piaski ul. Św. Marcina działka nr 345/1. gm. Piaski: Strzelce Wielkie nr 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2K, 2M, działki nr 198/5, 198/7, 198/9, 211, 652, 654.

23.11 od godz. 8:00 do 16:00 powiat słupecki Cienin Zaborny , 502 (GPO), Kluczewnica 2, 4, 6, 8, 9, 12, Kowalewo-Góry 1, 1A, 3, od 5 do 10, 10A, od 11 do 13, Kowalewo Góry , Kowalewo-Opactwo 25, Kowalewo-Parcele 29, 29A, 29B, 30, 32, Rokosz , Rozalin-214 (GPO), Rozalin 1, 2, od 4 do 6, 6 A, 6B, od 8 do 14, 16, 26, 54, 54A, 54B, 57, 58, 58 B, 59, 59A, od 67 do 69, 71, 71 A, 72, 73, 157/1 (GPO), 187/5 (GPO), 191/4 (GPO), 219/3 (GPO).

21.11 od godz. 9:00 do 14:00

powiat turecki Bibianna od 28 do 36, 36A, 40, 42, 43, 46, 47, od 49 do 52, 54, od 56 do 58, 60, 61, 64, 65, od 68 do 71, 60013, 60586, 192/1, dz. 236, Dziadowice-Folwark 52.

21.11 od godz. 9:00 do 15:00 powiat obornicki Gmina Oborniki miejscowość Nieczajna działki nr 9/9, 9/12, RSP, AGRO ŚWIERKÓWKI Spółka z o.o.

21.11 od godz. 7:00 do 19:00 Gmina Oborniki Miejscowość Lulin cały oprócz nr 20 (Leśniczówka) Miejscowość Górka od 11 do 29C, 32, od 39 do 46, 49, działki nr 46/1, 83, 83/3, 111/4, 129, 130/12 130/15, 151, 160/2, sklep wielobranżowy Grażyna Kudlińska, PW WIT-BUD Artur Witzberg, gospodarstwo rolne Rafał Kotliński, Żukowo warsztat Kowalczyk Serwis Miejscowość Nieczajna od 1 do 31, 107, działki nr 9/9, 9/12, 11/4, 11/5, 16/2, 20/6, 20/46, 21, 24/1, 24/7, 24/8, 24/10, 27/1, 32/3, 58, 66/1, 101/7, RSP, AGRO ŚWIERKÓWKI Sp. z o.o., RKS Świerkówki, Sklep GS, stacja uzdatniania wody,

21.11 od godz. 17:00 do 19:00

gmina Rogoźno miejscowość Boguniewo numery od 20 do 52, działki 37, 53/13, 60/5, 71/11, 73/5, 73/14, 73/17, 121/3, 137/7, 137/11, 137/12, 148, 211/8, 211/10.

22.11 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Studzieniec, miejscowość Międzylesie, miejscowość Nienawiszcz, miejscowość Boguniewo, miejscowosć Parkowo numery 1, 1A, 2, 3, 4, 5, od 176 do 194, działka 444/3, miejscowość Słomowo.

22.11 od godz. 8:00 do 10:00 Gmina Oborniki, miejscowość Bogdanowo 11, 11a, 11b, 11c, od nr 12 do nr 29a, od nr 30 do nr 35, 37, 38, od nr 39 do nr 52, świetlica wiejska, Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Raj, firma Ekoraj, Wspólnoty mieszkaniowe Bogdanowo 11a, 11b, 11c, przedsiębiorstwo handlowe "OKTANEX", restauracja Culinaria, Kuchmistrzostwo Maciej K., AGROCZAK Sp. z o.o., Bar restauracyjny Smakosz, Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, firma Violex, firma handlowo-usługowa GLAZURA, P.P.H.U. REMER PLUS, PIO-MAR-TRANS Sp. z o.o., Sp. K., FHU BUDO-HAL Krzysztof B., PIO-MAR-TRANS Sp. z o.o. Sp. K.,

22.11 od godz. 12:00 do 17:00

miejscowość Dąbrówka Ludomska 1, 2, 3, dz. nr 2/4, miejscowość Drzonek 10.

23.11 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Słomowo numery 5, od 12 do 35A, działki 3/3, 60/16, 97/1, 100/9, 100/11, 106, miejscowość Parkowo numery od 1 do 5, od 176 do 194, działki 444/3.

23.11 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Owczegłowy działki 219/29, 219/30, 219/40.

23.11 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Oborniki miejscowość Urbanie nr od 7 do 12A, 18, 18A, 18B, 18C, działki nr 36/3,

24.11 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo od nr 9 do nr 9R, 10A, 10B działki nr 92, 99/1, 173/3, 266/1, 271/4, 272/1, 272/1, 272/3, 272/7, 272/8, 273/12, sklep groszek, KIMSA Outlet, świetlica, remiza OSP Uścikowo, GS Oborniki, LMB Poland pasze koncentraty, Agro Hand Pol, SKR,

27.11 od godz. 8:00 do 9:00

27.11 od godz. 15:00 do 17:00 Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo od nr 11 do nr 19a, od nr 22 do nr 31, działki nr 92, GS Oborniki, LMB Poland pasze koncentraty, Agro Hand Pol,

27.11 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Oborniki miejscowość Ocieszyn ul. Rolna 9, 9B,10, 12, 22, 23, działki nr 118/3

28.11 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Oborniki, miejscowość Kowanowo, ul Harcerska od nr 9 do nr 31 nieparzyste, 2, 8, 10, 12, 14, 20, 20c, 22, 22a, 24, 24a, 26, 26a, 30, 30a, 32, 32a, 34, ul. Miłowody 3, 4, 5, 7, 9, ul. Pogórze od nr 1 do nr 6, DPMSOLID LIMITED Sp. K., mieszalnia, działki nr 47/11,

27.11 od godz. 12:00 do 17:00 Gmina Oborniki miejscowość Sycyn od 3 do 16, 18A, od 36 do 41C, 43, 43B, 44D, 45, działki 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 91/3, 92, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 250

29.11 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Oborniki, miejscowość Jelonek, ul. Obornicka 5, 10, 10a, ul. Złotnicka 2, 8, 12, 12a, ul. Sosnowa 12, 12a, 44, 48, 48a, 50, 54, działki nr 267/5,

29.11 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Oborniki miejscowość Sycyn od 3 do 16, 18A, od 36 do 41C, 43, 43B, 44D, 45, działki 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 91/3, 92, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 250

1.12 od godz. 8:00 do 16:00 powiat wągrowiecki Gołańcz ul. Margonińska 12.

21.11 od godz. 7:15 do 13:30

miejscowość Konary 4, 5.

24.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Niekursko ul. Boczna 5, 6, 7, 8, dz. nr 315, ul. Poznańska 43, 44.

21.11 od godz. 8:00 do 18:00 miejscowość Chełst numery od 4 do 14, numery od 30 do 37, działki 19/3, 22/16, 22/22, 24/9, 80/26, 101/1, 101/2, 102/2.

21.11 od godz. 9:00 do 12:00 Rychlik numery od 57 do 73, działki 36, 366, 373/1, 398/1, 526/9, 526/11.

23.11 od godz. 9:00 do 12:30 miejscowość Rychlik 22, 23A, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, dz. nr 40/2, 121/2, 121/6, Wygoda.

24.11 od godz. 7:30 do 9:30 miejscowość Rychlik 22, 23A, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, dz. nr 40/2, 121/2, 121/6, Wygoda.

24.11 od godz. 14:30 do 16:00

miejscowość Przyłęg.

24.11 od godz. 7:30 do 16:00 miejscowość Krosin 59, 59A, 60, 68B, 68C, 70B, 86, 86A, 86B, 87, 87A, 87B, 87C, 87D, 88, 88A, 88B, 88C, działka 84/3.

25.11 od godz. 9:00 do 13:00 powiat pilski miejscowość Liszkowo numery 20B, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 72, 73, działki 37/1, 49.

21.11 od godz. 8:00 do 14:00 Łobżenica ul. Targowa 17E, działki 175/35, 175/36, 175/37, 768.

21.11 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Jabłonowo osiedle Słoneczne dz. nr 231-233.

22.11 od godz. 15:30 do 19:00 miejscowość Mirosław 71A-B, garaże przy bud. 71, działki Krokus.

29.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat gnieźnieński Gniezno ul. Osiniec 12, 16, 20, 24, dz. 7/5

21.11 od godz. 8:00 do 13:00

Kąpiel

21.11 od godz. 9:00 do 15:00 Czerniejewo ul. Powstańców 10 (stacja paliw), ul. Lipskiego 6, 7

27.11 od godz. 8:00 do 15:00 Węgorzewo 1 - 16 oraz działki przyległe, Sroczyn 1 - 4, dz. 151, Przepompownia ścieków, Turostówko 1 - 8 oraz działki przyległe , Gniewkowo 1 - 10 oraz działki przyległe, Turostowo 16 - 29 oraz działki przyległe

27.11 od godz. 8:30 do 14:30 Osiniec os. Herbowe dz. 31/14, dz. 31/15, ul. Spokojna

27.11 od godz. 9:00 do 12:00 Nowa Wieś Niechanowska 1 - 18, dz. 42/2, dz. 44/3, dz. 51/1, dz. 46/2, dz. 54/2, dz. 56/1

28.11 od godz. 8:00 do 14:00 Gniezno ul. Orcholska dz. 7/4 (Garaże)

28.11 od godz. 9:00 do 13:00 Baranowo: ul. Ametystowa od 2 do 9, ul. Topazowa 2.

29.11 od godz. 8:00 do 13:00

Goranin

30.11 od godz. 8:00 do 17:00 Niechanowo ul. Topolowa dz. 138/3

1.12 od godz. 8:00 do 13:00 Graby dz. 123/16, dz. 123/3, dz. 123/7

1.12 od godz. 9:00 do 13:00 Jankowo dolne dz. 11/84, GAMIX

2.12 od godz. 9:00 do 13:00 Mierzewo 1 - 18, Malczewo 13, Królewiec dz. 1/4

4.12 od godz. 8:30 do 14:00 Siemianowo 23, 18A, 21, 21A, dz. 92/4, Hydrofornia

5.12 od godz. 8:00 do 15:00 Pakszyn 6 - 8, 51, 52, 64 - 66, dz. 154/1, Świetlica, Sklep, Kąpiel 12, dz. 36/1

6.12 od godz. 8:30 do 14:00 powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Boruja Kościelna 7, 8, 10, 11, 12, 13, 72 działki nr 447, Paproć 11, 158, 158A, działki nr 700/1

21.11 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Paproć od 15 do 21, 25, 26, 27, 27A, 47A, 49A, 49B, 50, 51, 52, 83, 86, 87, 88, 89, ul. Graniczna 1, działki nr 28/4, 28/12, 48, 74/7, 224/4, 233/1, 235/7, 277/1, 277/2, 282, 283/5, PPHU TERA, przepompownia ścieków, miejscowość Glinno od 31 do 34, ul. Korzenna 4, Sątopska 27, 27A, 27B, 27D, ul. Majowa cała, Lutowa 12, 14, 15, 17, 18, 18F, 19, 21, 23, 33A, 43A, 43B, 47, działki nr 474/4, 743/11, 743/16, 745/8, 747/4, 747/9, 755/13, 763/8, 763/13, 766/1, 766/3, , 815/9, 817, 820/4, 834, 855/1, przepompownia ścieków III miejscowość Stary Tomyśl ul. Powstańców Wielkopolskich 2, od 5 do 28 oprócz nr 9, 20, 26, Kwiatowa od 1 do 10, Dębowa 1, 2, 3, 4, 4A, Franciszka Dzikowskiego 1, 3, 5, 7, 7A, 40 Wiatrakowa od 1 do 9, Osiedle Radosne całe, działki nr 128, 162/4 189/2, 242/9, 242/12, 242/16, 243/4, 243/7, 243/8, 243/9, 257/14, 379/2, 611/20, przepompownia wody, Sklep Wielobranżowy, garaż przy ul. Dębowej, Przedszkole, skup złomu miejscowość Nowy Tomyśl Osiedle Tęczowe całe, ul. Wypoczynkowa 20, Sienkiewicza 1 oraz od 39 do 53 nieparzyste oraz od 46 do 56 parzyste oraz 62, działki nr 1293/2, 1294/4, 1295/1, 1613/1, 1614/4, 1614/6, 1614/19, 1614/29, 1614/32, 1614/47, 1614/63, 1614/74, Szymon Kubacki BOSTERM, przepompownia ścieków przy ulicy Sienkiewicza, Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe Stanisław Huttowski, POM, PUH Granit-ex Krzysztof Trębacz, miejscowość Sątopy 21, 23, 24, 25, 25A, 25C, 26, 26A, dz. 5/4, 8/11, 140/7, 140/8, 140/10, miejscowość Cicha Góra stacja redukcyjno-pomiarowa PGNiG

22.11 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Przyłęk od nr 2, do nr 9a, 13, 13a, 13c, 14, 14a, 16, 18, 18a, 19, 19aa, 19B, 19C, 19E, od nr 20, do nr 31, 38L, 38M, od nr 53 do nr 59a, 61, 61a, od nr 64, do nr 75, 80a, od nr 82, do nr 105, 111A, 113, 113a, od nr do nr 138, 146, 193, 193L, 195A, 195B, ul. Kosa cała, ul. Piękna cała, ul. Osiedle świętego Huberta całe, ul. Żurawia cała, ul. Osiedle Świętego Wojciecha całe, ul. Jaskółki cała, ul. Leśna 65a, działki nr 166/11, 169/8, 202/3, 210/9, 210/13, 210/16, 221/2, 229/1, 250/4, 250/6, 295/6, 306/3, 311/5, 311/7, 323/5, 323/29, 327/7, 353/3, 360/2, 406/2, 408/6, 408/11, 413, 446/3, 446/6, 463/2, 569/4, 577/2, 606/7, 606/41, 606/42, 608/1, 608/2, stacja BP, przepompownia, restauracja lavender, stacja Circle K, Smażalnia Ryb "Nad Stawem", firma Elektromech, firma "PLUS-MAD" Sp. z o.o., koło łowieckie nr 41 "jeleń", Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Glinno 19a, 19c, 19d, 21, 37, 135, 136, 136a, 137, 138, 192, 192b, 192c, 192d, 192e, 192f, 192h, 193, 193a, 193b, 193d, 193e, 193f, 193g, 193k, 193L, 193aa, 193ad, 193af, 193ah, 195a, 195b, 200, 201, 202, 202A, 202C, 202D, 202E, 202L, 204, 205, 205a, 206, 207, 300, ul. Dębowa cała, ul. Gronostajowa 2, Osiedle Glińskie Góry całe, działki nr 2/22, 9/1, 13/3, 13/6, 13/7, 13/14, 27/11, 22/5, 22/6, 44/36, 44/45, 45, 141/5, 204/3, 204/4, 204/6, 205, 205/6, 206/2, 210/4, 210/15, 210/18, 214/4, 214/17, 229/1, 386/7, 871/1, 871/5, 896/2, 896/3 przepompownia, P.P.H.U. "WINDOW-SILL" Paweł J., , firma "Kryst-Gum", "EKOTERM" Mariusz D., PHU Auto-centrum Elżbieta J., Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sękowo od nr 15, do nr 22a, 37, 123, 202L, 202R, 205a, ul. Cisowa cała, ul. Sosnowa cała, ul. Jodłowa cała, działki nr od nr 7/6 do nr 7/39, 9/1, 17/14, 137/11, 137/12, 139/4, 141/5, 400/1, 871/1, 871/5, 871/7, 871/8, Sękowo RSP, Business Alfa Sp. z o.o., strefa P-19 PGNiG na działce nr 283, harcówka, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Nowy Tomyśl działka nr 253, 463/2, Gmina Miedzichowo, miejscowość Bolewicko 1, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Glinki 1, Gmina Lwówek, miejscowość Bolewice 1, Obwód Utrzymania Autostrady "Bolewice" cały, Komisariat Autostradowy Policji, wieże telekomunikacyjne na terenie obwodu utrzymania autostrady, stacja poboru opłat węzeł Nowy Tomyśl, MOP, działki nr 304/1, Gmina Lwówek, miejscowość Smolarnia 1,

23.11 od godz. 8:00 do 18:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Cicha Góra 1, 2, 3, 71, działki nr 21, 25, 852/1, Stacja bazowa telefonii komórkowej NWY 3011 P4 Sp. z o.o., Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Bukowiec, działki nr 852/1, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sątopy 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 115, , Działki nr 358, 484, 852/1, obiekt niemieszkalny PKP Energetyka Sp. z o.o. przy ul. Kościelnej, Dworzec PKP w Sątopach,

23.11 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Glinno 90, 90A, 90B, 90C,101d, 101f, 145, 145A, 146, 147, 147AA, 147AB, 147AC, 147AG, 148B, 148D, 149, 149A, 150, 150a, 150d, 150e, 157, 163, ul. Skalna 6, działki nr 317/5, 317/21, 317/22, 317/23, 318/3, 642/2, zasilanie przepompowni przy ul. Komunalnej,

24.11 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Przyłęk 142, 142A, 142B, 143, 143A, 143B, 143C, 144, 144A, działki nr 535/9, 535/10, 535/13, 535/14, 537/6,

27.11 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Opalenica miejscowość Rudniki 9, 10, działki nr 665/8

27.11 od godz. 8:45 do 14:45 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Glinno ul. Szałwiowa cała, działki nr 901/10, 901/11

27.11 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Nowy Tomyśl ul. Śniadeckich 2, 4, Polna 2, Komunalna 1, 3, 6, 8, 10, działka nr 231, January Scisłowski Zakład Usług Metalowych JANWENT

29.11 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Opalenica miejscowość Łagwy ul. Słoneczna 26, Dom Ludowy, OSP,

1.12 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sękowo 2, 5, od nr 26 do nr 32, od nr 49 do nr 56A, 57, 102, 103, 104, 105, 106a, 106B, ul. Modrzewiowa 2, Świetlica Wiejska we wsi Sękowo, sklep, przepompownia ścieków nr 3, RAMI TRUCK S.C., NCM Nowotomyskie Centrum Motoryzacji, działki nr 59/2, 180/2, 189/1,

1.12 od godz. 8:30 do 13:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Nowy Tomyśl,, ul. 3 Stycznia od nr 44 do nr 70 parzyste, od nr 53 do nr 79 nieparzyste, ul. Północ 59, AutoElektryk Jankowiak, działki nr 11/2, 230/1, 230/3, 230/4, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Glinno 189,

4.12 od godz. 8:30 do 13:30 powiat złotowski miejscowość Ciosaniec nr 65A, 83, magazyny, dz. nr 5/10.

21.11 od godz. 8:00 do 15:00 Miejscowość Głubczyn: 2, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56A, 57, 58, 59, 59A, 60, 61, 62, 62A.

22.11 od godz. 8:00 do 17:00 powiat międzychodzki Gmina Sieraków miejscowość Kaczlin 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 56A, działki nr 316/1, Olendry

21.11 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Sieraków, miejscowość Grobia od nr 3 do nr 9, od nr 10 do nr 16f, 17, 17A, 17B, 18, 18E, 18J, od nr 19 do nr 31B, 36, 37, 38, 39, 40, 63, 64a, działki nr 76, 174, 175, Handel częściami samochodowymi blacharstwo-lakiernicwo Tomasz S., Podolski Sp. z o.o., OSP, budynek szkoły, GTTR Sp. z o.o., gospodarstwo rolne Damian W., Gmina Sieraków, miejscowość Jaroszewo 16b, działka nr 76,

23.11 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, działki nr 82/41, 82/62, 82/75, 82/77, 83/48, 83/50, 83/51, 83/65, 83/68, 83/70, 83/87, 83/94, 83/95, 83/119, 83/128, 83/130, 83/137, 83/143, 83/119, 83/143, 83/147, 83/148,

29.11 od godz. 8:15 do 12:15 powiat poznański Przeźmierowo: ul. Brzoskwiniowa, ul. Leśna 37, ul. Czereśniowa 5, 6B, od 12 do 24, 24B-C, ul. Wiosny Ludów od 21 do 53 nieparzyste, 26, 32, od 38 do 50 parzyste, ul. Rynkowa 57, 59A.

21.11 od godz. 8:30 do 12:30

Plewiska: ul. Cicha od 54 do 72 parzyste, 72A-E, od 57 do 93 nieparzyste, ul. Zachodnia 3, 3A, 5, 5A, 6, 8.

21.11 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Dopiewo miejscowość Zborowo ulica Plażowa cała, Wypoczynkowa cała, Rejonowa cała, Terenowa cała, Wioślarska 6, 10, 12, 14, 16, 24, 26, 32, 42, 44 działki 2/18, 2/25, 2/32, 2/34, 2/47, 2/58, 2/65, 2/70, 2/79, 2/97, 56/7, 58/3, 58/4

21.11 od godz. 8:45 do 11:00

Biskupice ul. Śliwkowa 54, 56, dz. 166/131, dz. 166

21.11 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Tarnowo Podgórna miejscowość Lusówko ul. Mgiełki 14, 16, 18, Iskierki 12, od 14 do 21, 23, Dopiewska 12, działki nr 179/45, 179/59, 179/61, 179/62, 179/73, 179/74, 179/76, 179/77

21.11 od godz. 9:00 do 12:00 Klony 1, 2, 4, 5, 10, 11, 35, 36, 38, 9AZ, P G R, dz. 20/9, dz. 58/1, dz. 220/6, dz. 220/7, dz. 44/3, dz. 48/39, dz. 48/40, dz. 48/53, dz. 48/52, dz. 48/51, dz. 48/57, dz. 48/56, dz. 48/19, dz. 48/20, dz. 48/18, dz. 48/17, dz. 48/15, dz. 48/16, dz. 48/59, dz. 48/60, dz. 48/6, dz. 48/7, dz. 48/10, Czerlejnko ul. Słoneczna 6, 4, 17, ul. Dożynkowa 17, 4

21.11 od godz. 10:00 do 12:00

Kiekrz: ul. Wiatraczna od 16 do 26 parzyste.

22.11 od godz. 8:30 do 14:30 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. 23 Października 85, 87, działki nr 107/1, 107/2, 1378/13, ujęcie wody przy ul. Poznańskiej, myjnia bezdotykowa przy ul. 23 Października,

22.11 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo, ul. Poznańska 13, 15, 17, 19, 21, ul. Marcina Rożka cała, ul. Janiny Lewandowskiej cała, działki nr 219/10, 228/8, 228/9, 228/11,

22.11 od godz. 9:00 do 12:00 Czerwonak: pl. Zielony od 1 do 4, ul. Dojazd 2, 4, ul. Stawna 2, 3.

23.11 od godz. 8:00 do 15:00 Rabowice: ul. Pszczelna dz. 4/16, od dz. 85 do dz. 88.

23.11 od godz. 8:00 do 13:00 Plewiska: ul. Kolejowa 60, ul. Kręta bez 19J, ul. Fabianowska 11, 13.

23.11 od godz. 8:30 do 12:30

Radzewo ulice , Pszeniczna , Żytnia , Czmoniec, Trzykolne Młyny ul. Liliowa

23.11 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Stęszew, miejscowość Srocko Małe, 1, 2, 3, 3a, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 6A, 7, 7a, 8, 10, 10a, 11, 11A, 18, 23, leśniczówka, TRAS Sp. Cywilna, Gmina Stęszew, miejscowość Zamysłowo, ul. Wrocławska 98, Gmina Stęszew, miejscowość Wronczyn 3A, działka nr 6, 6/1, 26/2, 42, 46/2,

23.11 od godz. 9:00 do 13:00 Czmoń ul. Bnińska 19, 26, REMIZA STRAŻACKA, ul. Pod Lasem 10, ul. Strażacka 2, 4, 6, 7, 8,

23.11 od godz. 9:00 do 15:00 Gruszczyn: ul. Swarzędzka od 26 do 36 parzyste bez 30, od 61 do 71 nieparzyste, dz. 230/3, dz. 227/1, ul. Katarzyńska 61, 63, 70.

24.11 od godz. 8:00 do 10:00

Trzykolne Młyny, Radzewo ul. Pszeniczna, ul. Żytnia, ul. Beskidzka, ul. Owsiana, Czmoniec 1-15, ul. Bratkowa, ul. Kolbe, ul. Lawendowa,

24.11 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Buk miejscowość Dobieżyn 34, 82, 84, 98, 100, 106, 108, ul. Stęszewska 30, 32, 34, ul. Bukowska cała oprócz nr 1, 40, 42, 43, 44; Wspólna cała, Pogodna cała, Spokojna cała, Cicha cała, Wichrowa cała, działki nr 43, 47/1 47/2, 48/3, 55/3, 55/4, 55/5, 55/12, 55/13, 55/15, 55/16, 57, 124/1, 130/1, 132, 146/1, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 275/11, 275/14, 362/1, 399/2, 400/1, 400/4, 400/5, 400/8, 400/11, 400/15, 400/23, 400/24, 416/2, Przepompownia ścieków na ul. Spokojnej, znaki aktywne DW306, KARSŁAW s.c. Karol Rutkowski Roma Rutkowska, Borowski Roman Noclegi-Pokoje Gościnne, salon kosmetyczny, miejscowość Wielka Wieś ul. Otuska 100,

24.11 od godz. 9:00 do 15:00

Chyby: ul. Kasztanowa od 1 do 7, ul. Szkolna 16B, 18, 20, ul. Ogrodowa 41, 45, 47, ul. Dolne Chyby od 10 do 20 parzyste.

27.11 od godz. 8:30 do 12:30 Skrzynki ul. Poznańska 4, 4A, 6, 14, 58,

27.11 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Dopiewo miejscowość Skórzewo ul. Kolejowa od 28 do 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 45A, Dębowa 25, Wschodnia 2, 4, 6, 8, Morelowa od 1 do 4, 6, 8, 10, Brzoskwiniowa 10, 14, Jabłoniowa 1, działki nr 340/13, 340/26, 351/7, 365/15, 365/22, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, skale Żabka przy ul. Kolejowej, Przychodnia weterynaryjna Kejter, Przedszkole i Żłobek Harmonijka Karolina Rudzińska Spółka jawna,

27.11 od godz. 9:00 do 11:00 Komorniki: ul. Wiśniowa 12, 13, 15, 20.

28.11 od godz. 8:30 do 13:30

Biernatki Aleja Flensa, Kórnik ul. Wiklinowa, Aleja Flensa,

28.11 od godz. 9:00 do 13:00 Przeźmierowo: ul. Składowa od 37 do 77 nieparzyste, 40, 40A, 54, 56, 56A, 58.

29.11 od godz. 8:30 do 12:30 Przeźmierowo: ul. Brzoskwiniowa bez 2, ul. Leśna 37, ul. Czereśniowa 6B, od 12 do 24, 24B-C, ul. Wiosny Ludów od 21 do 53 nieparzyste, 26, 32, od 38 do 50 parzyste, ul. Rynkowa 57, 59A.

29.11 od godz. 8:30 do 12:30 Siekierki Wielkie ul. Miodowa

30.11 od godz. 8:00 do 15:00 Siekierki Wielkie ul. Miodowa, ul. Poznańska, 11, 13, 19, 37, 40 - 74 (Parzyste), ul. Bukowa 7

30.11 od godz. 14:00 do 15:00

Gmina Buk, miejscowość Wielka Wieś, ul. Podgórna 4, 6a, 10a, 10c, 12, 14, 16, działki nr 359/7, 359/9, 359/11, 359/12, 359/14, 359/15, 359/19, 359/20, 359/22, 362/1, firma Nardo, firma DREW-WĄS,

30.11 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Komorniki, miejscowość Szreniawa, ul. Słoneczna cała, ul. Mostowa cała, ul. Dworcowa cała z wyjątkiem działek nr 14/189, 16/1, Dworzec Kolejowy Szreniawa, sklep Żabka przy ul. Dworcowej, wspólnota mieszkaniowa "NASZ DOM" w Szreniawie, urządzenie telekomunikacyjne onu ORANGE POLSKA przy ul. Dworcowej, działki nr 18, 20/1, 25/6,

30.11 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Konarzewo, ul. Kościelna od nr 1 do nr 29 nieparzyste, od nr 2 do nr 38 parzyste, ul. Stęszewska 2, parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina Bp. stacja bazowa telefonii komórkowej 42999 T-MOBILE Polska S.A., spółdzielnia usługowa w Konarzewie, wspólnota mieszkaniowa w Konarzewie - Stęszewska 2, sklep Spożywczo-przemysłowy Hanka A., działki nr 235/7, 552,

30.11 od godz. 9:00 do 16:00

Gmina Rokietnica miejscowość Mrowino dz. 93/7, 93/9, 93/10, obiekt handlowy Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o., Market DINO

30.11 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 39, 41, 43, 43A, 45, 47, 49, 51, 57, 57A, 57C, 59A, działki nr 115/5, 121/2, market DINO, apteka, Hubertus Sklep Wielobranżowy Czarna Małgorzata,

1.12 od godz. 8:00 do 12:00 Chyby: ul. Ogrodowa od 10 do 50 parzyste, od 19 do 53 nieparzyste, ul. Wczasowa 7, 8, ul. Piaskowa 1.

1.12 od godz. 8:30 do 12:30 Siekierki Wielkie ul. Kościelna 4, 14, 18, 22, 26, ul. Parkowa 10, ul. Szafranowa, ul. Kostrzyńska 3, oraz działki przyległe

1.12 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Komorniki, miejscowość Chomięcice ul. Polna 60, 68, działki nr 84/6, 84/7, 181/2,

1.12 od godz. 12:00 do 16:00

Gmina Komorniki miejscowość Rosnówko ul. Leśna 22, działki nr 191/19

4.12 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Komorniki miejscowość Chomęcice ul. Poziomkowa 4, 8, 18, Malinowa 18, działki nr 468/2, 468/4, 468/5,

4.12 od godz. 11:00 do 14:00 Gmina Stęszew miejscowość Strykowo ul Przemysława 9, działka nr 672, Transport Ciężarowy Mikołaj Woźniak

5.12 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Dopiewo miejscowość Zakrzewo ul. Pastelowa 2, 3, 4, 5, 7, 8 działki nr 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/12, 100/13, 100/14, 100/15,

5.12 od godz. 11:00 do 14:00 Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewiec ul. Wierzbowa 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 43A, 47, 49, 53, 55, 57, Smardzowa 12, Rydzowa 41, 55, działki nr 4/16, 25/23, 25/30, 47/2, 48/3, 48/4, 49/3, 49/4, miejscowość Więckowice 29 Leśniczówka

6.12 od godz. 9:00 do 11:00

Gmina Buk, miejscowość Niepruszewo, działka nr 115/25,

6.12 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewiec ul. Wierzbowa 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15A, Jesionowa 13, 15, 19, 25, 29, 31, 31A, 33, 33A, 35, Polarna 6A, działki nr 159, 166/2, 175/3, 175/9, przepompownia ścieków

6.12 od godz. 12:00 do 14:00 Gmina Stęszew miejscowość Drożdżyce od 2 do 11 oprócz 3, 7, 8, 9, oraz 32, 33, 34, 35, działki nr 141/10

7.12 od godz. 8:30 do 14:30 Gmina Dopiewo, miejscowość Dąbrówka, ul. Komornicka 1, 2, 3, 9, 60, 67, 69, 71, ul. Olecka 9, działki nr 169/1, 169/2, 169/4, 177/17, Gmina Dopiewo, miejscowość Palędzie, ul. Olszynowa 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 34a, ul. Nowa od nr 55 do nr 65 nieparzyste z wyjątkiem nr 57, od nr 60 do nr 78 parzyste, warsztat przy ul. Nowej, firma AB BUDPOL P.W. Sp. z o.o., działki nr 163/1, 194/4,

7.12 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewiec ul. Wierzbowa 27, 29, 31, od nr 37 do nr 47 nieparzyste, 53, 55, 57, 59, ul. Rydzowa 41, 55, ul. Smardzowa 12, działki nr 4/16, 25/30, 47/2, 48/3, 48/4, Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Wierzbowa 29, leśniczówka,

12.12 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewo, ul. Księdza Alfonsa Majcherka 81, 86, 90, 96, 99, 101, 104, Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice 1, ul. Księdza Alfonsa Majcherka 1,

13.12 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Komorniki, miejscowość Chomięcice, ul. Żurawia 28, 30, 32, 32a, 34, 34a, 36, ul. Rosnowiecka 10, 28, 30, 32, 32a, 36, działki nr 262/9, 264/10,

14.12 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wrzesiński Czeszewo leśniczówka, Mikuszewo 42, 42A, 43, 44, 44A,

21.11 od godz. 8:30 do 13:30

Radomice 1-10B,

22.11 od godz. 8:30 do 13:00 Racławki

23.11 od godz. 8:30 do 11:00 Kozubiec 34, 35, Sarnice leśniczówka, Kozubiec 14, Bugaj, Miłosław ul. Wiewiórowskiego dz. 95/3,

25.11 od godz. 8:30 do 15:30 Orzechowo ulice Lipowa 1,1A,1B,2,2A,2B,3,3A,3B, 4,4A,4B, Średzka 1,10,11,11A,12,13,14,15,15A,16,17,18,19,20,21,21A,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,37,4,5,6,7,8,8A,8B,9,przepompow, 2, Bukowa 23,25,29, 1,10,11,12,15,16,18,19,22,24,28,30,32,36,4,5,6,8, Kolejowa 1,10,11,13,14,15,16,17,19,2,21,21(dz. 127,3,4,4a,5,6,6A,7,8,9, Jesionowa 1,1A,1D,6, 2,3,4,5, 1, Jabłoniowa 16, Akacjowa 1A,2,2A,3,4,4A,5,6, Grabowa 10,11,12,13,14,15,4,5,6,7,8,9,DZ.784, Klonowa 1,10,11,12,13,14,15,2,4,5,6,7,8,9,dz.753/1,P-2, Świerkowa 10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8,9

28.11 od godz. 9:00 do 15:00 Nekielka ul. Jana Pawła II, ul. Turkusowa, ul. Wierzbowa

29.11 od godz. 8:30 do 9:00 Nekielka 108, 110, 112, dz. 174/7, ul. Jana Pawła II 108, 110, 112, dz. 174/7

29.11 od godz. 8:30 do 14:30 Kaczanowo ul. Zielna,

30.11 od godz. 10:00 do 14:00

powiat szamotulski Gmina Kaźmierz miejscowość Kaźmierz ul. Frezjowa cała, Jaskółcza cała, Słowicza 14, Skowronkowa 6, Poznańska 10, 12, 14, 28, 32, 34, 36, 38, działki nr 115/7, 116/5, 118/6, 186/6, 186/11, 186/14, 491/1, 756, 757, 1500/6, 1500/7, 1529,

21.11 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Obrzycko miejscowość Stobnicko od 23 do 38, 83, działki nr 60/2, 72, 79/4, 80/1, przepompownia ścieków,

24.11 od godz. 8:00 do 16:30 Gmina Obrzycko miejscowość Zielonagóra działki nr 368/2, 368/12, 507/3, 532, 533, 534, Borownik 1, Borownik 2, Borownik 3, Borownik stawy, przepompownia ścieków Borownik, market DINO, miejscowość Stobnicko od 1 do 22, działki nr 19/3, 20/7, 20/10, 21/1, 21/2, 35/3, 35/10, 42/1, 43/7, 43/9, przepompownia ścieków, restauracja Biowilla,

22.11 od godz. 8:00 do 9:30

22.11 od godz. 15:00 do 16:30 Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo 7, działki nr 36/6, 38, Gorzelnia, PGR

23.11 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowość Stare Miasto 28G, 28H, działki 15/7, 15/8, 15/9, 109/1, 109/3.

23.11 od godz. 11:00 do 15:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, ul. Szczuczyńska 61, 67,71, 73, od nr 79 do nr 85 nieparzyste, od nr 101 do nr 125 nieparzyste, 90, 92 , 100, 102, 104, 104A, 106, ul. Graniczna 2, 3, 7, 9, 11, 17, 19, 25, 27, 29,ul. Tymiankowa cała, Szklarnie przy ul. Szczuczyńskiej, przepompownia przy ul. Szczuczyńskiej, działki nr 477, 4266/4, 4266/5, 4277/4, 4281/1, 4283/2, 4330, Gmina Szamotuły, miejscowość Szczuczyn 73,

24.11 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowość Wronki ul. Dworcowa 4, 6, 8, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 49, 50, 52, miejscowość Stróżki 48, 49A, 50, 51, działki 165/1, 2551/1, 2575/2.

24.11 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły ul. Spółdzielcza od 1 do 5, 7,9, Zaułek cała, 11 Listopada od 3 do 14, 18, 20, Poprzeczna cała, 27 Stycznia cała, 27 Grudnia 1918 roku cała, Kiszewska 18, działki nr 117/29, 4130/6, sklep ABC, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, Firma Handlowa Anna Łusiewicz,

28.11 od godz. 8:30 do 16:30

29.11 od godz. 8:30 do 16:30

30.11 od godz. 8:30 do 16:30 Wartosław dz. 438/7

27.11 od godz. 9:30 do 12:30 Gmina Pniewy miejscowość Pniewy ulica Tulipanowa cała, Liliowa cała oprócz nr 2, Fiołkowa cała, Słonecznikowa od 1 do 7 nieparzyste, Łubinowa 4, Wroniecka 19, 19F, 19G, 19H, 19I, 19J, 35, działki 1413, 1414, 1439, 1440, 1441, 1449/1, 1469, 1494/1, 1496/2, 1497, 1499/1, 1499/2, 1500/2, 2164, Bar Kurczak z rożna, Wego Łukasz Łączka, Expert-Bud Maria Mielcarzewicz miejscowość Podpniewki 5, 33, 35, Bar Bistro Dymek Eugenia,

29.11 od godz. 12:00 do 16:00

Gmina Ostroróg, miejscowość Dobrojewo 42, 47, 53, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 78, 80, 87, 91, 96, 99, 108, 109, 110, 111, 114, 116, 117, 120, 122, 124, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 144, 142, 143, 144, 145, 146, 147, działki nr 69/13, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 142/1, 142/2, 142/3, 142/5, 142/7, 142/8, 142/9, 142/11,142/14, 142/16, 142/17, 142/21, 142/22, 142/24, 142/26, 142/28, 142/29, 142/31, 142/40, 142/41, 142/42, 142/46, 142/49, 142/50, 142/61, 142/63, 142/65, 142/70, 142/76, 142/77, 142/78, 142/80, 142/85, 142/89, 142/90, Pizzeria nad Morminem, bar Mormin, Gmina Ostroróg, miejscowość Wielonek 104, działka nr 80077/1,

1.12 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki 3, 4, 5, 6, 7, Gmina Kaźmierz, miejscowość Stamnica 3, 4, 5, 6, 7,

13.12 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki 3, 4, 5, 6, 7, Gmina Kaźmierz, miejscowość Stamnica 3, 4, 5, 6, 7,

14.12 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki 1, Gospodarstwo Rolne inż, Ryszard Jokiel, Gmina Kaźmierz, miejscowość Stamnica 1, Gospodarstwo Rolne inż, Ryszard Jokiel,

13.12 od godz. 10:00 do 11:00 powiat chodzieski miejscowość Witkowice numery od 1 do 30A, działki 130/1, 130/6, 213/3, 214/1, dom pogrzebowy, miejscowość Zbyszewice od 1 do 14, dom strażaka, hydrofornia, działki 98, 100/2, 129/12, 129/15, 197/1, 212/4, miejscowość Żoń działka 215/6.

21.11 od godz. 11:30 do 13:30 miejscowość Lipia Góra 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, dz. nr 171, 217/1.

22.11 od godz. 7:15 do 13:30 miejscowość Wyszyny ul. Chodzieska 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 19, ul. Czarnkowska 2, 6, 8, szkoła podstawowa, ul. Obornicka 1, 2, 3, 8, 10, 13, dz. nr 248, ul. Ogrodowa 1, 3, ul. Przy Stawie, ul. Raczyńskich 2, 3, 4, 7, 11.

22.11 od godz. 7:30 do 13:30

miejscowość Zbyszewice 1, 1A, 2, 2A, 2C, 2D, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 30A, dz. nr 99/4, 100/2, 129/12, 129/15, 130/1, 130/6, 131/5-6, 212/4, 213/3, 214/1, 215/2, 215/6, dom pogrzebowy, miejscowość Żoń, miejscowość Próchnowo 25, 26A, 26B, 29, 29A, 32, 34, 35, 36, 36A, 37, 40, 41, 43, 44, 45, dz. nr 86, 89, 102, 190, szafa TP, sklep, przepompownia, gorzelnia, Hydrofornia.

22.11 od godz. 8:00 do 10:00

miejscowość Kowalewo 14, 16, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 25, dz. nr 65/1, 112.

22.11 od godz. 10:00 do 12:00 miejscowość Prosna 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, dz. nr 316/4, 330/1, 358, miejscowość Nowa Wieś Wyszyńska 20, 21, dz. nr 113.

23.11 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Sypniewo 23, 24, 27, dz. nr 156/3.

23.11 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Kowalewo 14, 16, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 29A, 30, dz. nr 65/1, 112, miejscowość Tereska 2, 3, 5, 5A, 6, miejscowość Próchnowo 19, 20, 21, 22, 23, 24, dz. nr 120/3, miejscowość Bugaj.

24.11 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Sypniewo.

27.11 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Szamocin ul. Parkowa stacja gazowa, ul. Osiedle Smolary 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dz. nr 1619, 1620, 1623, 1625, 1626, 1076/24, przedszkole, Biedronka, oświetlenie drogowe, PGR, hydrofornia, garaże, Huzar, Soforek, Bembnista, Victoria, Autorol, Jarmax, Młynarczyk, magazyn 1, magazyn 3, ul. 19 stycznia 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 31, dz. nr 1162/17, 1162/28, 1611, ul. Górna 1, dz. nr 1076/79.

29.11 od godz. 8:00 do 15:00

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat kościański gm. Czempiń: Betkowo ul. Graniczna nr 2, 4, działki nr 25/70, 25/71, 25/72, 27/1.

22.11 od godz. 8:00 do 11:00 Kościan ul. Broniewskiego nr 2 do 10 parzyste; ul. Kosynierów nr 14 do 17, nr 19 do 25A nieparzyste, nr 28 do 45.

23.11 od godz. 8:00 do 16:00

Donatowo 38, 39, 44,

23.11 od godz. 10:00 do 14:00 gm. Kościan: Pianowo nr 4B, 4C, 4E, 4H, 4J, 4K, 4L, działka nr 10/14.

24.11 od godz. 8:00 do 12:00 gm. Krzywiń: Żelazno działka nr 280/77.

27.11 od godz. 8:00 do 13:00 Kościan ul. Poznańska nr 86 - warsztat samochodowy; ul. Północna nr 4 do 12 parzyste.

27.11 od godz. 9:00 do 17:00 Leszno Leszno ul. Wilkowicka nr 47 do 59 nieparzyste, działki nr 9, 10, 12, PPHU POLMEBEL, Żłobek MINI ODKRYWCY, Mechanika Pojazdowa BIERNAT, DAX.

22.11 od godz. 8:00 do 14:00 Leszno ul. Jesienna nr 1 do 12, 16, 18, 21, 23, ul. Wilkowicka nr 1 do 5, 6 do 15A, 17, ul. Miodowa - cała ulica.

25.11 od godz. 10:00 do 15:30

Leszno ul. Święciechowska nr 55B, 57 do 79D nieparzyste, Hurtownia TARA, Biuro Rachunkowe SNELA, Blacharstwo i Mechanik STOCKI, HYDRO KAN INSTAL.

27.11 od godz. 8:00 do 15:30 powiat średzki Targowa Górka ul. Madera, ul. Średzka,

23.11 od godz. 8:00 do 13:00 powiat rawicki gm. Jutrosin: Katarzynowo - cała miejscowość.

23.11 od godz. 8:00 do 15:00 gm. Rawicz: Sierakowo ul. Czeladnicza działki nr 751/17,18,19.

24.11 od godz. 7:30 do 15:30

gm. Rawicz: Sarnówka ul. Bazowa nr 24 MICH-SERVICE, działki nr 95, 133, stacja bazowa P4.

27.11 od godz. 7:00 do 11:00 Jutrosin ul. Powstańców działka nr 408/1.

27.11 od godz. 11:30 do 15:30 powiat wolsztyński gm. Przemęt: Barchlin ul. Główna nr 25 do 37 nieparzyste, nr 46 do 56 parzyste; ul. Parkowa nr 1, 3, nr 20 do 30 parzyste, PPUH AST; ul. Północna nr 2 (dz. 225/3), 4; ul. Piaskowa nr 17A i 19 do 29 nieparzyste.

24.11 od godz. 9:00 do 16:00

powiat leszczyński gm. Włoszakowice: Boszkowo - Letnisko ul. Dominicka nr 1 do 15, Pawilon SEZAM, LIBERO - NA FALI, PIZZERIA ROMA, ul. Dworcowa nr 9 do 11, ul. Leśna nr 1 do 4A, ul. Piaskowa nr 1 do 7, przepompownia ścieków, ul. Źródlana nr 13 do 19 nieparzyste, Kaplica Leśna; ul. Brzozowa, Malinowa, Wierzbowa, Żeglarska - całe ulice.

24.11 od godz. 9:30 do 14:30 powiat gostyński gm. Pępowo: Gębice nr 1 do 12, 26A do 34C, 39 do 41, 42B, sklep, remiza OSP, działka nr 52/3, przepompownie ścieków (dz. 69/1, 130/7).

27.11 od godz. 9:00 do 15:30 Poniec: ul. Gostyńska nr 1 do 40, Auto-Handel FIEBICH, Stolarstwo SZASZCZAK, Boisko ORLIK (dz. 448/4), przepompownia ścieków (dz. 371); ul. Gostyńska Szosa nr 1 do 10, 26 do 29, Market Biedronka, działka nr 761.

27.11 od godz. 9:00 do 14:00

powiat grodziski Gmina Rakoniewice, miejscowość Cegielsko od nr 1 do nr 18a, kurniki, sala wiejska, syrena alarmowa, sklep,

28.11 od godz. 8:30 do 14:30

Gmina Kamieniec, miejscowość Wąbiewo całe,

28.11 od godz. 9:00 do 15:00 22-595 Gmina Grodzisk Wielkopolski miejscowość Ptaszkowo 80, 81, 84, działka nr 277/7, miejscowość Borzysław 51

29.11 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Rakoniewice, miejscowość Wola Jabłońska 39, 49, od nr 43 do nr 46, działki nr 12, 167/1,

30.11 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski miejscowość Grodzisk Wielkopolski ul. 1 Maja od 9, 11 do 54, 56, 58, 62, 64, Robotnicza cała, 15 Lipca 81, Waryńskiego 2, 3, 4, 5, Sienkiewicza od 28 do 48 parzyste, Kwiatowa od 1 do 8, 11, 11A, 12, działki nr 746/2, Usługi blacharsko-lakiernicze Leszek Nadobnik, Studio Mody Ślubnej Aleksandra, PUH Monter Krzysztof Nowak, Biuro Rozliczeniowe Elżbieta Wlekła, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Grodzisk, FHU Grzegorz Gawron, Warsztat mechaniki pojazdowej Marian Chudy, sklep GS, telekomunikacja przy ul. Robotniczej/1 Maja,

30.11 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Rakoniewice miejscowość Jabłonna ul. Polna 8,9, miejscowość Wola Jabłońska 57, 57A, 58, 59, działka nr 154/10, warsztat

30.11 od godz. 11:00 do 14:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski miejscowość Grodzisk Wielkopolski ul. 15 Lipca 6, 70, 70A, 87, 93, Kwiatowa 10, 13, Nowe Osiedle cała, Strzelecka od 1 do 20, działki nr 11, 1 Maja 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 3 Maja 2, 4, 7, 9, ogródek działkowy, Adam Paszywiat Myjnia Samochodowa, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Nowe Osiedle 1, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Nowe Osiedle 2,

1.12 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewo ul. Młyńska od 25 do 46 oprócz 38, Strażacka 5, 7, 9, 11, 13, 15, działki nr 368/1, 370/6, 404/4, 646/3, Hili Chili Studnio Anna Bisharyan

5.12 od godz. 9:00 do 11:00

Gmina Rakoniewice, miejscowość Stodolsko działka nr 49/5,

7.12 od godz. 9:00 do 12:00 powiat śremski Książ Wielkopolski ul. Polna 15, ul. Leśna 9, 11,

30.11 od godz. 11:00 do 13:30

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

