Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 22.02

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Kuchary 62, 109, 109 A, od 110 do 115, 117, 119, 217/5. 22.02 od godz. 8:00 do 9:00

Kuchary 109, 109 A, od 110 do 115, 117, 119, 217/5. 22.02 od godz. 16:00 do 17:00

Kuchary 62, 109, 109 A, od 110 do 115, 117, 119, 217/5. 22.02 od godz. 9:00 do 15:00

Doruchów ulice Ogrodowa , 190/11, Spółdzielcza 10, 12, od 14 do 17, 20, 21, 191/10, 191/11, 192/20, 192/39 , 190/27, 190/26, 190/31, 191/9, 192/37. 22.02 od godz. 10:00 do 11:00

powiat koniński

Nadjezioro 2, Sycewo 12, 14, od 16 do 20, od 22 do 25, od 27 do 30, 32, 70929, 134.

22.02 od godz. 8:30 do 12:30

Mostki , 1-174/2, Przystronie 1, 1A, od 2 do 4, od 6 do 9, 9 A, od 10 do 12, od 14 do 16, 18, od 21 do 23, 27, 28, 70932, 66/1, 76.

22.02 od godz. 9:00 do 14:00

Boguszyce 43, 53, Gaj 4, 6, 10, 14, od 16 do 18, 21A, 22, 24, 30, 113, 28/1, Łysek 16k, 62.

22.02 od godz. 9:00 do 14:00

Wiśniewa 4, 5, 32, 33, L-40.

22.02 od godz. 9:00 do 13:00

powiat turecki

Kawęczyn 1, 2A, 3, 3 A, 4, 5, 5A, 6, 7, 46A, 49, 49A, 50, od 88 do 96, 60978, 134/3, 144, 158, Marcinów od 32 do 35, 60950.

22.02 od godz. 8:00 do 17:00