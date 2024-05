Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 22.05

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

miejscowość Rogoźno ul. Fabryczna 7, dz. nr 792/3, 2350/10-11, 2353/4. 23.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Rogoźno ul. Zachodnia 21, 25. 22.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Rogoźno ul. Zachodnia 3, 5, dz. 2398/24, 2398/26. 22.05 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Rogoźno, miejscowość Rożnowice 24, 25, 25A, 25B, 26, 26A, 26C, 27, 28, , ul. Źródlana cała, działki nr 16/1, 275/1, 284, 285, 286/1, 308/1, 308/5, 312/4, 319/3, 320/4, 324/4, 324/6, 23.05 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno 13, Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo 13, Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Charcice 5, 6, działka nr 29 22.05 od godz. 8:00 do 17:00

miejscowość Karolewo. 28.05 od godz. 11:00 do 12:00

Gmina Oborniki, miejscowość Rożnowo, ul. Wjazdowa 5, 9, 10, ul. Leśna od nr 1 do nr 13 nieparzyste, od nr 2 do nr 8A parzyste, ul. Obornicka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ul. Parkowa 10, ul. Usługowa 10, 10A, ul. Dworcowa 1, 2, 3, 4, 6, działki nr 566/1, 27.05 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Oborniki miejscowość Sycyn nr od 3 do 18, 40, działki nr 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 27/4, 27/5, 27/7, 27/8, 28, 47, 49, 57/3, 80, 89, 91/3, 250, Zagroda na Zadupiu, 24.05 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Sieraków, miejscowość Sieraków, ul. Jaskółcza cała z wyjątkiem nr 15, 28, ul. Żurawia cała z wyjątkiem nr 3, ul. Łabędzia cała z wyjątkiem nr 3, 15, ul. Słowicza 18, ul. Sowia 28, ul. Kukułcza od nr 6 do nr 6L, ul. Bociania cała, ul. Sowia 15, ul. Orla 2, 9, 11, 28, ul. Poznańska 5b, 11, 13, 14, 18, 27, 28, 30, 31, 51, 52, 62, 105, ul. Plażowa cała, ul. Buczyna cała, ul. Słowicza 18, 20, Cukiernia Cukruś, OW Leśny zakątek, OW Uniwersytet Medyczny, pływalnia, ośrodek "Puszczyk", działki od nr 105-12/1 do 105-12/4, 2000/28, 2011/10, 2011/13, 2011/14, 2011/17, 2011/18, 2011/22, 2001/80, 2001/159, 2001/161, 2001/207, 2001/214, 2001/235, 2001/236 Gmina Sieraków, miejscowość Grobia 17, 30, 62, 61j, 61m, 61R, 105, 112, 114, 132, 133, 133a,142, 143, 145, 147, 153, 154, 155, działki nr 17/43, 18/5, 381/1, 381/4, P.P.H. "ZENTEX", MS POLAND Sp. z o.o., 24.05 od godz. 8:00 do 14:00

Węgorzewo-Przymłynie: Elektrownia Wodna, 37A, 37B, 38A, Domyśl 2. 24.05 od godz. 7:30 do 14:00

Wąsosz: ul. Mickiewicza nr 6, IGAZ; ul. Narutowicza nr 1, plac zabaw (dz. 420/1); pl. Wolności nr 3, 4, STOKROTKA. 23.05 od godz. 7:30 do 11:30

miejscowość Lubniczka 22.05 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowość Kamień nr od 1 do 26, Kościół, Przepompownia. 23.05 od godz. 9:00 do 16:00

Miejscowość: Stawnica 24B, 24C, 24E, 24L, 39, 40, 41, 42, działka numer 130na2 28.05 od godz. 7:30 do 15:00

miejscowość Zagórze, Leśniczówka Wądołek, Jastrowie ul. Kilińszczaków nr od 16B do 16F, Jastimpex Sp. z o.o. 28.05 od godz. 7:30 do 11:30

miejscowość Sokołowo Budzyńskie 13, 14, 14A, 14D, 14F, 14G, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 64, dz. nr 258/12. 28.06 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136, 150/1, 199/1. 12.06 od godz. 10:00 do 12:00

miejscowość Chodzież ul. Mańczaków garaże, mwik. 28.05 od godz. 7:00 do 14:00

miejscowość Wyszynki 9, 10, 10A, 17. 22.05 od godz. 7:00 do 13:00

miejscowość Chwalimie wieża GSM Orange. 4.06 od godz. 8:00 do 13:00

Miejscowość: Buntowo 13, Wieża GSM działka nr 144na1. 29.05 od godz. 8:00 do 14:00

Lubasz ul. Desantu Spadochronowego 1, 2, 3,4 ,5 ,7, 8, działki 453, 454/3, ul. Orłowskiego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ul. Strumykowa 10, ul. Wojska Polskiego 2, 2A, 3, 4, 5, 7, 9, 11, działka 548/6. 22.05 od godz. 7:00 do 14:00

miejscowość Wymysław, miejscowość Zacharzyn 191, dz. nr 150/1, 367, 372. 2.07 od godz. 8:00 do 11:00

miejscowość Trzcianka ul. Kopernika 5, 7, 10a, 10c, 10d, 10e, 11, 12, 13, 14. 23.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Łomnica Pierwsza 1-6. 22.05 od godz. 8:30 do 12:00

miejscowość Zelgniewo ul. Brzozowa 16. 22.05 od godz. 7:00 do 14:00

Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo cała, miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej, 22.05 od godz. 7:30 do 9:00

miejscowość Antoniewo 17, 17C, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, dz. nr 174/8. 29.05 od godz. 10:30 do 13:00

miejscowość Antoniewo 23C, 24, 25, 26, 26C, 26K, 27, dz. nr 159/8, 159/21-24. 29.05 od godz. 8:00 do 10:30

miejscowość Połajewo ul. Kwiatowa 1, 2, 7, 9, dz. nr 1010/9. 28.05 od godz. 9:00 do 12:00

miejscowość Połajewo ul. Boczna 4. 28.05 od godz. 8:30 do 12:30

miejscowość Siedlisko 3. 27.05 od godz. 9:00 do 15:30

miejscowość Trzcianka ul. Grunwaldzka 15C, dz. 746/48-49 - stacja paliw WATIS. 25.05 od godz. 8:00 do 14:00

Trzcianka ul. gen. Władysława Sikorskiego 57. 24.05 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Otorowo, ul. Wincentowo 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 33, 35, 37, działki nr 487/2, przepompownia, Gmina Szamotuły, miejscowość Wincentowo 1, 4, 7, 9, 14, 16, 37, 28.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Ostroróg, miejscowość Oporowo 7, działki nr 1, 36/6, gorzelnia, PGR, 22.05 od godz. 18:00 do 19:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Kiączyn, ul. Diamentowa cała, ul. Agatowa cała, ul. Topazowa 3A, 3B, MPS INVEST-PROJEKT Sp. z o.o., 4.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Baborowo 13, RSP Olech, Hydrofornia, FKU Olech Róża Olech, 4.06 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Komorowo, ul. piękna 1, 3, ul. Jeziorna 14, 16, ul. Wypoczynkowa 1, 3, 7, 18, 19, 22, 23, ul. Spokojna 3, działki nr 33/10, 33/18, 33/27, 33/40, 33/41, 33/42, 3.06 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Pniewy, miejscowość Pniewy, ul. Łubinowa 3, 5, ul. Żonkilowa 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ul, Hiacyntowa cała, działki nr 1311, 1312, 1313, 1318, 1321, 1325, 1326, 1409/1, 28.05 od godz. 9:00 do 14:00

miejscowość Borek. 28.05 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Krzywiń: Jerka ul. Kościańska nr 1, 1A, Usługi Weterynaryjne, ORANGE Polska, Fryzjer LOCZEK; ul. Leszczyńska - cała ulica (oprócz nr 37); ul. 3 Maja nr 2; ul. Ogrodowa - cała ulica; ul. Szkolna nr 1 do 11 nieparzyste, nr 2 do 26A parzyste, Biblioteka, Szkoła, Przedszkole, FIBERHOST, PHU MALUŚKI, Fryzjer LUBIEJEWSKA, działki nr 379/3, 410/1; Pl. Powstańców nr 1, 2, AGRO-HANDEL; Os. W. Witosa nr 20 Remiza OSP. 22.05 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Kościan: Racot ul. Kościańska nr 1A, 1B, 3A, 3B, działki nr 277/1 (boisko), 277/5 (przepompownia ścieków); Stary Lubosz ul. Długa nr 23 do 57 nieparzyste. 24.05 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Krzywiń: Jerka ul. Szkolna nr 11, nr 16 do 26A parzyste, działki nr 379/3, 410, PHU MALUŚKI; os. Witosa nr 20A Remiza OSP. 23.05 od godz. 8:00 do 16:00

Żydowo ul. Jaśminowa, ul. Leśna, ul. Jodłowa, ul. Orzechowa, ul. Różana 16, Gołuń 23.05 od godz. 7:00 do 8:00

miejscowość Stara Łubianka ul. Jana Pawła II 28A. 22.05 od godz. 8:30 do 14:00

Śrem ulica Poznańska 15 28.05 od godz. 8:00 do 13:00

Mchy 80, 81, 82, 83, Włościejewki dz. 206/1 22.05 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Krzywiń: Zbęchy-Pole nr 19 do 28, nr 33 do 35, nr 49, działki nr 163/4, 331/1, świetlica. 28.05 od godz. 8:30 do 16:00

gm. Śmigiel: Bruszczewo ul. Okrężna nr 1, 3, 4, 5, 7, 9, działka nr 274/26. 24.05 od godz. 9:00 do 15:00

gm. Kościan: Stare Oborzyska ul. Chabrowa - cała ulica (oprócz nr 1, 3, 5, 6 i dz. 276/7). 24.05 od godz. 9:00 do 15:00

Żydowo ul. Akacjowa, ul. Czereśniowa, ul. Leszczynowa, ul. Bukowa, ul. Topolowa, ul. Parkowa, ul. Klonowa, ul. Magnolii 1 - 4, dz. 568, dz. 557, ul. Liliowa, ul. Konwaliowa, ul. Różana dz. 404/18, ul. Tulipanowa 5, ul. Jaśminowa 8, ul. Obrońców 10, ul. Leśna dz. 384/10 23.05 od godz. 7:00 do 13:00

Łubowo dz. 98/47, dz. 98/48, dz. 98/51, dz. 98/52 24.05 od godz. 9:00 do 13:00

Graby 33 do 41D oraz działki przyległe 23.05 od godz. 8:30 do 9:30

Czechowo 5 - 14, 23, 36, dz. 43/2, dz. 29/1, dz. 29/2 23.05 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowość Dobrzyca ul. Prosta 3. 23.05 od godz. 8:00 do 14:00

Gniezno ul. Jesionowa 45, 43, ul. Wiązowa 1, 2, 3, 6, 7, 9, dz. 3/48, ul. Wrzesińska 194, 199, 200, 188C, Hydrofornia, Przepompownia 28.05 od godz. 8:00 do 16:30

28.05 od godz. 8:00 do 16:30

powiat gostyński

Krobia ul. Lipowa - cała ulica (oprócz nr 13 i 14).

22.05 od godz. 9:00 do 15:00

gm. Gostyń: Krajewice nr 1, nr 2 do 24C, nr 31 do 50, nr 94, HAN-TRANS, sklep.

27.05 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Gostyń: Dusina - cała miejscowość (oprócz nr 12A, 22).

28.05 od godz. 7:30 do 11:00

gm. Gostyń: Krajewice nr 13 do 24C, nr 31 do 45.

28.05 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Gostyń: Krajewice nr 13 do 24C, nr 31 do 45.

29.05 od godz. 8:00 do 16:00