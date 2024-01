Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 25.01

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w wielkopolskim (25.01)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew wielkopolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w wielkopolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Gdzie obecnie (25.01 19:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat krotoszyński Krotoszyn ulice Zacisze, Zamkowy Folwark.

25.01 od godz. 10:47 do 21:00 powiat kolski Bierzwienna Długa, Bierzwienna Długa-Kolonia.

25.01 od godz. 17:21 do 19:30 Powiercie, Przybyłów, Skobielice ulica Wierzbowa.

25.01 od godz. 18:18 do 20:30 powiat międzychodzki Gmina Sieraków, miejscowość Góra od nr 8 do nr 17, 19, 20, 20c, 21, 22, 23, 23A, 23b, 23d, 23j, 23K, od nr 24 do nr 35, 44, 88, leśniczówka, Towarzystwo Gospodarcze "MEBLOPOL" Sp. z o.o. działki nr 2/6, 83/1, 84/1, Gmina Sieraków, miejscowość Chalin od nr 1 do nr 5/1, 20, 23, 24, 25, 30, 33, działki nr 2, 29/1, 29/3, 29/4, 29/7, 29/10, 29/12, 29/13, 33, 34, 35/17, 37, 9/1, 86/11, 88/13, 88/16, 88/17, 127/2, 146/5, 151, Przedsiębiorstwo produkcyjno-budowlane "ZETBEER" Sp. z o.o. Gmina Sieraków, miejscowość Przemyśl od nr 1 do nr 6a, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14a, 15, 20, 20D, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 46C, 47C, Hydrofornia, punkt uzdatniania wody, rolnicza spółdzielnia produkcyjna POSTĘP w Kurnatowicach (Przemyśl), działki nr 2, 15/1, 15/2, 15/3, 29/1, 29/3, 29/4, 29/7, 29/10, 29/12, 29/13, 33, 34, 35/17, 37, 47/7, 64, 69, 105/1, 127/2, 146/5, 151, Gosp. Rolne Paweł Sroka, gosp. rolne Graś Krzysztof, firma "BOKAR", Gmina Sieraków, miejscowość Śrem 2, 2a, 3, 4, 5, 5/1, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 33, działki od nr 29/11 do nr 29/13, 33, 37, 146/5, 151, Gmina Sieraków, miejscowość Grobia, 33, 34, 46C, 47C, 49, 50, 51, 51a, 52, 53, 53A, 53B, działki nr 108/1, 115, 130, 134, 140/3, 148, Gospodarstwo Rolne Maciej Walorczyk,

25.01 od godz. 18:00 do 20:00

powiat pilski Falmierowo.

25.01 od godz. 15:32 do 19:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat leszczyński gm. Osieczna: Kąkolewo Polna, Wiatraczna - całe ulice; ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste; ul. Pocztowa nr 13 do 27 nieparzyste, nr 20 do 46 parzyste, przepompownia ścieków (dz. 657).

26.01 od godz. 7:30 do 8:30 gm. Osieczna: Kąkolewo Polna, Wiatraczna - całe ulice; ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste; ul. Pocztowa nr 13 do 27 nieparzyste, nr 20 do 46 parzyste, przepompownia ścieków (dz. 657).

26.01 od godz. 14:00 do 15:30 gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Kolejowa - cała ulica; ul. Pocztowa nr 1 do 12, 14.

26.01 od godz. 7:30 do 15:30

gm. Rydzyna: Dąbcze ul. Modrzewiowa nr 1A do 4 oraz 18, 19AB; działki nr 51/9, 52/4.

31.01 od godz. 7:30 do 15:30 gm. Wijewo: Miastko ul. Brzozowa działka nr 73/26.

1.02 od godz. 7:30 do 12:00 gm. Wijewo: Mochy ul. Brzozowa nr 10; działki nr 73/2, 73/5, 73/11, 73/12, 73/36, 73/68, 153, 154.

1.02 od godz. 12:00 do 14:30 powiat obornicki Gmina Oborniki, miejscowość Niemieczkowo od nr 1 do nr 12, Dwór w Niemieczkowie, działka nr 21, 158, Gmina Oborniki, miejscowość Sławienko całe Gmina Oborniki, miejscowość Christowo 23A, 23B, 23C, 23E, 36,

26.01 od godz. 8:00 do 8:30 Gmina Oborniki, miejscowość Niemieczkowo od nr 1 do nr 12, Dwór w Niemieczkowie, działka nr 21, 158, Gmina Oborniki, miejscowość Sławienko całe Gmina Oborniki, miejscowość Christowo 23A, 23B, 23C, 23E, 36,

26.01 od godz. 15:00 do 17:00

Gmina Oborniki, miejscowość Niemieczkowo 13, 14, 15, 17, działki nr 21, 29/14, 158, Gmina Oborniki, miejscowość Sławienko 38, 39, działki nr 4/1, 6/3, 6/8,

26.01 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowość Tarnowo 23A-B, 24, 24A, 25.

26.01 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Rogoźno ul. Plażowa, ul. Wielka Poznańska 91, 93, 95, 97, 99, 103, 130, 130A-C, 132, 132A, 134, 134C, 136, dz. nr 2101/1.

29.01 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Oborniki, miejscowość Ocieszyn 16B, 18, 24B, ul. Aleja Lipowa 11A, ul. Słoneczna cała, ul. Krótka 1, Rolniczy kombinat spółdzielczy Ocieszyn, działka nr 42/8

30.01 od godz. 8:00 do 16:00 Linia napowietrzna między stanowiskami nr 1 i 1/3

31.01 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Rogoźno ul. Plażowa, ul. Wielka Poznańska 91, 93, 95, 97, 99, 103, 130, 130A-C, 132, 132A, 134, 134C, 136, dz. nr 2101/1.

1.02 od godz. 8:00 do 14:00

powiat gnieźnieński Miejscowość Jaraczewo nr 2B.

26.01 od godz. 8:00 do 14:00 Gurówko dz. 40/26, dz. 40/25, dz. 40/10, ul. Owocowa 23, ul. Wiśniowa 2

26.01 od godz. 9:00 do 12:00 Lednogóra 39 - 46, 54 do 56B, 61, 61A, 62, Oraz działki przyległe

27.01 od godz. 9:00 do 12:00 Baranowo: ul. Klonowa 17, 21, ul. Wiosenna od 83B do 95 nieparzyste.

31.01 od godz. 8:30 do 14:30 Waliszewo 5 do 11, 16 do 19A, dz. 41/1, dz. 41/2, dz. 40/1, dz. 78/2, dz. 78/1, dz. 31, dz. 83, Kościół

31.01 od godz. 8:30 do 14:30

Mnichowo 47F, 47E, 47C, Os. Malutkie

2.02 od godz. 9:00 do 12:00 Miejscowość Pokrzywnica nr 33a.

6.02 od godz. 9:00 do 15:00

Imielno 7 - 21 B, dz. 153/1, dz. 132

8.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Grubsko 1, 2, 3, działki nr 93/3, 99/1, STACJA BAZOWA TELEFONI KOMÓRKOWEJ T-MOBILE 44696

26.01 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Opalenica, miejscowość Troszczyn 40, 41, 41A, 42, 47, 48, 49, 50, 50A, 51, 51a, działki nr 279, DREXIT Paweł D., MG CONCORDIA Sp. z o.o., Gmina Opalenica, miejscowość Opalenica, ul. Półwiejska 10E, 40, 42,

29.01 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Lwówek miejscowość Lwówek ul. Posadowska 4, Opalenicka 24, 29, 31, 31A, 31C, 31D, 33, 36, Wiśniowa 24, miejscowość Posadowo nr 31, 35, 36, 36A, 36B, 36C, 36D, Ferma Drobiu Gerard Grylewicz,

29.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Opalenica, miejscowość Terespotockie od nr 3 do nr 12, działki nr 21/2, 22/2, 23/3, 30/12, 40/2,

31.01 od godz. 7:30 do 13:30 Gmina Lwówek, miejscowość Konin 62, 63, działki nr 369, 375/3, Alpakana Farm, domek letniskowy, Gmina Lwówek, miejscowość Józefowo, domki letniskowe

19.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat gostyński gm. Krobia: Domachowo nr 82B, 82C, 83C, 83D, działka nr 192/6.

26.01 od godz. 8:00 do 15:00 powiat poznański Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Batorowo ul. Stefana Batorego 89, 91, 93, 95, 101, działki nr 153/5, 153/9, 153/10, 200/6, Rollen Polska Studio Figura Izabela Marciniak, Uniwersal Transport Polska Sp. z o.o., MC Granit Sp. z o.o.

26.01 od godz. 8:30 do 12:30

Wysogotowo: ul. Sojowa.

26.01 od godz. 8:30 do 12:30

Gmina Rokietnica miejscowość Kobylniki ul. Szamotulska 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 18, 18A, 20, 22, 26, 30, 32, Tęczowa cała, Świt cała, Kasztanowa 2/4A, 2D/4, Żurawia 1/A, działki nr 157/27, 196/24, Flored, ALO 2 Sp. z o.o., Mpi, s.c., LAY Przyprawy Sp. z o.o., przepompownia ścieków przy ul. Świt, Poliklinika Chirurgii Plastycznej i Okulistyki

29.01 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Rokietnica miejscowość Kobylniki ul. Szamotulska 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 18, 18A, 20, 22, 26, 30, 32, Tęczowa cała, Świt cała, Kasztanowa 2/4A, 2D/4, Żurawia 1/A, działki nr 157/27, 196/24, Flored, ALO 2 Sp. z o.o., Mpi, s.c., LAY Przyprawy Sp. z o.o., przepompownia ścieków przy ul. Świt, Poliklinika Chirurgii Plastycznej i Okulistyki

30.01 od godz. 8:00 do 16:00

Wiry: ul. Słoneczna od 14 do 58 parzyste, od 1 do 69 nieparzyste, ul. Cienista od 1 do 11 nieparzyste, od 2 do 30 parzyste, ul. Laskowska od 3 do 69 nieparzyste, od 2 do 40 parzyste.

29.01 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Sady ul. Mokra cała, Wodna 12, Lipowa 3A, działka nr 126/5,

29.01 od godz. 9:00 do 10:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Sady ul. Mokra cała, Wodna 12, Lipowa 3A, działka nr 126/5,

29.01 od godz. 14:00 do 17:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Batorowo ul. Widok 33

29.01 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Batorowo ul. Widok 33

30.01 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Kiekrz, ul. Poznańska 5A, 5b, 46, od nr 54 do nr 58b parzyste, 64, od nr 65A do nr 65j, 67, 69, 71, 75, 77, 79, działki nr 173/1, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 232/4, 255/7, 255/11, 225/22, 776/7, 776/8 795/18, 795/18, wieża P4,

30.01 od godz. 7:00 do 14:00

Gmina Buk, miejscowość Otusz 7, 8, 8a, 8h, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11C, 12, 12A, 13, 13e, 13G, 13E, 14, 15, od nr 16 do nr 43, 46, 50, 51, 52, 52F, 53, 53b, 54, 55, 56, ul. Kręta cała, ul. Prosta cała, ul. Rekreacyjna cała, ul. Szkolna 9, ul. Żurawia cała, ul. Turkusowa 15, działki 54/12, 55/5, 55/9, 64/10, 65/32, od nr 67/10 do nr 67/24, od nr 67/38 do nr 67/49, 70/1, 97, od nr 101/1 do 101/10, 103/3 od nr 105/22 do nr 105/40, 159/2, 166/1, 167/1, 167/4 przejazd kolejowy PKP, gospodarstwo rolne przy ul. Otuska/Promienista, OSP Otusz, stowarzyszenie "Promyk", klub SKRA Wielkopolska, Gmina Buk, miejscowość Józefowo 51, 55,

30.01 od godz. 9:00 do 10:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusówko, działka nr 404/16,

30.01 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Lusówko ul. Piwonii 1, 3, 22, 26 działki nr 552/111, 552/113, 552/115, 552/116

31.01 od godz. 9:00 do 12:00 Wiry: ul. Kilińskiego, ul. Głowackiego, ul. Kościuszki, ul. Pułaskiego, ul. Wybickiego, ul. Polna od 1 do 49, ul. Poznańska 12, 12A-D, 14, 14A-C, ul. Komornicka 179.

31.01 od godz. 9:00 do 11:00 Wiry: ul. Jabłoniowa, ul. Wirowska od 2 do 21, ul. Jutrzenki, ul. Komornicka od 53 do 157, ul. Krótka, ul. Nadrzeczna 12, 15, ul. Zbożowa, ul. Polna od 52 do 67.

31.01 od godz. 9:00 do 11:00

Komorniki: ul. Zakładowa 1, 6.

1.02 od godz. 8:30 do 12:30 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Góra ul. Promykowa 2, 4, 6, 8, 10, 12, ul. Ciepła 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, działki nr 61/25, 61/33

2.02 od godz. 9:00 do 13:00

Pobiedziska ul. Chabrowa, ul. Dworcowa, ul. Fabryczna, ul. Makowa, ul. Malwowa, ul. Poznańska, ul. Prosta, ul. Rumiankowa, ul. Słonecznikowa, ul. Wodna, ul. Zawilcowa

2.02 od godz. 10:30 do 16:30 Sowiniec 1, , 27,6,7,8, 2,3,4, 2,SOWINIEC, Bogulin

5.02 od godz. 8:00 do 9:00 Sowiniec 1, , 27,6,7,8, 2,3,4

5.02 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Rokietnica miejscowość Przybroda ul. Kaźmierska 1, 1A, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 23, działki nr 21/1, 45/15, 45/16, warsztat samochodowy,

5.02 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Lisówki ul. Jastrzębia cała, ul. Sokoła cała, ul. Sowia cała, ul. Trzcielińska cała, ul. Leśna cała, ul. Jeziorna cała,

5.02 od godz. 11:00 do 14:00 Gmina Komorniki miejscowość Chomęcice ul. Polna 39, 41, 60, 68, działki nr 84/6, 84/7, 181/2, 193,

5.02 od godz. 12:00 do 16:00

Bogulin, Sowiniec 2,

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Rumianek, ul. Tymiankowa cała, Miętowa cała, Rumiankowa cała, ul. Szkolna od nr 1 do nr 6, 8, ul. Poznańska 14, zasilanie znaków drogowych ul. Szkolna, sklep na ul. Szkolnej, GRUPEX Tomasz G. Krzysztof P. S.J., działki nr 97/5, 97/13,

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 Przeźmierowo: ul. Wysogotowska od 1 do 11 nieparzyste, 21, 23, dz. 1374, ul. Słowicza dz. 1489.

6.02 od godz. 8:30 do 11:30

Plewiska: ul. Fabianowska 67F-G, 73A-T, 75A-R, 77, 77A-N, ul. Miodowa, ul. Bursztynowa 4, ul. Wrzosowa 20, ul. Pasieki 5, 5A-G.

6.02 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Komorniki miejscowość Chomęcice ul. Poziomkowa 4, 8, 18, Malinowa 18, działki nr 468/2, 468/4, 468/5,

6.02 od godz. 11:00 do 14:00

Puszczykowo ul. Poznańska 71, 73, 75,

7.02 od godz. 7:00 do 10:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Batorowo ul. Batorego od 5 do 8, Nowa 73, 75, 77, Zakrzewska 10, 11, działka nr 65/1, 66/20, 66/21, 66/22, 66/23, Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM SP. z o.o., miejscowość Lusowo ul. Nowa 57, 57A, 59, od 61 do 74, Otowska 1A, Zakrzewska 6, 6A, działki nr 381/8, 397/15, 399/6,

7.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Dopiewo miejscowość Gołuski ul. Szkolna 2, miejscowość Konarzewo Punkt Poboru Opłat Gołuski Autostrada Eksploatacja SA, stacja bazowa Orange Polska SA,

7.02 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Stęszew, miejscowość Mirosławki, ul. Długa od nr 1 do nr 15, 28, 28A, 29, ul. Widokowa cała, ul. Rybna cała, świetlica, sklep, działki nr 10/9, 11/5, 45, 52/1, 52/4, 62/1, 158/1, 161,

7.02 od godz. 9:00 do 15:00

Przeźmierowo: ul. Piaskowa od 2 do 28 parzyste, do 3 do 27 nieparzyste.

9.02 od godz. 8:30 do 13:30 Przeźmierowo: ul. Wiosny Ludów 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ul. Folwarczna od 41 do 61A nieparzyste, od 46 do 56 parzyste, ul. Czereśniowa 29.

9.02 od godz. 8:30 do 10:30 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Góra, ul. Gorąca cała, ul. Promykowa 20, 24, 31, działki nr 61/14, 61/16, 61/17, 61/18, 62/9,

9.02 od godz. 9:00 do 12:00

Przeźmierowo: ul. Laskowa, ul. Poziomkowa, ul. Lotnicza 25, 27, ul. Krańcowa 6A-C, 12, od 25 do 55 nieparzyste.

12.02 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Buk miejscowość Niepruszewo działka nr 115/25, 705/12

12.02 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Buk, miejscowość Kalwy, ul. Leśna cała z wyjątkiem nr 4, ul. Piaskowa cała, ul. Głęboka cała, działka nr 105/2,

13.02 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Stęszew, miejscowość Dębienko 1, 2, 3, ul. Trzcielińska cała, ul. Modrakowa cała, stacja ochrony katodowej działki nr 330/1, 330/2, Gmina Stęszew, miejscowość Dębno 1, 2, 3, ul. Trzcielińska cała, ul. Modrakowa cała, Gmina Stęszew, miejscowość Drogosławiec 1, 2, 3,

13.02 od godz. 13:00 do 16:00 Gmina Dopiewo miejscowość Zakrzewo ul. Pastelowa 2, 3, 4, 5, 7, 8 działki nr 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/12, 100/13, 100/14, 100/15,

14.02 od godz. 11:00 do 14:00 Gmina Dopiewo miejscowość Palędzie ul. Malinowa 41, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce, oświetlenie uliczne ul. Wzdłuż Torów, przepompownia ścieków deszczowych, działka nr 19/18,

22.02 od godz. 9:00 do 13:00 powiat kościański Manieczki ul. Ogrodowa 6, ul. Topolowa 1, 2, 3, ul. Borecka 5,

26.01 od godz. 9:00 do 15:00

gm. Kościan: Stare Oborzyska ul. Osiedle PKP działki nr 146/13,15,40, garaże.

29.01 od godz. 9:00 do 17:00 Nowe Borówko 1-7, 10, 11,

30.01 od godz. 8:00 do 13:00 gm. Czempiń: Betkowo nr 35.

1.02 od godz. 8:30 do 16:30 Czempiń ul. Czereśniowa 24, ul. Gruszkowa 26, 28, 30, 32, 34, ul. Kręta 9, 11, ul. Podgórna 3, 5, 7, 9, 11, ul. Polna, ul. Poznańskie Przedmieście 6A, 10, 12, ul. Śremska 1, ul. Żeromskiego 18,

2.02 od godz. 8:00 do 12:00

powiat wągrowiecki Potrzanowo ul. Smolarki 10 - 12, 8C, dz. 56/16, dz. 56/22, dz. 56/21, dz. 56/17, dz. 56/18, dz. 56/19, dz. 65/18, dz. 65/19, dz. 65/20, dz. 65/21, dz. 65/22, dz. 756

26.01 od godz. 9:00 do 15:00

miejscowość Potulin 16, 17, 23.

30.01 od godz. 8:00 do 14:00 Wągrowiec ul. Rgielska 60A, 64, 66, 68, 70, 72.

31.01 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Wągrowiec ul. Janowiecka 24, 26, ul. Łąkowa 2A, 2, 4.

1.02 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Rgielsko ul. Solarna 17, 21, 27, 31.

2.02 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Bukowiec działki 108/2, 108/3, 108/7, 108/11, 108/18, 108/20, 108/35, 108/40, 108/41, 108/43, 108/46.

5.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Kobylec ul. Rumiankowa dz. nr 201/24, ul. Sezamowa dz. nr 199/6, ul. Koperkowa dz. nr 200/16.

9.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat szamotulski Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, ul. Kapłańska 7, 12, 14, 16, 18, ul. Kościelna 1, 2, 2f, 2i, ul. Wroniecka 1, 3, 5, 7, plebania, wikariat, szkoła podstawowa nr 2, apteka, drogeria Rossmann,

27.01 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Dolne Pole 16, działki nr 100/3, 104/5, Tomasz A. EXPLORER,

31.01 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Ostroróg miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej, miejscowość Oporowo cała wieś

1.02 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Ostroróg miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej, miejscowość Oporowo cała wieś

1.02 od godz. 16:00 do 18:00

Gmina Ostroróg, miejscowość Oporowo 7, działki nr 1, 36/6, gorzelnia, PGR,

1.02 od godz. 8:00 do 18:00 Gmina Kaźmierz miejscowość Komorowo: cała miejscowość oprócz ulic Dworkowej, Polnej i Turystycznej

2.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Pniewy miejscowość Zamorze od 1 do 6 oraz od 25 do 34D, działki nr 23/1, 23/2, 24/1, 34/1, 138, 157/7, OSP Zamorze, Gospodarstwo Rolne Łukasz Dolata, Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,

7.02 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Pniewy miejscowość Zamorze od 6A do 24, działki nr 72/3, 77, 83, 139, 140/1, 140/2, 141, 146/2, 148, 149/2, 149/3, 157/3, 157/4, 157/7, 158/9, Gospodarstwo Rolne Dariusz Werner, Gospodarstwo Rolne Piotr Smorawski,

7.02 od godz. 10:00 do 14:00 Gmina Pniewy obręb ewidencyjny Karmin miejscowość Rudka 4, 4D, 6, 47, 48, działki nr 24/10, 24/15, 24/60,

9.02 od godz. 8:00 do 11:00

Gmina Pniewy, miejscowość Rudka 1, 2, 3, , działki nr 22/2, 22/6, Gmina Pniewy, miejscowość Karmin 1, 2, 3, działki nr 22/2

9.02 od godz. 10:00 do 12:00 Gmina Pniewy miejscowość Pniewy ul. Borówkowa 15, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, Doktora Włodzimierza Felickiego nr 14, 14A, 15, 15A, 15D, działki nr 435/42, 435/44, 435/50, 451/2, 2167/2, 2167/3, 2167/5,

21.02 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Pniewy, miejscowość Pniewy, ul. Wiśniowa 1, 1a, 1H, 2, 2a, 4, ul. Polna 40, działki nr 4/7, 4/14, 1248/2, P.H.U Stacja Demontażu Pojazdów Skup Złomu i Metali Jan B., Przedsiębiorstwo Handlowe Vistal, P.H.U "BART" Zbigniew B., Gospodarstwo Rolne Szymon Maćkowiak, Gmina Pniewy, miejscowość Lubocześnica 1, 2, 2a, działki nr 137/1, 137/2, Gospodarstwo Rolne Szymon Maćkowiak,

23.02 od godz. 9:00 do 12:00

powiat pilski miejscowość Jabłonowo osiedle Słoneczne dz. nr 231-233.

27.01 od godz. 9:00 do 15:00 Kościerzyn Wielki 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, dz. 358/4, 342, Polinowo, Falmierowo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 27a, 49, 50, dz. nr 21/4, dz. nr 247/1.

29.01 od godz. 7:00 do 8:00 Kościerzyn Wielki 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, dz. 358/4, 342, Polinowo, Falmierowo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 27a, 49, 50, dz. nr 21/4, dz. nr 247/1.

29.01 od godz. 15:00 do 16:00

miejscowość Kościerzyn Wielki 51, miejscowość Falmierowo 49, 50.

29.01 od godz. 7:00 do 16:00 miejscowość Ługi Ujskie ul. Liliowa 8, 10.

1.02 od godz. 8:00 do 14:00 Leszno Leszno: ul. Gryczana nr 7; ul. Słonecznikowa nr 46.

29.01 od godz. 7:30 do 15:30 Leszno ul. Matejki nr 7, 8, 9, IMPOL.

30.01 od godz. 8:30 do 15:30

powiat kolski Gmina Suchy Las miejscowość Jelonek ul. Bukowa cała, Lipowa cała, Orzechowa cała, Brzozowa cała, Sosnowa 20, 24, 26, 28, 30, 32, Topolowa 3, 4A, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, działki nr 243/2, 244/1, 244/2, KUHN-Maszyny Rolnicze Sp. z o.o., miejscowość Złotniki ul. Sosnowa 20, 22, 24, 26, 28, 32, Topolowa 8, 11, Plac Grzybowy 8, 11, Orzechowa 9, świetlica

29.01 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Suchy Las miejscowość Zielątkowo ul. Szkolna 19, 32, 36, 40, 44 działki nr 22/2, 22/4, 22/6, 22/8, 23/5,108/2, 109/2,

29.01 od godz. 9:00 do 13:00 Sulęcinek ul. Azaliowa SKR WARSZTATY, ul. Kopczynowska, ul. Krańcowa, ul. Pogodna, ul. Słoneczna,

5.02 od godz. 9:00 do 12:30 miejscowość Tarnowiec nr od 1 do 4 i nr od 17 do 20.

6.02 od godz. 7:00 do 13:00 Miejscowość: Drożyska Wielkie 65, 66, 67a, 67b, działka nr 260/10

7.02 od godz. 8:00 do 11:00 powiat złotowski Miejscowość Blękwit ul. Złotowska 31, 52, 54, 58, 60; ul. Pogodna 2, 6, działka 322/5, 322/7, 322/8.

29.01 od godz. 8:00 do 13:00 Miejscowość Kleszczyna: 59, 61, 61A, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72a, działka 213/1, Przepompownia ścieków, firma SPAW-MET.

30.01 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Okonek ul. Szczecińska nr 1, 2, 3, 26, 27, kotłownia, garaże dz. nr 383/37.

7.02 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość: Radawnica dz. 584/7

8.02 od godz. 7:00 do 13:00 powiat chodzieski miejscowość Margonin ul. Kościelna 7, ul. Szpitalna 9.

29.01 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowość Chodzież ul. Strzelecka dz. nr 3836, ul. 3 Maja dz. nr 2027/14, park.

1.02 od godz. 7:00 do 20:00 miejscowość Radwanki 58A, 69, miejscowość Studźce 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 5, 6, dz. nr 312/3.

2.02 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowość Podanin osiedle Błękitne 1, dz. nr 240.

8.02 od godz. 8:00 do 14:00 Chodzież ul. Krasińskiego 20, działka nr 1486.

9.02 od godz. 8:00 do 14:00

powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Brzezinki 2, 29, 54, dz. nr 3/1.

29.01 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Brzezinki 2, 29, 54, dz. nr 3/1.

30.01 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Goraj 1M, 1K, dz. nr 344/6, 344/36.

31.01 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowość Czarnków ul. Gdańska dz. nr 1000/1.

1.02 od godz. 8:30 do 14:30 miejscowość Białężyn 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, dz. nr 36/3, 36/7.

3.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Krzyż Wielkopolski ul. Cyprysowa 9, ul. Cisowa 12, 13.

3.02 od godz. 9:30 do 12:00 miejscowość Pęckowo ul. Kwiatowa 2, 3, ul. Różana 2, 14, dz. nr 310/86, ul. Liliowa dz. nr 310/90.

3.02 od godz. 12:30 do 15:00

miejscowość Stajkowo 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62B, 98A, 100, 101, 101C-D, dz. nr 228/4-5, 277/1, 369/3, PGR, Hydrofornia, pompownia ścieków, magazyn, miejscowość Nowina dz. nr 144/6.

6.02 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Połajewo ul. Leśna (bez wyłączenia sklepu bud. nr 1) ul. Lipowa, ul. Szkolna 10, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 42.

6.02 od godz. 8:00 do 10:00

Trzcianka ul. Sadowa dz. nr 3205/20-22.

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Połajewo ul. Lipowa.

6.02 od godz. 8:30 do 16:30 miejscowość Kruteczek 26, 26A, miejscowość Nowiny nr od 1 do nr 36, 41, miejscowość Stajkowo 98, 99, 99A-D, 99K, 100C, dz. nr 47/1, 54/1, 58/4.

6.02 od godz. 12:15 do 15:00

miejscowość Połajewo ul. Lipowa.

7.02 od godz. 8:00 do 16:30 miejscowość Połajewo ul. Lipowa.

8.02 od godz. 8:00 do 16:30 miejscowość Połajewo ul. Leśna (bez wyłączenia sklepu bud. nr 1) ul. Lipowa, ul. Szkolna 10, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 42.

9.02 od godz. 8:00 do 16:30 miejscowość Brzeźno ul. Czarnkowska dz. nr 465.

10.02 od godz. 9:00 do 11:00 powiat śremski Łężek 1, 10,11,3,4,5,6,7,8,9, 2

29.01 od godz. 10:00 do 12:30 Ostrowieczno 27, 34a, 32, 2A, 3A, 33, 2, 40, 31, 30, 28a, 35a, 37, 4A, 34, 1A, 26, 39A, 34, 35, 37a, 36, 3, 4, 28,

1.02 od godz. 9:00 do 13:00 Śrem ul. Rolna 3, 7, ul. Wiosenna PPHU "FORMATIC",

6.02 od godz. 9:30 do 13:00

Rusocin 33, 33,34, 17,18,19,19A,19B,19D,20,21,22,27,28, 3,31,4,5,6, 10,11,12,12A,13,14,15,16,23,24,25,26,29,30,30A,7,8, 31,31A,32A, 1,2

7.02 od godz. 8:30 do 10:30 powiat wolsztyński gm. Przemęt: Wieleń ul. Jeziorna nr 2 (dz. 30/23).

30.01 od godz. 7:30 do 10:30 powiat średzki Romanowo, Zielniczki, Zielniki, Babin, Podgaj,

30.01 od godz. 8:00 do 9:00 Środa Wielkopolska ul. Harcerska 28A,

30.01 od godz. 11:30 do 14:30 powiat wrzesiński Września ul. Słupska 1-23 nieparzyste, ul. Elbląska,

30.01 od godz. 9:00 do 10:00

Września ul. Słupska 1-23 nieparzyste, ul. Elbląska,

30.01 od godz. 13:00 do 13:30 Stępocin MOP, Chwałszyce MOP,

31.01 od godz. 8:30 do 12:30 Zasutowo ul. Leśna, ul. Motelowa 3, 7, ul. Wrzesińska 1, 2, 6, 5, 10, 2a, 14, 7, 3, 8, 12, 16,

1.02 od godz. 8:30 do 13:30

Barczyzna,

2.02 od godz. 8:00 do 12:00 Gutowo Wielkie 35s, 34,35,35 i,35A,35E,35F,35G,35H,35J,35m,35P,35R,DZ. 168/11,DZ.168/8, 29F,30,31,32,32E,33, Bierzglin 38,39,40,41,41A,41B,42,43,44,45,46,49,50,51,dz. 37/4,

2.02 od godz. 11:00 do 12:30 powiat ostrowski Piaski ul. Powstańców Wlkp. nr 13, 17, 21 do 23; działka nr 402/20; ul. Poznańska nr 18A, 21A, 22 do 55; działka 501/1.

31.01 od godz. 8:30 do 16:30 gm. Piaski: Szelejewo Pierwsze nr 64 do 66D, nr 85B.

1.02 od godz. 7:30 do 13:30 powiat rawicki gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Drzymały, Jagodowa, Korczaka, Ochotniczej Straży Pożarnej, Rymarska - całe ulice; ul. Graniczna działka nr 914; ul. Jeżynowa nr 8, działka nr 237/20 - P4; ul. Ludowych Zespołów Sportowych nr 24, 26; ul. Piekarska nr 1, 2, 3, 5; ul. Poziomkowa nr 5, 6, 7; ul. Pszczelarska nr 1, 2, 4; ul. Ślusarska nr 1, 1A, 3, 5, 15, 15B, 17, nr 4 do 24 parzyste, działki nr 289/1, 293/5, 899/9, Stadnina Koni DĘBNO, P.W. ADAMS, PPHU MATUSZEWSKI, przepompownia ścieków (dz. 1079/10). ul. Rawicka nr 27 do 49 nieparzyste, nr 38 do 50 parzyste, przedszkole, sklep, działka nr 219/2; ul. Wrocławska nr 21, 22, 23, 23A, 23C, 24, nr 30A do 40 parzyste, przepompownia ścieków P3 (dz. 304), działki nr 302/2, 920/4, 923/2, 1086/14.

31.01 od godz. 9:30 do 12:30

powiat międzychodzki Gmina Sieraków, miejscowość Góra od nr 8 do nr 17, 19, 20, 20c, 21, 22, 23, 23A, 23b, 23d, 23j, 23K, od nr 24 do nr 35, 44, 88, leśniczówka, Towarzystwo Gospodarcze "MEBLOPOL" Sp. z o.o. działki nr 2/6, 83/1, 84/1, Gmina Sieraków, miejscowość Chalin od nr 1 do nr 5/1, 20, 23, 24, 25, 30, 33, działki nr 2, 29/1, 29/3, 29/4, 29/7, 29/10, 29/12, 29/13, 33, 34, 35/17, 37, 9/1, 86/11, 88/13, 88/16, 88/17, 127/2, 146/5, 151, Przedsiębiorstwo produkcyjno-budowlane "ZETBEER" Sp. z o.o. Gmina Sieraków, miejscowość Przemyśl od nr 1 do nr 6a, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14a, 15, 20, 20D, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 46C, 47C, Hydrofornia, punkt uzdatniania wody, rolnicza spółdzielnia produkcyjna POSTĘP w Kurnatowicach (Przemyśl), działki nr 2, 15/1, 15/2, 15/3, 29/1, 29/3, 29/4, 29/7, 29/10, 29/12, 29/13, 33, 34, 35/17, 37, 47/7, 64, 69, 105/1, 127/2, 146/5, 151, Gosp. Rolne Paweł Sroka, gosp. rolne Graś Krzysztof, firma "BOKAR", Gmina Sieraków, miejscowość Śrem 2, 2a, 3, 4, 5, 5/1, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 33, działki od nr 29/11 do nr 29/13, 33, 37, 146/5, 151, Gmina Sieraków, miejscowość Grobia, 33, 34, 46C, 47C, 49, 50, 51, 51a, 52, 53, 53A, 53B, działki nr 108/1, 115, 130, 134, 140/3, 148, Gospodarstwo Rolne Maciej Walorczyk,

5.02 od godz. 7:30 do 9:30

Gmina Kwilcz miejscowość Prusim 4, 5, 24, 35, 37, 38, 40, działki nr 159/16, 199/7, 207, 212/21, Hydrofornia, Zakład Obsługi Mienia SA, Leśniczówka, wieża telekomunikacyjna T-Mobile SA,

5.02 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Kwilcz miejscowość Prusim 3, 6, 7, od 10 do 18A, 21, 22, 22A, 23, od 28 do 34A, 129, 132, 217, 218, 222, 241, ul. Nad Jeziorem 7, 11, 15, działki nr 24, 94/1, 94/2, 94/3, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/15, 94/16, 94/17, 94/19, 94/22, 95, 96/2, 105/1, 151/1, 151/2, 151/3, 151/5, 151/6, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 151/15, 151/16, 151/17, 151/18, 151/19, 151/20, 151/21, 151/25, 151/26, 151/27 151/28, 151/29, 151/31, 151/33, 151/37, 151/39, 157, 165/1, 172/3, 313/1, 337/1, 337/2, Plaża, Syrena alarmowa straży pożarnej, lokal Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Prusim "Jezioraki",

5.02 od godz. 11:00 do 14:00

Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. 1 Maja od nr 7 do nr 23A nieparzyste, od nr 6 do nr 24 parzyste, ul. Ogrodowa 1, 2, ul. Parkowa 15, ul. Pogodna 6, ul. Spacerowa 9, 11, ul. Gumna 7, 8, 9, ul. Jaśminowa 4, 5, 6, działki nr 96/6, 96/46, 383 Pałac Kwileckich, budynek TP S.A.,

6.02 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Kwilcz miejscowość Kubowo-Dąbrowa nr od 1 do 10 oprócz nr 8, działki nr 12/1, 17, 73/2, 1, wieża telekomunikacyjna Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

6.02 od godz. 11:00 do 14:00 Gmina Sieraków, miejscowość Góra od nr 8 do nr 17, 19, 20, 20c, 21, 22, 23, 23A, 23b, 23d, 23j, 23K, od nr 24 do nr 35, 44, 88, leśniczówka, Towarzystwo Gospodarcze "MEBLOPOL" Sp. z o.o. działki nr 2/6, 83/1, 84/1, Gmina Sieraków, miejscowość Chalin od nr 1 do nr 5/1, 20, 23, 24, 25, 30, 33, działki nr 2, 29/1, 29/3, 29/4, 29/7, 29/10, 29/12, 29/13, 33, 34, 35/17, 37, 9/1, 86/11, 88/13, 88/16, 88/17, 127/2, 146/5, 151, Przedsiębiorstwo produkcyjno-budowlane "ZETBEER" Sp. z o.o. Gmina Sieraków, miejscowość Przemyśl od nr 1 do nr 6a, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14a, 15, 20, 20D, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 46C, 47C, Hydrofornia, punkt uzdatniania wody, rolnicza spółdzielnia produkcyjna POSTĘP w Kurnatowicach (Przemyśl), działki nr 2, 15/1, 15/2, 15/3, 29/1, 29/3, 29/4, 29/7, 29/10, 29/12, 29/13, 33, 34, 35/17, 37, 47/7, 64, 69, 105/1, 127/2, 146/5, 151, Gosp. Rolne Paweł Sroka, gosp. rolne Graś Krzysztof, firma "BOKAR", Gmina Sieraków, miejscowość Śrem 2, 2a, 3, 4, 5, 5/1, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 33, działki od nr 29/11 do nr 29/13, 33, 37, 146/5, 151, Gmina Sieraków, miejscowość Grobia, 33, 34, 46C, 47C, 49, 50, 51, 51a, 52, 53, 53A, 53B, działki nr 108/1, 115, 130, 134, 140/3, 148, Gospodarstwo Rolne Maciej Walorczyk,

6.02 od godz. 18:00 do 20:00

Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Łężeczki 2, 3, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, od nr 21 do nr 28, 29, 30, 30A, 34, 35, 35G, 36, 41 45, 46, 50, 56, 72, 72E, ul. Osiedle leśne od nr 1 do nr 9, ul. Słoneczna cała, , ul. Osiedle Widokowe 7 działki nr 54/2, 55/2, 55/6, 56/4, 57, 57/4, , 70/4, 72/10, 72/11, 72/19, 79/1, 80/2, 195/2, 195/6, 195/7, 195/8, 195/13, 195/20, 195/21, 195/22, 195/23, 195/28,

8.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Kwilcz miejscowość Lubosz działki nr 263, 265/5, 265/7, 265/30, 265/31, 265/37, 265/48, 265/49, 265/54, 265/55, 265/56, 267/23, 267/37, 267/39, 265/70,

9.02 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Śródka od nr 1 do nr 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, hotel Kraina Stu Jezior, Pałac Śródka, działki nr 25/43,

9.02 od godz. 11:00 do 16:00

Gmina Kwilcz miejscowość Kwilcz ROD Niezapominajka, działki nr 82/8, 82/9, 82/41, 82/42, 82/63, 82/75, 82/76, 82/77, 83/28, 83/48, 83/50, 83/51, 83/52, 83/70, 83/87, 83/94, 83/95, 83/119, 83/128, 83/130, 83/133, 83/137, 83/143, 83/147, 83/148

20.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat grodziski Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Kąkolewo, zakład Ślusarski,

6.02 od godz. 9:30 do 12:30 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Kąkolewo 65, 68, 68A, od nr 69 do nr 88, 106, działki nr 240/2, 349/7, 357/1 357/3, ferma, wieża GSM,

7.02 od godz. 8:30 do 15:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Kąkolewo 65, 68, 68A, od nr 69 do nr 88, 106, działki nr 240/2, 349/7, 357/1 357/3, ferma, wieża GSM,

8.02 od godz. 8:30 do 15:00

Gmina Grodzisk Wielkopolski miejscowość Grodzisk Wielkopolski ul. Piaskowa 1, 3, 5, 7,

12.02 od godz. 9:00 do 12:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Wstyd! W tych dużych miastach nie ma kolei

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!