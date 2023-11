Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 29.11

Czy są planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim 29.11? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 29.11. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (29.11 5:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat grodziski Granówko, Granowo ul. Dębowa, ul. Grabowa, ul. Jarzębinowa, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Kościańska, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa.

29.11 od godz. 3:01 do 5:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat pleszewski Gizałki ulica Mostowa 1.

29.11 od godz. 9:00 do 13:00 powiat krotoszyński Baszków 112.

29.11 od godz. 10:00 do 13:00 powiat kaliski Skrajnia 24, Skrajnia Blizanowska 1A, od 6 do 8, 9 A, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 18 A, od 19 do 30, 48, 51, 52, 56, 68/1, 68/2.

29.11 od godz. 8:00 do 10:00 powiat kępiński Czermin 1, od 3 do 6, od 8 do 10, od 12 do 14, od 16 do 18, 19 A, 20, 23, 23A, 24, 24A, 25, 27, 28, od 30 do 33, 35, 36, od 39 do 41, 43, 45, 45a, od 47 do 55, od 57 do 63, 30177, ??, 124/6, 75/6, DZ. 174, Czermin 1, 7, 12, 19, 22, 23, 24N, 26, 30 A, 55, 60A, 61A, 226/4, 226/5, 245, 61/2, 68/6, Mielęcin 30404, Weronikopole 1, 3, 4, 4A, 6, 7, 7c, 9, 10, 10A, od 12 do 14, 16A, od 17 do 20, 20A, 21, 22, 24, 24A, 24B, 25, 27, 26/16, 26/9, 477.

29.11 od godz. 9:00 do 12:00

Przybyszów 4A.

29.11 od godz. 9:00 do 12:00 gmina Lipka: Batorowo nr 4, 5, 6, 11, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 19; Batorówko nr: 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30, 31; gmina Debrzno; Drozdowo nr 11, 12; Buka nr 1, 2, 3, 4

4.12 od godz. 8:00 do 16:00

powiat ostrzeszowski Ignaców 19A, od 30 do 37, 39, 40, 40L, 41, od 43 do 47, 47A, od 49 do 54, 30338, 96/1, Lipnik 21, 22, Marcinki od 1 do 7, 9, 10, od 13 do 19, 21, 22, 22 A, od 23 do 26, 26b, od 27 do 29, 29A, 30, 31, 33, 33A, od 34 do 39, od 41 do 43, 45, 46, od 48 do 59, od 61 do 66, 71, 72, 73A, 74, 74L, 75, 30322, 144, 300, Marcinki 20, 33 A, 40, 65A, 105, 199, 209/1, 323/1, 61/18, 61/19, Mostki 35, Parzynów od 24 do 26, 73, 73a, 74, 74A, 76, 78, 78a, 79, Zmyślona Parzynowska 23, od 25 do 27.

29.11 od godz. 9:00 do 12:00

Czajków ulica Leśna , 187/11, 187/2, 187/8, 188 181, 182, 182a, 183, 184, 184a, 185, 1562, 187/1, 187/12, 187/13, 216, dz. 186/6.

29.11 od godz. 9:00 do 13:00 powiat kolski Czołowo ulica Chrobrego 1, 3, 5, 6, od 10 do 16, 88, 90, 93, 95, 97, 98, 104, 105, 108, 70086, N, 107/36, 109/10, 1-109/3, DZ. 107/46 1a, 2, 4, 7, 11A, 14D, 75, 89, 99, 101, 102, 109, 115, 109/17, 109/18, 23/10, 23/11, 23/20, 23/3, 23/9, Lucjanowo 47, Mikołajówek od 33 do 37, 37A, 2/1.

29.11 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Golęczewo, działki nr 400/21, 400/23, 400/24, 400/25,

29.11 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Zielątkowo, ul. Bibianny i Jędrzeja Moraczewskich 28, 30, ul. Sportowa 14, 16, 20, 22, 22L, ul. Wichrowa 4, 6, 12, ul. Stefanii Wyrzykowskiej 2, 4, ul. Pogodna 5, działki nr 23/26, 23/27, 23/28, 23/32, 23/34, 23/56, 24/18, 24/19,

29.11 od godz. 9:00 do 13:00

Solec ulice , Główna , Lubrze , Małoszki , Krzykosy ulica Okrężna 1

8.12 od godz. 8:30 do 15:30 powiat koniński Sompolno ulice 11 Listopada 2a, Gimnazjalna 4, 6, od 10 do 15, 15A, 19, 573/3, 582/2, 582/1, Kaliska 39, Ogrodowa 12, 14, 983/26, Warszawska 15.

29.11 od godz. 11:00 do 13:30 Dąbrowa 16H, 431/10, Police , 469/8.

29.11 od godz. 11:00 do 13:30 Golina ulice 1 Maja 10, 12, 14, 14A, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44A, 46, 48, 50, 52, 52a, 54, 63, 79, 0001-482 (GPO), 0001-481 (GPO), 481, 482 (GPO), Rzeźnicza 1, 2, 2A, 3, od 6 do 11, 14, 14A, 16, 20, Wolności .

29.11 od godz. 11:00 do 15:00

Grochowy , 130 (GPO), 135 (GPO).

29.11 od godz. 12:00 do 14:00 Julia 14A, Julia-62/1 (GPO), Niedźwiady Duże 98, Niedźwiady-102/20 , Niedźwiady-123/6 , Niedźwiady Małe 8, 9a, 10, 11, 11B, 13C, 14, 14 B, 14A, 15, 15G, 15S, ., 100/2, 100/6, 102/14, 104/8, 118/3, 118/4, 125/16, 125/5, 19.102/23,102/22, 93/2, 93/3, 93/6, dz. 100/1, Niedźwiady-102/13 , Niedźwiady-102/19 , Niedźwiady-102/21 , Niedźwiady-98/1 (GPO), Niedźwiady-98/2 (GPO), Niedźwiady-98/3 (GPO).

29.11 od godz. 9:00 do 13:00 powiat szamotulski Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły ul. Spółdzielcza od 1 do 5, 7,9, Zaułek cała, 11 Listopada od 3 do 14, 18, 20, Poprzeczna cała, 27 Stycznia cała, 27 Grudnia 1918 roku cała, Kiszewska 18, działki nr 117/29, 4130/6, sklep ABC, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, Firma Handlowa Anna Łusiewicz,

29.11 od godz. 8:30 do 16:30

Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły ul. Spółdzielcza od 1 do 5, 7,9, Zaułek cała, 11 Listopada od 3 do 14, 18, 20, Poprzeczna cała, 27 Stycznia cała, 27 Grudnia 1918 roku cała, Kiszewska 18, działki nr 117/29, 4130/6, sklep ABC, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, Firma Handlowa Anna Łusiewicz,

30.11 od godz. 8:30 do 16:30 Gmina Pniewy miejscowość Pniewy ulica Tulipanowa cała, Liliowa cała oprócz nr 2, Fiołkowa cała, Słonecznikowa od 1 do 7 nieparzyste, Łubinowa 4, Wroniecka 19, 19F, 19G, 19H, 19I, 19J, 35, działki 1413, 1414, 1439, 1440, 1441, 1449/1, 1469, 1494/1, 1496/2, 1497, 1499/1, 1499/2, 1500/2, 2164, Bar Kurczak z rożna, Wego Łukasz Łączka, Expert-Bud Maria Mielcarzewicz miejscowość Podpniewki 5, 33, 35, Bar Bistro Dymek Eugenia,

29.11 od godz. 12:00 do 16:00 Gmina Pniewy, miejscowość Pniewy, ul. Łąkowa cała z wyjątkiem nr 38, 42, oraz działkami nr 411/45, 434/15, 438/11, ul. Okrężna 17, ul. Konińska 9, 41, ul. Dworcowa 27, 28, 29, 49, 50, 51, 51a, 57, ul. Wroniecka 57, Active Club Pniewy,

1.12 od godz. 12:00 do 17:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Gąsawy ul. Figowa 17, 19, działki nr 78/3, 99/5, 99/10,

4.12 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Piaskowo 19, od nr 43 do nr 54, ul. Władysława Jagiełły cała, działki nr 175/1, 203, Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły ul. Władysława Jagiełły cała, Gmina Szamotuły, miejscowość Kępa działka nr 99/2, przejazd kolejowy, plac magazynowy na potrzeby budowy i modernizacji linii Kolejowej BUDIMEX S.A.,

5.12 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Ostroróg miejscowość Piaskowo-Karolewo ul. Konwaliowa 9, 14, 16, 19, Topolowa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, Różana 19, działki nr 152, 160, 204, pompownia ścieków na ul. Topolowej,

5.12 od godz. 8:15 do 12:15

Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo 7, działki nr 36/6, 38, 41, Gorzelnia,

5.12 od godz. 8:30 do 16:30

Gmina Duszniki, miejscowość Duszniki, ul. Młynkowska 7, 8, 9, 9a, Gmina Duszniki, miejscowość Młynkowo od nr 2 do nr 27, 33 działki nr 206/1, 244/3, 244/4, 244/5, 244/7, 244/8, 244/12, 265/5, Gmina Duszniki, miejscowość Kunowo od nr 1 do nr 30, 32, 32/2, 33, 34, od nr 35 do nr 44a, ul. Słoneczna cała, działki nr 24/9, 52, 53/3, 57/12, 63/1, 85/11, 85/12, 85/13, 85/14, 118/8, 138/7, 240/15, 240/16, od nr 240/19 do nr 240/29, od nr 240/49 do nr 240/51, 240/54, hydrofornia,

5.12 od godz. 8:45 do 14:15 Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły ul. Podgórna 13, 13A, 13B, 15, 17, 17A, 19, Morelowa cała, Czereśniowa cała oprócz 14 i 16, Jabłoniowa 6, 7, Szczuczyńska 13, 15, NZOZ Ośrodek Terapii Promocji Zdrowia Psychicznego

6.12 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły ul. Podgórna 13, 13A, 13B, 15, 17, 17A, 19, Morelowa cała, Czereśniowa cała oprócz 14 i 16, Jabłoniowa 6, 7, Szczuczyńska 13, 15, NZOZ Ośrodek Terapii Promocji Zdrowia Psychicznego

7.12 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Duszniki, miejscowość Ceradz Kościelny, ul. Okrężna 23, ul. Kalwowska od nr 7 do nr 11a, od nr 14 do nr 21, ul. Więckowska 4, 8, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, ul. Bukowska 23, 25, 27, 35, 37, 41, 43, 47, działki nr 22/3, 22/4, 22/12, 175, 267/1, 272/2, 279/2, 288, tarnowska gospodarka komunalna tp-kom sp. z o.o. obiekt przy ul. Więckowickiej oraz przepompownia przy ul. Kalwowskiej działka nr 267/1, Gmina Duszniki, miejscowość Ceradz Dolny, ul. Okrężna 23,

7.12 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki 1, 3, 4, 6, ul. Stanisława Wolniakowskiego 5a, 7b, 39, 41, 42, 42a, Gospodarstwo Rolne Glinkowski Zbigniew, działki nr 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, Gmina Kaźmierz, miejscowość Stamnica 1, 3, 4, 6, działki nr 2/7,

7.12 od godz. 11:00 do 15:00 Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 9, 10, ul. Sękowska 7, działki nr 246/2, Gmina Duszniki, miejscowość Podrzewie, ul. Sękowska 7,

11.12 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 9, 10, ul. Sękowska 7, działki nr 246/2, Gmina Duszniki, miejscowość Podrzewie, ul. Sękowska 7,

12.12 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 9, 10, ul. Sękowska 7, działki nr 246/2, Gmina Duszniki, miejscowość Podrzewie, ul. Sękowska 7,

13.12 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 9, 10, ul. Sękowska 7, działki nr 246/2, Gmina Duszniki, miejscowość Podrzewie, ul. Sękowska 7,

14.12 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Duszniki, miejscowość Brzoza 15, Gmina Duszniki, miejscowość Grodziszczko 15,

12.12 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 7, działka nr 214/1,

12.12 od godz. 9:00 do 10:00 Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 7, działka nr 214/1,

12.12 od godz. 14:00 do 16:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki 3, 4, 5, 6, 7, Gmina Kaźmierz, miejscowość Stamnica 3, 4, 5, 6, 7,

13.12 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki 3, 4, 5, 6, 7, Gmina Kaźmierz, miejscowość Stamnica 3, 4, 5, 6, 7,

14.12 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki 1, Gospodarstwo Rolne inż, Ryszard Jokiel, Gmina Kaźmierz, miejscowość Stamnica 1, Gospodarstwo Rolne inż, Ryszard Jokiel,

13.12 od godz. 10:00 do 11:00 powiat grodziski 22-595 Gmina Grodzisk Wielkopolski miejscowość Ptaszkowo 80, 81, 84, działka nr 277/7, miejscowość Borzysław 51

29.11 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski miejscowość Grodzisk Wielkopolski ul. 1 Maja od 9, 11 do 54, 56, 58, 62, 64, Robotnicza cała, 15 Lipca 81, Waryńskiego 2, 3, 4, 5, Sienkiewicza od 28 do 48 parzyste, Kwiatowa od 1 do 8, 11, 11A, 12, działki nr 746/2, Usługi blacharsko-lakiernicze Leszek Nadobnik, Studio Mody Ślubnej Aleksandra, PUH Monter Krzysztof Nowak, Biuro Rozliczeniowe Elżbieta Wlekła, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Grodzisk, FHU Grzegorz Gawron, Warsztat mechaniki pojazdowej Marian Chudy, sklep GS, telekomunikacja przy ul. Robotniczej/1 Maja,

30.11 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Rakoniewice, miejscowość Wola Jabłońska 39, 49, od nr 43 do nr 46, działki nr 12, 167/1,

30.11 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Rakoniewice miejscowość Jabłonna ul. Polna 8,9, miejscowość Wola Jabłońska 57, 57A, 58, 59, działka nr 154/10, warsztat

30.11 od godz. 11:00 do 14:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski miejscowość Grodzisk Wielkopolski ul. 15 Lipca 6, 22, 70, 70A, 87, 93, Kwiatowa 10, 13, Nowe Osiedle cała, 3 Maja 2, 4, 7, 9, Strzelecka od 1 do 20, 1 Maja 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, Nowy Świat od 2 do 11 oraz od 13 do 39 nieparzyste, Rakoniewicka 18B, działki nr 11, 287/1, 302/2, Adam Paszywiat Myjnia Samochodowa, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Nowe Osiedle 1, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Nowe Osiedle 2,Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Nowy Świat 2, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Nowy Świat 4, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Nowy Świat 6, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Nowy Świat 8, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Nowy Świat 10, Pracownicze Ogródki Działkowe, ogródek działkowy, PHU Azalia i Ogród Małgorzata Chełmińska,

1.12 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Grodzisk Wielkopolski miejscowość Grodzisk Wielkopolski Osiedle Wojska Polskiego 8, 16/54, 20/8, od 50 do 57 oraz 64, 66, 68, 72, 74, 76, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 111, ul. Winna 54, 55, 56, 66, 90, działki nr 231/75, 231/76, 231/90, 231/125, 231/126, 231/128, 4121, apteka Centrum Leków, garaże, Praktyka Stomatologiczna Anna Minkowska, Przychodnia GRO DENT Kamieniarz Orzeł spółka jawna, Studio Urody MaDam Danuta Kryś, Kompleks garaży Winna 8 s.c.,

4.12 od godz. 9:30 do 12:30 Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewo ul. Młyńska od 25 do 46 oprócz 38, Strażacka 5, 7, 9, 11, 13, 15, działki nr 368/1, 370/6, 404/4, 646/3, Hili Chili Studnio Anna Bisharyan

5.12 od godz. 9:00 do 11:00 Gmina Rakoniewice, miejscowość Jabłonna, ul. Ogrodowa cała, ul. Wypoczynkowa 1, 2, 3, 3C, 3B, ul. Kościelna od nr 2 do nr 5, od nr 16 do nr 24, od nr 28 do nr 38, ul. Wolsztyńska 3, 8, ul. Różana 1, 4, 4a, 5, 6, 7, 9, 11, 13, ul. Leśna 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, ul. Krótka cała, ul. Świętego Michała 1, 2, 3, 4, 5, ul. Grodziska 3, od nr 8 do nr 22, ul. Rakoniewicka cała, działki nr 512/2, 693/2, 687, 1176, 1177/7, 1182/3, 1185/1, 1187/1, 1199/2, 1398/1,sklep Dino przy ul. Ogrodowej, kościół pw. Świętego Michała, Gmina Rakoniewice, miejscowość Wioska 13, 14, 15,

6.12 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Grodzisk Wielkopolski miejscowość Kurowo 35, 37, działki nr 58/1, 61/1

7.12 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Rakoniewice, miejscowość Stodolsko działka nr 49/5,

7.12 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Sworzyce 21a, leśniczówka,

12.12 od godz. 7:30 do 17:30 Gmina Grodzisk Wielkopolskie miejscowość Grodzisk Wielkopolski ul. Górna 24, 34, Gnińska 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 17, działki nr 3691, 3692, 3678/1,

12.12 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Sworzyce 23A, leśniczówka,

14.12 od godz. 7:30 do 17:30 powiat chodzieski miejscowość Studźce przepompownia, dz. 225, ul. Słoneczna.

29.11 od godz. 7:30 do 15:00 miejscowość Stróżewice numery 41, 43, 44, 45, 46.

29.11 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Stróżewice numery 41, 43, 44, 45, 46.

30.11 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Szamocin ul. Parkowa stacja gazowa, ul. Osiedle Smolary 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dz. nr 1619, 1620, 1623, 1625, 1626, 1076/24, przedszkole, Biedronka, oświetlenie drogowe, PGR, hydrofornia, garaże, Huzar, Soforek, Bembnista, Victoria, Autorol, Jarmax, Młynarczyk, magazyn 1, magazyn 3, ul. 19 stycznia 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 31, dz. nr 1162/17, 1162/28, 1611, ul. Górna 1, dz. nr 1076/79.

29.11 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Podstolice dz. nr 121/2, 121/4, 121/7, 121/9, 121/13, 123, 216/46, 238/3, 238/7, 238/21, 238/29-31, 238/41.

30.11 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Szamocin ul. Parkowa stacja gazowa, ul. Osiedle Smolary 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dz. nr 1619, 1620, 1623, 1625, 1626, 1076/24, przedszkole, Biedronka, oświetlenie drogowe, PGR, hydrofornia, garaże, Huzar, Soforek, Bembnista, Victoria, Autorol, Jarmax, Młynarczyk, magazyn 1, magazyn 3, ul. 19 stycznia 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 31, dz. nr 1162/17, 1162/28, 1611, ul. Górna 1, dz. nr 1076/79.

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowość Sypniewo od numeru 2 do numeru 13, dz. nr 53/2, 58, 59/2, 60, 61, 62, 65, 69/2, 70/1, 73/4.

1.12 od godz. 7:30 do 15:00 miejscowość Wymysław, miejscowość Zacharzyn 191, dz. nr 150/1, 367, 372.

2.12 od godz. 9:00 do 11:00 powiat gostyński gm. Gostyń: Brzezie działki nr 227/4, 232/12.

29.11 od godz. 7:30 do 18:00 gm. Gostyń: Brzezie nr 61 do 65 nieparzyste, nr 73 do 85 nieparzyste, nr 277.

29.11 od godz. 12:30 do 18:00 gm. Poniec: Śmiłowo nr 5, 6, 6A, 53A do 64A.

1.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat złotowski gm. Wąsosz: Bartków nr 14 do 27, świetlica wiejska.

29.11 od godz. 7:30 do 14:30 powiat gnieźnieński Baranowo: ul. Ametystowa od 2 do 9, ul. Topazowa 2.

29.11 od godz. 8:00 do 13:00

Miejscowość Szydłowo działki numer 104/3, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 209/63.

29.11 od godz. 8:00 do 14:00 Goranin

30.11 od godz. 8:00 do 17:00 Miejscowość Jaraczewo nr 2B.

30.11 od godz. 8:00 do 14:00 Goślinowo 52 - 58, 62, 9 - 11 Oraz działki przyległe, Sklep Dino, Os. Leszka Białego, ul. Waniliowa 10A

30.11 od godz. 8:00 do 11:00 Czerniejewo ul. Powstańców 10 (stacja paliw), ul. Lipskiego 6, 7

30.11 od godz. 9:00 do 16:00 miejscowość Kotuń dz. nr 550, 554, 555.

1.12 od godz. 7:00 do 14:00 Niechanowo ul. Topolowa dz. 138/3

1.12 od godz. 8:00 do 13:00 Graby dz. 123/16, dz. 123/3, dz. 123/7

1.12 od godz. 9:00 do 13:00

Jankowo dolne dz. 11/84, GAMIX

2.12 od godz. 9:00 do 13:00

Mierzewo 1 - 18, Malczewo 13, Królewiec dz. 1/4

4.12 od godz. 8:30 do 14:00 Kiszkowo ul. Gnieźnieńska, ul. Rynek, ul. Dworcowa 1 - 20

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 Siemianowo 23, 18A, 21, 21A, dz. 92/4, Hydrofornia

5.12 od godz. 8:00 do 15:00 Gniezno ul. Cisowa 16 - 27, 12, 14, 29 - 37 (nieparzyste), ul. Gębarzewska, ul. Wrzesińska 170, 176, 178

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 Gniezno ul. Cieszkowskiego 3 - 16, 18, 19, 19A, 22, ul. Libelta 16, ul. Słowackiego 1 do 4B, ul. Reymonta 1

6.12 od godz. 8:00 do 14:00 Pakszyn 6 - 8, 51, 52, 64 - 66, dz. 154/1, Świetlica, Sklep, Kąpiel 12, dz. 36/1

6.12 od godz. 8:30 do 14:00

Gniezno ul. Rycerska 8 - 24 (Parzyste), dz. 6/14, dz. 6/16

6.12 od godz. 9:30 do 15:00 powiat międzychodzki Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, działki nr 82/41, 82/62, 82/75, 82/77, 83/48, 83/50, 83/51, 83/65, 83/68, 83/70, 83/87, 83/94, 83/95, 83/119, 83/128, 83/130, 83/137, 83/143, 83/119, 83/143, 83/147, 83/148,

29.11 od godz. 8:15 do 12:15 Gmina Chrzypsko Wielkie miejscowość Ryżyn 1, 1A, 2, 3, działki nr 180/1, Gospodarstwo Ogrodnicze Michał Barwiński, miejscowość Białcz 1, 2, 2A, 3

7.12 od godz. 8:30 do 16:30 Gmina Chrzypsko Wielkie miejscowość Ryżyn 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 35, działki nr 61, 180/1, 182/3, Gospodarstwo Ogrodnicze Michał Barwiński, Gospodarstwo Rolne Maciej Kukucki, miejscowość Białcz 1, 2, 2A, 3

8.12 od godz. 8:30 do 12:30

powiat czarnkowsko-trzcianecki Połajewo ul. Leśna 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18A, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, ul. Lipowa, ul. Szkolna 10, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 42.

29.11 od godz. 8:30 do 13:30

miejscowość Stajkowo 101.

4.12 od godz. 8:00 do 11:00 powiat wrzesiński Nekielka 108, 110, 112, dz. 174/7, ul. Jana Pawła II 108, 110, 112, dz. 174/7

29.11 od godz. 8:30 do 14:30 Kozubiec 1-7,

29.11 od godz. 8:30 do 12:00 Nekielka ul. Jana Pawła II, ul. Turkusowa, ul. Wierzbowa

29.11 od godz. 8:30 do 9:00 Słomówko 1-17,

30.11 od godz. 8:30 do 12:30 Kaczanowo ul. Zielna,

30.11 od godz. 10:00 do 14:00 Starczanowo , 10,117,119,120,122,125,126, 140

1.12 od godz. 10:00 do 12:00 Radomice 1-10B,

4.12 od godz. 8:30 do 13:30 Starczanowo 3a, 46, 47, 37, 44, 41, ul. Pomników Przyrody, ul. Przemysłowa 4, ul. Szalatego,

7.12 od godz. 11:00 do 14:00 Gozdowo 64-70,

8.12 od godz. 12:30 do 14:30

Czeszewo ulice , 4,5, OŚW ULIC, 1A,2, Słoneczna 76,76A,78,80, 41,43,70,72, Miłosławska 1B,1D,1E,3, Czeszewo-Budy 4,5, 2,3, Orzechowo ulica Miłosławska

9.12 od godz. 8:30 do 15:30 Gozdowo 64-70,

13.12 od godz. 8:30 do 14:30 powiat poznański Przeźmierowo: ul. Brzoskwiniowa bez 2, ul. Leśna 37, ul. Czereśniowa 6B, od 12 do 24, 24B-C, ul. Wiosny Ludów od 21 do 53 nieparzyste, 26, 32, od 38 do 50 parzyste, ul. Rynkowa 57, 59A.

29.11 od godz. 8:30 do 12:30

Przeźmierowo: ul. Składowa od 37 do 77 nieparzyste, 40, 40A, 54, 56, 56A, 58.

29.11 od godz. 8:30 do 12:30 Gmina Komorniki, miejscowość Szreniawa, ul. Słoneczna cała, ul. Mostowa cała, ul. Dworcowa cała z wyjątkiem działek nr 14/189, 16/1, Dworzec Kolejowy Szreniawa, sklep Żabka przy ul. Dworcowej, wspólnota mieszkaniowa "NASZ DOM" w Szreniawie, urządzenie telekomunikacyjne onu ORANGE POLSKA przy ul. Dworcowej, działki nr 18, 20/1, 25/6,

30.11 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Buk, miejscowość Wielka Wieś, ul. Podgórna 4, 6a, 10a, 10c, 12, 14, 16, działki nr 359/7, 359/9, 359/11, 359/12, 359/14, 359/15, 359/19, 359/20, 359/22, 362/1, firma Nardo, firma DREW-WĄS,

30.11 od godz. 8:00 do 13:00 Gruszczyn: ul. Swarzędzka od 26 do 36 parzyste bez 30, od 61 do 71 nieparzyste, dz. 230/3, dz. 227/1, ul. Katarzyńska 61, 63, 70.

30.11 od godz. 8:00 do 10:00 Siekierki Wielkie ul. Miodowa, ul. Poznańska, 11, 13, 19, 37, 40 - 74 (Parzyste), ul. Bukowa 7

30.11 od godz. 8:00 do 9:00 Siekierki Wielkie ul. Miodowa, ul. Poznańska, 11, 13, 19, 37, 40 - 74 (Parzyste), ul. Bukowa 7

30.11 od godz. 14:00 do 15:00 Siekierki Wielkie ul. Miodowa

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

Komorniki: ul. Młyńska 46, 46A-E.

30.11 od godz. 8:30 do 13:30 Czerwonak: pl. Zielony od 1 do 4, ul. Dojazd 2, 4, ul. Stawna 2, 3.

30.11 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Rokietnica miejscowość Mrowino dz. 93/7, 93/9, 93/10, obiekt handlowy Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o., Market DINO

30.11 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Konarzewo, ul. Kościelna od nr 1 do nr 29 nieparzyste, od nr 2 do nr 38 parzyste, ul. Stęszewska 2, parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina Bp. stacja bazowa telefonii komórkowej 42999 T-MOBILE Polska S.A., spółdzielnia usługowa w Konarzewie, wspólnota mieszkaniowa w Konarzewie - Stęszewska 2, sklep Spożywczo-przemysłowy Hanka A., działki nr 235/7, 552,

30.11 od godz. 9:00 do 16:00 Czerwonak: ul. Szkolna od 22 do 44 parzyste, od 31 do 59 nieparzyste.

1.12 od godz. 8:00 do 11:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 39, 41, 43, 43A, 45, 47, 49, 51, 57, 57A, 57C, 59A, działki nr 115/5, 121/2, market DINO, apteka, Hubertus Sklep Wielobranżowy Czarna Małgorzata,

1.12 od godz. 8:00 do 12:00 Chyby: ul. Ogrodowa od 10 do 50 parzyste, od 19 do 53 nieparzyste, ul. Wczasowa 7, 8, ul. Piaskowa 1.

1.12 od godz. 8:30 do 12:30 Gmina Komorniki, miejscowość Chomięcice ul. Polna 60, 68, działki nr 84/6, 84/7, 181/2,

1.12 od godz. 12:00 do 16:00 Czerwonak: ul. Szkolna od 1 do 27 nieparzyste bez 5, od 2 do 18 parzyste.

2.12 od godz. 9:00 do 11:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewiec 11, 51, 51a, 53, 55, 55a, 57, 65, 88, 90, ul. Spacerowa cała, ul. Gościnna cała, ul. Wymarzona cała, ul. Leśnych Skrzatów cała, ul. Elfów cała, ul. Cypiska cała, ul. Małego Księcia cała, ul. Rumcajsa cała, ul. Muminków cała, ul. Krasnoludków cała, ul. Calineczki cała, ul. Guliwera cała, ul. Jasia i Małgosi cała, ul. Baśniowa cała, ul. Bajkowa cała, ul. Osiedle 11, 18, 51, 51a, 53, 55, 55a, 57, 63, 67, 77, 79, 93, 95, 97, 99, 105, działki nr 9/14, 54/3, 57, 62/4, 62/6, 318/9, MODERNDOM S.C.,

4.12 od godz. 9:00 do 11:00

Gmina Komorniki miejscowość Rosnówko ul. Leśna 22, działki nr 191/19

4.12 od godz. 9:00 do 14:00 Pobiedziska ul. Poznańska 41 - 80, 9, ul. Dworcowa 6, 8, ul. Chabrowa, ul. Fabryczna, ul. Makowa, ul. Malwowa, ul. Prosta, ul. Rumiankowa, ul. Słonecznikowa, ul. Wodna, ul. Zawilcowa, oraz działki przyległe

4.12 od godz. 10:30 do 11:30 Gmina Komorniki miejscowość Chomęcice ul. Poziomkowa 4, 8, 18, Malinowa 18, działki nr 468/2, 468/4, 468/5,

4.12 od godz. 11:00 do 14:00 Gmina Stęszew, miejscowość Stęszew, ul. Józefa Wybickiego cała, zakład opieki zdrowotnej PROMED na ul. Józefa Wybickiego, plandex INC Sp. z o.o., działki nr 413/2, 413/3, 415/2, 424/9, 425/10, 425/11,

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Stęszew miejscowość Strykowo ul Przemysława 9, działka nr 672, Transport Ciężarowy Mikołaj Woźniak

5.12 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Dopiewo miejscowość Zakrzewo ul. Pastelowa 2, 3, 4, 5, 7, 8 działki nr 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/12, 100/13, 100/14, 100/15,

5.12 od godz. 11:00 do 14:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Konarzewo Autostrada Eksploatacja S.A. MOP Konarzewo Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewiec Autostrada Eksploatacja S.A. MOP Dopiewiec ,Hale magazynowe na działce nr 287/2,

6.12 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewiec ul. Wierzbowa 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 43A, 47, 49, 53, 55, 57, Smardzowa 12, Rydzowa 41, 55, działki nr 4/16, 25/23, 25/30, 47/2, 48/3, 48/4, 49/3, 49/4, miejscowość Więckowice 29 Leśniczówka

6.12 od godz. 9:00 do 11:00 Gmina Buk, miejscowość Niepruszewo, działka nr 115/25,

6.12 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewiec ul. Wierzbowa 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15A, Jesionowa 13, 15, 19, 25, 29, 31, 31A, 33, 33A, 35, Polarna 6A, działki nr 159, 166/2, 175/3, 175/9, przepompownia ścieków

6.12 od godz. 12:00 do 14:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Konarzewo, ul. Diamentowa 1, od nr 2 do nr 20 parzyste, 21, 21A, ul. Młyńska 61A, działki nr 389/2, 389/20, 391, 393/20, 394/4,

7.12 od godz. 8:00 do 14:00 Puszczykowo ul. Langego 2, ul. Marcinkowskiego 2, 2A, 4, 4A, 6, ul. Wiązowa PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW,

7.12 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Stęszew miejscowość Drożdżyce od 2 do 11 oprócz 3, 7, 8, 9, oraz 32, 33, 34, 35, działki nr 141/10

7.12 od godz. 8:30 do 14:30 Gmina Dopiewo, miejscowość Dąbrówka, ul. Komornicka 1, 2, 3, 9, 60, 67, 69, 71, ul. Olecka 9, działki nr 169/1, 169/2, 169/4, 177/17, Gmina Dopiewo, miejscowość Palędzie, ul. Olszynowa 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 34a, ul. Nowa od nr 55 do nr 65 nieparzyste z wyjątkiem nr 57, od nr 60 do nr 78 parzyste, warsztat przy ul. Nowej, firma AB BUDPOL P.W. Sp. z o.o., działki nr 163/1, 194/4,

7.12 od godz. 9:00 do 13:00

Kostrzyn ul. Wrzesińska 20 - 68, dz. 730, dz. 722/6, dz. 711/3, Bramownica, ul. Krajowa dz. 252/4, dz. 252/15, Iwno dz. 2/2

8.12 od godz. 8:00 do 16:00 Puszczykowo ul. Reymonta,

8.12 od godz. 8:00 do 11:00

Puszczykowo ul. Poznańska 109, ul. Owocowa 1, 2, 3, 4, 6, ul. Lipowa,

11.12 od godz. 8:00 do 11:00 Wójtostwo, Kaczyna 1, 8, Kapalica 31, 27, 12, dz. 48, dz. 49, dz. 51, dz. 3/13, dz. 3/10, dz. 8/12, dz. 8/13, ul. Kociałkowa 1, 10, 7, dz. 7/2, dz. 8/7, dz. 8/15, ul. Kazanie dz. 59/1, dz. 59/2, dz. 57, dz. 56, dz. 36

11.12 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewo ulica Bukowska 11B, 14, 16, 18 od 20 do 36, od 38 do 50 parzyste, 54, 56, Różana 3, 4, 5, 6, 8, Krótka cała, Słoneczna od 1 do 10, Piękna 1A, Północna 3, działki nr 470/13, 470/15, boisko sportowe,

12.12 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewiec ul. Wierzbowa 27, 29, 31, od nr 37 do nr 47 nieparzyste, 53, 55, 57, 59, ul. Rydzowa 41, 55, ul. Smardzowa 12, działki nr 4/16, 25/30, 47/2, 48/3, 48/4, Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Wierzbowa 29, leśniczówka,

12.12 od godz. 9:00 do 14:00 Kiekrz: ul. Polna od 1 do 17 nieparzyste, 17A, od 2 do 18 parzyste, ul. Spokojna, ul. Kierska 40, 40B-E, 42E, 54D.

13.12 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewo, ul. Księdza Alfonsa Majcherka 81, 86, 90, 96, 99, 101, 104, Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice 1, ul. Księdza Alfonsa Majcherka 1,

13.12 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Lusowo ul. Zakątek cała

13.12 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Buk miejscowość Dobieżyn 34, 82, 84, 98, 100, 106, 108, ul. Stęszewska 30, 32, 34, ul. Bukowska cała oprócz nr 1, 40, 42, 43, 44; Wspólna cała, Pogodna cała, Spokojna cała, Cicha cała, Wichrowa cała, działki nr 43, 47/1 47/2, 48/3, 55/3, 55/4, 55/5, 55/12, 55/13, 55/15, 55/16, 57, 124/1, 130/1, 132, 146/1, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 275/11, 275/14, 362/1, 399/2, 400/1, 400/4, 400/5, 400/8, 400/11, 400/15, 400/23, 400/24, 416/2, Przepompownia ścieków na ul. Spokojnej, znaki aktywne DW306, KARSŁAW s.c. Karol Rutkowski Roma Rutkowska, Borowski Roman Noclegi-Pokoje Gościnne, salon kosmetyczny, miejscowość Wielka Wieś ul. Otuska 100,

14.12 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Komorniki, miejscowość Chomięcice, ul. Żurawia 28, 30, 32, 32a, 34, 34a, 36, ul. Rosnowiecka 10, 28, 30, 32, 32a, 36, działki nr 262/9, 264/10,

14.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat obornicki Gmina Oborniki, miejscowość Jelonek, ul. Obornicka 5, 10, 10a, ul. Złotnicka 2, 8, 12, 12a, ul. Sosnowa 12, 12a, 44, 48, 48a, 50, 54, działki nr 267/5,

29.11 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Oborniki miejscowość Sycyn od 3 do 16, 18A, od 36 do 41C, 43, 43B, 44D, 45, działki 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 91/3, 92, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 250

30.11 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Oborniki miejscowość Sycyn od 3 do 16, 18A, od 36 do 41C, 43, 43B, 44D, 45, działki 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 91/3, 92, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 250

1.12 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Pruśce 52, 53, 54, 56, 56A, 57, 58, 58A-C, 59, 59A-B, 60, 60A, 62, 77, 80, 81, 84.

1.12 od godz. 9:00 do 14:00

miejscowość Rogoźno ul. Łąkowa 1, 2, 3, 4, działki 32/4, 37/8, 37/14, 42/1, 70/1, 70/2, 70/3, 70/7, 100, ul. Piłsudskiego 40.

4.12 od godz. 7:00 do 17:00 Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo od nr 11 do nr 19a, od nr 22 do nr 31, działki nr 92, GS Oborniki, LMB Poland pasze koncentraty, Agro Hand Pol,

4.12 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo od nr 9 do nr 9R, 10A, 10B działki nr 92, 99/1, 173/3, 266/1, 271/4, 272/1, 272/1, 272/3, 272/7, 272/8, 273/12, sklep groszek, KIMSA Outlet, świetlica, remiza OSP Uścikowo, Agro Hand Pol, SKR,

4.12 od godz. 8:00 do 9:00

Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo od nr 9 do nr 9R, 10A, 10B działki nr 92, 99/1, 173/3, 266/1, 271/4, 272/1, 272/1, 272/3, 272/7, 272/8, 273/12, sklep groszek, KIMSA Outlet, świetlica, remiza OSP Uścikowo, Agro Hand Pol, SKR,

4.12 od godz. 15:00 do 17:00

miejscowość Leśniczówka Olszyna, dz. 10043.

4.12 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Oborniki miejscowość Sycyn od 3 do 16, 18A, od 35 do 41C, 43, 43B, 44D, 45, działki 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 91/3, 92, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 250

5.12 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Oborniki miejscowość Sycyn od 3 do 16, 18A, od 35 do 41C, 43, 43B, 44D, 45, działki 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 91/3, 92, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 250

6.12 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Oborniki miejscowość Sycyn od 3 do 16, 18A, od 35 do 41C, 43, 43B, 44D, 45, działki 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 91/3, 92, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 250

7.12 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Oborniki miejscowość Sycyn od 3 do 16, 18A, od 35 do 41C, 43, 43B, 44D, 45, działki 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 91/3, 92, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 250

8.12 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Rokietnica miejscowość Cerekwica ul. Żwirowa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, działki nr 101/11, 101/14,

12.12 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Oborniki miejscowość Gołaszyn 20, 20A, 22, 52, 53/3, działka nr 53/3, kaplica cmentarna, cmentarz komunalny, Ferma Antonin Sp. z o.o. Sp. K., miejscowość Antonin 20, działka nr 53/3

14.12 od godz. 8:00 do 17:00

powiat kościański gm. Kościan: Stare Oborzyska ul. Długa nr 28, 28A, 30A, 65, 69, Kościół (dz. 137); ul. Kolejowa nr 3, 5, 5A; ul. Torowa - cała ulica.

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

gm. Kościan: Stare Oborzyska ul. Długa nr 28, 28A, 30A, 65, 69, Kościół (dz. 137); ul. Kolejowa nr 3, 5, 5A; ul. Torowa - cała ulica.

1.12 od godz. 8:00 do 15:00 gm. Kościan: Nowy Lubosz ul. Leśna działki nr 184/3, 187/13.

1.12 od godz. 9:00 do 16:00 Bieczyny 12, 12A,

7.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat nowotomyski Gmina Opalenica, miejscowość Terespotockie od nr 12a do nr 19, działki nr 105, 134/3, 135/6, 159/3,

30.11 od godz. 8:00 do 10:00 Gmina Opalenica, miejscowość Terespotockie od nr 3 do nr 12, działki nr 23/3 30/12,

30.11 od godz. 10:00 do 14:00 Gmina Opalenica miejscowość Łagwy ul. Słoneczna 26, Dom Ludowy, OSP,

1.12 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sękowo 2, 5, od nr 26 do nr 32, od nr 49 do nr 56A, 57, 102, 103, 104, 105, 106a, 106B, ul. Modrzewiowa 2, Świetlica Wiejska we wsi Sękowo, sklep, przepompownia ścieków nr 3, RAMI TRUCK S.C., NCM Nowotomyskie Centrum Motoryzacji, działki nr 59/2, 180/2, 189/1,

1.12 od godz. 8:30 do 13:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Nowy Tomyśl,, ul. 3 Stycznia od nr 44 do nr 70 parzyste, od nr 53 do nr 79 nieparzyste, ul. Północ 59, AutoElektryk Jankowiak, działki nr 11/2, 230/1, 230/3, 230/4, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Glinno 189,

4.12 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Lwówek, miejscowość Bródki 15, 54, 55, 56, 60

4.12 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Lwówek, miejscowość Bródki 15, 54, 55, 56, 60

5.12 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Lwówek, miejscowość Bródki 15, 54, 55, 56, 60

6.12 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Lwówek, miejscowość Bródki 1, 1a, 1b, 2, 3, 5, 24, 25, 27, 28, 34, 35, sklep spożywczo-przemysłowy Maria J., działki nr 222,

4.12 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Cicha Góra, ul. Bukowiecka 12, 13, 14, 14a, 14G, 14I, 17, 25, 31, działki nr 370/2, 370/21, 581/5, 581/6, 581/9, 581/10,

4.12 od godz. 9:30 do 15:30 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Glinno, przepompownia przy ul. Lutowej, działka nr 763/3,

5.12 od godz. 8:30 do 9:30 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Glinno, ul. Lutowa 14, 18, 18f, 33a, 43a, 43b, 47, ul. Majowa 18f, działki nr 747/4, 747/9, 763/8, 763/13, 766/1,766/3,

5.12 od godz. 9:30 do 15:30 Gmina Lwówek, miejscowość Brody 115A, obiekt uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu zlokalizowany w Brodach,

11.12 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Stary Tomyśl 40, ul. Powstańców Wielkopolskich od 2 do 28 oprócz nr 3, 4, 9, 20, 26, Kwiatowa od 1 do 10, Dębowa 1, 2, 3, 4, 4A, Franciszka Dzikowskiego 1, 3, 5, 7, 7A, 40, Wiatrakowa od 1 do 9, Osiedle Radosne całe, działki 128, 162/4 189/2, 379/2, 834, przepompownia wody, Sklep Wielobranżowy, garaż przy ul. Dębowej, Przedszkole, skup złomu, miejscowość Sątopy 21, 23, 24, 25, 25A, 25C, 26, 26A, dz. 5/4, 8/11, 140/7, 140/8, 140/10, miejscowość Glinno od 31 do 34, ul. Korzenna 4, działki nr 820/4, 834,

12.12 od godz. 8:30 do 14:30

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Boruja Kościelna ul. Wolsztyńska od 5 do 23 nieparzyste, Chmielna 1, 1A, 2, 3, działki nr 3/17, 457/2, 473, 510/2, 510/8, Kościół pw. Świętego Wojciecha, Apteka "Dbam o Zdrowie", Wiejski Dom Kultury, Sklep Cho No Tu 33, OSP Boruja Kościelna, dom kultury, Uprawa Grzybów Anna Łańska, Edmund Telichowski Auto-Części, ELIKSIR Łukasz Rządkowski, Rain-Garden Arkadiusz Nowacki, Gospodarstwo Rolne Józef Jeziorkowski, Nowotomyski Ośrodek Kultury, szafa dostępowa Orange Polska SA, sklep Żabka, Apteka "Od Serca"

14.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat jarociński Góra ul. Poznańska działka nr 165/5; ul. Witosa działka nr 146/6 (WIGMET S.C.).

30.11 od godz. 8:00 do 15:00 gm. Góra: Czernina Dolna nr 8 do 19, nr 32 do 37 oraz nr 39 do 47, działka nr 256/8, przepompownia ścieków.

4.12 od godz. 8:30 do 15:30

powiat leszczyński Osieczna ul. Krzywińska nr 29, 31.

30.11 od godz. 8:00 do 17:00 gm. Święciechowa: Henrykowo ul. Granitowa nr 8; ul. Srebrna nr 15.

4.12 od godz. 7:30 do 11:30 gm. Krzemieniewo: Garzyn ul. Wrzosowa nr 4, działki nr 66/15 do 66/27.

4.12 od godz. 7:30 do 11:30 gm. Krzemieniewo: Pawłowice ul. Wielkopolska nr 33 do 55 nieparzyste; ul. Gościniec - cała ulica.

4.12 od godz. 11:30 do 15:30 powiat śremski Książ Wielkopolski ul. Polna 15, ul. Leśna 9, 11,

30.11 od godz. 11:00 do 13:30 Śrem ulica Roweckiego Stefana Grota 13D,13E, 10

2.12 od godz. 9:00 do 15:00 Śrem ulica Roweckiego Stefana Grota 25E,29D,29E,35

5.12 od godz. 9:00 do 15:00

Jarosławki DZ. 38/2, 1,1 ZJ,1ZH,2,dz.52/133, , SKLEP, 1A,1C,1J,dz. 52/104,dz. 52/106,dz. 52/96,dz. 52/98,DZ.52/105, 1,1EA,dz. 52/78,DZ. 52/79,dz. 52/81,dz. 52/83,dz. 52/91,dz. 52/93,DZ.52/89, Obreda 1, Chrząstowo , 95, 101,102,96,97,98,99(dz. 220,DZ.220/2, Konarzyce ulica Osiedle Na Wzgórzu 6, PLAŻA

6.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat wągrowiecki miejscowość Wągrowiec ul. Łąkowa 2, 2A, 4, ul. Janowiecka 24, 26.

1.12 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Damasławek ul. Długa 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 21, dz. nr 438/3, ul. Lipowa 10, 10A, 11, miejscowość Dąbrowa.

4.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat rawicki gm. Pakosław: Golejewko nr 6 do 62, sklep, przepompownia ścieków.

1.12 od godz. 8:30 do 12:30 powiat ostrowski gm. Piaski: Godurowo nr 8, 9, 10, działki nr 27/2, 53/1, 53/2, GDDKiA - stacja pogodowa, Koło Łowieckie JELEŃ.

5.12 od godz. 8:30 do 13:30 powiat średzki Bożydar 2, 3, Winna 10, 11, 12,

11.12 od godz. 8:00 do 12:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

