Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 3.01

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w wielkopolskim 3.01? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 3.01 w wielkopolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w wielkopolskim.

Gdzie obecnie (3.01 2:02) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat poznański Tarnowo Podgórne ul. 23 Października, ul. Cicha, ul. Irysowa, ul. Krokusowa, ul. Makowa, ul. Narcyzowa, ul. Nasturcjowa, ul. Okrężna, ul. Przebiśniegowa, ul. Sasankowa, ul. Sportowa, ul. Zielona, ul. Żonkilowa.

3.01 od godz. 0:35 do 3:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat kolski Ruszków Pierwszy ulice Dębowa 1, 6, 7, 9, 11, Słoneczna 1A, 2, 3, 5, 6, Wodna 1, 70019, Wrzosowa 1 , 673/4.

1.03 od godz. 9:00 do 13:00 Ruszków Pierwszy ulica Kolska 58, 60, 105, 107, 111.

1.03 od godz. 9:00 do 13:00 Ruszków Pierwszy ulice Kolska 74, 76, 86, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, Łąkowa od 1 do 3, Ogrodowa od 1 do 5, 8, od 14 do 16, 24, Wspólna 1 147A, 1517/1.

1.03 od godz. 9:00 do 13:00

Miejscowość: Śmiardowo Złotowskie 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 11A, 12, Kujan 2, 2A, 6

8.01 od godz. 8:00 do 10:00 Miejscowość: Kujan 2, 2A, 6.

8.01 od godz. 8:00 do 15:00 Miejscowość: Kujanki, Drożyska Małe.

8.01 od godz. 8:00 do 10:00 Miejscowość: Kujanki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, złącze TPSA

8.01 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Zielątkowo, ul. Sportowa 20, 22, działki nr 23/34, 23/56,

12.01 od godz. 9:00 do 13:00

powiat ostrowski Lipiny 1, 2, Uciechów ulica Sulmierzycka 32, 34, 55, 57, 59, od 61 do 63, 65, 67, 69, 71, 50 , dz 1188.

1.03 od godz. 9:30 do 12:30

powiat rawicki gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 1 do 10, 30, 30A, 31; działka nr 91, przepompownia ścieków.

3.01 od godz. 7:30 do 15:30 gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 11 do 18, 27 do 29, 35; działka nr 76/4.

3.01 od godz. 7:30 do 8:30 gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 11 do 18, 27 do 29, 35; działka nr 76/4.

3.01 od godz. 14:30 do 15:30 gm. Rawicz: Folwark nr 1, 1A, 2, 4 do 7, działki nr 10/2, 34/2, 42/5, 479, 598/2.

4.01 od godz. 7:30 do 11:30 gm. Miejska Górka: Dąbrowa ul. Kościuszki nr 7F do 11B nieparzyste, 32 do 42A parzyste.

5.01 od godz. 8:30 do 12:30 Leszno Leszno ul. 55 Pułku Piechoty nr 4 do 22 parzyste, 30, 34, 38, Apteka Pod Wagą, Gabinety Lekarskie, Stomatolog B. Grodziska; ul. Prusa nr 22D Przesyłki Kurierskie.

3.01 od godz. 7:30 do 10:30

powiat poznański Puszczykowo ul. Cienista, ul. Podleśna, ul. Poznańska 51, 49, 38, 40, 42b,

3.01 od godz. 8:00 do 12:00 Gruszczyn: ul. Karłowicza 1, dz. 27/7.

3.01 od godz. 8:00 do 10:00 Gruszczyn: ul. Karłowicza 16, 24, 25, 26, dz. 25/7.

3.01 od godz. 8:00 do 10:00 Luboń: ul. Żabikowska 45.

3.01 od godz. 8:30 do 13:00 Wiry: ul. Łęczycka od 17 do 59A nieparzyste, od 12 do 80 parzyste, ul. Podleśna.

4.01 od godz. 8:30 do 12:30

Łęczyca: ul. Łęczycka 2, od 1 do 15 nieparzyste, ul. Akacjowa 2, 4, 6.

4.01 od godz. 8:30 do 12:30 Gortatowo: ul. Swarzędzka 15, 15A, 22, 24, 38, od 1 do 9 nieparzyste, ul. Dożynkowa 1, 2, ul. Cicha, ul. Baśniowa, ul. Fabryczna od 1 do 17 nieparzyste, od 6 do 24 parzyste, ul. Darniowa od 1 do 5A nieparzyste, od 2 do 10 parzyste, ul. Bajkowa 1, ul. Kubusia Puchatka, ul. Złota Polana, ul. Kapela, ul. Nad Cybiną 1, 3, 4.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Biskupice ul. Śliwkowa 50, 54, 56, dz. 166, dz. 166/131, dz. 166/65

4.01 od godz. 9:00 do 13:00 Gruszczyn: ul. Leśna, pl. Gruszczyński, ul. Grobla, ul. Wodna, ul. Swarzędzka 34, 36, 40, 44, 89, od 26 do 38 parzyste, od 61 do 71 nieparzyste, ul. Zielińska od 1 do 7, ul. Mechowska od 4 do 16 parzyste, 3, 5, ul. Katarzyńska 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 78, 80, ul. Kraina, ul. Rzemieślnicza.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00 Swarzędz: ul. Cmentarna 17, 19.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Buk, miejscowość Otusz 7, 8, 8a, 8h, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11C, 12, 12A, 13, 13e, 13G, 13E, 14, 15, 46, 50, 51, 52, 52F, 53, 53b, 54, 55, 56 , ul. Kręta cała, ul. Prosta cała, ul. Rekreacyjna cała, ul. Szkolna 9, działki 54/12, 55/5, 55/9, 64/10, 65/32, od nr 67/10 do nr 67/24, od nr 67/38 do nr 67/49, 70/1, od nr 105/22 do nr 105/40, 159/2, 166/1, 167/1, 167/4, gospodarstwo rolne przy ul. Otuska/Promienista, przejazd kolejowy PKP, Gmina Buk, miejscowość Józefowo 51, 55,

4.01 od godz. 9:00 do 13:30

Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewiec, ul. Sasanki cała,

4.01 od godz. 9:00 do 12:00 Gruszczyn: ul. Swarzędzka od 93 do 101 nieparzyste, dz. 321, ul. Torfowa.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00 Jasin: ul. Cmentarna 35, stacja katodowa gazu.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00 Gortatowo: ul. Przełajowa 17, Cmentarz komunalny.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00 Luboń: Al. Jana Pawła II nr 2.

5.01 od godz. 8:30 do 13:00 Kiekrz: ul. Wakacyjna od 2 do 30 parzyste.

8.01 od godz. 8:30 do 14:30 Gmina Buk, miejscowość Kalwy, ul. leśna cała z wyjątkiem nr 4, ul. Piaskowa cała, ul. Głęboka cała, działki nr 101/4, 105/8, 105/17, 105/21, 105/39, 106/3,

8.01 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewo, ul. Więckowska 37, 43, 45, 46a, 52, 54, 58, ul. Chabrowa 1, działki nr 202/6, 292/3,

8.01 od godz. 9:30 do 14:00

Gmina Stęszew, miejscowość Dębno 3c, ul. Trzcielińska cała, ul. Konarzewska 10, ul. Modrakowa cała, działki nr 329/4, 329/5, 329/9, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 332/9, 332/13, 408/32, 408/48, stacja ochrony katodowej operatora gazociągów przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, Gmina Stęszew, miejscowość Drogosławiec 1, 2, 3, Gmina Stęszew, miejscowość Dąbienko, 3c, ul. Trzcielińska cała, ul. Konarzewska 10, ul. Modrakowa cała, działki nr 329/4, 329/5, 329/9, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 332/9, 332/13, 408/32, 408/48,

8.01 od godz. 13:00 do 16:00 Przeźmierowo: ul. Wiosny Ludów 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ul. Folwarczna od 41 do 61A nieparzyste, od 46 do 56 parzyste, ul. Czereśniowa 29.

10.01 od godz. 8:30 do 10:30

Przeźmierowo: ul. Piaskowa od 2 do 28 parzyste, do 3 do 27 nieparzyste.

10.01 od godz. 8:30 do 13:30

Komorniki: Os. Zielone Wzgórze 7A-B, od 11 do 24A-B, 33, ul. Sadowa 35, 35A, 42, 44, 46 od dz. 1057/64 do dz. 1057/70.

10.01 od godz. 8:30 do 13:00 Gmina Buk miejscowość Dobieżyn 34, 82, 84, 98, 100, 106, 108, ul. Stęszewska 30, 32, 34, ul. Bukowska cała oprócz nr 1, 40, 42, 43, 44; Wspólna cała, Pogodna cała, Spokojna cała, Cicha cała, Wichrowa cała, działki nr 43, 47/1 47/2, 48/3, 55/3, 55/4, 55/5, 55/12, 55/13, 55/15, 55/16, 57, 124/1, 130/1, 132, 146/1, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 275/11, 275/14, 362/1, 399/2, 400/1, 400/4, 400/5, 400/8, 400/11, 400/15, 400/23, 400/24, 416/2, Przepompownia ścieków na ul. Spokojnej, znaki aktywne DW306, KARSŁAW s.c. Karol Rutkowski Roma Rutkowska, Borowski Roman Noclegi-Pokoje Gościnne, salon kosmetyczny, miejscowość Wielka Wieś ul. Otuska 100,

10.01 od godz. 9:00 do 12:00

Murowana Goślina ul. Konwaliowa 20, 20A, 22

10.01 od godz. 9:00 do 12:00 Luboń: ul. Miodowa bez 22, ul. Brzoskwiniowa, ul. Wiśniowa, ul. Morelowa bez 1, ul. 11 Listopada 129A, 131, ul. Wojska Polskiego 134.

11.01 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Komorniki miejscowość Chomęcice ul. Polna 39, 41, 60, 68, działki nr 84/6, 84/7, 181/2, 193,

15.01 od godz. 12:00 do 16:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Dąbrówka, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Malinowa 41, szkoła przy ul. Malinowej, działka nr 19/18, Gmina Dopiewo, miejscowość Palędzie, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Malinowa 41, szkoła przy ul. Malinowej, działka nr 19/18,

16.01 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Komorniki miejscowość Chomęcice ul. Poziomkowa 4, 8, 18, Malinowa 18, działki nr 468/2, 468/4, 468/5,

16.01 od godz. 11:00 do 14:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne ul. Szkolna 43, 44, 44a, 44d, 44g, 44h, 44k, 44aa, 46, 48, 48a, 50, 52, 53, 55a, 55b, 55c, 57, 59, 61, 63, 67, ul. 27 Grudnia 50, 53, 55a, 55b, 55c, 57, 61, 63, 65, 67, ul. Podgórna 16, 29, ul. Zaściankowa 5, 6, ul. Licealna cała, działki nr 291/3, 295/2, 295/3, 303/13, 303/14, oświetlenie drogowe na ul. Szkolnej,

17.01 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne ul. Szkolna 43, 44, 44a, 44d, 44g, 44h, 44k, 44aa, 46, 48, 48a, 50, 52, 53, 55a, 55b, 55c, 57, 59, 61, 63, 67, ul. 27 Grudnia 50, 53, 55a, 55b, 55c, 57, 61, 63, 65, 67, ul. Podgórna 16, 29, ul. Zaściankowa 5, 6, ul. Licealna cała, działki nr 291/3, 295/2, 295/3, 303/13, 303/14, oświetlenie drogowe na ul. Szkolnej,

18.01 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Dopiewo miejscowość Zakrzewo ul. Pastelowa 2, 3, 4, 5, 7, 8 działki nr 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/12, 100/13, 100/14, 100/15,

17.01 od godz. 11:00 do 14:00 Gmina Buk miejscowość Niepruszewo działka nr 115/25,

18.01 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Stęszew, miejscowość Mirosławki, ul. Rybna cała, ul. Długa od nr 1 do nr 15 z wyjątkiem nr 10, 28, 28a, 29, działki nr 10/9, 11/5, 45, 52/1, 52/4, 161,

19.01 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. 23 Października od nr 31 do nr 51 nieparzyste, od nr 34 do nr 64/2 parzyste, 57, 57c, 59a, sklep "HUBERTUS", fotoradar przy ul. 23 Października, działki nr 127/5, 218/1,

25.01 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. Okrężna 1, 1a, 4, 4b, 5, 7, 7a, 9, 11, 11a, 11b, 13a, 13b, 13c, ul. 23 Października od nr 55a do nr 55P, 57a, od nr 63 do nr 75 ul. Jesienna cała, nieparzyste, od nr 70 do nr 98 parzyste, sklep Dino przy ul. 23 Października, działki nr 109/2, od nr 115/20 do nr 115/27, 161/5, 162/12, 165/2, 165/3, 165/4, 186/2, 192/2, 192/3, 197/5,

25.01 od godz. 9:00 do 10:00

powiat chodzieski miejscowość Wyszyny ul. Budzyńska, ul. Przy Stawie 15, ul. Chodzieska 16, 18, 20, 21.

3.01 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Studźce od numeru 8 do numeru 23, ul. Słoneczna, ul. Pogodna, miejscowość Adolfowo 14, od numeru 15 do numeru 54.

3.01 od godz. 9:00 do 15:00 miejscowość Pietronki 17, 18, 18A.

3.01 od godz. 9:00 do 15:00 miejscowość Nietuszkowo 1, 2, 3, 4 , 5, miejscowość Milcz 13, 14, 15, 16, 17.

4.01 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Nietuszkowo numery 1, 2, 3, 4 , 5, miejscowość Milcz 13, 14, 15, 16, 17.

4.01 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Margonin ul. Kościuszki 24, 26, 28, 30, 30A-B, 33, 34, 39, 41, dz. nr 768/6, miejscowość Margonińska Wieś 39, 41, przepompownia.

9.01 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Zbyszewice 3, 3A, 3B, 4, dz. nr 131/5-6, dom pogrzebowy.

9.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat leszczyński gm. Krzemieniewo: Pawłowice ul. Leszczyńska, Słoneczna, Szkolna - całe ulice.

3.01 od godz. 8:00 do 15:00

Święciechowa ul. Leszczyńska działka nr 337/5.

3.01 od godz. 8:30 do 16:30 gm. Lipno: Wilkowice ul. Kolejowa nr 29D (dz. 646/12), 29J (dz. 646/14).

3.01 od godz. 11:30 do 15:00 gm. Lipno: Wilkowice ul. Usługowa nr 39 do 47 nieparzyste, 48, 49.

4.01 od godz. 8:00 do 15:00 gm. Lipno: Wilkowice ul. Cukrowa nr 50 oraz nr 45 do 51 nieparzyste.

4.01 od godz. 9:00 do 11:00 gm. Rydzyna: Dąbcze nr 51 do 62A, nr 71 do 81.

5.01 od godz. 7:30 do 15:30

powiat szamotulski Gmina Pniewy, miejscowość Chełmno od nr 4 do nr 22, od nr 28 do nr 45, wspólnota mieszkaniowa Chełmno nr 8, sklep Spożywczo-Przemysłowy "ANNA", działka nr 54/47, 88/10, 109/5,

3.01 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Pniewy, miejscowość Chełmno od nr 4 do nr 22, od nr 28 do nr 45, wspólnota mieszkaniowa Chełmno nr 8, sklep Spożywczo-Przemysłowy "ANNA", działka nr 54/47, 88/10, 109/5,

4.01 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Wronki ul. Dworcowa 4, 6, 8, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 49, 50, 52, miejscowość Stróżki 48, 49A, 50, 51, działki 165/1, 2551/1, 2575/2.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, ul. Brignoles 1, 3, 5, ślusarz, Mag-Dar Odzież robocza, auto-lux myjnia samochodowa, działki nr 3991/13,

8.01 od godz. 8:00 do 11:30

Gmina Pniewy miejscowość Pniewy ulica Tulipanowa cała, Liliowa cała oprócz nr 2, Fiołkowa cała, Słonecznikowa od 1 do 7 nieparzyste, Łubinowa 4, Wroniecka 19, 19F, 19G, 19H, 19I, 19J, 35, działki 1413, 1414, 1439, 1440, 1441, 1449/1, 1469, 1494/1, 1496/2, 1497, 1499/1, 1499/2, 1500/2, 2164, Bar Kurczak z rożna, Wego Łukasz Łączka, Expert-Bud Maria Mielcarzewicz miejscowość Podpniewki 5, 33, 35, Bar Bistro Dymek Eugenia,

8.01 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Szamotuły miejscowość Kępa ul. Porzeczkowa cała, Agrestowa 7, 9, 11 ,13, 16, 18, 20, 22, 24, Mirabelkowa 15, działki nr 29/44, 29/45, 29/46, 29/47, 29/47, 29/67, 29/68, 29/69, 29/70, 29/71, 29/72, 29/74, 29/80, 29/81, 29/192, 212/3, 212/4, 213/3, 213/4, 213/6, 214/1, 214/3,

8.01 od godz. 10:00 do 14:00 powiat wolsztyński gm. Przemęt: Starkowo (Bambry) działki nr 332/1, 333/3 do 24, 334/3 do 60, 380, Al. Gwiazd - cała ulica.

3.01 od godz. 8:30 do 18:00

powiat gostyński Gostyń ul. Fabryczna nr 1, Stacja i Rozdzielnia Gazu PSG, ZGKiM Gostyń; ul. Lipowa nr 1A, Stacja Paliw EKO-LUX; ul. Marcinkowskiego nr 9A, 10, 11, 15, Stacja Paliw ORLEN, działka nr 1029/2; ul. Poznańska 200, 200B, CUK Ubezpieczenia, Hurtownia Nowacki.

4.01 od godz. 7:00 do 14:00 powiat kościański gm. Kościan: Kawczyn nr 3 do 6, nr 39 do 50, przepompownia ścieków, fotoradar, znaki aktywne.

4.01 od godz. 8:00 do 15:00 powiat czarnkowsko-trzcianecki Czarnków ul. Pocztowa 3 Netto.

4.01 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Mężyk dz. nr 102/5-6.

5.01 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Mężyk dz. nr 128/2, 128/3, 129/1.

5.01 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Kaczory ul. Topolowa, ul. Pilska kwiaciarnia.

8.01 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Brzezinki 2, 29, 54, dz. nr 3/1.

9.01 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Krosin 59, 59A, 60, 68B, 68C, 70B, 86, 86A, 86B, 87, 87A, 87B, 87C, 87D, 88, 88A, 88B, 88C, działka 84/3.

13.01 od godz. 9:00 do 13:00

powiat wrzesiński Pałczyn 45,46,47,48,49, 50,51,

4.01 od godz. 10:00 do 13:00 Nekla ul. Gnieźnieńska 1, 1A

9.01 od godz. 8:00 do 16:00 Rajmundowo 1, 2, 3,

9.01 od godz. 8:30 do 16:00 Barczyzna,

10.01 od godz. 8:30 do 11:30 powiat grodziski Gmina Grodzisk Wielkopolski miejscowość Kurowo 35, 37, działki nr 58/1, 61/1,

5.01 od godz. 8:00 do 16:00 powiat pilski miejscowość Dębówko Nowe od numeru 21 do numeru 37, dz. nr 112/4, 109/2, 112/3-4, 113/2, 147/1, 402.

5.01 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Wysoczka 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 22, 23, przepompownia.

8.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Wytomyśl ul. Szkolna 10, 12, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 48A, 50, 52, 54, 58, 64, 66, 70, Kościelna 10, 12, 31, 31B, 33, 35, 37, działki nr 188/4, 189/5

5.01 od godz. 8:30 do 15:00 Gmina Opalenica, miejscowość Kopanki 85, 87, 89, 91, 91a, 93, 95, 97, 97a, 99, 99a, 99c, 99e, 99f, 101, 101A, działki nr 186/9, 210/2, 317/4, 323/3, 333/2, 333/3, 333/4,

8.01 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Lwówek miejscowość Konin 62, 63, działki nr 369, miejscowość Józefowo działki nr 225, 228, 258,

11.01 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Paproć od 75KA do 75KH oraz od 76JA do 76JH, działki nr 197/19, 197/20

12.01 od godz. 12:00 do 15:00 powiat gnieźnieński Gniezno os. Grafitowe dz. 83/21, dz. 83/22, dz. 83/42, dz. 83/46, dz. 83/14, dz. 83/25, dz. 83/27

5.01 od godz. 9:00 do 13:00

powiat wągrowiecki miejscowość Bartodzieje ul. Wędkarska.

8.01 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Wągrowiec ul. 11 Listopada dz. nr 2192/61.

8.01 od godz. 14:00 do 16:00 miejscowość Smogulec składowisko śmieci.

9.01 od godz. 7:30 do 15:30 miejscowość Rgielsko ul. Solarna 17, 21, 27, 31.

9.01 od godz. 8:00 do 13:00 Potrzanowo ul. Smolarki 10 - 12, 8C, dz. 56/16, dz. 56/22, dz. 56/21, dz. 56/17, dz. 56/18, dz. 56/19, dz. 65/18, dz. 65/19, dz. 65/20, dz. 65/21, dz. 65/22, dz. 756

9.01 od godz. 9:00 do 14:00

powiat międzychodzki Gmina Sieraków, miejscowość Sieraków, ul. Błogosławionego Narcyza Putza od nr 1 do nr 6, ul. Ignacego Daszyńskiego 16, 17, 17a, 17b, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 77, ul. Kopalniana 4, budynek Orkiestra Vivat!, auto moto "DANUTA", firma transportowa Krzysztof S., BONIMAX Natasza Bartkowiak, młyn, działki nr 1533/4, 1544, 1616, 1984/3, od nr 2111/1, do nr 2111/6, 2169/4,

8.01 od godz. 13:00 do 16:00 Gmina Kwilcz miejscowość Kwilcz ul. Spacerowa cała, Pogodna cała, działki nr 96/6, 96/7, 96/8, 96/12, 96/14, 96/40, 98/1, 98/21, 98/22, 98/23, 98/26, przepompownia ścieków przy ul. Dworcowej,

10.01 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Kwilcz, miejscowość Lubosz działki nr 263, 265/5, 265/7, 265/30, 265/31, 265/48, 265/49, 265/55, 265/56, 267/37, 267/23, 265/70,

12.01 od godz. 9:00 do 15:00

powiat obornicki Gmina Oborniki, miejscowość Chrustowo, działki nr 108/2, 109/2, 109/3, 115/2,

9.01 od godz. 8:00 do 16:00 powiat średzki Środa Wielkopolska ul. Polna, ul. Strzelecka, ul. Sulisława 4,

9.01 od godz. 8:30 do 12:30

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

