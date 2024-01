Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 4.01

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (4.01 7:03) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Strzałkowo ulice 11 listopada 1, 2, od 4 do 8, 11, 12, 16, 31, 46, Wolności 37, 41A, 46, 50. 1.04 od godz. 9:00 do 15:00

Danowiec 2, od 4 do 6, 8, 8 A, Kazala Nowa 5, Kazala Stara 3A, 4, 10, 18, Teodorów od 1 do 5. 1.04 od godz. 9:00 do 14:00

Ludwina 29, 29A, 30, 30A, od 31 do 36, 36A, 37, 40. 1.04 od godz. 9:00 do 10:00

Łączewna od 27 do 29, 32, 34, 36, 70378. 1.04 od godz. 9:00 do 13:00

Olszówka 1, od 25 do 28, 29A, od 30 do 34, 36, 55, 55A, 86/1 86/2. 1.04 od godz. 9:00 do 14:00

Kawnice 201A, 337/3, 0009-342 (GPO), 337/3 (GPO), Węglew 32, 56A, 161, 74, Węglew-Kolonia ulice Bursztynowa 7, 13, 19 B, 19A, 44, 54, 58B, 62, 78, Rubinowa 8 30A, 56 F, 60A, od 61 do 63, 64A, 65, 68, 71, od 74 do 76, 78, 156, 160, 298/11, 310/2. 1.04 od godz. 13:00 do 16:00

Karski ulice Akacjowa 1, 3, 5, 8, 9, 9a, 10, 10A, 12, 13B, od 14 do 17, 19, 21, 145/21, 145/20, Dębowa 4, 8, 106/17, Leśna od 1 do 6, 1/2, 143/23, Ostrowska od 1 do 3, 5, 6, od 10 do 13, od 16 do 20, 22760, 143/17 DROGA, K, 143. 1.04 od godz. 9:00 do 11:00

Gmina Pniewy miejscowość Pniewy ulica Tulipanowa cała, Liliowa cała oprócz nr 2, Fiołkowa cała, Słonecznikowa od 1 do 7 nieparzyste, Łubinowa 4, Wroniecka 19, 19F, 19G, 19H, 19I, 19J, 35, działki 1413, 1414, 1439, 1440, 1441, 1449/1, 1469, 1494/1, 1496/2, 1497, 1499/1, 1499/2, 1500/2, 2164, Bar Kurczak z rożna, Wego Łukasz Łączka, Expert-Bud Maria Mielcarzewicz miejscowość Podpniewki 5, 33, 35, Bar Bistro Dymek Eugenia, 8.01 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Pniewy, miejscowość Chełmno od nr 4 do nr 22, od nr 28 do nr 45, wspólnota mieszkaniowa Chełmno nr 8, sklep Spożywczo-Przemysłowy "ANNA", działka nr 54/47, 88/10, 109/5, 4.01 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Pniewy, miejscowość Zajączkowo 10, 10A, 12A, od nr 15 do nr 28, 30, 31, 31B, 32, 33, działki nr 311/4, 191/1, 187/2, 153, 17.01 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Pniewy, miejscowość Zajączkowo 10, 10A, 12A, od nr 15 do nr 28, 30, 31, 31B, 32, 33, działki nr 311/4, 191/1, 187/2, 153, 16.01 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Pniewy, miejscowość Zajączkowo 10, 10A, 12A, od nr 15 do nr 28, 30, 31, 31B, 32, 33, działki nr 311/4, 191/1, 187/2, 153 15.01 od godz. 9:00 do 17:00

Rawicz ul. Rolnicza nr 1 do 4A, nr 6 do 10 i 14 do 20A parzyste. 9.01 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Miejska Górka: Dąbrowa ul. Kościuszki nr 7F do 11B nieparzyste, 32 do 42A parzyste. 5.01 od godz. 8:30 do 12:30

gm. Rawicz: Folwark nr 1, 1A, 2, 4 do 7, działki nr 10/2, 34/2, 42/5, 479, 598/2. 4.01 od godz. 7:30 do 11:30

gm. Lipno: Wilkowice ul. Cukrowa nr 50 oraz nr 45 do 51 nieparzyste. 4.01 od godz. 9:00 do 11:00

gm. Lipno: Wilkowice ul. Usługowa nr 39 do 47 nieparzyste, 48, 49. 4.01 od godz. 8:00 do 15:00

gm. Kościan: Kawczyn nr 3 do 6, nr 39 do 50, przepompownia ścieków, fotoradar, znaki aktywne. 4.01 od godz. 8:00 do 15:00

Łęczyca: ul. Łęczycka 2, od 1 do 15 nieparzyste, ul. Akacjowa 2, 4, 6. 4.01 od godz. 8:30 do 12:30

Wiry: ul. Łęczycka od 17 do 59A nieparzyste, od 12 do 80 parzyste, ul. Podleśna. 4.01 od godz. 8:30 do 12:30

Wijewo ul. Kalek nr 3, 4, 12, 18, 28; działki nr 462/2,7,9; ul. Zachodnia nr 31 do 35A nieparzyste; działki nr 547/7, 548/1,3,4,5,6. 9.01 od godz. 8:30 do 13:30

gm. Rydzyna: Dąbcze nr 51 do 62A, nr 71 do 81. 5.01 od godz. 7:30 do 15:30

Swarzędz: ul. Cmentarna 17, 19.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gortatowo: ul. Swarzędzka 15, 15A, 22, 24, 38, od 1 do 9 nieparzyste, ul. Dożynkowa 1, 2, ul. Cicha, ul. Baśniowa, ul. Fabryczna od 1 do 17 nieparzyste, od 6 do 24 parzyste, ul. Darniowa od 1 do 5A nieparzyste, od 2 do 10 parzyste, ul. Bajkowa 1, ul. Kubusia Puchatka, ul. Złota Polana, ul. Kapela, ul. Nad Cybiną 1, 3, 4.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Buk, miejscowość Otusz 7, 8, 8a, 8h, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11C, 12, 12A, 13, 13e, 13G, 13E, 14, 15, 46, 50, 51, 52, 52F, 53, 53b, 54, 55, 56 , ul. Kręta cała, ul. Prosta cała, ul. Rekreacyjna cała, ul. Szkolna 9, działki 54/12, 55/5, 55/9, 64/10, 65/32, od nr 67/10 do nr 67/24, od nr 67/38 do nr 67/49, 70/1, od nr 105/22 do nr 105/40, 159/2, 166/1, 167/1, 167/4, gospodarstwo rolne przy ul. Otuska/Promienista, przejazd kolejowy PKP, Gmina Buk, miejscowość Józefowo 51, 55,

4.01 od godz. 9:00 do 13:30