Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 6.03

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Beznatka 7, 8, 10, 10A, od 11 do 14, 14A, 15, 16, 16B, 17/4, 19, 20/5, 20/6, beznatka-1, Kamień , kamień-82/1, Kamień-Kolonia 1, 1 A, od 2 do 9, 9A, od 10 do 14, 62, 98/1, Korek 12, Podzborów 28. 3.06 od godz. 12:00 do 13:00

Beznatka 7, 8, 10, 10A, od 11 do 14, 14A, 15, 16, 16B, 17/4, 19, 20/5, 20/6, beznatka-1, Kamień , kamień-82/1, Kamień-Kolonia 1, 1 A, od 2 do 9, 9A, od 10 do 14, 62, 98/1, Korek 12, Podzborów 28. 3.06 od godz. 8:30 do 9:30

Pleszew ulice Władysława Łokietka od 1 do 12, Zygmunta Augusta 6, 6A, 3112/5, 3204/1, Zygmunta Starego od 1 do 32, 34, 36, 38, 40, 42. 3.06 od godz. 9:00 do 14:00

Biernatki 22, 22 B, 22A, Florentyna 24, 25, 101, Góry Zborowskie 1, 1A, 2, 3, 3a, 3A, 4, 4A, od 5 do 8, 8A, 8C, 10, 11, 11A, od 12 do 16, Zborów-416/1, Zborów od 12 do 14, 21, 21A, od 22 do 38, od 40 do 43, 317/3, 405/1, 413/2, 417/1, Żelazków od 116 do 118, 118 D.

3.06 od godz. 8:30 do 9:30

Dębe 85N, Florentyna 26, 27, 27A, 28, 30, 32, 35.

3.06 od godz. 8:30 do 13:00

