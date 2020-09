Gdzie są grzyby w Wielkopolsce? Zobacz mapę grzybów w okolicach Poznania i w całym województwie

Zwykle pierwsza połowa września to dopiero początek sezonu grzybowego, ale w tym roku w wielkopolskich lasach już jest co zbierać. Nie wiesz, gdzie szukać grzybów? Prezentujemy najnowsze doniesienia grzybiarzy z serwisu Grzyby.pl, którzy wskazują, gdzie w okolicach Poznania i w Wielkopolsce w ostatnich dniach można było znaleźć sporo grzybów. Dane pochodzą z okresu od 2 do 8 września 2020 roku. Mapa grzybów obejmuje lasy w okolicach takich miast jak m.in.: Poznań, Szamotuły, Nowy Tomyśl, Oborniki, Chodzież, Trzciankę, Śrem, Gniezno, Kalisz, Konin, Wolsztyn, Piła i Krotoszyn.Przejdź do galerii------------>

Piotr Krzyżanowski