Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. wielkopolskim (21.11.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Redakcja Wiadomości

Informacje o utrudnieniach drogowych w wielkopolskim uzyskujemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Karol Rycio

Gdzie w województwie wielkopolskim należy spodziewać się dzisiaj (21.11.2023) utrudnień? Roboty drogowe: droga 32, wiadukt kolejowy w m. Wolsztyn (106. km na odc. 0,2 km) Naprawa drenażu przy dylatacjach wiaduktu kolejowego w m. Wolsztyn. Do czasu zakończenia robót będzie obowiązywał ruch wahadłowy (sterowany ręcznie w godz. 6-18 oraz sygnalizacją świetlną w godz. 18-6) przy zamknięciu pasa ruchu na kier. do Zielonej Góry w dniach 21-22.11 oraz pasa na kier. do Poznania w dniach 23-25.11..