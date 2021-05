Gdzie w Poznaniu wyrzucić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny? Punkty odbioru elektrośmieci

Jak pozbyć się starego sprzętu elektronicznego?

Warto wiedzieć, że kupując nowy sprzęt możemy bezpłatnie oddać ten stary w sklepie. Sprzedający jest zobowiązany do przyjęcia zużytego sprzętu tego samego rodzaju ,co kupowany przez klienta, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. W praktyce oznacza to, że kupując nową pralkę, zmywarkę czy lodówkę, starą można oddać w sklepie, w którym kupiliśmy nową. Co ważne, nie musi to być sprzęt nabyty w tym konkretnym punkcie. Na sprzedającym więc spoczywa odpowiedzialność za legalne i bezpieczne zutylizowanie sprzętu.