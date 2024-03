Popularne kierunki z Ławicy wracają!

Już od 27 marca bezpośrednio z Poznania polecimy do Palmy , stolicy hiszpańskiej wysypy Majorka. W tym samym tygodniu, 31 marca uruchomione zostanie połączenie do Rzymu na lotnisko Ciampino.

Od świąt wielkanocnych - 1 kwietnia będzie można polecieć także do słynącego z Legolandu duńskiego miasta Billund, a także do Chani na greckiej wyspie Kreta. 2 kwietnia ruszą też loty do słonecznego Cagliari we Włoszech. Nieco później, w czerwcu mają zostać uruchomione loty do stolicy Albanii - Tirany. Polecimy tam liniami Wizz Air.