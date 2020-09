GIS ostrzega: Nie wolno używać w kontakcie z żywnością łyżki i ugniatacza do ziemniaków. Sprawdź, czy nie masz takich w kuchni!

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną z obu wyrobów - łyżki i ugniatacza do ziemniaków - stwierdzono przedostawanie się do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych. Na podstawie ocen ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny należy uznać, że migracja tych substancji z obu kuchennych akcesoriów do żywności może stwarzać zagrożenie dla zdrowia.