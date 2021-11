GIS wycofuje produkty ze sklepów. Nie jedz tego! Salmonella w piersi kurczaka i inne produkty wycofane ze sklepów w Polsce [30.11.2021]

Co robić, kiedy produkt, który już kupiliśmy, został wycofany?

Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności - czym są?

Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności, wydawane przez GIS, to komunikaty o produktach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Kierowane są do opinii publicznej w sytuacjach, gdy zaistnieje podejrzenie, że dana żywność może być niebezpieczna. Wówczas Główny Inspektorat Sanitarny udostępnia informacje, pozwalające na zidentyfikowanie produktu (nazwa, data przydatności do spożycia, numer partii itp.), wraz z opisem zagrożenia i podjętych w związku z tym działań. Ostrzeżenie jest tylko informacją dla opinii publicznej i nie stanowi decyzji administracyjnej.